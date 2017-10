Hoe houd je je geliefde vast? Welke trucjes (volgens ons) niet werken en wat (volgens de amerikaanse nieuwbakken auteur dante moore) wel zou werken…

Een vriendin van me is dolverliefd. Ze heeft een nieuwe liefde en leeft in de voortdurende angst hem kwijt te raken. Tot mijn verbazing kwam ze met allerlei trucjes die ertoe moesten dienen om hem, het lijdende voorwerp van haar liefde, in haar liefdesweb te verstrikken. Haar ‘liefdeslisten’ waren aanleiding voor een klein onderzoekje met als thema ‘zo houd je een man (niet) vast’.

Trucjes die volgens ons niet werken

Zijn badkamer met jouw tandenborstel markeren

Heb je eenmaal toegang tot zijn huis, dan is de verleiding soms groot om het territorium af te bakenen. Onder het mom van het ‘het is zo gemakkelijk en ik kom hier toch terug’ laat je na de eerste nachten samen tandenborstel en tandpasta maar vooral ook je meest sexy slipjes in zijn badkamer en slaapkamer achter. Mocht er in dit prille begin van de relatie nog een andere vrouw in het spel zijn, dan zal haar duidelijk zijn dat jij met hem het bed deelt en dat jij (alleen) het voorrecht hebt om je spullen bij hem te laten. Een stille hint voor de ander dat ze hem maar beter kan opgeven. Hij is van jou.

Waarom dit trucje niet werkt: als hij het type is dat graag meerdere vrouwen tegelijk date, zal hij zich door de aanwezigheid van jouw tandenborstel in zijn huis daar echt niet van laten weerhouden!

De voorbeeldige vrouw spelen

Sommige vrouwen hebben de neiging om een nieuwe liefde aan zich te binden door de voorbeeldige vrouw te spelen. Zo voorbeeldig dat hij zich geen andere vrouw meer wenst. Waar vindt hij nog iemand die hem verwent met koffie op bed, de krant naast zijn ontbijtbord, perfecte dineetjes, cadeautjes en gestreken overhemden? Hij zal er niet over piekeren om jou ‘in te ruilen’ voor een ander.

Waarom dit trucje niet werkt: één van de pijlers van een goede relatie is gelijkwaardigheid. Een man zal het misschien fijn verwend te worden, maar op den duur heeft hij meer aan een partner die gelijkwaardig naast hem in het leven staat, waar hij langdurig op kan bouwen, samen mee kan lachen en huilen.

Hem jaloers maken

Een bekend trucje dat wel wordt toegepast om zijn hart te veroveren, is hem jaloers maken. De achterliggende gedachte hierbij is dat jij in zijn ogen begeerlijker wordt als je ook door andere mannen begeerd wordt (zoiets als – om het even cru uit te drukken – ‘je marktwaarde verhogen’).

Waarom dit trucje niet werkt: misschien kan jaloers maken in de toenaderingsperiode effect sorteren en helpen om zijn aandacht te trekken, daarna zal het geen heilzame uitwerking meer op jullie relatie hebben. Hij is verliefd op je of hij is het niet. Of anderen dat ook zijn, zal hem niet kunnen schelen. Het zou hem zelfs kunnen storen, zeker als jij de andere gegadigden aandacht schenkt. Je kunt beter constructief werken aan een stabiele, duurzame relatie met hem.

Hem afschermen van alle andere vrouwen

De neiging kan in het begin groot zijn om hem zoveel mogelijk van andere vrouwen af te schermen. En dat is begrijpelijk, want een nieuwe liefde brengt veel onzekerheid met zich mee. Geen vrouw heeft zin om hem direct te introduceren bij je hartsvriendin die toevallig ook nog eens heel mooi is en elke man om haar vinger windt.

Waarom dit trucje niet werkt: hem angstvallig afschermen van andere vrouwen kan hem het gevoel geven dat hij in zijn vrijheid wordt beknot, dat je bezitterig en jaloers bent. Deze gevoelens zouden hem wel eens kunnen afschrikken en ervoor kunnen zorgen dat hij er als een haas vandoor gaat.

Hem binden met door het huwelijk of met een kind

Soms wordt er wel gedacht dat als je eenmaal getrouwd bent en/of samen een kind hebt, alles ‘zeker’ en ‘voor altijd’ is. Dat hij na het wisselen van de ringen of na de geboorte van jullie kind helemaal van jou zal zijn.

Waarom dit trucje niet werkt: in de eerste plaats omdat niemand ooit bezit van de ander is. In de tweede plaats omdat je samen naar deze grote stappen in het leven toe moet leven. Zet je de ander onder druk (en let op! Wij vrouwen weten heel goed hoe je dat heel subtiel moet doen), dan zou dat wel eens een averechts effect kunnen hebben. In de derde plaats hoef je maar om je heen te kijken om te weten dat een huwelijk en/of een kind niet binden, laat staan dat ze de oplossing voor problemen binnen de relatie vormen. In plaats van doelgericht naar een huwelijk of kind toe te werken, kun je beter constructief aan een goede en solide basis voor je relatie werken. De rest komt vanzelf wel (of niet).

Trucjes die wél zouden werken

Slank, sexy en gehoorzaam

In zijn bestseller ‘the re-education of the female’ (een boek dat in amerika heel wat stof doet opwaaien) adviseert debuterend schrijver dante moore vrouwen hoe ze hun partner kunnen vasthouden. Moore, een 33-jarige informaticus, adviseert zijn lezeressen om op de lijn te letten (mannen zullen altijd kiezen voor een mooi exemplaar in plaats van een exemplaar dat de vormen van een babyolifant heeft aangenomen), sexy te blijven en je partner te gehoorzamen (want als jij het niet doet, zijn wel tien in jouw plaats die wel bereid zijn om dat te doen). Het abc voor een goede relatie zijn volgens hem: voedsel, relax en seks. Moore mag dan zijn ideeën hebben, wij zetten er onze vraagtekens bij…

De succesformule volgens ons

De succesformule volgens ons? Wees jezelf, vanaf het allereerste begin van de relatie. Wees eerlijk, open en betrouwbaar. Werk aan een evenwichtige en gelijkwaardige relatie. Compromissen horen daar vanzelfsprekend bij maar blijf trouw aan jezelf. Houd je vriendschappen aan en zet je principes niet opzij voor de zijne. Blijf van jezelf houden (daarom hoort ook de verzorging van je uiterlijk bij, maar dan om een andere reden dan die van moore). En investeer in je relatie. Zorg ervoor dat je blijft communiceren. Een relatie is een ‘ding’ waar je samen, jij en je partner, levenslang aan zullen moeten werken.

