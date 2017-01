Zo red je je uit een date die niet loopt…

Bingo! Het meisje (of de vrouw) waar iedereen achteraan zit, heeft ‘ja’ gezegd, en wel tegen jou. Voor een afspraakje, wel te verstaan. Vanavond gaat ze met jou uit. Het is je eerste (maar misschien ook laatste 🙂 date met een van de populairste meisjes van het moment. En je bent je ervan bewust dat het ‘erop of eronder’ is (figuurlijk dan). Een succes of een afgang.



Waarom? Omdat – nog afgezien van de wet van murphy – er van alles mis kan gaan. Er zijn zoveel factoren die invloed hebben op de afloop van een eerste afspraakje. We kennen ze allemaal wel. En gaat het mis, dan kun je er een behoorlijke kater aan overhouden. Het zijn ware horror stories die op z’n minst embarrassing te noemen zijn (en die ieder van ons, helaas, kan navertellen).

Als je op het punt staat om uit te gaan met het meisje van je dromen (sorry: het meisje van de dromen van iedere manspersoon in je directe omgeving) en je niet weet hoe je er ‘een gelukkig einde’ aan kunt breien, lees dan snel verder.

Het is geen ‘mission impossibile’. Wat er ook gebeurt, je kunt er altijd ongeschonden uitkomen. Met een beetje oplettendheid hoeft het – hoe de dingen ook lopen – in geen geval een afgang te worden. Als je je antennes maar uitsteekt, om de eerste waarschuwingssignalen op te vangen dan ben je altijd ruimschoots op tijd om in te grijpen en de situatie naar jouw hand te zetten.

Nogmaals, niets is onmogelijk, het kan soms alleen een beetje lastig zijn… 🙂

Hieronder vind je een opsomming van de ‘waarschuwingssignalen’ die aangeven dat iets niet in orde is. En de mogelijke reacties daarop…

Ze wil niet opgehaald worden voor het afspraakje; ze komt wel naar jou toe (ergens in jouw buurt).

Ah… Dat is geen goed teken. Waarschijnlijk is ze nog niet helemaal overtuigd van het afspraakje (en van jou). Ze kiest ervoor om naar jou te komen, omdat ze dan ook gemakkelijk weer weg kan met een klassiek smoesje als ‘ik moet nu gaan, want de laatste trein (bus, tram) gaat zo en die wil ik niet missen…’.

Jouw reactie. Je kunt er niets aan veranderen. Maak de afspraak waar zij wil. Ze heeft haar bedenkingen, maar je hebt de hele avond om die weg te vagen. Lukt dat je niet en wil ze inderdaad vroeg weg, probeer haar dan niet over te halen om te blijven (je geeft haar alleen maar voldoening).

Doel: probeer de schade zo veel mogelijk te beperken, breng de avond waardig ten einde, wees geduldig en wacht rustig af wat er na dit afspraakje gaat gebeuren. Zorg er in ieder geval voor dat ze de trein, tram of bus daadwerkelijk haalt.

Jullie zijn nog maar aan het aperitief als zij al over haar ex begint te praten (hoe fantastisch hij wel niet was en hoeveel ze hem mist).

Dit ‘waarschuwingssignaal’ is niet zo ernstig als het eerste punt hierboven, maar wel behoorlijk problematisch.

Jouw reactie: luister naar haar en probeer zo mogelijk de negatieve karaktereigenschappen van haar ‘fantastische’ ex boven water te halen. Er zal toch een reden voor zijn dat het uit is. Ga met name op dit laatste aspect in en wacht af. In negen van de tien gevallen zal het onderwerp – als het op zijn negatieve eigenschappen komt – worden afgesloten en kan de avond eindelijk beginnen.

Jullie hebben elkaar nog maar net begroet of ze vraagt al of je het erg vindt als haar beste vriendin meegaat naar het restaurant.

Een verschrikkelijk begin!

Jouw reactie: reageer met een grapje als ‘Ik vind je vriendin erg leuk dus ik vind het prima als ze meegaat… Misschien kunnen we daarna bij mij thuis met z’n drietjes nog iets drinken…‘ De kans is groot dat ze haar vriendin afzegt. Een beetje competitie tussen vrouwen doet in dit geval wonderen. En als ze haar toch laat komen… Tja, maak er dan het beste van. Je weet maar nooit of ze echt niet bij jouw thuis nog even iets komen drinken 🙂

Tijdens jullie avondje krijgt ze verschillende telefoontjes van vriendinnen waar ze ook nog eens uitgebreid mee gaat zitten praten.

En jij maar wachten. Waarschijnlijk heeft ze haar vriendinnen gevraagd om haar op een gegeven moment van de avond te bellen en met haar aan de telefoon te blijven als het afspraakje niet lekker loopt. Soms zijn vrouwen echt hatelijk!

Jouw reactie: ook dit is een moeilijke, bijna onmogelijke situatie. Misschien is het een goed idee om maar gelijk de rekening te vragen, ook al zijn jullie nog maar halverwege het diner. Doe het rustig, beleefd en weloverwogen en wacht af hoe zij reageert. Soms is de gedachte dat ze wordt ‘afgescheept’ zo vernederend dat ze er alles aan zal doen om de avond toch te redden. Probeer een voor jou negatieve situatie om te zetten in een voor jou positieve situatie en haal eruit wat erin zit.

Ons advies: hoe de avond uiteindelijk ook eindigt, zoek haar niet meer op. Het is de moeite niet waard.

Adversus