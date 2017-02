Zo versier je de mooiste meisjes

5 praktische tips (beproefd en bewezen!) Hoe vaak heb je tijdens een avondje stappen niet vanuit de verte een mooi meisje zitten te bewonderen en heb je jezelf wanhopig afgevraagd wat je tegen haar moet zeggen om met haar in contact te komen? Hoe vaak is de avond geëindigd zonder dat je de moed hebt gehad om haar aan te spreken of – erger nog – heb je maar wat staan stotteren over dingen die nergens op sloegen? Troost je want het is het lot van de meeste jongemannen.



Knap of lelijk, lang of niet, jonger of ouder. De wens om haar te leren kennen (we weten allemaal wat we van haar willen) en de angst om afgewezen te worden en een slecht figuur te slaan gaan voor praktisch alle mannen hand in hand.

En toch zijn er mannen die lijken te weten wat ze moeten doen. Ze weten wat ze moeten zeggen, hoe ze het moeten zeggen, wanneer ze het moeten zeggen. Ze lijken een gave te bezitten (en die hebben ze ook) waar wij stervelingen voor zouden betalen. Een gave om vrouwen aan te trekken.

Hoe doen ze dat? Hoe gedragen ze zich? Wat kunnen we leren van hun gedrag?

Hieronder vind je 5 praktische en concrete adviezen die je een heel eind verder brengen dan het geijkte advies van het ‘kopje koffie of drankje dat je op haar jurk morst om zo een excuus te creëren om met haar te praten…’ En voor diegenen die de stoute schoenen aantrekken en deze tips uitproberen… jullie weten hoe jullie ons feedback kunnen sturen. We zijn benieuwd!

1. Bedenk iets leuks en intelligents om tegen haar te zeggen. De zogenaamde ‘openingszin’. Probeer een eigen, persoonlijke en originele zin te verzinnen. Mooie meisjes worden als ze gaan stappen constant benaderd door geïnteresseerde manspersonen, en ze hebben alle mogelijke openingszinnen gehoord. Je zou kunnen zeggen dat er ‘immuun’ voor zijn geworden. Dus wees origineel, uniek, en probeer… spontaan over te komen.

2. Heb je eenmaal haar aandacht getrokken, dan moet je die zien vast te houden. Ga een discussie of gesprek aan over een onderwerp dat haar wel moet interesseren.

3. Is ze met een vriendin, of misschien ook met een vriend, laat je dan aan hen voorstellen. Wees vriendelijk tegen haar vrienden en je zult zien dat je er bij haar punten mee verdient.

4. Als het je lukt om op dit punt aan te komen, probeer dan een beetje tijd met haar alleen door te brengen. Niet om ‘het te proberen’ maar wel om je kansen in te schatten. Praat ze met je omdat ze zich verveelt, uit beleefdheid, of misschien – en dat hoop je dan – omdat ze zich tot je aangetrokken voelt en je interessant vindt? Met een smoesje kun je haar naar een rustiger plekje brengen en nader kennis met haar maken.

5. Als alles goed gaat, en het moment voor een concrete toenadering nabij lijkt, luister dan naar dit advies. Het is het belangrijkste advies van dit lijstje: raak haar met nog geen vinger aan, en stel haar voor om de anderen weer op te zoeken. Dit gentleman gedrag zal haar intrigeren en haar nieuwsgierigheid opwekken. Een ‘nee’ op het juiste moment (van zijn kant) opent de weg naar een serie interessante ‘ja’s’ (van haar kant).

Probeer de volgende keer dat je een meisje ziet dat je leuk lijkt maar niet weet hoe je met haar in contact moet komen maar eens om dit kleine lijstje tips in praktijk te brengen. En laat ons even weten hoe het gegaan is. Vrienden kunnen elkaar immers alles (bijna alles) vertellen. Of laat ons gewoon weten wat je ervan vindt…

meestal als je vrouwen versiert negeren ze je(hard to get). dus als je weinig

aandacht krijgt van vrouwen, beledig ze dan meestal gaan ze dan terug praten en

heb jij je zin. en meestal leidt het naar een gesprek.

=============

Niet te veel hard-to-get spelen. als een man niet geïnteresseerd lijkt, geef

ik die op en ga ik naar een ander.

=============

Punten: zorg ervoor als man dat je er goed verzorgd uitziet, dat is waar vrouwen

op letten. Tanden, haar, kleding, schoenen, alles ok? Zo ja ga ervoor, laat merken

dat zij speciaal voor je is. Toon interesse voor wat ze is en doet in haar bestaan.

Maak geen haast, maar leer haar kennen. Drink niet of weinig alcohol, lijkt of

je moed in wilt drinken. En wees hoffelijk.. En lul niet uit je nek, luister goed

naar wat zij zegt. Zo win je de hoofdprijs, in no time.. Ruud

=============

ik versier de laatste tijd veel meisjes

je zult het niet geloven maar het werkt echt!!!

scheer je kop kaal

praat altijd heel lief tegen haar

altijd eerlijk zijn!

houd een glimlach op je hoofd ook al zegt ze iets wat je totaal niet interesseert

en begin haar op plekken die niet in het seksuele gedeelte voorkomen te strelen

en zo ga je steeds een stapje verder

mischien heb je er wat aan, en succes

=============

meisje laten lachen werkt echt t best.. veruit t best;)

=============

1 ding weet ik zeker als je er goed uitverzorgd uitziet dan staren alle meisjes

naar je toe

dus haren goed naar achter kammen,gezicht goed verzorgen, nette kleding aandoen

dan komen die meisjes automatisch naar je toe.

succes en groetjes

=============

Hier een reactie van een vrouw.

Het zou al de helft schelen als mannen niet meteen zo happen.

Niet om arrogant te klinken. maar in de kroeg kan ik niet zonder irritaties alleen

naar de wc omdat je minstens 100 keer aan gesproken word over de meest onzinnige

onderwerken.

samen met een vriendin heb ik ooit een onderzoek gedaan naar de sexuele drang

van mannen. en zelfs als je vreselijk boert, sjag gaat roken slonsige kleding

draagt. niet gedouched bent en je haar niet hebt uitgekamt. is er nog nooit een

man geweest die NEE zegt.

relatie of geen relatie een man KAN kennelijk geen NEE zeggen tegen een vrouw,

en dat vind ik zeer triest.

Het zou een stuk makkelijker zijn voor de man om een vrouw te benaderen als die

man niet telkens de zoveelste is.

kortom mannen zeg vaker nee en dan zul je zien dat je veeel intressanter bent.

=============

Over het algemeen zijn deze 5 punten zeker wel goed en zullen werken.

1. Toch ben ik persoonlijk van mening dat je in principe geen specifieke openingszin

nodig hebt. Maak oogcontact met haar en glimlach naar haar. Vanaf dat moment hoef

je niet meer met een speciale zin te komen, maar kun je gewoon naar haar toe lopen

en een gesprek aangaan.

Zoals een engelse kennis zei tegen me: “Basically you can say anything to

a woman, whatever you want, just as long as you have a smile on your face. Don’t

be too serious, make her laugh.”

3. Je kun zelfs een heel stuk verdergaan dan je voor laten stellen aan hen. Richt

je aandacht op de vrienden en vriendinnen van het meisje dat je eigenlijk wilt

leren kennen. Negeer haar natuurlijk niet compleet, maar hou haar even terzijde

en leer haar vrienden en vriendinnen kennen. Dit kan op dezelfde manier werken

als punt 5 (een ‘nee’ op het juiste moment dat kan leiden tot een ‘ja’). Tevens

krijg je ook de goedkeuring van haar vriendenkring dat ook weer helpt.

greetz,

=============

WEL aanraken ,, gwn op plekken waar ze zich vertrouwd voelt

=============

probeer over HAAR te praten niet over jezelf(behalve als ze het voorstelt)

=============

wees een vent!! ga op je doel af.. Veel vrouwen willen geen jongentje maar een

man die zeker is van zijn zaak! Langzaam schuifelend in haar richting werkt niet,

dan laat je haar denken dat je niet durft, niet zeker genoeg bent van jezelf.

Je hoeft niet gelijk in gesprek met haar, maar als je haar hebt gespot, loop op

haar af! Al zal het alleen maar zijn om haar een glimlach toe te werpen en vervolgens

door te lopen naar de dj of dergelijks..

=============

Ga met meisjes om leer wat ze leuk vinden, begin een gesprek, desnoods over Gossip

girls! Het gaat erom dat je jezelf gemakkelijk voelt bij het meisje. Wees niet

bang haar aan te raken als je merkt dat het klikt (hier bedoel ik een knuffel

of een kus op de wang mee) en wees een heer. Als het niet lukt ga gewoon verder;

er zijn nog meer meisjes!

=============

Allemaal wel mooi en aardig, maar wat nou als je oogcontact hebt gelegd en je

loopt er heen.

Wat zeg je dan (voorbeelden plz + situatie)?

Zeg je dan gewoon, Hallo, ik ben ….. of wat zeg je dan?

Het irritantste is namelijk om het ijs te breken, de rest gaat vanzelf, maar dat

breken, doe dat maar eens op goed. Help plz.

=============

ik las een paar keer dat humor wel goed werkt, Waar kan ik een potje krijgen :S,

wat te doen als je van jezelf weet dat je humor niet helemaal top is

=============

1. Don’t think act, als je gaat denken dan heb je al verloren. Zorg dat je in

beweging komt, en zeg gewoon hallo!

2. Ja, maar zij mag ook moeite doen in het gesprek

3. Altijd de groep bewerken!

4. LEAD LEAD DOMINANCE

5. RAAK HAAR WEL AAN, METEEN VANAF HET BEGIN. MAAR OP ONBELANGERIJKE PLAATSEN….

zodat ze vertrouwd is met je aanraking…

=============

door een sociale fobie leer ik weinig mensen kennen. Ga weinig uit en maak niet

gauw contact. Als het weer ens mis gaat, doet het zo veel pijn, dat ik mijn drempel

weer hoger maak …

=============

sms haar midden in de nacht

is altijd leuk!!

xxx imane

=============

ken een leuk meisje op de sportschool zij is daar stagiaire loopt nu ongeveer

3 maanden daar stage vannaf het begin viel het mij op dat zij veel naar mij keek

ik dacht zou wel niks achter zitten maar in de loop van tijd kwam zij steeds meer

in mijn gedachten , maar ik twijfelde was bang voor verwarring daarmee zou ze

mij nou leuk vinden of niet het bleef knagen tot het moment dat zij haar stage

avond er weer op had zitten het ging zo. zij maakte haar weer klaar om naar huis

te gaan bleef wat ongemakkelijk staan bij de sportbar in de sportschool ze leek

wel wat twijfelachtig in iedergeval moest ze mijn kant langs ik was namelijk nog

wat aan het uit fietsen dat was naast de uitgang. ze kwam er aan gelopen , ik

dacht als zij niks zegt zeg ik wel wat ……….. wat er toen gebeurde heb ik

nog nooit meegemaakt dat was heel intiem maarja nog steeds twijfelen nou ik zij

gewoon hoi ze blijft vlak voor me staan zegt niks en kijkt mij aan en blijft kijken

haar pupilen werde!

n groter dat duurde ongeveer 15 tot 20 sec en daarna zegt ze vriendelijk met een

lach tot volgende week ja tot volgende week zij ik netjes terug en toen liep ze

gewoon weer verder sinds toen dacht ik nergens anders meer aan het bleef malen

dacht iedere keer aan die lange blik ik dacht toen nu wil ik het weten word gek

van het gepieker over haar heb een kaart gekocht ,ik durfde absoluut niet gelijk

te vragen voor het geval ik er naast zit op die kaart heb ik een verhaaltje geschreven

dat ik haar leuk vind en zo alleen zonder naam wel met een hint dat ik haar wel

eens ergens tegen kom nou heb toen die kaart bij haar door de brievenbus gegooid

ik dacht even zien als het haar bezig houd , en jahoor ging weer naar de sportschool

met klamme handen spannend!!! volgens mij had ze wel wat door van wie die kaart

was in het begin toen ik er was liep ze me strak voor bij / ik dacht toen dit

is niet goed slechte actie van mij maar toen zij mij mijn lijst gaf zij ze asjeblieft

met twinke!

lende ogen en een lieve grote glimlach dus mijn twijfels zijn !

groot en deels weg heb het eerst heel voorzichtig aangepakt maar ik ben een man

gooi al mijn onzekerheden aan nu aan de kant en ga als ik haar weer tegen kom

op de sportschool aan de slag sla ik mijn slag voor dat ik te laat ben en ik denk

dat oogcontact de sluitel is ik heb al een hoop gewonnen weet ik zeker iedere

keer ga ik een stapje verder heel spannend maar ik denk voor 80% dat ik beet heb

dus volgende sportavonden is het bingo recht in de roos tjakkaa dus voor alle

onzekere mannen pak het slim aan en wees man geef hints laat het hun bezig houden

als je dan meer zekerheden heb dan er op af stappen ik stuur naar een week of

2 weken weer een kaart als ik het nog niet zeker weet dan met naam met een heel

leuk verhaal om haar hart te veroveren en anders kijk ik haar lief aan en geef

haar veel complimentjes praatje maken en vraag het gewoon dus ik weet niet of

dit verhaal hier bij past maar moest het gewoon kwijt heerlijk , nou zo doe ik

dat de groeten

=============

Van de (voor mij)aantrekkelijke vrouwen (en dat zijn heus niet altijd de mooiste

meiden) krijg ik te horen dat ik te aardig ben (maar er wel leuk uitzie), ze willen

liever een ongelofelijke hufter als vriendje. Van de vrouwen die wel iets van

me willen ben ik nooit onder de indruk (meestal 2-3 x zo breed als ik en sorry,

dat vind ik echt niet aantrekkelijk). Aan de andere kant zijn er ook maar weinig

betrouwbare dames…voor je het weet liggen ze tijdens het stappen met vriendinnetjes

of op vakantie met een andere vent in bed. Helaas meegemaakt…P

=============

mijn openingszin: Hey, mag ik je wat vragen? is je vader een terrorist? dan zeggen

zij meestal: nee, waarom? want kheb nog nooit zo’n BOM in m’n leven gezien!!

haha, succes gegarandeerd!!!

grtz

=============

Ik heb dit helemaal eens getest.. het werkt maar toch is zelfvertrouwen het belangrijkste

^^

=============

Denk altijd dat vrouwen meestal om dezelfde redenen uitgaan als mannen.

Stap met zelfvertrouwen op haar af en als het je lukt om een gesprek aan te kunnen

knopen met haar, heeft ze in principe al JA gezegd terwijl ze je gewoon kon dissen.

Zoals Will Smith in the Hitch zegt: She already said ‘yes’ when she could have

said ‘no’.. so all you gotta do is not mess it up!

Every man has the chance to sweep ANY woman off her feet, you just need the right

broom.

=============

er op af stappen is geen probleem op 1 of andere manier ben ik zo koudbloedig

als de pest

en ja aandacht trekken hoeft ook geen probleem

maar het probleem is.

meestal staat er wel een vriendin bij en die blijft dan maar volgen -.-

=============

Oogcontact.

simple.

Be yourself.

=============

ik heb het geprobeerd .. het is gelukt,, yes.. de mooiste chik van Balk

=============

Wees jezelf dat is het meest belangrijk. Als je namelijk jezelf iets gaat opdringen

gaat het altijd fout!! Vergelijk het met een voetbalwedstrijd… om de winnnen

moet je trainen!! Wat is daarmee wil zeggen is dat iedereen wel eens een blauwtje

loopt, maar je je daardoor niet moet laten ophouden !! Je stopte toch ook niet

toen je zakte voor je rijbewijs??

Mijn tip: wees jezelf, geef een GEMEEND compliment, wees een gentleman en luister

naar wat ze aangeeft –> hier kan je verder over praten en tenslotte VERGEET

HAAR NAAM NIET !!!

=============

ik heb het geprobeerd en de eerste paar stappen gingen goed. maar toen ik haar

voorstelde om een rustig plekje op te zoeken keek ze haar vriendin raar aan en

zei ze viezerik tegen me hahahaha nou en bedankt he;)

=============

loop naar haar toe en zeg: hee, ik weet zeker dat jij een leuke lach hebt, 9 van

de 10 keer zullen ze spontaan naar je lachen. Vervolgens kan je daar op antwoorden:

‘zie je wel ik zei het toch’, daarna kun je gewoon een leuk gesprek beginnen.

succes:)

=============

VERBETERING ‘ZO VERSIER JE MEISJES’

1. Breek je hoofd niet over een openingszin!

De kans dat zij deze nog niet heeft gehoord is klein. Spreek haar aan zoals je

een man zou aanspreken. Wat is er mis met hallo, hoi, …?

Laat haar daarna wel meteen weten dat je geïnteresseerd bent.

2. Akkoord

3. Akkoord, de vrienden van een meisje zijn de personen waarmee zij relaties en

mannen in het algemeen mee bespreekt.

Het is uiterst belangrijk deze te vriend te houden.

4. Je zou inderdaad met een smoesje haar naar een rustiger plekje kunnen brengen.

De eerste ontmoeting draait echter niet om diepgaande gesprekken. Zorg er voor

dat zij je leuk vind, vraag haar nummer en ga terug naar je eigen vrienden. Na

een poosje kan je terug even bij haar ‘inchecken’, afscheid nemen, en/of wat ik

aanbeveel: haar een drankje sturen.

5. Haar eerst weglokken om te praten en dan teruggaan naar haar vriendinnen?!

Ik kan ook iedereen aanraden om gentlemengedrag uit te oefenen, maar dit hoeft

echt niet. Zoals ik in punt 4 reeds aanhaalde: Het is een eerste ontmoeting en

tenzij je die avond zelf nog wilt proberen scoren, vraag dan haar nummer na een

kwartiertje gepraat te hebben en vertrek. Een korte, spannende ontmoeting heeft

veel meer effect dan een langdurig gesprek waarin jij je leven in geuren en kleuren

uitlegt.

Prikkel haar nieuwschierigheid, en speel daar vervolgens verder op in.

Volg deze regels op en ik verzeker je succes!

=============

Wanneer iemand jou echt ziet staan gaat het idd vantzelf, en met een leuk koppie,

intresse in haar, en vooral in het begin dat je haar resecteerd & deels begrijpt

(begrijp alleen de dingen die logisch zijn) en probeer niet bij een typisch vrouwelijk

iets te zeggen; ‘ja dat begrijp ik volkomen’

=============

Als je zelfverzekerd ben dan gaat het meeste vanzelf wel meestal bij mij dan..

=============

Leid haar af: Zeg: Ik vind je leuk, hoe vind je mijn schoenen.

Blijf haar aanstaren totdat zij zegt: Heb ik soms iets van je aan? Dan kan jij

zeggen: Ja, trek uit!

Of maak kaartjes met de volgende tekst: Heb je zin om met mij uit te gaan? Zo

ja, glimlach dan. Zo nee, verscheur dit kaartje.

Groetjes,

Rob

=============

Het allerbelangrijkste is oogcontact en vanaf een afstand bekijken of ze interesse

toont. Het werkt totaal niet als je zomaar op een meisje afstapt en begint te

praten. Zo overdonder jehaar en vaak pakt dit verkeerd uit. Weet waar je kansen

liggen door vantevoren dus vanaf eenafstand te kijken of ze ook oogcontact maakt.

=============

een meisje. als je haar teveel aandacht geeft zal ze bij de volgende keer pas

lachen of derde keer

als ze je ziet

je moet ze recht in de gezicht aankijken bij de eerste keer

je moet in haar ogen kijken en onderbrekende oogcontact houden

zo zal zei denken dat je haar leuk vind en zal ze je toelaten met een glimlach

en de rest is werk om naar der toe te lopen als een echte man

=============

wat ook best helpt: eerst een complimentje geven en weglopen; een paar minuutjes

later toevallig naast haar iets bestellen, en na nog een paar minuutjes haar aanspreken.

werkt beter dan deze tips :^)

=============

Dit werkt echt bedankt! ik date nu al 2 weken met een prachtmeid.

=============

hard to get werkt helemaal niet bij ons, heeft juist een omgekeerde effect!Kom

je juist als een hard-to-get-slet over! Wel leuk bedacht deze punten, maar ik

geloof er niet in.

Beter gewoon jezelf zijn en de rest volgt ipv op voetje letten, oh mijn..

=============

dis haar op een leuke grappige manier die niet beledigend is, laat zien dat je

niet onder de indruk bent op een gierige gulzige manier, maar juist op een leuke

manier lef toont!! succes gegarandeerd!

=============

gewoon een pakje 100 euro biljetten

en iedereen vrouwtje is naar huis te nemen

=============

precies, stap 2 tm 5 is niet zo’n kunst, het gaat juist om de 1e haha

=============

ik merk heel vaak dat als jongens iets proberen, dus bijvoorbeeld dansen met je

of gewoon hoi komen zeggen en jij zelf niet goed weet (als meisje, ik dus ook!)

wat te doen en heel raar hoi terug zegt jongens gelijk zoiets hebben van naja

laat maar zitten! Ik hou er juist van als ze beetje doorzetten.. Kijk soms betekend

t egt dat t meisje niks wil.. maar wat nou als het meisje ook verlegen is!! Je

moet gewoon goed opletten hoe ze je doet.. en ik weet dat t lastig is, maar doorzettten

is wel beter denk ik!

=============

ik vind het zelf altijd heel schattig (en soms gewoon lachwekkend, op een goeie

manier) als er zoveel moeite voor me word gedaan, een beetje stuntelen kan stiekem

best aantrekkelijk zijn. Het laat je wat zachter overkomen dan een macho type

dat precies weet wat ie moet zeggen.

Dus wees gewoon jezelf en doe ga vooral geen hele zinnen voorbereiden, dat vind

ik altijd heel nep overkomen.

=============

stap 1 tot en met 4 afgerond, volgende keer is het tijd voor stap 5

=============

De laatste tip klopt echt!! Zo laat je een meisje zien dat je haar respecteert

en dat het niet alleen maar om één ding gaat!

X van een Meisje

=============

de brutaalste hebben de halve wereld, en als je het eerste wat in je opkomt op

een gentle manier brengt gaat de rest vanzelf, er is interesse haarzijde of niet

dat voel je als jager wel aan, anders stoppen, wordt het een kansloze missie.

=============

Effe naar d’r lachen man,

In de meeste gevallen is dat al een stap in de goede richting. Bij goede reactie

doorgaan.

=============

Waarom een openingszin bedenken die origineel is?Zeg gewoon hoi en vraag haar

ten dans.Het gaat niet om de woorden maar om het gedrag dat je vertoond.

=============

wat hier bovenstaat klopt, het werkt 😛 ik doe het zelf namelijk ook! maar ze

vergeten 1 belangrijk ding: ZELFVERTROUWEN als je dat niet hebt/of uitstraalt

is wat hier bovenstaat nutteloos!

=============

Het begint met stap 1, als die nou es makkelijk was,,, oké de rest kan

ik wel, maar ’t begin, stap 1, dat is nou juist het probleem!

=============

Ben ermee eens dat direct erop af stappen wellicht niet al te slim is. Eerst inderdaad

oogcontact zoeken: dat is namelijk wat vrouwen ook doen. Dat betekend dus, dat

als het je lukt om enkele malen te “eyeballen”, zij wellicht ook interesse

heeft in jou.

Als je dan naar een meisje toe stapt en je zegt wat (openingszinnen vinden meisjes

soms grappig, maar vaak wel fout), dan moet je peilen hoe het meisje reageerd.

“Klikt het”, dan zul je inderdaad bovenstaand lijstje mooi kunnen toepassen.

=============

sommige dingen die hier staan zijn wel waar, alleen ‘het belangrijkste advies

op dit lijstje’ is totale onzin.

Je moet juist WEL een vrouw aanraken bij het ‘versieren’. Wel op degelijke plekken

natuurlijk zoals de arm, hand, schouder of rug.

En verder, niet discusseren met een vrouw. een discussie is een negatief gespreksimpuls.

Probeer liever haar een beetje te plagen.

succes

=============

complimentjes over haar schoenen maken lijkt me geen strak plan, denkt ze vast

dat je homo bent.

=============

het zou een stuk helpen als de dames van tegenwoordig de lat minder hoog zouden

leggen en een flink stuk minder ARROGANT zouden doen.

In dit land is maar 1 koningin maar ze denken allemaal dat ze er eentje zijn…….

=============

jongens jongens…

1 belangrijk tip

Wees gewoon jezelf en gedraag je hoe het uit je hart komt.

Heel spontaan, openlijk, echt, en binnen de gentleman regel(tip 5)

That’s all, I think:-)

=============

gwoon goed uitzien , niet te dronken zijn , lief lachen .

=============

Een openingszin is natuurlijk het moeilijkst, daarom maak ik er meestal een openingszoen

van, als je ziet dat dat niet gaat werken moet je het inderdaad gaan aanpakken

zoals stap 4 en 5.

ga niet te stijfjes doen dat is ERG belangrijk, doe alsof je niet echt geinteresseert

bent maar speel niet hard-to-get. Dat is gay. ^^

=============

Doe niet zo moeilijk, je moet gewoon zelfverzekerd en relaxed overkomen.. Leuke

uitstraling.. Een complimentje, een drankje.. Maar leg het er niet te dik bovenop.

Ga na een praatje weer weg. En kijk hoe ze reageerd als je terug komt. Niemand

houd van een opdringerig, kijk-mij-nou figuur.

x, een meisje. Ja eeecht

=============

om te versieren tijdens het stappen moet je niet gaan praten maar gaan dansen

met haar. Body language OK.!

=============

ik ben erg bagger met meiden weet er niet zo goed mee om te gaan praat er niet

echt mee weet echt niet wat ik moet zeggen hoowr en ehm je schrijft wel leuk begin

met leuke openingszin maar wat moet je wel goeie weten en moet je niet zo erg

verlegen enzo zijn

=============

zoals al genoemd: neem het niet te serieus.. met slap ouwehoeren kom je meestal

het verst.

en tip 5 slaat echt nergens op. haar niet aanraken?! dat is juist de eerste stap

tot de daadwerkelijke kus.. een klein beetje fysiek contact. en voorstellen om

de anderen weer te zoeken.. komop zeg daar is niks gentlemans aan, geeft meer

aan dat je klaar met haar bent en de andere weer wilt spreken.

=============

Belangrijkste regel,

blijf vooral jezelf en praat niet te veel over jezelf

=============

Dude`s,

Je moet gewoon drie keer zeggen dat ze mooi is binnen 5 minuten. Dan is het BINGO!

=============

Wees gewoon je zelf!

Als het meisje in kwestie een beetje brains heeft, heeft ze zo door dat een benadering

als deze een stappe plan is om haar te krijgen. Vrouwen houden niet van stappen

plannen, ze houden van om veroverd te worden op een eigenwijze van de persoon

zelf. Dus wees gewoon jezelf en laat zien wie je werkelijk bent. Want op het eind

is dat wat jou zo aantrekkelijk maakt bij haar. Ieder1 is uniek zo jij ook! En

een echte lady ziet en bemind dat!

=============

net als in het zakenleven.. als je je best doet moet je een “deal” op

een gegeven moment sluiten! Ook meisjes willen aangepakt worden 😉

=============

tjonge… ze verzinnen tegenwoordig ook echt “spelregels” voor de liefde…

en al deze jongens hieronder gebruiken het ook nog eens serieus xD hoezo wanhopig?!

xx MeIsjE

=============

Het belangrijkste lieve mensen,

is dat je eerst oogcontact maakt en glimlacht.

Ga niet direct op haar af terwijl ze je niet je haar niet bent opgevallen. Dan

ben je weer een van de zovelen. Wees gezellig met je eigen vriendenkring. Vrouwen

zien dat, of ze nu mooi zijn of niet. Vrouwen willen iemand die ze een goed gevoel

geeft. Relaxed. Al die openingszinnen slaan nergens op.Als ze terugkijkt en terug

glimlacht kan je later gewoon op haar afstappen en stel je jezelf voor. De rest

is aan jezelf, elke keer is weer anders.

=============

Door die tip heb ik met 8 meiden hehad bedankt voor die tip

=============

Ik heb alle tips gekregen.. alleen het punt is die meisjes die ik zie of krijg.

zijn allemaal stom? naarmate je iemand kent echt goed kent dan valt het vies tegen.

maarja voor een one night stand zeg ik tegen iedereen. DOEN? niet voor relatie

want die vindt je niet in een discotheek en als er toch mensen zijn. die dat wel

doen. geloof me of niet ze zijn maar tijdelijk.? Ik heb ervaring en weet veel

meer dan deze tips alhoewel ik dat ook wel wist.

Groet,

Marc

=============

als je echt een meester versierder bent, zorg je ervoor dat zij de stappen langzaam

neemt,

zorg er vooral voor dat je eerlij bent.

als een meid je vraagt of je een vriendin hebt, verwacht ze neeh, en die neeh

zeggen veel mannen,

ook als ze wel een vriendin hebben,

zorg dat je op dat moment ja zegt, en dat je haar wel leuk vind op de persoon

die zij is, en dat je haar beter wilt leren kennen,

als dat zo is, na nader contact of ontmoeting,

kun je haar de grote vraag Stellen, of ze met jou iets wilt.

het zal haar verbazen omdat je zij dat je vriendin had,

dit kun je nu eerlijk vertellen, dat het jou kunst is iemand op eerste gezicht

te vertrouwen.

geloof me ze zal verbaast kijken, hoe jij bent en dat het jou gaat om innerlijk

dan om uiterlijk.

90% dat je nu scoord, veel succes

Groetjes: De Anonieme Marrokaan

=============

Probeer een combinatie te maken tussen een complimentje en een concrete vraag,

het liefst iets waar een beetje humor in zit.

Bv als ze er goed maar ook wel sexy uit ziet, vraag dan of ze van haar man wel

in zo’n sexy rokje over straat mag.

Naast een vraag-antwoord situatie heb je haar gecomplimenteerd en verteld ze waarschijnlijk

helemaal vanzelf of ze single is

=============

Jongens gewoon oogkontakt opzoeken en dat voortdurend herhalen met een lief lachje

erbij

even later gewoon erna toe lopen en zeggen wat de reden is waarom ze zo lief naar

je lacht en de rest van de gesprek zal volgen als ze interesse in je heeft en

tja anders heb je pech dus op naar de next 😀

Helpt dit? FEIT ja het helpt of ik ben gewoon onweerstaanbaar haha 😛

=============

Het is algemeen bekend dat aanraking een band schept

=============

Oke dit gaat arrogant klinken, maar ik BEN zo’n mooi meisje.. en het is echt niet

zo dat ik door tientallen mannen wordt benaderd hoor als ik uitga! Mijn (minder

mooie) vriendinnen worden vaker benaderd dan ik omdat mannen toch vaak de angst

hebben dat ik ze afwijs. En ALS je dan naar zo’n mooi meisje gaat, ga dan AUB

in hemelsnaam NIET met een openingszin beginnen, dat is echt zo fout en een grote

turn-off!! Het beste werkt dit:

1: ga alleen naar haar toe (dus niet met je vriend)

2: kijkt haar in de ogen en zet je meest charmante glimlach op, terwijl je haar

‘hallo’ zegt (en niet ‘mooie dame’ of wat dan ook zeggen)

3: geef haar vervolgens een hand en geef je naam (als ze geinteresseerd is, zal

ze je bij het hand geven ook haar naam zeggen!)

4: vervolgens pak je haar hand vast als een Engelse gentleman en vraag je haar

heel cheeky en ‘overdreven’ (zodat het meer als een grap overkomt): ‘mag ik deze

dans van u’ (maakt niet uit of het op house of op R&B is, girls love it)

5: Ga VOOR haar staan dansen, zo kom je niet creepy over en de meisje is van jou!

Probeer haar vooral niet teveel aan te raken en kijk vooral niet naar haar borsten..

en ik zweer, ze gaat uit je hand eten!

Succes heren!

=============

werkt dit ook als je een meisje bent?;)

=============

wat dacht je van,

> 1. oogcontact,

> 2. naar haar toe gaan en haar met de eerste zin die je zegt laten lachen,

> 3. even voorstellen

> 4. dan gaat het vanzelf…

=============

Ik heb het allemaal uitgeprobeerd, alleen was ik de vijfde tip

vergeten, daardoor komt mijn reactie ook zo laat, ik kon nl niet typen met

mijn gebroken arm 🙂

=============

er staat wel heel leuk in van bedenk een leuke openingszin..

maar dat is nou juist het probleem.. om er naar toe te stappen en iets te

zeggen!

=============

Wat ook belangrijk is is dat je een gepast complimentje maakt

over bijvoorbeeld de schoenen die ze aan heeft, haar mooie ogen heeft, of

iets anders wat je tot haar aantrekt. Tenslotte staan die vrouwen niet

voor niks uren voor de spiegel. Ze zal ervan gaan glunderen! Maak er niet

te veel want dan val je juist weer door de mand.

=============

ik doe nooit zo ingewikkeld, maar kheb meestal wel succes:D