Zo win je het hart van je ex terug

Ze heeft het uitgemaakt. Of erger nog, jij hebt het uitgemaakt maar nu krijg je haar niet uit je hoofd. Bij haar weggaan was misschien de grootste fout van je leven. Eigenlijk maakt het niet uit wie is weggegaan bij wie. Feit is dat het te laat is om fouten te herstellen. Of toch niet? Misschien is nog niet alles verloren…



Hoe win je het hart van een ex terug? Eentje die je goed kent. Heel goed. Eentje waar je alle sterke en zwakke punten van kent. Iemand die van je gehouden heeft maar je ook teleurgesteld heeft. Of iemand die je misschien onderschat hebt, niet voldoende gewaardeerd hebt, en die je eigenlijk toch niet kwijt wilt. Iemand die bij je weg is omdat je stom bent geweest, heel stom. Maar nu ben je veranderd, je gelooft in die relatie, je wilt een nieuwe kans.

Hoe creëer je die? Met een berichtje? Wat zou je haar schrijven? ‘Hoi lieverd, ik mis je. Wil je me een nieuwe kans geven?’ Ach, waarom zou je dit berichtje niet versturen. Je zou het tweede zinnetje achterwege kunnen laten en eerst eens kunnen aftasten. In ieder geval is het beter om een poging te wagen. Nooit geschoten, is altijd mis…

Misschien gaat ze je antwoorden. Bereid je maar voor op een kort en kil berichtje. Het is in ieder geval een goed teken als ze je antwoordt! Maar wat nu?

Het eerste advies van de experts in liefdeszaken (ook als jullie al uit elkaar zijn), is om de relatie eens goed onder de loep te nemen. Waarom is het uitgegaan? Wat kun je jezelf verwijten? En wat haar? Wat is er gebeurd? Heeft ze je met een ander betrapt? Dan komt dit natuurlijk weer ter sprake. Daar kun je niet omheen. Probeer om haar uit te leggen waarom het gebeurd is, zeg dat je er spijt van hebt en meen het ook echt. Kortom, breng je (ex)relatie in kaart. En vraag je af of je haar serieus terugwilt. Of is er een andere reden waarom je weer contact wil zoeken (misschien kun je het niet verdragen dat zij je verlaten heeft?). En kun je echt niet leven zonder haar? En hoe zou je de toekomst met haar zien?

Als zij bij je weg is gegaan zonder een duidelijke reden (of om redenen die jij niet kent), probeer dan te begrijpen waarom ze is weggegaan. Je kunt niet zomaar weer haar leven binnenfietsen en op de oude voet doorgaan als zij besloten heeft om de deur in je gezicht dicht te slaan. Heb je begrepen waar het om ging? Ben je bereid om te veranderen? Zal het je lukken om te veranderen?

Kortom, het is tijd om eens goed te graven. In jezelf en in je (ex)relatie.

Heb je dat gedaan? Ben je klaar voor een berichtje in de trant van ‘Alles goed. Dank je.’?

Dat is een opening. Probeer het nu op een persoonlijk gesprek aan te sturen. Stel een ontmoeting in een mooi en ongedwongen plekje voor. Een café, een park, aan het strand. Misschien liever een nieuwe omgeving waaraan geen herinneringen aan het verleden kleven. Als ze accepteert, heb je een punt. Als niet, dan zul je – vrezen we – zonder haar moeten leren leven.

Accepteert ze, wees dan eerlijk en direct en verval niet in clichés (‘Ik kan niet leven zonder jou’). Vrouwen leven op deze zinnen. Ze geven hun ego een boost maar het verandert niets aan de situatie. Vraag haar liever om de dingen uit te praten, om samen te proberen te begrijpen wat jullie van elkaar heeft verwijderd. Om als twee volwassen mensen te praten.

Presenteer je goed, verzorgd, goed gekleed, maar niet te ‘anders’ dan voorheen. Vermijd extreme veranderingen in je look. Het komt niet evenwichtig over.

Praat haar bij over je leven, laat haar over het hare vertellen. En probeer bewust te voelen welke emoties het weerzien met haar bij je oproept. Zijn ze minder positief dan je dacht, dan wees dan eerlijk tegenover jezelf en haar. Klampt je niet vast aan een idee uit het verleden. Na deze ontmoeting zul je vrede hebben met een leven zonder haar.

Zijn je gevoelens nog sterk en positief, tast dan af hoe zij erover denkt. Als jij nog veel voor haar voelt, is het goed mogelijk dat dat wederzijds is. Als de liefde ooit goed was, kan die weer opbloeien. Maar loop niet te hard van stapel. Maak geen plannen voor de toekomst, maar probeer af te spreken om contact te houden.

Laat zij binnen een paar dagen niets van zich horen, neem dan het initiatief. Stel voor om iets leuks en luchtigs te gaan doen. De bioscoop, een tentoonstelling.

Als ze accepteert, dan geeft dat een nieuwe opening en daar zul je intelligent mee moeten omgaan.

In de liefde is het hart even belangrijk als het hoofd, vooral wanneer je wilt proberen om een relatie die al definitief beëindigd leek een nieuwe kans te geven.

Succes en geluk toegewenst!

