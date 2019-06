Zomer 2019 is de zomer van de korte broeken

Het is de zomer van de korte broeken. Dat werd tijdens de mannenshows van half juni in Milaan wel duidelijk. Zo ongeveer één op de drie genodigden voor de shows presenteerde zich in korte broek, terwijl de temperaturen, voor Milaan althans, niet eens ongewoon hoog waren.

De korte broek is hot. Daar bestaat geen twijfel over. Geen zomercatwalk of er showen wel een paar korte broeken. Het modepubliek heeft de trend maar al te graag opgepakt. De korte broek is inmiddels goed ingeburgerd. Niet alleen in de modewereld maar ook bij het grote publiek. In Amerika zou de korte broek, dankzij baanbrekend werk van de millenials, zelfs de werkplek veroverd hebben.

In Nederland hangt het nog altijd – om het maar even heel diplomatiek te zeggen – ‘van de omstandigheden af’ of je wel of niet in korte broek op kantoor kunt verschijnen. Het zal van de werkplek zelf afhangen, van je functie en de afspraken die je die dag hebt. Ons advies is nog altijd: bij twijfel niet doen, tenzij je een waaghals bent en het leuk vindt om koploper te zijn. In dat geval kun je je korte broek maar beter met een flinke dosis zelfvertrouwen combineren.

Over combineren gesproken. Draag je een korte broek in je vrije tijd, dan zijn er combinaties te over. Denk aan overhemden met tropische fantasieën, mooie T-shirts in combinatie met een opengeknoopt overhemd (dit is dé trend voor deze zomer), luchtige jacks of casual zomerblazers. Ook de total black look is weer helemaal terug. Trendy accessoires maken je outfit compleet.

Naar kantoor draag je je korte broek met een geklede bovenkant. Een net overhemd en een jasje bijvoorbeeld. Of een keurige polo. Een mooie riem is ook een must. Kies ook je schoeisel met zorg. Sneakers en mocassins zijn prima, teenslippers of sandalen zijn not done. Wat je ook draagt, het moet er allemaal onberispelijk uitzien. Alleen dan kom je op je werk met een korte broek goed weg.

Nog iets over de korte broek zelf. Draag je ‘m naar je werk, kies ‘m dan niet te kort en niet te zomers. Vermijd kreukbroekjes en beach prints. Ga voor ingetogen, effen kleuren en robuuste, natuurlijke materialen. Vanzelfsprekend mag de broek ook niet te strak zijn, maar daar was je zelf al opgekomen.

ADVERSUS