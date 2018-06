Hoe kies je je zonnebrandcrème? Waar moet je op letten?

En dan is het volop zomer! Hoewel je je huid het hele jaar door met een UV-filter moet beschermen, komt het er nu écht op aan. Aan zee of in het zwembad is het smeren geblazen. Dat geldt temeer als je een zuidelijk of tropisch land opzoekt. Maar wat smeer je? Hoe kies je een zonnebrandcrème? Welke bescherming moet een zonnebrandmiddel bieden? Welke zonnefilters moet je hebben? Waar moet je op letten? We lopen er samen met je doorheen.

Het verschil tussen UV-A en UV-B

De zonnestraling die ons bereikt bestaat voor ongeveer 95% uit UV-A (dit zijn lange ultraviolette stralen) en voor 5% uit UV-B (dit zijn korte ultraviolette stralen). UV-A dringt diep in de huid door, is verantwoordelijk voor vroegtijdige huidveroudering en kan huidkanker veroorzaken. UV-B doet de huid verbranden (maar ook bruin worden) en is de veroorzaker van erytheem (zonneallergie). UV-B kan ook een rol spelen bij het ontstaan van huidkanker. Een ezelsbruggetje om het verschil tussen A en B te onthouden is: A staat voor Aging, en B staat voor Burning/Bruinen.

De zonbeschermingsfactor

Een UV-filter moet zowel tegen UV-A als UV-B beschermen.

De zonbeschermingsfactor (sun protection factor, SPF) op de verpakking van een zonnebrandmiddel heeft betrekking op de bescherming tegen UV-B. Volgens een richtlijn van de Europese Unie moet een hogere SPF (die dus hoofdzakelijk tegen UV-B beschermt) gepaard gaan met een hogere bescherming tegen UV-A. De bescherming tegen UV-A en UV-B moeten dus gekoppeld zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, kort gezegd, dat bepaalde schade kan worden voorkomen en beperkt indien de verhouding tussen de UV-A beschermingsfactor en de UV-B beschermingsfactor (SPF) minimaal 1 op 3 is. De bescherming tegen UV-A moet dus gelijk (of hoger) zijn dan 1/3 van de SPF factor. Een zonnebrandcrème met SPF 30 moet dus een UV-A bescherming van tenminste 10 moet hebben.

Er bestaat geen volledige bescherming tegen de gezondheidsrisico’s van UV-straling.

Wat vertelt de zonbeschermingsfactor je eigenlijk?

Verder is het goed om te weten dat de beschermingsfactor (SPF) niet anders is dan een vergelijkende indicatie van de bescherming tegen zonnebrand (verbranden). Dat wil zeggen: een product met een zonbeschermingsfactor 30 beschermt tweemaal zo goed tegen zonnebrand als een product met een zonbeschermingsfactor 15. Een product met zonbeschermingsfactor 15 absorbeert echter, volgens de richtlijn, 93% van de UV-B-straling en een product met zonbeschermingsfactor 30 absorbeert 97 %. Zonnebeschermingsfactoren boven de 50 bieden geen wezenlijk betere bescherming tegen UV-straling.

Welke zonnefilters?

Zonnebrandmiddelen bevatten meestal meerdere zonnefilters. Niet alle filters zijn even goed of veilig. Er is nog veel discussie en verwarring over. Zo zijn er filters die je niet in je zonnebrandmiddel wilt hebben omdat ze schadelijk voor je gezondheid zijn. Voorbeelden daarvan zijn:

Oxybenzone (INCI-naam: Benzophenone-3)

Sulisbenzone (INCI-naam: Benzophenone-4)

PABA (INCI-naam: Octyldimethyl PABA / Ethylhexyl Dimethyl PABA)

Deze filters worden gemakkelijk door het lichaam opgenomen en kunnen de hormoonhuishouding verstoren.

Filters die als veilig en fotostabiel worden beschouwd (ze vormen onder invloed van de zon geen nieuwe moleculen die schadelijk voor de gezondheid zijn), zijn onder meer:

Mexoryl SX (INCI-naam: Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid)

Mexoryl XL (INCI-naam: Drometrizole Trisiloxane)

TinosorbS (INCI-naam: Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine)

TinosorbM (INCI-naam: Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (nano))

In bijlage VI van de Europese Cosmeticaverordening (1223/2009/EG) vind je een lijst van de toegestane UV-filters en hun concentraties. De lijst wordt steeds weer aangepast op basis van nieuwe onderzoeken en bevindingen.

Verder is het beter als je zonnebrandmiddel geen siliconen bevat.

Werkzame stoffen die je wel graag in je product wil hebben, zijn antioxidanten als: tarwekiemolie, wortelolie, polyfenolen en resveratrol.

Fysische en chemische zonnefilters

Fysische zonnefilters weerkaatsen de UV-straling, chemische zonnefilters absorberen de UV-straling. Hun werking is dus verschillend. Op Trendystyle, ons ‘zusje’, kun je meer lezen over het verschil tussen fysische en chemische zonnefilters.

En dan nu… etiketten lezen én smeren! Geniet van de zomer!