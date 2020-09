De nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse: een compleet nieuwe luxe-ervaring

Moderne luxe is naar een hoger plan getild in het interieur van de S-Klasse. De designers hebben een feelgood-sfeer gecreëerd met een loungekarakter dat wordt gekenmerkt door elegantie, een hoog kwaliteitsniveau en…

Moderne luxe is naar een hoger plan getild in het interieur van de S-Klasse. De designers hebben een feelgood-sfeer gecreëerd met een loungekarakter dat wordt gekenmerkt door elegantie, een hoog kwaliteitsniveau en een ruimtelijke uitstraling. Een bijzondere highlight is het dashboard met zijn nieuwe architectuur, moderne oppervlakdesign en ergonomische displayopstelling. Het feelgood-karakter komt ook naar voren in andere zaken: met een hoog rijcomfort, een laag geluidsniveau en een groot aantal ENERGIZING-comfortprogramma’s zorgt de S-Klasse voor het welzijn van zijn passagiers. Ze blijven fit dankzij de effectieve luchtfiltering die de nieuwe naam ENERGIZING AIR CONTROL draagt. Met ENERGIZING AIR CONTROL biedt Mercedes-Benz klanten een hoogwaardig filtersysteem dat deeltjes en schadelijke stoffen uit de lucht verwijdert. Een innovatief actief koolstoffilter wordt gebruikt om fijnstof, pollen en geurtjes te verminderen.

De nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse is op veel gebieden intelligenter geworden en de rijbeleving is naar een nog hoger niveau gebracht. Digitale innovaties als MBUX (Mercedes-Benz User Experience) worden aangevuld met nieuwe uitrustingen die het rijplezier verhogen en tegelijkertijd het rijden nog veiliger maken. Voorbeelden zijn de achterasbesturing met een grote stuuruitslag en veiligheidsinnovaties als de airbag achter. Als nieuwe functie van PRE-SAFE® Impulse Side kan het actieve onderstel E-ACTIVE BODY CONTROL de hele carrosserie (aan beide zijden) bij een dreigende botsing van opzij verhogen. Na een systematische doorontwikkeling zetten de rijassistentiesystemen opnieuw een stap in de richting van volledig autonoom rijden. Dankzij de verbeterde omgevingssensoren geven de parkeersystemen de bestuurder bijvoorbeeld nog meer ondersteuning bij het manoeuvreren. En door integratie in MBUX bereikt de visualisatie nieuwe dimensies.

MBUX: een nieuw niveau qua personalisatie en interactie

Geen enkele andere innovatie heeft de afgelopen jaren de bediening van een Mercedes-Benz zo radicaal vereenvoudigd als MBUX (Mercedes-Benz User Experience). De tweede generatie van dit in 2018 geïntroduceerde zelflerende systeem maakt nu zijn debuut in de nieuwe S-Klasse. Het interieur wordt nog digitaler en intelligenter, want zowel op het gebied van hardware als software zijn er grote stappen gezet: op de maximaal vijf grote displays, deels met oled-technologie, maken scherpe weergaven het gemakkelijker om voertuig- en comfortfuncties te bedienen. Bij MBUX staat de mens altijd centraal. De mogelijkheden voor personalisering en de intuïtieve bediening zijn aanzienlijk uitgebreid. Dat geldt zeker voor het achtercompartiment, maar ook voor de bestuurder: zo maakt het nieuwe 3D-bestuurdersdisplay voor het eerst een ruimtelijke weergave mogelijk met slechts een druk op de knop. Er wordt een echt diepte-effect bereikt zonder dat er een speciale 3D-bril gedragen hoeft te worden.

Twee verschillende head-up displays (HUD’s) zijn als optie leverbaar. De grotere HUD geeft ook augmented reality (AR)-content weer. Bij het navigeren worden onder andere animated afslagpijlen virtueel en met grote precisie op de rijbaan geprojecteerd. Voor de rijassistentiefuncties wordt informatie van bijvoorbeeld de actieve afstandsassistent getoond. Het beeld wordt virtueel weergegeven op een afstand van 10 meter. Het weergavegebied komt overeen met dat van een 77 inch display.

De spraakassistent “Hey Mercedes” heeft nog meer zelflerende capaciteiten en biedt extra communicatiemogelijkheden door de activering van online services in de Mercedes me-app. Bovendien kunnen bepaalde acties ook zonder het activeringswoord ‘Hey Mercedes’ worden uitgevoerd. Hiertoe behoort ook het aannemen van een telefoongesprek. “Hey Mercedes” legt nu tevens de voertuigfuncties uit en beantwoordt algemene vragen. In de S-Klasse kan de spraakassistent nu ook vanuit het achtercompartiment worden bediend.

Met behulp van camera’s in het bovenste bedieningspaneel en leeralgoritmen herkent de MBUX interieurassistent nu talrijke bedieningswensen. Het systeem doet dit door de hoofdrichting, handbewegingen en lichaamstaal te monitoren en stuurt de bijbehorende voertuigfuncties aan op basis van die input. De MBUX interieurassistent verhoogt niet alleen het bedieningsgemak, maar verbetert ook de veiligheid. Al vóór het begin van de rit geeft het systeem bijvoorbeeld aan de bestuurder door of het kinderzitje correct is bevestigd op de voorpassagiersstoel.

Met de MBUX Smart Home-functie wordt de S-Klasse nu ook een controlecentrum voor de woning van de Mercedes-Benz rijder, aangezien de huizen van veel mensen steeds intelligenter worden. Mobiele intelligentie zorgt voor maximaal bedieningsgemak op afstand. Wifi en sensoren maken communicatie met de woning mogelijk. De temperatuur en de verlichting, eventuele rolgordijnen en elektrische apparaten kunnen op afstand worden gemonitord en geregeld. Bewegingsmelders en raamcontacten informeren de gebruiker over gewenste of ongewenste bezoekers.

Het ruimteconcept en het interieurdesign: royale ruimte met loungeachtig karakter

De S-Klasse heeft altijd al garant gestaan voor comfortabel reizen en ontspannen werken. Bij de nieuwe generatie is het interieur volledig geëvolueerd tot een ‘third place’, een toevluchtsoord tussen huis en werkplek. Er is winst geboekt met betrekking tot bijna alle comfortgerelateerde afmetingen van beide varianten – de S-Klasse met korte en met lange wielbasis – zowel op de voor- als achterzitplaatsen. Het ruimtegevoel is dan ook royaal te noemen.

Al meer dan 100 jaar: de luxeklasse als belichaming van het merk Mercedes-Benz

De S-Klasse is het hart van het merk en vertegenwoordigt de fascinatie van Mercedes-Benz: legendarische techniek en vakmanschap ontmoeten geavanceerde digitale innovatie. In de S-Klasse wordt kunstmatige intelligentie gecombineerd met ervaring uit 135 jaar autotechnologie. Zo’n zeventig jaar geleden legde Mercedes-Benz met het model 220 de basis voor de modelserie. Sinds de introductie in 1951 zijn er meer dan 4 miljoen S-Klasse Limousines geleverd aan klanten over de hele wereld. De aanduiding ’S-Klasse’ werd officieel geïntroduceerd in 1972 met de 116-serie. De S-Klasse Limousine was de afgelopen tien jaar met name populair in China, de VS, Zuid-Korea en Duitsland. In totaal zijn er sinds de introductie van de generatie die nu uitloopt meer dan 500.000 S-Klasse Limousines verkocht.

De klantentrouw is bijzonder hoog bij deze modelserie. Ongeveer 80 procent van de klanten in West-Europa die eerder in een S-Klasse hebben gereden, kiest weer voor een auto van Mercedes-Benz. In de VS is dat meer dan 70 procent. Wereldwijd wordt de S-Klasse Limousine overwegend verkocht met een lange wielbasis: ongeveer 9 op de 10 klanten kiezen voor de verlengde uitvoering van de S-Klasse Limousine.

Het gewenste samenspel tussen digitale en analoge luxe resulteert in een revolutionair interieurdesign met elementen uit de interieurarchitectuur en het yachtdesign. De sculptuur van dashboard, middenconsole en armleuningen lijkt boven een uitgestrekt landschap te zweven. De consequente vermindering van het aantal bedieningselementen versterkt de minimalistische uitstraling van het interieur. Een subtiele scheiding tussen het bovenste gedeelte van het dashboard en het grote sierdeel structureert de ruimte en versterkt de breedtewerking.

Naast de maximaal vijf displays behoren de grote sierdelen in het dashboard en achterin (bij de variant met comfortstoelen) tot de highlights. Deze lijken als het ware om de passagiers heen te zijn gebogen en zorgen zo voor een geborgen gevoel. Een bijzonder aantrekkelijke afwerkingsoptie is het openporige houtfineer met verfijnde inleg van echt aluminium. Nieuwe designelementen zijn onder andere de vier smalle, vierkante luchtuitstroomopeningen met horizontale bedieningselementen. Twee smalle, verticale luchtuitstroomopeningen vormen elk het uiteinde van het dashboard

Het bestuurdersdisplay en het mediadisplay bieden een omvangrijke esthetische ervaring. Het uiterlijk van de displays kan worden gepersonaliseerd met een keuze uit vier weergavestijlen (Decent, Sportive, Exclusive, Classic) en drie modi (Navigatie, Assistentie, Service).

De stoelen: hightech features voor een hoog langeafstandscomfort

De stoelen nodigen letterlijk uit om plaats te nemen en te ontspannen. Het vloeiende, 3D-design met verschillende lagen zorgt voor een uitstraling van lichtheid. De afwerkingsopties geven de stoelen verschillende karakters. Zo zorgt de bekleding leder Lugano met banen in de lengte voor een hoogwaardige, avantgardistische uitstraling, terwijl het progressieve ruitdessin van de bekledingen nappaleder en nappaleder Exclusief meer klassiek-expressief is.

Maximaal 19 motoren in de voorstoelen zorgen voor een comfortabele zit – dit getal geeft aan hoe complex de techniek in de stoelen is. Maar het draait niet alleen om comfort: ook op veiligheidsgebied spelen de stoelen een belangrijke rol. En natuurlijk ook met betrekking tot het gevoel van luxueus welbehagen: alle voor de S-Klasse leverbare stoelen zijn voorzien van het keurmerk ‘Aktion Gesunder Rücken’ (AGR).

In de nieuwe S-Klasse zijn tien verschillende massageprogramma’s beschikbaar. Deze maken gebruik van de vibratiemotoren en kunnen het effect van een ontspannende massage met warmte volgens het hot stone-principe versterken. Hiertoe wordt de stoelverwarming gecombineerd met de opblaasbare luchtkamers in de actieve multicontourstoelen. De luchtkamers bevinden zich nu dichter bij het zitvlak en zijn daardoor nog makkelijker aan te sturen en te voelen.

Vijf verschillende achterbankvarianten maken het mogelijk om het achtercompartiment van de S-Klasse als werk- of ontspanningsplek in te richten. Nieuw is het verwarmbare extra kussen voor de hoofdsteun, dat leverbaar is voor beide elektrisch verstelbare achterzitplaatsen. Ook het verstelbereik en de verstelhoek van de voorpassagiersstoel in de chauffeursconfiguratie en de ligstoel daarachter zijn verbeterd.

De ENERGIZING-comfortprogramma’s: aangenaam reizen en fit blijven

De holistische ‘Fit & Healthy’-benadering van het ENERGIZING-comfortprogramma biedt met een druk op de knop of via spraakbediening een tastbare beleving van de verschillende comfortsystemen in de S-Klasse en bundelt ze tot belevingswerelden. Tegelijkertijd creëert het systeem de gewenste sfeer in het interieur – bijvoorbeeld verkwikkend in het geval van monotone wegtrajecten of ontspannend in het geval van een verhoogd stressniveau. De ENERGIZING COACH stelt zelfs een passend vitaliserings- of wellnessprogramma voor op basis van voertuig- en ritgegevens. Het systeem houdt ook rekening met de informatie over de slaapkwaliteit en het stressniveau in het algoritme als de bestuurder over een ondersteunde wearable beschikt.

Mercedes-Benz heeft het ENERGIZING-comfortprogramma in de nieuwe S-Klasse fundamenteel verbeterd. Innovaties als massage met behulp van vibrerende motoren in de stoelzitting en resonantieoverbrenging door het Burmester® high-end 4D surround sound system zijn geïntegreerd. Dit maakt basklanken voelbaar. De directe nabootsing van de geluidsresonantie in de stoelen voegt een nieuw aspect toe aan de 3D-luisterervaring – de 4D-sound, geïnspireerd op de klankschaalmassage. De voelbare intensiteit van het geluid kan voor elke stoel individueel worden aangepast. De muziekbeleving wordt nog intenser dankzij deze voelbare component. Hiervoor zijn in de rugleuning van elke zitting twee exciters geïntegreerd.

De geautomatiseerde rij- en assistentiesystemen: nog meer ondersteuning voor de bestuurder

Het thuiskantoor zal binnenkort mobiel zijn – ook voor mensen achter het stuur. Tenminste, als zij een auto besturen die de driepuntige ster draagt. Mercedes-Benz wil het namelijk technisch mogelijk maken dat de S-Klasse onder bepaalde omstandigheden op veilige wijze hooggeautomatiseerd rijdt en daarbij voldoet aan de strenge wettelijke eisen die worden gesteld aan een zogeheten Level 3-systeem. Naar verwachting zal de S-Klasse vanaf de tweede helft van 2021 met de nieuwe DRIVE PILOT in situaties met een hoge verkeersdichtheid of in files op geschikte snelwegtrajecten in Duitsland hooggeautomatiseerd kunnen rijden. Door de bestuurder te ontlasten, heeft deze tijd voor andere activiteiten, zoals surfen op het internet of e-mails afhandelen in de In-Car Office – om zo tijd te besparen.

Met de nieuwe S-Klasse komt Mercedes-Benz weer een grote stap dichter bij zijn visie op ongevalvrij rijden. De bestuurder wordt ondersteund door tal van nieuwe of uitgebreide rijassistentiesystemen. De bestuurder wordt daardoor minder zwaar belast in het dagelijks verkeer en kan zo comfortabel en veilig te rijden. Wanneer er gevaar dreigt, zijn de rijassistentiesystemen in staat om te reageren op een dreigende botsing. Het werkingsprincipe van de systemen wordt zichtbaar gemaakt door een nieuw weergaveconcept in het bestuurdersdisplay.

Dankzij de verbeterde omgevingssensoren bieden de parkeersystemen de bestuurder nog meer ondersteuning bij het manoeuvreren. De bediening is sneller en intuïtiever dankzij de integratie in het MBUX-systeem. De optionele achterassturing is geïntegreerd in de parkeerassistent, waarbij de berekening van de trajecten dienovereenkomstig is aangepast. De noodremfuncties dienen vooral ter bescherming van andere weggebruikers.

De bestuurder kan de auto via een smartphone met de remote parkeerassistent in- en uitparkeren. De bediening is aanzienlijk vereenvoudigd. Met de voorbereiding voor de INTELLIGENT PARK PILOT is de S-Klasse voorbereid op Automated Valet Parking (AVP, SAE-niveau 4). In combinatie met de noodzakelijke optionele uitrusting en de bijbehorende Mercedes me connect-service (landafhankelijk) beschikt de nieuwe S-Klasse over de technologie om parkeergarages met AVP-infrastructuur volledig automatich en bestuurderloos in- en uit te rijden, voor zover de nationale wetgeving dit toestaat.

De onderstelsystemen: wendbaarder en dynamischer met achterasbesturing

Innovatieve onderstelsystemen zorgen voor een indrukwekkende rijervaring in de nieuwe S-Klasse. De

achterasbesturing (optie) met een stuurhoek tot 10° verbetert de wendbaarheid in de stad tot het niveau van dat van een compacte auto. Zelfs in het geval van de S-Klasse met lange wielbasis en vierwielaandrijving wordt de draaicirkel met 1,9 meter gereduceerd tot minder dan 10,9 meter.

Het optionele, volledig actieve onderstel E-ACTIVE BODY CONTROL op 48V-basis biedt een unieke combinatie van comfort en wendbaarheid, plus extra bescherming bij een aanrijding van opzij. De luchtvering AIRMATIC met traploos verstelbare demping ADS+ behoort tot de standaarduitrusting. Een nauw samenspel tussen alle onderstel- en regelsystemen zorgt voor maximale stabiliteit en veiligheid. Mercedes-Benz heeft nu een nieuwe functie van PRE-SAFE® Impulse Side toegevoegd aan de maatregelen die worden uitgevoerd in de fase voordat de aanrijding plaatsvindt. Wanneer een aanrijding van opzij dreigt, kan de carrosserie binnen enkele tienden van een seconde met maximaal 80 mm omhoog worden getild door het onderstel E-ACTIVE BODY CONTROL. Dit vermindert de belasting van de portierconstructies, omdat de dorpel meer energie kan absorberen dankzij de hogere positie. Hierdoor kan de vervorming van het passagierscompartiment en de belasting op de inzittenden worden verminderd. Met behulp van radarsensoren wordt een mogelijke aanrijding van opzij herkend.

Het exterieurdesign: perfecte proporties voor een klassieke uitstraling

Met een korte overhang vóór, een lange wielbasis en een uitgebalanceerde overhang achter is de S-Klasse een klassieke limousine met perfecte proporties. De grote spoorbreedte en de optisch op de flanken aansluitende wielen met moderne designs geven de auto een gespierde uitstraling. De karakterlijnen op de flanken zijn sterk gereduceerd. Gesculptureerde oppervlakken zorgen voor bijzondere lichteffecten. Aan de voorzijde springt vooral de hoogwaardig ogende grille in het oog.

De koplampen bepalen het ‘gezicht’ van de auto. Ze beschikken over de voor de S-Klasse kenmerkende driepunts dagrijverlichting, maar deze is nu smaller en iets kleiner geworden. De verzonken portiergrepen (optie) zijn een geheel nieuwe ontwikkeling. Ze worden elektrisch uitgeschoven als de bestuurder nadert of als de buitenzijde van de portiergreep wordt aangeraakt. KEYLESS GO maakt een sleutelloze toegang mogelijk.

De dynamische uitstraling van de auto wordt aan de achterzijde voortgezet. Dankzij het nauwkeurig ontworpen, zeer gedetailleerde binnenwerk en bepaalde deels animated functies dragen de achterlichten bij aan de kwaliteitsuitstraling. Ze maken de nieuwe S-Klasse onmiddellijk herkenbaar, zowel overdag als in het donker.

De verlichting: innovatieve digitale technologie, zowel binnen als buiten

Het optionele DIGITAL LIGHT gaat voor het eerst in serieproductie bij Mercedes-Benz. Dit maakt volledig nieuwe ondersteunende functies mogelijk

Waarschuwing voor herkende wegwerkzaamheden door een symbool met graafmachine op de weg te projecteren.

Voetgangers die langs de kant van de weg worden gedetecteerd, worden verlicht om de bestuurder op hen te attenderen.

Er wordt gewezen op verkeerslichten, stopborden of borden met een inrijverbod door een waarschuwingssymbool op de weg te projecteren.

Hulp op smalle wegen (zoals bij wegwerkzaamheden) door het projecteren van richtlijnen op de weg.

Elke koplamp beschikt bij DIGITAL LIGHT over een lichtmodule met drie extreem krachtige leds die licht produceren dat door 1,3 miljoen microspiegels wordt gebroken en gericht. De resolutie bedraagt dus meer dan 2,6 miljoen pixels per auto. Dit maakt een zeer nauwkeurige lichtverdeling mogelijk. De grootlichtassistent is meer dan 100 keer nauwkeuriger dan 84 pixel-licht bij het uitsluiten van tegenliggers of verkeersborden uit de lichtbundel. Ook de licht-/schaduwverdeling en de lichtverdeling van alle andere adaptieve lichtfuncties worden met aanzienlijk meer precisie gerealiseerd, waarbij de verlichting specifiek wordt afgestemd als mistverlichting, snelwegverlichting of stadsverlichting.

Dankzij de led-technologie heeft de nieuwe S-Klasse ook een sprong voorwaarts gemaakt op het gebied van interieurverlichting: Mercedes-Benz heeft nu voor het eerst een interactieve interieurverlichting gerealiseerd. De actieve sfeerverlichting (optie) is nu geïntegreerd in de rijassistentiesystemen en kan de waarschuwingen optisch versterken. Dit maakt ook de bijbehorende terugkoppeling voor de comfortsystemen mogelijk. Daarbij valt te denken aan de airconditioning of de “Hey Mercedes” spraakassistent.

De aerodynamica: uitgebreide luchtstroomsimulaties in de vroege ontwikkelingsfase

Met een c w -waarde van 0,22 is de S-Klasse een van de meest aerodynamische auto’s ter wereld, met name in het segment van de luxe limousines. Hoewel het frontale oppervlak (A) van de nieuwe S-Klasse licht is toegenomen tot 2,5 m2, is de luchtweerstand nog verder afgenomen ten opzichte van het voorgaande model. Het product van c w en A is 0,56 m2 , wat 200 cm2 minder is dan bij het vorige model na de laatste modelvernieuwing. Aerodynamische maatregelen aan de carrosserie, onderzijde en exterieuruitrustingen maken goede prestaties in de windtunnel en in de praktijk mogelijk. Uitgebreide luchtstroomsimulaties werden al tijdens een vroege ontwikkelingsfase uitgevoerd met behulp van krachtige computersystemen.

Bij de S-Klasse zijn ook verdere verbeteringen op het gebied van aero-akoestiek gerealiseerd. De vorige generatie blonk al uit met een zeer hoog geluidscomfort in het interieur. Het nieuwe model is nog stiller. De hoge stijfheid van de carrosserie vormt de basis voor een uitstekend geluids- en trillingscomfort. Zo zijn de openingen voor de kabeldoorvoer in het schutbord voorzien van dubbele afdichtingen. Om een motorgeluid te realiseren dat in het interieur als verfijnd en onopvallend wordt ervaren, is de isolatie van het schutbord doorgetrokken naar de zijkanten van de A-stijlen en het vloergedeelte. Ook maakt Mercedes-Benz in bepaalde carrosseriedelen voor het eerst gebruik van akoestisch schuim.

De aandrijving: meer elektrificatie, meer efficiëntie

De nieuwe S-Klasse wordt aanvankelijk geleverd met zescilinder-in-lijn benzine- en dieselmotoren. Een V8-motor met geïntegreerde startgenerator (ISG) en een 48V-boordsysteem zal in een later stadium leverbaar zijn. In 2021 volgt een plug-in hybrid met een volledig elektrische actieradius van circa 100 km.

De carrosserie en ongevalbescherming: nieuwe airbag achter

Het intelligente carrosserieconcept en de innovaties op het gebied van veiligheidssystemen getuigen van de leidende rol die de S-Klasse heeft op het gebied van passieve veiligheid. De nieuwe aluminium hybride carrosserie met een aluminiumgehalte van meer dan 50 procent voldoet aan tal van eisen: een hoge crashveiligheid, een lager gewicht en een hoge carrosseriestijfheid, wat voor uitstekende rijeigenschappen in combinatie met een uitstekend geluids- en trillingscomfort zorgt.

In 2019 presenteerde Mercedes-Benz in de Experimental Safety Vehicle ESF 2019 de ideeën waar de veiligheidsspecialisten van het merk aan werken. Onder de meer dan twintig innovaties bevonden zich ook ontwikkelingen die bijna productierijp waren, zoals de airbag achter die nu als optie leverbaar leverbaar is voor de S-Klasse. De airbag achter ontvouwt zich met zijn innovatieve constructie met buisvormige structuur uiterst voorzichtig. Bij zware frontale aanrijdingen kan de airbag achter de belasting op het hoofd en de nek van de inzittenden op de buitenste achterzitplaatsen aanzienlijk verminderen.

Bij een zware aanrijding van opzij positioneert de nieuwe middenairbag zich, afhankelijk van de botsrichting, de ernst van de aanrijding en de bezetting van de voorstoel, tussen de stoelen van de bestuurder en die van de voorpassagier, waardoor het risico op contact met het hoofd wordt verminderd. De middenairbag is geïntegreerd in de rugleuning van de bestuurdersstoel, in het midden van de auto.

De duurzaamheid: milieuvriendelijke ontwikkeling

In de S-Klasse wordt meer dan 98 kg aan onderdelen gebruikt die gemaakt zijn van grondstofbesparende materialen. Het aantal onderdelen dat gerecycled materiaal bevat, bedraagt nu 120 – meer dan twee keer zo veel als bij het vorige model. Nog eens ongeveer 40 kg aan onderdelen wordt gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Het proces van milieuvriendelijke ontwikkeling is met concrete doelen stevig verankerd in de totale voertuigontwikkeling. In de ontwikkelingsfase wordt al rekening gehouden met milieuaspecten.