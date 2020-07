Nieuwe zescilinder-in-lijn 48v mild hybrid dieselmotoren en special editions voor Range Rover Sport

De Range Rover Sport is nu nog aantrekkelijker dankzij een serie updates. De ultieme luxury performance SUV en de meest dynamische Land Rover ooit is leverbaar met nieuwe zescilinder-in-lijn dieselmotoren met 48V Mild Hybrid-technologie. Bovendien is het aanbod verder uitgebreid met een aantal special editions: de HSE Silver, HSE Dynamic Black / HSE Dynamic Stealth en SVR Carbon Edition.

De dieselmotoren met 48V Mild Hybrid-technologie zijn volstrekt nieuw voor de Range Rover Sport. Deze zeer efficiënte zescilinder-in-lijn motoren zijn in eigen huis ontwikkeld en maken deel uit van de Ingenium-familie. Het gaat om de D250, D300 en D350 met vermogens uiteenlopend van 183 kW (249 pk) tot 258 kW (350 pk) ter vervanging van de V6- en V8-dieselmotoren.

Tevens is het aanbod van SV Premium carrosseriekleuren voor de Range Rover Sport uitgebreid met acht nieuwe kleuren, waaronder Tourmaline Brown, Amethyst Grey-Purple en Petrolix Blue. Updates voor het interieur zorgen voor een onmiskenbaar sportieve luxe uitstraling. Tegelijk biedt het geïntegreerde Touch Pro Duo infotainmentsysteem nog meer connectiviteitsmogelijkheden.

HSE Silver

De Range Rover Sport wordt gekenmerkt door zijn uitzonderlijke combinatie van geraffineerd design, allround mogelijkheden en luxe. De HSE Silver bouwt voort op de rijk gespecificeerde HSE-uitvoering met een reeks stijlvolle exterieurdetails in Shadow Atlas, Privacy Glass en 21-inch lichtmetalen wielen in Gloss Black & Contrast Diamond Turned Finish. De HSE Silver beschikbaar met keuze uit twee interieurthema’s en zeven carrosseriekleuren, waaronder de nieuwe Lantau Bronze en Hakuba Silver. Verder is de HSE Silver uitgerust met een panoramisch dak, Privacy Glass, een gekoeld vak in de middenconsole en een Meridian Surround Sound System*. De HSE Silver is leverbaar met benzine- en dieselmotoren en de P400e PHEV plug-in hybride aandrijflijn.

De nieuwe HSE Dynamic Black is gebaseerd op de HSE Dynamic en biedt een Black Pack exterieur waarmee de Range Rover Sport nog indrukwekkender overkomt. Tot de uitrusting behoren eveneens 21-inch Gloss Back lichtmetalen wielen en Privacy Glass, evenals een geheel zwart uitgevoerd interieur. Behalve de carrosseriekleur Santorini Black of Carpathian Grey met contrasterende dakkleur bieden de HSE Dynamic Black / HSE Dynamic Stealth ook een panoramisch dak, Ebony Premium hemelbekleding en een Meridian Surround Sound System.

Voor liefhebbers van absolute topprestaties is er de 423 kW (575 pk) sterke SVR Carbon Edition die zich manifesteert als vlaggenschip binnen de Range Rover Sport-familie. De SVR Carbon Edition valt op door een van koolstofvezel gemaakte, centrale sectie op de motorkap. Ook de inzetstukken bij de bumpers, grille en omranding van de luchtinlaten zijn vervaardigd van dit materiaal. In het interieur zijn koolstofvezel sierstrips en exclusieve SVR Carbon Edition dorpellijsten toegepast. De motorafdekking van koolstofvezel en 22-inch Gloss Black lichtmetalen wielen maken het imponerende karakter van deze speciale uitvoering compleet.

Kracht en efficiëntie

De nieuwe generatie zescilinder-in-lijn Ingenium dieselmotoren zijn soepeler, verfijnder en efficiënter dan de V6- en V8-dieselmotoren die zijn vervangen. Ze voldoen aan de Real Driving Emissions Step 2 (RDE2) standaarden en Euro 6d-final emissienorm. De 48V Mild Hybrid-technologie zorgt voor een responsiever karakter en gunstige brandstofverbruikscijfers. De nieuwe Ingenium aandrijflijnen behoren tot de efficiëntste en schoonste diesels wereldwijd.

De nieuwe dieselversies onderstrepen het high-performance karakter van de Range Rover Sport, waarbij de D350 de kroon spant met een acceleratie van 0-100 km/u in 6,9 seconden. De krachtbron reageert zeer alert op het gaspedaal en levert een maximumkoppel van 700 Nm. De CO 2 -emissie van de D350 komt uit op 237 g/km en koppelt daarmee de prestaties van een V8-motor aan de efficiëntie van een zescilinder.

De hoge prestaties van de Range Rover Sport gaan gepaard met een innemend rijgedrag dat opvalt door de uitzonderlijke balans tussen dynamiek en comfort. De geavanceerde vierwielaandrijving en luchtvering zorgen voor een goede aanpassing aan verschillende wegcondities en feedback richting de bestuurder zonder in te boeten op de buitengewone verfijning die klanten verwachten. De lichtgewicht aluminium carrosserieconstructie speelt een sleutelrol voor de scherpe handling en de rijdynamiek.

Dieselmotoren Range Rover Sport

D250: 3,0-liter zescilinder MHEV, 183 kW (249 pk), 600 Nm koppel tussen 1.250 en 2.250 tpm

D300: 3,0-liter zescilinder MHEV, 221 kW (300 pk), 650 Nm koppel tussen 1.500 en 2.500 tpm

D350: 3,0-liter zescilinder MHEV, 258 kW (350 pk), 650 Nm koppel tussen 1.500 tot 3.000 tpm

Benzinemotoren Range Rover Sport

P300: 2,0-liter viercilinder, 221 kW (300 pk), 400 Nm koppel tussen 1.500 en 4.000 tpm

P400: 3,0-liter zescilinder, 294 kW (400 pk), 550 Nm koppel tussen 2.000 en 5.000 tpm

P400e: 2,0-liter viercilinder PHEV, 297 kW (404 pk), 640 Nm koppel tussen 1.500 en 4.000 tpm

P525: 5,0-liter V8 Supercharged, 386 kW (525 pk), 625 Nm koppel tussen 2.500 en 5.500 tpm

P575: 5,0-liter V8 Supercharged, 415 kW (575 pk), 700 Nm koppel tussen 3.500 en 5.000 tpm

Range Rover P400e

De Range Rover Sport P400e met plug-in hybride-aandrijving is de zuinigste versie in het aanbod en kan maximaal 41 km volledig elektrisch en emissievrij rijden. De aandrijflijn bestaat uit een krachtige Ingenium 2,0-liter benzinemotor van 221 kW (300 pk) en een elektromotor van 105 kW, die samen tot een systeemvermogen komen van 297 kW (404 pk). De P400e accelereert in 6,7 seconden van 0-100 km/u, terwijl het gemiddelde verbruik uitkomt op slechts 3,3 l/100 km (WLTP). Met het meegeleverde Mode 3 laadsnoer** is opladen van de batterij binnen drie uur mogelijk via een openbaar laadpunt of wallbox. Met het Mode 2 laadsnoer duurde dat 7,5 uur.

Touch Pro Duo

Verder biedt de Range Rover Sport meer mogelijkheden op het gebied van connectiviteit. Apple CarPlay en Android Auto zijn nu standaard voor het geïntegreerde Touch Pro Duo infotainmentsysteem en de 4G WiFi-verbinding biedt een internetconnectie voor maximaal acht apparaten tegelijk. De eveneens nieuwe, geïntegreerde Spotify-app geeft Spotify Premium gebruikers toegang tot miljoenen tracks en podcasts, direct via het Touch Pro Duo-systeem zónder de smartphone met het infotainmentsysteem te hoeven synchroniseren.

Dankzij Cabin Air Ionisation met PM 2.5 filter biedt de Range Rover Sport ook een frisse en gezonde interieurlucht. De geavanceerde filtertechnologie houdt fijne stofdeeltjes en stuifmeelpollen tegen en neutraliseert geuren zodat er in de auto een rustgevend, fijn en gezond klimaat ontstaat. Tot slot wordt extra beveiliging geboden met het abonnement op Secure Tracker en Secure Tracker Pro***.

De Range Rover Sport is leverbaar als P400e PHEV vanaf € 100.370,- en als D250 met de nieuwe 48V MHEV zescilinder-in-lijn diesel vanaf € 115.444,-.

* HSE Silver standaard specificatie.

**Mode 3 laadsnoer standaard in Verenigd Koninkrijk en Europa.

***Aanwezigheid van Secure Tracker en Secure Tracker Pro verschilt per markt.