Single breasted of double breasted blazer? De meeste heren zullen ‘single breasted‘ antwoorden. En dat is logisch. Colberts met een enkele rij knopen zijn minder formeel dan hun broertjes met twee rijen knopen. Hierdoor laten ze zich gemakkelijker dragen en combineren. Een double breasted blazer daarentegen is formeler. Je zult er niet onopgemerkt in blijven. Op z’n tijd is het wel eens leuk om z’n blazer te dragen.

De double breasted blazer draag je gewoonlijk naar officiële gelegenheden, feestjes en bruiloften daar hebben we er in deze tijd maar weinig van), maar ook als je je gewoon eens wilt ‘kleden’. Je kunt deze blazer op verschillende manieren combineren:

Met een witte broek en een strepenoverhemd creëer je een klassieke marinelook zoals op onze streetstyle foto’s.

Met een slank afkledende, donkerblauwe broek en een paar veterschoenen wordt je double breasted blazer casual chic.

Met een spijkerbroek en paar mocassins krijg je een relaxede look.

Met een spijkeroverhemd of een coltrui en een 5 zakken broek of chino’s die de enkel vrijlaten, krijg je die neo dandy streetstyle look die tegenwoordig ‘cool’ is.

Tip: Ben je vrij groot en breed, ga dan voor een double breasted look met zes of acht knopen. Ben je klein van stuk, kies dan voor een model met vier knopen (beter nog als je het jasje op maat laat maken).

Er zijn ontzettend veel stijlregels als het op de double-breasted blazer aankomt. Eén daarvan is dat je het jasje dichtgeknoopt draagt, met uitzondering van de knoop rechtsonder. Maar regels zijn er om overtreden te worden! Draag je blazer zoals jij dat wilt!

