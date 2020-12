Nieuwe Jaguar F-TYPE Heritage 60 Edition viert diamanten jubileum van legendarische E-type

Jaguar viert het 60-jarig jubileum van de legendarische E-type met de introductie van een nieuwe limited edition 575 pk V8 Supercharged F-TYPE Heritage 60 Edition. Wereldwijd* zijn slechts 60 exemplaren van deze vierwielaangedreven sportauto beschikbaar. Elk daarvan is met de hand afgewerkt door de personalisatie-experts van SV Bespoke.

De speciale jubileumuitrusting omvat onder meer Sherwood Green unilak, een originele E-type kleur die sinds de jaren 60 niet meer is aangeboden voor nieuwe Jaguar modellen. Het interieur is uitvoerig afgewerkt met duo-tone Caraway en Ebony Windsor leder, dat normaal gesproken niet leverbaar is voor de F-TYPE.

Het nieuwe, gelimiteerde model is ook voorzien van een unieke aluminium afwerking van de middenconsole, geïnspireerd op de behuizing van de achteruitkijkspiegel van de E-type. Het E-type 60th Anniversary logo is in reliëf opgebracht op de hoofdsteunen van de lichtgewicht Performance stoelen en de E-type 60 aanduiding komt overeen met de gelimiteerde E-type 60 Collection auto’s die Jaguar Classics eerder dit jaar aankondigde. Speciale instaplijsten, een SV Bespoke gedenkplaatje en met Caraway omzoomde vloermatten maken de uitrusting compleet.

Mark Turner, Commercieel directeur Jaguar SV Bespoke, zegt: “Celebrating 60 years of the iconic Jaguar E-type is the perfect moment to create our first-ever SV Bespoke limited edition – and the rarest F-TYPE, with just 60 cars available globally. We’ve worked closely with Jaguar Design to develop a theme for the F-TYPE Heritage 60 Edition that pays homage to the E-type in a contemporary way. It’s testament to Jaguar’s sports car design lineage that the 1960s Sherwood Green colour looks as though it was designed for today’s F-TYPE.”

De F-TYPE Heritage 60 Edition is zowel beschikbaar als Coupé en Convertible, met exclusieve Diamond Turned Gloss Black 20-inch gesmede lichtmetalen wielen, hoogglans zwarte en chromen exterieuraccenten en zwarte remklauwen.

Supercharged prestaties

De nieuwe F-TYPE R, die in december 2019 werd geïntroduceerd, vormt de basis van de nieuwe F-TYPE Heritage 60 Edition. De auto beschikt altijd over vierwielaandrijving en is uitgerust met nieuw afgestelde dempers, stabilisatorstangen en achterwielophanging voor een nog meer betrokken rijbeleving. Het vermogen is afkomstig van de Jaguar 575 pk Supercharged V8, die 700 Nm aan koppel levert voor een buitengewoon tempo onder alle omstandigheden.

De prestaties zijn uitzonderlijk: de sprint van 0 naar 100 km/u duurt slechts 3,7 seconden en de topsnelheid is elektronisch begrensd op 299 km/h.

De F-TYPE biedt ook een reeks geavanceerde, op de bestuurder gerichte technologieën zoals een instelbaar HD 12,3-inch TFT-instrumentencluster, Touch Pro Infotainment systeem en Smartphone Pack met standaard Apple CarPlay®.

Iedere Heritage 60 Collection wordt gebouwd bij de Jaguar fabriek Castle Bromwich in het VK en afgewerkt door het Bespoke team van Jaguar Special Vehicle Operations in Warwickshire. De richtprijs voor Nederland is € 203.662,-.