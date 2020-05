Alfa Romeo Giulia en Stelvio Quadrifoglio MY2020: kracht in ieder detail

Vandaag in een tijd waarin de omstandigheden eisen dat we allemaal pas op de plaats maken in het gebruikelijke hoge tempo, vertragen de 510 pk sterke Alfa Romeo Giulia en Stelvio Quadrifoglio niet. Hun prestaties blijven op supercar-niveau en met de nieuwe MY20 versies nemen die zelfs toe dankzij nieuwe functies en een breed scala aan technologie-, connectiviteits- en veiligheidsupgrades.

Alfa Romeo brengt dit nieuws via een virtuele persconferentie. Hoewel woorden niet alle emoties kunnen uitdrukken die achter het stuur van een Quadrifoglio worden opgewekt, kan het toch fascinerend zijn om in de fundamenten van een model te duiken en te leren hoe het buitengewone Quadrifoglio-project is bedacht en ontwikkeld.

De nieuwe 2020 Giulia en Stelvio Quadrifoglio zijn een showcase voor Alfa Romeo-uitmuntendheid en een nog sterkere uitdrukking van prestaties, winnend DNA en onmiskenbaar Italiaanse stijl. Hun toonaangevende prestaties worden gegarandeerd door de krachtige, volledig van aluminium gemaakte 2,9 V6 Bi-Turbo-motor die 510 pk en een maximumkoppel van 600 Nm bij 2.500 tpm levert. Het Alfa ™ Active Torque Vectoring-systeem, bijgestaan ​ door het innovatieve Q4-vierwielaandrijvingssysteem zorgen voor de aandrijving naar de wielen. De 8-traps automatische transmissie is gekalibreerd om het comfort te optimaliseren zodat de voertuigen gemakkelijk op alle terreinen kunnen worden gereden. Alleen in RACE-modus laten de auto’s hun volledige potentieel zien met bliksemsnelle schakelingen van slechts 150 milliseconden.

Elke Quadrifoglio is uitgerust met een reeks systemen die zijn ontworpen om het rijplezier te vergroten en de automobilist de meest authentieke en pure rij-ervaring achter het stuur te bieden. Deze omvatten Alfa ™ Active Suspension, Alfa ™ DNA Pro-selector met RACE-modus en de Alfa ™ Active Aero-splitter in de Giulia. De systemen worden allemaal in realtime gecoördineerd en aangepast door de Alfa ™ Chassis Domain Control-eenheid, die constant de ideale omstandigheden voor voertuig en bestuurder garandeert om het meeste uit de de Giulia en Stelvio Quadrifoglio te halen.

De “soundtrack” wordt geleverd door een Dual Mode-uitlaatsysteem of door een optionele, nieuwe Akrapovič-uitlaat gemaakt titanium en carbon.

Kwaliteit en stijl

De nieuw ontworpen middenconsole biedt meer opslagruimte. Het stuur en de met leer beklede versnellingspook zijn nieuw, evenals de veiligheidsgordels die naast klassiek zwart, nu ook verkrijgbaar zijn in rood of. De technologie aan boord omvat een geheel nieuw infotainmentsysteem met een centraal touchscreen van 8,8 inch, connected services en een nieuw interfaceontwerp.

Andere exclusieve nieuwe functies op de Quadrifoglio zijn onder meer prestatiepagina’s; specifieke schermen voor de bestuurder om de voertuigstatus in realtime te bekijken: van de temperaturen van de belangrijkste mechanische componenten tot koppelafgifte, turbodruk en verbruik in realtime, evenals digitale chronometers om acceleratie en maximumsnelheid te meten. Ook zijn de Giulia en Stelvio Quadrifoglio voorzien van nieuwe LED-achterlichtclusters en gloednieuwe 21” velgen.

De spanning van het circuit en makkelijker dagelijks gebruik: Level 2 ADAS

Met de MY20 introduceren de Giulia en Stelvio Quadrifoglio nieuwe ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), ontwikkeld in samenwerking met Bosch voor autonoom rijden van niveau 2. De functie maakt gebruik van elektronische systemen die een continue bewaking van de bestuurder vereisen en tegelijkertijd ondersteuning bieden voor meer comfort tijdens lange ritten. Desalniettemin moet de bestuurder continu de controle behouden en altijd zijn handen aan het stuur houden.

De belangrijkste technologieën in de Quadrifoglio MY2020 zijn:

Lane Assist: detecteert wanneer het voertuig zonder inschakeling van de richtingaanwijzer de rijstrook dreigt te verlaten en waarschuwt de bestuurder zowel visueel als met lichte druk in het stuurwiel. Dit laatste is bedoeld om de bestuurder actief aan te sporen naar de oorspronkelijke rijstrook terug te keren.

Active Blind Spot Assist: detecteert naderende voertuigen in de achterste dode hoeken en voert indien nodig een stuurcorrectie uit om een botsing te voorkomen.

Active and Intelligent Cruise Control: regelt automatisch de snelheid van het voertuig om een veilige afstand tot voorliggers te bewaren. In samenwerking met het verkeersbordherkenningssysteem kan de ingestelde snelheid ook automatisch worden aangepast aan heersende snelheidsbeperkingen. Het systeem maakt daarbij gebruik van een ingebouwde camera. Deze herkent verkeersborden, projecteert ze op het display en waarschuwt de bestuurder voor de actuele snelheidslimiet. Vervolgens wordt de bestuurder geadviseerd de snelheid aan te passen aan de limiet die door het systeem wordt afgelezen: als de bestuurder akkoord gaat, wordt de cruise control automatisch ingesteld op de nieuwe snelheidsbeperking.

Traffic Jam and Highway Assist: als aanvulling op de rijbaanbewakings- en actieve cruise control-functies monitoren deze systemen ook of de auto in het midden van de rijstrookbaan blijft tijdens filevorming (file-assistent) of bij snelweggebruik (snelwegassistent), terwijl ze tevens de snelheid regelen op basis van de actuele snelheidslimieten.

Driver Attention Assist: detecteert verschijnselen die erop duiden dat de bestuurder zijn aandacht lijkt te verliezen en waarschuwt hem/haar indien nodig.

Kleuren die traditie met communicatie combineren

De ontwerpers van Alfa Romeo hebben een nieuwe aanpak van het begrip kleur ontwikkeld, met een nog meer op emotie gebaseerde strategie die de lakkleuren van de carrosserie naar klasse groepeert en niet alleen naar technologie. Dit heeft geresulteerd in vier categorieën: Competizione, met duidelijke verwijzingen naar de sportieve traditie van het merk; Metallic, dat het dynamische karakter van het merk benadrukt; Pastel, voor diegenen die op zoek zijn naar toegankelijke waarden; en Herritage, dat herinnert aan het erfgoed van Alfa Romeo en dat herinterpreteert.

De nieuwe Herritage-kleuren zijn: verfijnd Rosso 6C Villa d’Este, adembenemend Ocra GT Junior en nieuw Verde Montreal voor het exterieur. De laatste tint is een eerbetoon aan een van de iconen van het merk, de Alfa Romeo Montreal, die 50 jaar geleden werd gelanceerd. De kleuren, als zodanig verbonden met het culturele en historische erfgoed van het merk, zijn nauw verwant aan Italië.