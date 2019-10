Alpine start met de verkoop van de A110S

De karaktervolle 1,8-liter turbomotor is in de A110S maar liefst 29 kW (40 pk) krachtiger dan in de Alpine A110 Pure en A110 Légende. Met een vermogen van 215 kW (292 pk) en een voertuiggewicht van slechts 1.114 kg biedt de Alpine A110S een indrukwekkende gewicht-vermogensverhouding van 3,8 kg per pk. De sprint van 0-100 km/u duurt slechts 4,4 seconden, terwijl de topsnelheid 260 km/u bedraagt.

Ten opzichte van de A110 Pure en Légende heeft de A110S een nog sportiever onderstel voor maximale stabiliteit bij hoge snelheden en directe reacties op stuurbewegingen. Zo is de wielophanging met 4 mm verlaagd en zijn de nieuwe schroefveren 50% en de holle stabilisatorstangen zelfs 100% stijver. Ook de schokdempers en aanslagrubbers van de vering zijn aangepast. Voor de ultieme precisie en stabiliteit is de volledig uitschakelbare, elektronische stabiliteitscontrole aangepast, vooral in de Track-modus. De Alpine A110S wordt standaard geleverd met Michelin Pilot Sport 4-banden (215 mm breed voor en 245 mm achter).

De Alpine A110S is te herkennen aan nieuwe accenten op de carrosserie, zoals de gestileerde vlag op de C-stijlen in koolstofvezel en oranje, de in zwart uitgevoerde Alpine-letters op de achterzijde, oranje remklauwen en speciale donkere ‘GT Race’-wielen. Exclusief voor de A110S is de optionele, matte carrosseriekleur Gris Tonnerre. Kenmerken van het interieur zijn oranje stikwerk, aluminium pedalen en voetensteunen en een met leder afgewerkt stuurwiel met oranje 12-uursmarkering en oranje stiksels. Alpine gebruikt verder fraaie zwarte Dinamica-bekleding voor de hemel, zonnekleppen, deurpanelen en Sabelt-kuipstoelen die slechts 13,1 kg per stuk wegen. Het interieur heeft tot slot stijlvolle emblemen van een gestileerde vlag in koolstofvezel en oranje, net als op de C-stijlen.

Optioneel is de Alpine A110S te bestellen met een glanzend koolstofvezel dak (-1,9 kg), gesmede lichtmetalen Fuchs-wielen en koolstofvezel afwerking van de Sabelt-stoelen. Standaard is elke Alpine A110S uitgerust met een Focal-audiosysteem, Alpine Telemetrics en parkeersensoren vóór en achter.

De Alpine A110S is net als de A110 Pure (vanaf €66.300) en A110 Légende (€70.200) te bestellen via de Nederlandse Alpine Centres in Soestdijk en Hengelo.