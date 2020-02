Audi e-tron S maakt elektrisch rijden nog sportiever

Met de e-tron S introduceert Audi een extra sportieve uitvoering van de elektrische e-tron en e-tron Sportback. De unieke aandrijflijn met drie elektromotoren is in de Audi e-tron S goed voor een systeemvermogen van 370 kW/503 pk en een koppel van…

Met de e-tron S introduceert Audi een extra sportieve uitvoering van de elektrische e-tron en e-tron Sportback. De unieke aandrijflijn met drie elektromotoren is in de Audi e-tron S goed voor een systeemvermogen van 370 kW/503 pk en een koppel van liefst 973 Nm. De acceleratie van 0-100 km/u vergt slechts 4,5 seconden. Voor een extra dosis sportiviteit en veiligheid vult de e-tron S quattro vierwielaandrijving aan met elektrische torque vectoring. Daarmee is de aandrijfkracht volledig variabel over de wielen van de achteras te verdelen.

De gestroomlijnde Audi e-tron S (Cw 0,28 met virtuele buitenspiegels) en e-tron S Sportback (Cw 0,26) tillen elektrische sportiviteit naar een nieuw niveau. In boost-modus (370 kW/503 pk, 973 Nm) en in de drive select-stand ‘S’ duurt de sprint van 0-100 km/u slechts 4,5 seconden. De topsnelheid is begrensd op 210 km/u. In de D-stand is 320 kW/435 pk en 880 Nm voorhanden. Het accent van de aandrijving ligt op de achterwielen en dus op maximale dynamiek. Het rijgedrag van de e-tron S-modellen is voorspelbaar en veilig. Dat neemt niet weg dat met de Dynamic-modus van het ESC gecontroleerde drifts mogelijk zijn. Bij lage snelheden attendeert een speciale sound andere weggebruikers voor de naderende auto.

Het laag in de e-tron S-modellen geplaatste accupakket werkt met een nominaal voltage van 397 Volt. Tijdelijk kan het systeem een piekvermogen van 430 kW leveren. Audi biedt een groot aantal slimme laadmogelijkheden voor de sportieve e-tron-modellen, waaronder 150 kW-snelladen.

Primeur: drie elektromotoren en elektrische torque vectoring

De nieuwe e-tron S-modellen zijn de eerste serieproductieauto’s ter wereld met drie elektromotoren. De grote elektromotor (150 kW/204 pk in boostmodus) die in de e-tron 55-versie de achteras aandrijft, wordt in de S-modellen voor de vooras gebruikt. Achter beschikken de S-modellen over twee kleinere elektromotoren, die samen goed zijn voor 196 kW/267 pk (264 kW/359 pk in boostmodus). Onder normale omstandigheden gebruiken de e-tron S-modellen de twee elektromotoren achter. Als de bestuurder meer vermogen vraagt, of het gripniveau te laag wordt, komt ook de elektromotor vóór in actie. De motoren worden individueel aangestuurd en de aandrijfkrachtverdeling vindt plaats zonder tussenkomst van een mechanisch differentieel. Hierdoor is elektrische torque vectoring mogelijk, een belangrijke innovatie in de S-modellen.

De essentie van elektrische torque vectoring is dat de aandrijfkracht op de achteras variabel over de twee wielen kan worden verdeeld. In een sportief genomen bocht geeft dit systeem tot zelfs 220 Nm meer koppel af aan het buitenste wiel ten opzichte van het binnenste wiel. Dit razendsnel werkende systeem (zonder de vertraging van een mechanisch differentieel) ondersteunt de stuureigenschappen van de standaard progressive steering. Zo is de bochtradius aan te houden met een kleinere stuurhoek, wat resulteert in nog meer dynamiek, zelfsturende karakteristieken en hogere bochtsnelheden. Ook draagt het systeem bij aan optimale grip: de individuele aansturing van elk wiel verdeelt de aandrijfkracht ‘on demand’.

Rijgedrag op maat

Via Audi drive select kan de bestuurder van de e-tron S kiezen uit zeven rijmodi: van comfort via efficiency tot individual en allroad en offroad. Op basis van de keuze wordt ook de standaard adaptieve luchtvering aangestuurd, die de carrosseriehoogte in totaal met 76 mm kan variëren. Bij snelle ritten verlaagt het systeem de body automatisch met 26 mm. Bij offroad-gebruik wordt het koetswerk juist hoger gezet.

Een bijzondere feature is het elektrohydraulische by-wire remsysteem. Een krachtige elektromotor zorgt daarbij voor een snelle opbouw van de remkracht, wat de remweg verkort. De aansturing van het systeem bepaalt automatisch of voor het afremmen alleen de elektromotoren of ook de wielremmen worden gebruikt. In de meeste gevallen (bij een remkracht onder 0,3 g) worden alleen de elektromotoren ingezet. Bij het afremmen kunnen de elektromotoren tot 270 kW aan kinetische energie terugwinnen.

Onderscheidende dynamiek

De sportieve Audi e-tron S-modellen zijn uiterlijk direct te herkennen. Onderscheidende details zijn de dynamisch gestylde bumpers, de met 23 mm verbrede wielkasten, de brede diffuser en diverse zilverkleurige accenten. Ook de 20 inch lichtmetalen velgen in 5-V-spaakdesign zijn echte blikvangers. Optioneel zijn 21 of 22 inch exemplaren leverbaar. Andere visuele highlights zijn de zwarte remklauwen met S-logo (fel oranje optioneel) en de optioneel beschikbare, digitale Matrix LED-koplampen.

Interieur met S-signatuur

Het interieur van de Audi e-tron S en e-tron S Sportback valt op door de overwegend donkere kleurstelling. De Audi virtual cockpit en de elektrisch verstelbare en met leder/alcantara beklede sportstoelen zijn standaard. Dat geldt tevens voor afwerkingsaccenten in donker geborsteld aluminium en het contour/ambient lichtpakket. Interessante opties zijn met leder beklede super-sportstoelen, contourstoelen met airconditioningfunctie en afwerkingsaccenten van openporig carbon.

De Audi e-tron S en e-tron S Sportback zijn naar verwachting vanaf mei te bestellen en staan eind deze zomer bij de Nederlandse dealers. De exacte specificaties en prijzen worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.