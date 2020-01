Autonieuws: Uitbreiding motorenaanbod Toyota GR Supra met nieuwe 2.0 turbomotor

Toyota gaat drie nieuwe uitvoeringen van zijn sportauto GR Supra uitbrengen. Deze zijn uitgerust met een 2,0-liter benzinemotor met turbo. De aankondiging volgt precies een jaar na het werelddebuut van de Toyota GR Supra met atmosferische 3,0-liter 6-cilinder lijnmotor op de North American International Auto Show (NAIAS) in 2019 in Detroit. Toyota verwacht de nieuwe GR Supra 2.0 in maart 2020 op de markt te brengen. De prijzen maakt Toyota volgende maand bekend.

Met de nieuwe 2.0 turbobenzinemotor spreekt de Toyota GR Supra een grotere doelgroep aan. De GR Supra – het eerste wereldwijde sportmodel van Toyota’s racedivisie Toyota GAZOO Racing – is een pure sportauto met de motor voorin en achterwielaandrijving.

Scherpe rijeigenschappen

De nieuwe 2,0-liter turbomotor is compacter en lichter dan het 3,0-liter blok en levert hiermee een positieve bijdrage aan de rijeigenschappen, de balans en het remvermogen van de Toyota GR Supra. Het betreft een 4-cilinder lijnmotor met een twin-scroll turbocharger, gekoppeld aan een 8-traps automatische transmissie van ZF. Het maximale vermogen bedraagt 190 kW/258 pk. Het maximumkoppel is 400 Nm. In slechts 5,2 seconden accelereert de Toyota GR Supra 2.0 vanuit stilstand naar 100 km/uur. De topsnelheid is begrensd op 250 km/uur.

Dynamische voordelen

Het kleinere formaat en lagere gewicht van de motor hebben geleid tot meerdere dynamische voordelen. Het model is bijvoorbeeld 100 kilogram lichter dan de Toyota GR Supra met 3,0-liter benzinemotor. En omdat de motor kleiner is, kon hij dichter bij het centrale punt van de GR Supra geplaatst worden. Hierdoor heeft de sportauto, net zoals de 3,0 liter uitvoering, een ideale gewichtsverdeling van 50/50 (voor/achter).

Geen compromissen

“Voor een direct stuurgedrag en een goede stabiliteit in bochten hebben we het gewicht van de auto zo veel mogelijk beperkt. Hierbij hebben we ons gericht op een gewichtsverdeling van 50/50”, zegt Tetsuya Tada, Chief Engineer GR Supra. “Dat bracht veel uitdagingen met zich mee maar we wilden beslist geen compromissen sluiten.”

Net als bij de Toyota GR Supra 3.0 heeft het ontwikkelingsteam voor de GR Supra 2.0 een zogeheten ‘golden ratio’ voor een optimale ‘handling’ van de sportauto weten te bereiken. De ‘golden ratio’ is de ideale verhouding tussen de wielbasis en de spoorbreedte van een sportauto.

Launch uitvoering

Toyota rust de nieuwe GR Supra 2.0 als Launch uitvoering standaard uit met onder meer 18-inch lichtmetalen velgen, een audiosysteem met vier speakers en een 8,8-inch display, en sportstoelen die bekleed zijn met zwart alcantara. De veiligheid wordt gewaarborgd door onder andere een Pre-Crash Safety System met remfunctie en detectie van voetgangers en fietsers, Lane Keep Assist met Active Steering en Road Sign Assist.

Launch Premium

Bovenop de Launch uitvoering levert Toyota de GR Supra ook als Launch Premium. Deze uitvoering bestaat, naast de standaard uitrusting van de Launch-uitvoering, onder meer uit een JBL Premium Sound System met 12 speakers, een Head-up Display, zwart lederen stoelbekleding, elektrisch verstelbare sportstoelen en een draadloze oplader voor smartphones.

Gelimiteerde GR Supra Fuji Speedway

Bij zijn introductie is de Toyota GR Supra 2.0 ook leverbaar als exclusieve en gelimiteerde Fuji Speedway-versie met een unieke witte metallic carrosseriekleur en matzwarte 19-inch lichtmetalen velgen. De buitenspiegels zijn in een rode kleur gespoten. Verder zijn in het interieur accenten van koolstofvezel te vinden en zijn de sportstoelen bekleed met alcantara in het rood en zwart, de huiskleuren van Toyota GAZOO Racing. Slechts 200 exemplaren van de GR Supra 2.0 Fuji Speedway vinden hun weg naar Europa.

‘Goldenes Lenkrad’ voor beste sportauto

Sinds zijn introductie in 2019 heeft de Toyota GR Supra – de vijfde generatie van Toyota’s legendarische sportauto Supra – al meerdere prijzen ontvangen. Een voorbeeld is het ‘Goldenes Lenkrad’ voor beste nieuwe sportauto van de Duitse zondagskrant Bild am Sonntag en Auto Bild, het populairste autoblad in Duitsland. Hiermee liet de Toyota GR Supra andere gerenommeerde sportauto’s als de Porsche 911 en de BMW 8 Serie achter zich.