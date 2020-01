Autonieuws: twee extra cilinders voor nieuwe Porsche 718 GTS-modellen

De middenmotor-sportwagens zijn uitgerust met 20 inch lichtmetalen wielen in zijdeglans zwart met high-performance banden (235/35 ZR 20 vóór, 265/35 ZR 20 achter). Door de spaken van de wielen is het verbeterde remsysteem te zien, dat voorzien is van ruim bemeten geperforeerde remschijven met rode remklauwen. Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) is als optie leverbaar. Donkere, contrasterende details weerspiegelen de sportieve status van de GTS-versies en komen terug op de spoilerlip, de volledig zwarte luchtinlaat van de Sport Design-voorbumper, de mistlampen voor, de achterlichen en de onderzijde van de achterbumper die speciaal voor de GTS is ontworpen.

In het interieur creëert het donkere alcantara een sportief-elegante ambiance. Alcantara is gebruikt voor de middenbanen van de Sportstoelen Plus die de GTS-versies standaard hebben. Maar ook de stuurwielrand, armsteun op de middenconsole, versnellingspook en de armsteunen in de portieren zijn bekleed met alcantara, net als de hemel en de A-stijlen in de 718 Cayman GTS 4.0. Het optionele GTS-interieurpakket voegt nog een kleur toe, te weten karmijnrood of krijt. De accentkleur komt terug in de toerenteller, veiligheidsgordels, alle decoratieve stiksels, het geborduurde GTS-embleem in de hoofdsteunen en de Porsche-letters op de vloermatten. De sierlijsten op portieren, dashboard en middenconsole zijn bij het GTS-interieurpakket van carbon. Porsche levert de 718 GTS 4.0-modellen standaard met Porsche Communication Management (PCM) met een 7 inch touchscreen met hoge resolutie en het Sport Chrono Pakket. Een online navigatiemodule met realtime verkeersinformatie, spraakbesturing en Porsche Connect zijn beschikbaar als opties, net als het BOSE Surround Sound System en het Burmester High-End Surround Sound System.

De 718 Cayman GTS 4.0 en 718 Boxster GTS 4.0 zijn per direct te bestellen en staan vanaf eind maart bij de Nederlandse Porsche Centra. De 718 Cayman GTS 4.0 heeft een consumentenadviesprijs van € 137.200, de 718 Boxster GTS 4.0 kost € 139.300.