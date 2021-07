Geproduceerd in een gelimiteerde oplage van slechts 1.390 stuks, verdeeld in 695 “Scorpion Black” en nog eens 695 in “Campovolo Grey”, is de Abarth 695 Esseesse het nieuwe collectorsitem voor wie op zoek is naar exclusiviteit, topprestaties en een raceziel

Abarth’s nieuwe collectors’ item 695 Esseesse is de snelste in de line up

Bij de ontwikkeling van de nieuwe Abarth 695 Esseesse was het doel om de acceleratie en wegligging te verbeteren door gewichtsvermindering, een andere balans en aerodynamica. Het team van Abarth-ingenieurs en -ontwerpers lieten zich inspireren door de “Cinquino”, het originele model uit 1964 waarvan er slechts 1.000 zijn gemaakt. Deze werd getuned naar een 695 Esseesse, had een verhoogde cilinderinhoud van 690 cc en leverde 38 pk zodat hij een top van 140 km/u kon halen. Bovendien viel de “mean little Scorpion” op door zijn kenmerkende badges met het monogram “SS” in hoofdletters op de motorkap en “esseesse”, allemaal in kleine letters, op het dashboard.

De nieuwe, aluminium motorkap met dubbele “bogen” markeert niet alleen de nieuwe 695 Esseesse vanuit een esthetisch oogpunt, maar vermindert het gewicht met 25% in vergelijking met een normale motorkap. In combinatie met de toepassing van de Akrapovič-uitlaat en andere aanpassingen, is het totale gewicht van de auto 10 kg minder in vergelijking met een Abarth 595 Competizione.

Ook de “Spoiler ad Assetto Variabile” is niet alleen maar fraai om te zien, maar zorgt net als de gewichtsafnamen ook tot betere prestatie. Zo bereikt de 695 Esseesse op de kwartmijl (400 m) de finish 1/10e van een seconde sneller dan de Competizione-versie.

Topprestaties en iconische details

De nieuwe Abarth 695 Esseesse is alleen verkrijgbaar als hatchback en imponeert met z’n nieuwe aluminium motorkap en achterspoiler die herinneren aan de racewereld en de legendarische racegeschiedenis van het merk met de schorpioen. Bij volledige kanteling (60°) en een snelheid van 200 km/u zorgt de “Spoiler ad Assetto Variabile” – instelbaar van 0 tot 60° – voor een verhoging van de aerodynamische belasting tot 42 kg, wat resulteert in verbeterde stabiliteit in bochten en grotere respons in gemengde secties. De nieuwe Abarth 695 Esseesse “Collector’s Edition” is de snelste in de line-up.

Aan de buitenkant is de Abarth 695 Esseesse naast zijn motorkap en spoiler verder onder meer te herkennen aan de witte spiegelkappen, striping op de flanken en 17 inch velgen. Dankzij de rode Brembo remklauwen, 695 logo op de zijkant en 695 Esseesse badge op de achterzijde bestaat er geen twijfel over met welk model men hier te maken heeft.

De Abarth 695 Esseesse laat zich ook van zijn exclusieve kant zien in het interieur. De stoelen hebben de tekst “one of 695” op de hoofdsteun. De carrosseriekleur van de auto komt overeen met de stiksels van de Sabelt-stoelen en contrasteren met de rode veiligheidsgordels en de witte achterkant van de stoelen. Op het met Alcantara afgewerkte dashboard is de tekst “695 Esseesse” te lezen. En om de race-ziel te benadrukken zijn de versnellingspook, pedalen en stuurinzetstukken afgewerkt met carbonelementen.

De nieuwe 695 Esseesse is uitgerust met de betrouwbare 180 pk sterke 1.4 T-Jet motor, goed voor 250 Nm koppel bij 3.000 tpm, een topsnelheid van 225 km/u (met de spoiler afgesteld op 0°) en een acceleratie van 0 tot 100 km/u in 6,7 seconden. Vanaf stilstand duurt het slechts 15,1 seconden om een kwart mijl (400 meter) af te leggen. Dezelfde sportiviteit doordringt ook de Koni FSD-schokdempers (op beide assen) en het krachtige remsysteem met rode Brembo-remklauwen met 4 zuigers voor en 305/240 mm zelfgeventileerde schijven achter.

De transmissie is handmatig, maar een Abarth gerobotiseerde sequentiële transmissie met schakelpaddles is op aanvraag verkrijgbaar. Tot slot is de Abarth 695 Esseesse op het gebied van technologie en connectiviteit uitgerust met het Uconnect-infotainmentsysteem met navigatiesysteem, 7-inch touchscreen met digitale DAB-radio en Apple CarPlay en Android Auto™.

De Abarth 695 Esseesse staat na de zomer bij de Nederlandse Abarth-dealer vanaf € 43.265 inclusief btw, bpm en afleverkosten. Er is al een nieuwe Abarth verkrijgbaar vanaf € 27.833 inclusief btw, bpm en afleverkosten.