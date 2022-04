Alfa Romeo Tonale ‘Edizione Speciale 130PK Hybrid’

De Tonale is de eerste geëlektrificeerde Alfa Romeo, de eerste compacte SUV van het sportieve Italiaanse merk en de eerste auto ter wereld met een uniek digitaal NFT-certificaat. De Alfa Romeo Tonale debuteert als zeer compleet uitgeruste ‘Tonale Edizione Speciale 130PK Hybrid’-versie boordevol techniek, sportiviteit, features en 5 jaar garantie.

Met trots kondigt Alfa Romeo Nederland aan dat haar nieuwe sportieve compacte en geëlektrificeerde SUV, de Tonale, vanaf nu ook in Nederland besteld kan worden. Als introductieversie verschijnt de Tonale als bijzonder rijk uitgeruste ‘Tonale Edizione Speciale 130PK Hybrid’ en zal beschikbaar zijn in een hybride configuratie met een 130PK sterke 1.5-liter 4-cilindermotor die gekoppeld is aan een nieuwe 7-traps automatische transmissie met dubbele koppeling. Ook is hij uitgerust met een 48-volt 15 kW, 55 Nm “P2”-elektromotor.

De Tonale Edizione Speciale 130PK Hybrid zit boordevol technologie en specificaties. Zo staat hij op 20” lichtmetalen siervelgen met daarachter rode remklauwen en beschikt hij onder meer over matrix Full LED adaptieve verlichting voor, DSV-suspensie en privacy glas.

Het interieur is voorzien van ‘ambient lighting’, alcantara stoelbekleding, met leer bekleed sportstuur, aluminium schakelflippers en instapsierlijsten, 10,25’’ touchscreen radio met spraakbediening & navigatie – CarPlay / Android Auto + draadloos oplaadpad, handsfree elektrisch bedienbare achterklep, parkeersensoren voor en achter, achteruitrijcamera, keyless entry, verkeersbordherkenning en iACC (Intelligent Adaptive Cruise Control).

Tonale, de eerste auto ter wereld met NFT technologie

Met de non-fungible token (NFT) technologie, een echte innovatie in de auto-industrie, debuteert een wereldprimeur in de Tonale. Alfa Romeo is de eerste autofabrikant die hiermee een auto koppelt aan een digitaal NFT-certificaat. De technologie is gebaseerd op het concept van een ‘blockchain-kaart’, een vertrouwelijk en niet-wijzigbaar verslag van de belangrijkste fasen in de levensduur van een individueel voertuig. Deze onderscheidende off-board feature – direct beschikbaar en bijzonder duurzaam – benadrukt het innovatieve karakter van Alfa Romeo. Met toestemming van de klant legt de NFT-technologie voertuiggegevens vast en genereert het daarmee een certificaat dat kan worden gebruikt als garantie dat de auto goed is onderhouden, met een positief effect op de restwaarde. Op de markt van tweedehandsauto’s vormt NFT-certificering een extra bron van objectieve informatie en dus geloofwaardigheid waarop eigenaren of dealers kunnen rekenen.

Fully connected

Alfa Romeo levert de Tonale standaard met een volledig nieuw infotainment-systeem, inclusief Android-besturingssysteem, 4G-connectiviteit en Over-the-Air (OTA) updates. Het systeem omvat een digitaal 12,3-inch scherm, een 10,25-inch touchscreen en een geavanceerde multitasking-interface, waardoor alles in één oogopslag te zien is. Met een gecombineerd beeldschermformaat van 22,5 inch zijn de twee Full TFT-schermen toonaangevend in deze klasse.

Technologie staat volgens Alfa Romeo ook in dienst van veiligheid en comfort. De Tonale kan daarom autonoom rijden op niveau 2, met nieuwe Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) die in overeenstemming zijn met de filosofie van Alfa Romeo. Ook hier staat de software in dienst van het DNA van het merk, waarbij de bestuurder altijd centraal staat. Alle systemen werken zonder de beleving van de bestuurder te verstoren, waarbij de controle en de emoties van het rijden altijd intact blijven.

Heldere opzet van uitrustingsniveaus

Met de Tonale introduceert Alfa Romeo een nieuwe opzet van uitrustingsniveaus waarmee de configuratie voor de klant nog eenvoudiger wordt. Er zijn twee uitrustingsniveaus beschikbaar: Super en Ti, beide met duidelijk gedefinieerde specificaties die voldoen aan de behoeften van de meest veeleisende klanten. De Super kan worden uitgebreid met een Sprint-pakket met tal van sportieve opties. De Ti kan worden aangevuld met het Veloce-pakket, om het maximale te bereiken op het gebied van prestaties en sportiviteit.

De luxe en sportieve Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale 130PK Hybrid kost inclusief belasting en afleverkosten € 46.080. Hij wordt voor de zomer bij de Nederlandse Alfa Romeo dealers verwacht. Later volgen andere versies en aandrijvingen zoals een plug-in hybride waarmee tot wel 80 kilometer volledig elektrisch gereden kan worden in de stad. De Tonale wordt geleverd met 5 jaar garantie (8 jaar op batterijen).