Alfa Romeo Tonale: La Metamorfosi

Alfa Romeo Tonale

De Alfa Romeo Tonale – gericht op mensen met een dynamische levensstijl – kent een onderscheidend, sensueel en modern design. Zijn compacte afmetingen – een lengte van 4,53 meter, breedte van 1,84 meter en hoogte van 1,6 meter – omvatten het unieke van Italiaans design en de originele, eigentijdse stijl die typisch is voor Alfa Romeo.

Met de Tonale keren stilistische Alfa-kenmerken van weleer terug, zoals de ‘GT Line’ die over de zijkant van de achterkant naar de koplampen loopt. Die herinnert aan de vormen van de Giulia GT en wordt afgewisseld met vloeiende, elegante lijnen die doen denken aan iconische modellen zoals de 8C Competizione. De voorzijde is voorzien van de herkenbare ‘Tribolo’ en het kenmerkende, centraal geplaatste Alfa Romeo ‘Scudetto’-schild.

De nieuwe Full-LED Adaptive Matrix ‘3+3’-koplampen verwijzen naar de SZ Zagato en Proteo conceptcar. De drie modules, ontwikkeld in samenwerking met het Italiaanse Marelli, creëren een unieke uitstraling en herbergen de dagrijverlichting, dynamische richtingaanwijzers en een ‘welcome and goodbye’-functie (geactiveerd elke keer dat de bestuurder de auto in- of uitschakelt).

De eerste module – Adaptive Driving Beam – past de dimlichten continu aan op basis van snelheid en specifieke rijomstandigheden. De tweede module – Glare-Free High Beam Segmented Technology – detecteert automatisch voorliggers en/of tegemoetkomend verkeer om verblinding van medeweggebruikers te voorkomen. De derde module wordt automatisch geactiveerd bij het nemen van bochten om de beste zijdelingse verlichting te garanderen. De nieuwe verlichtingstechnologie is energiezuiniger, biedt tweemaal de lichtintensiteit van conventionele halogeenlampen en staat garant voor verbeterde veiligheid, minder vermoeide ogen en meer rijcomfort.

De achterlichten hebben eenzelfde design als de koplampen en vormen een sinuscurve die zich volledig om de achterzijde van de auto wikkelt. Met deze unieke en onderscheidende lichtsignatuur is de Tonale onmiddellijk herkenbaar. De sensualiteit en dynamiek van de auto komen ook naar voren in de speciaal gevormde achterruit – een eerbetoon aan de 8C Competizione – en het voor Alfa Romeo kenmerkende ontwerp van de 5-gaats lichtmetalen velgen.

Het interieur is geïnspireerd op de racegeschiedenis van Alfa Romeo en sterk gericht op de bestuurder, met gemakkelijke toegang tot alle bedieningselementen voor een veilige, ongeëvenaarde rijervaring. Dezelfde zorg is weggelegd voor de passagiers, die alle ruimte hebben om comfortabel te reizen. Dit heeft geresulteerd in een op inzittenden gerichte interieuromgeving met nauwgezette aandacht voor detail en de hoogste kwaliteit.

TOONAANGEVENDE CONNECTIVITEIT EN NFT TECHNOLOGIE; EEN WERELDPRIMEUR

Met de non-fungible token (NFT) technologie, een echte innovatie in de auto-industrie, debuteert een wereldprimeur in de Tonale. Alfa Romeo is de eerste autofabrikant die hiermee een auto koppelt aan een digitaal NFT-certificaat. De technologie is gebaseerd op het concept van een ‘blockchain-kaart’, een vertrouwelijk en niet-wijzigbaar verslag van de belangrijkste fasen in de levensduur van een individueel voertuig. Deze onderscheidende off-board feature – direct beschikbaar en bijzonder duurzaam – benadrukt het innovatieve karakter van Alfa Romeo. Met toestemming van de klant legt de NFT-technologie voertuiggegevens vast en genereert het daarmee een certificaat dat kan worden gebruikt als garantie dat de auto goed is onderhouden, met een positief effect op de restwaarde. Op de markt van tweedehandsauto’s vormt NFT-certificering een extra bron van geloofwaardigheid waarop eigenaren of dealers kunnen rekenen.

Alfa Romeo past software en connectiviteit toe om de ervaring van de bestuurder te verbeteren. De Tonale wordt daarom geleverd met de meest geavanceerde technologieën om een ​​verbonden en comfortabele rijervaring te garanderen, met behoud van het voor Alfa Romeo typerende rijplezier. Tot de belangrijkste nieuwe functies behoren de ingebouwde Amazon Alexa-spraakassistentiefuncties.

Met de Secure Delivery Service van Amazon is de Tonale ook een plek waar postpakketten kunnen worden afgeleverd. Door de portieren op afstand te ontgrendelen, kunnen pakketbezorgers de bestelde producten veilig in de auto kan achterlaten. De eigenaar kan ook vanuit zijn luie stoel updates ontvangen over de status van de auto, zoals het laad- en/of brandstofniveau. Ook kan hij hiermee altijd de locatie van de auto achterhalen, naar nuttige locaties zoeken, de portieren op afstand ont- en vergrendelen en nog veel meer. Alexa kan ook worden gebruikt om producten aan een boodschappenlijst toe te voegen, een ​​restaurant in de buurt te zoeken of de verlichting of verwarming thuis – die is aangesloten op een domotica-systeem (Smart Home) – aan te passen.

Alfa Romeo levert de Tonale standaard met een volledig nieuw infotainmentsysteem, inclusief Android-besturingssysteem, 4G-connectiviteit en Over-the-Air (OTA) updates. Het systeem omvat een digitaal 12,3-inch scherm, een 10,25-inch touchscreen en een geavanceerde multitasking-interface, waardoor alles in één oogopslag te zien is. Met een gecombineerd beeldschermformaat van 22,5 inch zijn de twee Full TFT-schermen toonaangevend in deze klasse.

Technologie staat volgens Alfa Romeo ook in dienst van veiligheid en comfort. De Tonale kan daarom autonoom rijden op niveau 2, met nieuwe Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) die in overeenstemming zijn met de filosofie van Alfa Romeo. Ook hier staat de software in dienst van het DNA van het merk, waarbij de bestuurder altijd centraal staat. Alle systemen werken zonder de beleving van de bestuurder te verstoren, waarbij de controle en de emoties van het rijden altijd intact blijven.

Tot de rijassistentiesystemen behoren Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC), Lane Centering (LC) en Traffic Jam Assist. Samen zorgen ze voor een automatische aanpassing van de snelheid, een veilige afstand tot de voorligger en dat de auto in het midden van de rijstrook blijft. De Tonale is ook uitgerust met Autonomous Emergency Braking om de bestuurder te waarschuwen voor een dreigende botsing. Ook voert het een automatische remingreep uit om een botsing met een ander voertuig, voetganger of fietser te (helpen) voorkomen of de gevolgen daarvan te verminderen. Andere technologieën zijn Drowsy Driver Detection die waarschuwt als vermoeidheid bij de bestuurder wordt gedetecteerd, Blind Spot Detection die weggebruikers in de dode hoeken signaleert, Rear Cross Path Detection die waarschuwt voor kruisend verkeer tijdens achteruitrijden en een 360° camera met hoge resolutie en dynamische rasters.

ULTRAMODERNE ELEKTRIFICATIE

Voor Alfa Romeo markeert de Tonale de toegang tot de wereld van elektrificatie, maar blijft hij trouw aan het DNA van het merk. Alfa Romeo stelt duidelijk dat elektrificatie het merk en zijn DNA moet dienen, met als missie het opnieuw uitvinden van sportiviteit voor de 21ste eeuw. Hiermee doet Alfa Romeo de belofte van toekomstgerichte duurzame mobiliteit, terwijl het trouw blijft aan zijn kernwaarden.

De Tonale biedt twee niveaus van elektrificatie: Hybrid en Plug-in Hybrid. De Tonale introduceert de 160 pk sterke hybride VGT-motor (Variable-Geometry Turbo). De turbocompressor met variabele geometrie – gekoppeld aan een TCT 7-traps transmissie met dubbele koppeling – en de ‘P2’ elektromotor (48 volt, 15 kW en 55 Nm) zorgen ervoor dat de 1,5-liter benzinemotor de wielen aandrijft, zelfs wanneer de verbrandingsmotor is uitgeschakeld. Alfa Romeo heeft voor deze technische oplossing gekozen om een ​​authentieke, elektrische rijervaring te bieden. De transmissie maakt het mogelijk om elektrisch te starten en te rijden met lage snelheden. Bij de lancering is ook een 130 pk sterke hybrideversie beschikbaar, eveneens gekoppeld aan de 7-traps TCT-automaat een P2 elektromotor van 48 volt.

De 275 pk sterke Tonale Plug-in Hybrid Q4 staat garant voor topprestaties. Deze accelereert in slechts 6,2 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u en biedt een best-in-class, volledig elektrische actieradius tot 80 kilometer* (stadscyclus, meer dan 60 kilometer* in gecombineerde cyclus). Daarbij zorgt de Q4-tractie voor een ongeëvenaard niveau van veiligheid en rijplezier.

5 JAAR GARANTIE EN 8 JAAR OP BATTERIJEN

Met de Tonale lanceert Alfa Romeo een reeks nieuwe diensten die de klantervaring opnieuw definiëren.

Een digitale ervaring: de aankoop kan online plaatsvinden vanuit het comfort van thuis, in drie eenvoudige stappen, door toegang te krijgen tot een interface die identiek is aan die van dealers.

Verlengde garantie: alle inspanningen om de kwaliteit van het eindproduct te verbeteren, hebben geresulteerd in een verlengde garantie van 5 jaar. Hiermee zijn de belangrijkste onderdelen van de Tonale beschermd. De garantie voor de accu’s in de hybrideversies bedraagt 8 jaar of 150.000 kilometer.

Alfa Romeo Certified is speciaal voor klanten die in de markt zijn voor een tweedehands auto. Het doel is om dezelfde aankoopervaring te bieden als bij een nieuwe auto. De belangrijkste kenmerken zijn:

BEST-IN-CLASS RIJDYNAMIEK DANKZIJ SPECIFIEKE TECHNISCHE OPLOSSINGEN

De Alfa Romeo Tonale is ontwikkeld om in zijn segment toonaangevend te zijn op het gebied van rijdynamiek. Zijn onberispelijke en dynamische rijgedrag lijkt op dat van een sportauto, kracht bijgezet door de beste gewichtsverdeling en de meest directe besturing in zijn segment (13.6). Bovendien is de Tonale de enige in zijn klasse met een Integrated Brake System (IBS) en schakelpeddels van aluminium. De toepassing van Brembo-remklauwen, met 4 zuigers en geventileerde remschijven aan de voorzijde en volledige schijven aan de achterzijde, draagt ​​bij aan de verbeterde remprestaties.

De Tonale is uitgerust met volledig onafhankelijke MacPherson wielophanging met Frequency Selective Damping (FSD) schokdempers. Om de uitzonderlijke wegligging verder te verbeteren, zelfs op wegdek met weinig grip, biedt de nieuwe Tonale twee aandrijfoplossingen: vierwielaandrijving bij de Plug-in Hybrid e-Q4 en voorwielaandrijving bij de Tonale Hybrid. Laatstgenoemde is uitgerust met een elektronisch, zelfsperrend Alfa Romeo-differentieel. De specificaties worden aangevuld met Dual Stage Valve actieve ophanging met elektronisch geregelde demping.

NIEUWE OPZET VAN UITRUSTINGSNIVEAUS

Met de Tonale introduceert Alfa Romeo een nieuwe opzet van uitrustingsniveaus waarmee de configuratie voor de klant nog eenvoudiger wordt. Er zijn twee uitrustingsniveaus beschikbaar: Super en Ti, beide met duidelijk gedefinieerde specificaties die voldoen aan de behoeften van de meest veeleisende klanten. De Super kan worden uitgebreid met een Sprint-pakket met tal van sportieve opties. De Ti kan worden aangevuld met het Veloce-pakket, om het maximale te bereiken op het gebied van prestaties en sportiviteit.

GEBOUWD IN POMIGLIANO MET TOEGEWIJDE PRODUCTIELIJN EN COMPROMISLOZE KWALITEIT

Alfa Romeo produceert de Tonale in de gerenoveerde ‘Giambattista Vico’-fabriek van Stellantis in de Italiaanse plaats Pomigliano d’Arco, onderdeel van de stad Napels. Het is een van de meest geavanceerde productielocaties van de Stellantis Group, waarbij de vernieuwde productielijn volledig is gewijd aan de Tonale, inclusief een speciaal ontworpen, ultramoderne montage-unit.

Het industriële complex – in 1968 ontworpen door Alfa Romeo en operationeel sinds 1972 – heeft tot op heden 5 miljoen auto’s geproduceerd en meerdere internationale prijzen gewonnen. Onder meer de World Class Manufacturing (WCM) Silver-certificering (2012), de Automotive Lean Production-prijs voor de beste fabriek in Europa (2012) en de WCM Gold Medal (2013). Vorig jaar onderging de fabriek een ingrijpende renovatie, waaronder de toepassing van technologieën voor de productie van hybrideauto’s met respect voor alle werknemers en het milieu.

*Voorlopige waarden onder homologatie