Alfa Romeo Tonale line-up: Super, Sprint, Ti en Veloce

Met de Tonale introduceert Alfa Romeo niet alleen haar eerste compacte SUV en eerste geëlektrificeerde auto, maar ook een nieuwe opzet van uitrustingsniveaus waarmee de configuratie voor de klant nog eenvoudiger wordt. Er is keus uit de 130 pk sterke Super of Ti en de 160 pk krachtige Ti of Veloce.



De Tonale biedt twee niveaus van elektrificatie: Hybrid en Plug-in Hybrid die later dit jaar op de markt komt. De Hybrid is er in een 130 pk en 160 pk variant die beide gekoppeld zijn aan een 7-traps TCT-automaat en een P2 elektromotor van 48 volt, 15 kW en 55 Nm. Er wordt elektrisch gestart en er kan over een korte afstand, tot zo’n 3 kilometer, met lage snelheid zoals in de file, volledig elektrisch gereden worden. Overigens is de 160 pk sterke hybride ook voorzien van een turbocompressor met variabele geometrie. De 275 pk sterke Tonale Plug-in Hybrid variant die later dit jaar op de markt komt biedt een best-in-class, volledig elektrische actieradius tot 80 kilometer* (stadscyclus, meer dan 60 kilometer* in gecombineerde cyclus).



Welke versie de klant ook kiest, aan uitrusting, kwaliteit en veiligheid is geen gebrek. Alfa Romeo levert de Tonale namelijk standaard met een nieuw infotainmentsysteem, inclusief Android-besturingssysteem, 4G-connectiviteit en Over-the-Air (OTA) updates. Het systeem omvat een digitaal 12,3-inch scherm, een 10,25-inch touchscreen en een geavanceerde multitasking-interface, waardoor alles in één oogopslag te zien is. Met een gecombineerd beeldschermformaat van 22,5 inch zijn de twee Full TFT-schermen toonaangevend in deze klasse.

Verder is de Tonale onder meer standaard voorzien van 18” licht metalen velgen met daarachter geanodiseerde remklauwen, LED dagrijverlichting èn knipperlicht en full LED achterlichten èn reflectoren. Zaken als draadloos Apple CarPlay/Android Auto, Global Telematics Box Module (TBM) (Alfa Connect Box), Alfa Connect services, cruise control incl. speed limiter, licht- & regensensor en geautomatiseerd groot licht, behoren ook tot de standaarduitrusting.



Zoals gezegd behoort de Alfa Romeo Tonale ook tot de top als het gaat om veiligheid. Daarom zijn onder andere Forward Collision Warning (FCW), Auto Emergency City Brake, Verkeersbordenherkenning, Intelligent Speed Assist (ISA), Lane Support System, Driver Awareness Detection en Bandenspanningsmeter (TPMS) allemaal al vanaf de “instap”-versie standaard aanwezig. Er is daarnaast een batterij aan andere veiligheidssystemen leverbaar. De Tonale kan dankzij nieuwe Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) autonoom rijden op niveau 2.



Uniek op iedere Alfa Romeo Tonale is de non-fungible token (NFT) technologie, een innovatie in de auto-industrie. Alfa Romeo is de eerste autofabrikant die een auto koppelt aan een digitaal NFT-certificaat. Met toestemming van de klant legt de NFT-technologie voertuiggegevens vast en genereert het daarmee een certificaat, dat een positief effect heeft op de restwaarde.

De nieuwe Alfa Romeo Tonale staat vanaf medio juni bij de Nederlandse Alfa Romeo dealer.

Motorisering Uitvoering BPM Fiscale waarde Consumentenprijs 1.5T Hybrid 130pk Super € 5.435 € 40.920 € 42.000 Sprint € 5.572 € 43.420 € 44.500 Edizione Speciale € 6.120 € 45.000 € 46.080 1.5T Hybrid 160pk Edizione Speciale € 6.531 € 47.000 € 48.080 Ti € 6.120 € 47.920 € 49.000 Veloce € 5.983 € 50.420 € 51.500

* Voorlopige waarden onder homologatie