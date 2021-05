Alpine presenteert gelimiteerde A110 Légende GT 2021

Na het succes van de Alpine A110 Légende GT, geïntroduceerd in 2020, is de Légende GT 2021 voorzien van nieuwe, specifieke designkenmerken en een nog hoogwaardigere uitrusting. De combinatie van het chassis en de motor maakt de A110 Légende GT 2021 extra uniek, waarmee het sportieve karakter van de A110 op niet eerder getoonde wijze wordt geëtaleerd.

Twee onderscheidende kleurcombinaties

De Alpine A110 Légende GT 2021 is beschikbaar met keuze uit twee kleurcombinaties voor het in- en exterieur.

Moderniteit en technisch raffinement: de nieuwe matte carrosseriekleur Mercury Silver in combinatie met de zwart lederen Sabelt Comfort ® -kuipstoelen met grijs stikwerk geven de A110 Légende GT 2021 een uitgesproken sportieve uitstraling die uitnodigt om de weg op te gaan.

-kuipstoelen met grijs stikwerk geven de A110 Légende GT 2021 een uitgesproken sportieve uitstraling die uitnodigt om de weg op te gaan. Elegantie en verfijning: de carrosseriekleur Abyss Blue in combinatie met de exclusieve Amber Brown lederen Sabelt Comfort®-stoelen creëren een onmiskenbare GT-sfeer.

Beide kleurcombinaties worden gekenmerkt door de lichtgouden Alpine-signatuur, 18-inch diamond cut Grand Prix-wielen en gouden remklauwen die fraai contrasteren met de carrosseriekleuren. De heldere LED-achterlichten zorgen voor extra onderscheid ten opzichte van de andere uitvoeringen van de Alpine A110.

Binnenin zijn de deurpanelen bekleed met dezelfde ledersoort als de zesvoudig verstelbare Sabelt Comfort®-stoelen. Het stuurwiel is voorzien van een bruin of grijs gestikte 12-uursmarkering. Andere onderscheidende zaken zijn de Dinamica-hemelbekleding, exclusieve vloermatten en aluminium pedalen. Al even opvallend zijn glanzende carbon elementen met uniek koperweefsel op het dashboard, de middenconsole en de luchtroosters. Tot slot is elk exemplaar voorzien van een genummerd typeplaatje dat het exclusieve karakter van de gelimiteerde Alpine A110 Légende GT 2021 benadrukt.

Unieke motor-chassiscombinatie

Behalve met de unieke kleurcombinaties onderscheidt de Alpine A110 Légende GT 2021 zich ook door zijn ongekende motor-chassiscombinatie. Deze editie is weliswaar gebaseerd op de A110 Légende, maar heeft de motor, het sportuitlaatsysteem en het krachtige remsysteem die tot nu toe alleen voor de Alpine A110S beschikbaar waren. Daarmee biedt de A110 Légende GT 2021 een combinatie van comfort en prestaties die nooit eerder bij een Alpine A110 vertoond werden.

De 1,8-liter turbomotor levert een vermogen van 292 pk (215 kW) en 320 Nm koppel tussen 2.000 en 6.400 tpm. Mede dankzij het uitzonderlijk lage gewicht van 1.134 kg en de transmissie met dubbele koppeling accelereert de A110 Légende GT 2021 in 4,4 seconden van 0-100 km/u. De topsnelheid bedraagt 250 km/u.

Verder kunnen kopers rekenen op een extra rijke standaarduitrusting, met onder andere parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera en een Focal audiosysteem.

Reserveren van de A110 LÉGENDE GT 2021

De gelimiteerde versie is, net als de andere A110-versies, te reserveren bij Alpine Center Hengelo of Alpine Center Soestdijk of via de Alpine-app. Prijzen beginnen bij: € 81.390,-**. De Alpine-App is kosteloos te downloaden via de appstores van Apple en Google Play. Na het aanmaken van een account heeft de gebruiker toegang tot alle functies van de Alpine-app, inclusief de mogelijkheid om het laatste Alpine-nieuws te ontvangen en een auto te reserveren. Vervolgens dient Alpine Center Hengelo of Alpine Center Soestdijk geselecteerd te worden om een afspraak te maken en de reservering om te zetten in een bestelling.

In dit stadium kunnen de specificaties van de auto nog gewijzigd worden. Indien van gedachten wordt veranderd, kan de reservering op ieder gewenst moment geannuleerd worden, waarna de aanbetaling zonder bijkomende kosten wordt geretourneerd. Als de bestelling eenmaal gedaan is, wordt de klant verwelkomd als nieuw lid van de Alpine-familie.

Specificaties Alpine A110 Légende GT 2021

Motor

Aantal cilinders 4

Aantal kleppen per cilinder 4

Cilinderinhoud 1.798 cm3

Max. vermogen 292 pk (215 kW) @ 6.400 tpm

Max. koppel 320 Nm @ 2.000 – 6.400 tpm

Brandstof benzine

Transmissie

Aandrijving achterwielaandrijving

Transmissie 7-traps automaat met dubbele koppeling

Chassis

Chassis aluminium frame (96%)

Voor/achter double-wishbone wielophanging

Carrosserievariant coupé met middenmotor

Draaicirkel tussen stoepranden / muren 11,64 / 11,74 meter

Remmen

Remsysteem compacte aluminium remklauwen met geïntegreerde parkeerrem

Remschijven voor 320 mm

Remschijven achter 320 mm

Voorbanden 215/40 R18

Achterbanden 245/40 R18

Gewicht

Massa leeg 1.134 kg

Maximum toelaatbaar gewicht 1.359 kg

Prestaties

Topsnelheid 250 km/u

Acceleratie 0-100 km/u 4,4 sec

Acceleratie 0-400 meter 12,6 sec

Acceleratie 0-1.000 meter 22,9 sec

Verbruik en emissie (WLTP)*

CO2-emissie gecombineerd 153 – 158 g/km

Verbruik gecombineerd 6,8 – 7,0 l/100km

*Brandstofverbruik en CO 2 -uitstoot zijn gecertificeerd volgens een gestandaardiseerde, gereguleerde WLTP-methode. Die is identiek voor alle fabrikanten en maakt het mogelijk voertuigen te vergelijken. Het werkelijke brandstofverbruik is afhankelijk van het gebruik en de uitrusting van het voertuig, evenals de rijstijl van de bestuurder.

**Consumentenadviesprijs is prijs inclusief: kosten rijklaar maken (uitgebreide routeservice gedurende de garantieperiode, lifehammer, transportkosten, € 10,- brandstof, nulbeurt, deconserveren, poetsen, kentekenplaten, kentekenhouder, handlings- en administratiekosten, uitleg veiligheidssystemen en uitleg multimedia- en navigatiesysteem t.w.v. € 1.216,60, incl. 21% btw), registratiekosten (t.w.v. € 53,40, deels btw-vrij) en recyclingsbijdrage (t.w.v. € 30,00, incl. 21% btw).