Amerikaans icoon Jeep Wagoneer keert terug

De Grand Wagoneer Concept beschikt over een breed scala aan geavanceerde premiumtechnologie, waaronder een geëlektrificeerde aandrijflijn, geavanceerde 4×4 offroad-systemen en een allereerste passagiersscherm in een SUV.

“De eerste Wagoneer en Grand Wagoneer creëerden een nieuw segment als de ultieme premium SUV van die tijd”, aldus Meunier. “De nieuwe Grand Wagoneer Concept is onze visie op wat een moderne uitdrukking van dit tijdloze icoon kan zijn en geeft aan hoe we de toonaangevende premium SUV opnieuw zullen definiëren en recreëren.”

De in 1962 in Amerika geboren Wagoneer was het eerste voertuig met vierwielaandrijving gekoppeld aan een automatische transmissie en was daarmee de pionier van de eerste moderne SUV. De Grand Wagoneer uit 1984 markeerde het begin van de premium SUV en bood kopers een ongehoorde combinatie van standaardfuncties, zoals lederen bekleding, airconditioning, AM/FM/CB-stereoradio’s en extra geluidsisolatie, en een enorme toename van het aantal pk’s en koppel.

“De originele Grand Wagoneer was de eerste premium SUV. Het tijdloze ontwerp in combinatie met de ziel van Americana hielp hem een ​​iconische plek in veel harten te veroveren”, aldus Ralph Gilles, Head of Design – FCA. “De Grand Wagoneer Concept is geïnspireerd op het origineel, maar met een moderne interpretatie van luxe en vrijheid. We hebben ernaar gestreefd een elegant ontwerp te creëren met een tijdloos silhouet, met talloze prachtig bewerkte details.”

“Het interieur van de Grand Wagoneer Concept is ruim en voorzien van eersteklas materialen,” voegde Gilles toe. “Een volledig digitale cockpit maakt gebruik van toonaangevende technologieën die prachtig worden gepresenteerd met uitgebreide en gebruiksvriendelijke schermen en een beperkt aantal knoppen.”

Met dit nieuwe Concept heeft de Grand Wagoneer – voor het eerst ooit – een ruime derde rij.

De productieversies van de Wagoneer en Grand Wagoneer zullen in Amerika vlakbij het centrum van Detroit herboren worden in Warren, Michigan. Als een knipoog naar het productiehuis en het hoofdkantoor van het merk, herbergt het volledig glazen dak van het Concept een kaart met Detroit en het omliggende gebied.

De productieversie van de Grand Wagoneer zal bogen op toonaangevende capaciteiten dankzij drie beschikbare 4×4-systemen en de beroemde Quadra-Lift luchtvering, eersteklas rijdynamiek met een onafhankelijke voor- en achtervering, ongeëvenaard trekvermogen, krachtige prestaties, geavanceerde technologie, veiligheid en connectiviteit, een nieuw niveau van comfort en algeheel passagiersvolume – allemaal verpakt in een verbluffend, elegant nieuw ontwerp.

De Grand Wagoneer Concept herdefinieert wat de ultieme premium SUV kan zijn, met Amerikaans vakmanschap en erfgoed

Het exterieurdesign van de Grand Wagoneer Concept is verankerd door een prominente grille met Obsidian Black-accenten met de iconische zeven sleuven van het merk Jeep. De ruimte boven en tussen elk van de zeven sleuven is verlicht door een ​​kenmerkend LED-ontwerp. Dit LED-patroon helpt de breedte en de algehele voorkant van het voertuig te benadrukken.

De SUV zelf is ondergedompeld in een nieuwe Arctic Ice-exterieurverf en direct boven de grille zitten verhoogde verlichte letters die het woord Wagoneer spellen. Het ontwerpteam creëerde een op maat gemaakt lettertype voor alle uitwendige letters van het Concept.

Van de zijkant heeft de Grand Wagoneer Concept een statig, gedistingeerd profiel. De Grand Wagoneer Concept SUV staat op 24-inch multispaaks met Obsidian afgewerkte aluminium velgen met 3D-geprinte elementen die zich net onder de iconische trapeziumvormige wielkasten van de auto bevinden.

Dikke aluminium letters met koperen accenten spellen: “Grand Wagoneer” op het onderste derde deel van elke voordeur. Een Amerikaanse vlag flankeert de aluminium letters en is een eerbetoon aan het thuisland van het merk.

LED-achterlichten wikkelen zich van het achterste zijpaneel naar de achterkant van het voertuig en creëren een solide vorm, waardoor het voertuig een chiquere uitstraling krijgt. Een subtiele achterdiffusor zit onder de elektrisch bedienbare achterklep en helpt bij de aerodynamica van de auto door lucht te geleiden.

Zowel de premium LED-koplampen, mistlampen en achterlichten zijn LED.

Een volledig glazen dak vergroot visueel de binnenruimte van de. Op het dak bevinden zich dakrails met vier bevestigingslussen. Elke lusopening herbergt extra teakhout dat wordt ondersteund door bronzen traliewerk. Er is gekozen voor teakhout vanwege zijn elegantie en duurzaamheid.

Ultra-premium interieur

De Grand Wagoneer Concept doet zijn naam eer aan en biedt een groots interieur voor maximaal zeven passagiers dankzij de ruime, comfortabele bestuurdersstoelen op de eerste en tweede rij en de derde rij, een primeur voor de Grand Wagoneer. De ontspannen sfeer van het interieur – geaccentueerd door het gebruik van aanpasbare sfeerverlichting, zowel in kleur als intensiteit – biedt een gevoel van rust voor iedereen aan boord. De ruimtelijkheid van het premium interieur wordt versterkt door grote glazen ramen, ook een kenmerk van de originele Grand Wagoneer.

Veel interieurelementen zijn een eerbetoon aan de rijke geschiedenis van de Grand Wagoneer, zoals het tweespaaks stuurwiel. Als u het voorportier aan de bestuurderszijde opent, ziet u de buitenste rand van het instrumentenpaneel met het opschrift EST. 1963 – dat is een eerbetoon aan het eerste modeljaar van de originele Wagoneer.

Een premium combinatie van duurzame materialen

De Grand Wagoneer Concept biedt het meest ruime en eersteklas interieur ooit geleverd met verfijning en elegantie. In de cabine loopt een middensteun van onyxglas over de lengte van het instrumentenpaneel en accentueert op sierlijke wijze de ruimtelijkheid van het interieur. Glas is een duurzaam, volledig recyclebaar materiaal dat milieuvoordelen biedt en is gemaakt van een natuurlijke grondstof. De middensteun van onyxglas lijkt te zweven boven een vleugel gemaakt van duurzaam ruw aluminium waarvan ook de deurluidsprekers, de schakelknop en de ventilatieopening zijn gemaakt.

Terwijl de originele Grand Wagoneer beroemd was vanwege het gebruik van hout aan de buitenkant, heeft de Grand Wagoneer Concept echt warmtebehandeld kanthout langs de binnenkant. Dit is een van de vele voorbeelden van hoe het ontwerpteam in staat was om een ​​nieuw hoofdstuk van het originele Grand Wagoneer-verhaal op een moderne manier na te vertellen.

Andere duurzame interieuruitrustingen zijn onder meer een volledig suède hemelbekleding gemaakt van Dinamica – een volledig recyclebare premium microfiber suède – en premium tapijten gemaakt van Thrive-vezel, dat bestaat uit gerecycled materiaal. PUR, een duurzaam synthetisch materiaal, werd gekozen om alle stoelen, console, deuren en instrumentenpaneeloppervlakken in het Grand Wagoneer Concept te bekleden.

Een technologierijk interieur voor zowel chauffeurs als passagiers

Bijna 45 inch aan schermlengte van het instrumentenpaneel: een 12,3-inch bestuurdersinformatiedisplay achter het stuur; een 12,1-inch horizontaal touchscreen fungeert als het hoofdscherm in de middenconsole, met een 10,25-inch horizontaal comfort touchscreen hieronder, gescheiden door de structurele aluminium vleugel. Bovendien biedt een passagiersscherm van 10,25 inch de voorpassagier een dynamische touchscreenbediening binnen handbereik.

Passagiers op de tweede rij hebben de beschikking over 30 inch aan totale schermruimte met een 10,25 inch comfortdisplay op de middenconsole tussen de twee stoelen. Elke passagier op de tweede rij heeft ook toegang tot zijn eigen 10,1-inch entertainment-touchscreen.

Het technologierijke interieur wordt aangedreven door FCA’s geheel nieuwe Uconnect 5-systeem, dat vijf keer hogere werksnelheden levert in vergelijking met de vorige generatie. Uconnect 5 is meer verbonden, behulpzaam, rijk aan inhoud en voegt meer personalisatie toe, waardoor het het meest geavanceerde Uconnect-systeem ooit is. Bovendien legt het Android-besturingssysteem van Uconnect 5 een basis en biedt het toegang tot een brede catalogus van applicaties om te voldoen aan de snel ontwikkelende vraag naar een verbeterde gebruikerservaring (UX).

De Grand Wagoneer Concept biedt het enige auto-audiosysteem ter wereld dat wordt aangedreven door McIntosh – een ander klassiek Amerikaans luxemerk dat bekend staat vanwege gedistingeerde audiosystemen. Het McIntosh-audiosysteem van de Grand Wagoneer Concept bevat 23 speciaal ontworpen luidsprekers die zijn aangesloten op een 24-kanaalsversterker die een meeslepende audio-ervaring biedt. De audio-elementen zijn ontworpen in aluminium en glanzend zwart, trouw aan de ontwerpesthetiek van McIntosh ‘high-end audiosystemen voor thuis.

Geavanceerde EV premium technologie

De Grand Wagoneer Concept heeft – in lijn met de plannen van Jeep om de komende jaren alle modellen elektrificatie-opties te bieden- een compromisloos plug-in hybride elektrischaandrijfsysteem. Elektrificatie zal het merk Jeep moderniseren terwijl het ernaar streeft de leider te worden op het gebied van “groene”, milieuvriendelijke premiumtechnologie. Deze voertuigen worden de meest efficiënte en verantwoorde Jeep-voertuigen ooit, bieden absolute en stille vrijheid terwijl ze de prestaties, de 4×4-capaciteiten en het rijplezier van Jeep naar een hoger niveau tillen. Met een groter koppel en een onmiddellijke motorrespons bieden deze elektrische voertuigen een nog leukere rijervaring.

Wagoneer / Grand Wagoneer geschiedenis

De originele Jeep Wagoneer werd geboren in 1962 en was de eerste auto met vierwielaandrijving gekoppeld aan een automatische transmissie. Daarmee was hij de eerste moderne SUV. Het was de eerste SUV die de capaciteiten van vierwielaandrijving koppelde aan ultramoderne rijkwaliteit, een stijlvol uiterlijk en een eersteklas interieur. Een onafhankelijke voorwielophanging was optioneel. Quadra-Trac®, het eerste automatische fulltime vierwielaandrijvingssysteem, werd geïntroduceerd in 1973.

De Grand Wagoneer debuteerde in 1984 en markeerde het begin van de premium SUV, die kopers een ongehoorde combinatie van standaardfuncties bood, zoals lederen bekleding, airconditioning, AM/FM/CB-stereoradio’s, extra geluidsisolatie en houtnerf exterieurafwerking. De Grand Wagoneer werd beschouwd als ‘de gouden standaard van de SUV-markt’ en had ook een V8 met meer vermogen en koppel en het hoogste trekvermogen in het segment.