Audi e-tron GT met aantrekkelijke limited editions uit de startblokken

Drie dagen na de wereldpremière maakt Audi de prijzen van de Audi e-tron GT bekend. Het merk markeert de introductie van de prachtige, elektrische gran turismo met twee aantrekkelijke limited editions: de e-tron GT edition ZERO en de e-tron GT edition ZERO Competition. Van de edition ZERO-modellen zijn in totaal slechts 100 exemplaren beschikbaar. Vanaf 18 februari is de stijlvolle Audi e-tron GT te bestellen, in mei arriveert hij bij de Audi-dealers. De prijzen van de Audi e-tron GT, die altijd beschikt over quattro elektrische vierwielaandrijving, beginnen bij € 104.895*.

De Audi e-tron GT markeert een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van Audi. Om dat te benadrukken, heeft Audi de e-tron GT edition ZERO ontwikkeld. Deze limited edition vormt een ode aan de marktintroductie van het model en is beschikbaar in een oplage van slechts 100 exemplaren. Het bijzondere karakter wordt subtiel duidelijk gemaakt door een 1/100 edition ZERO-gravering in de achterste zijruit en een interieurbadge. Naast standaardelementen als MMI navigatie plus, 3-zone automatische airconditioning, interieurvoorverwarming/koeling en Audi drive select, beschikt de e-tron edition ZERO over 21 inch lichtmetalen velgen, Matrix LED-koplampen met Audi Laserlight, animatieverlichting bij het openen en sluiten van de auto en metallic lak. Bij de instap worden bestuurder en passagier verwelkomd door verlichte instaplijsten. De sportstoelen pro – uitsluitend aan de edition ZERO voorbehouden – zijn met leder bekleed (honingraatmotief) en hebben 18 elektrische verstelmogelijkheden. Met het ambiente lichtpakket (multicolor) is de interieursfeer naar wens in te stellen en het Bang & Olufsen 3D Premium Sound System staat borg voor een unieke luisterervaring. Ook het Assistentiepakket ‘Plus’ is inbegrepen. Hierin komen hoogwaardige assistentiesystemen als adaptieve cruise control, fileassistent, active lane assist, Audi side assist en Top View 360 samen.

Sportieve accenten: Audi e-tron GT edition ZERO Competition

De tweede limited edition is de e-tron GT edition ZERO Competition. Hij combineert het luxeniveau van de e-tron GT edition ZERO met sportieve exterieuraccenten. Zo zijn de singleframe grille, bumpers, dorpels, buitenspiegels en Audi-ringen uitgevoerd in glanzend zwart en zorgt privacy glass voor een extra donker accent. In het interieur vallen de 14-voudig elektrisch verstelbare Sportstoelen plus op. Ook deze uitvoering heeft de exclusieve edition ZERO-raamgravering en een edition ZERO interieurbadge.

Voorverkoop vanaf 18 februari, in mei bij de dealer

Op 18 februari start de voorverkoop van de Audi e-tron GT. Geïnteresseerden kunnen hun interesse nu al kenbaar maken via de e-tron pre-booking website. De elektrisch aangedreven gran turismo van Audi wordt in mei bij de Nederlandse dealers verwacht.

Prijslijst Audi e-tron GT

Audi e-tron GT € 104.895*

Audi e-tron GT edition ZERO € 127.995*

Audi e-tron GT edition ZERO Competition € 127.995*

Audi e-tron GT

De fraai gelijnde en gestroomlijnde Audi e-tron GT combineert het karakter van een pure gran turismo met geavanceerde elektrische aandrijftechnologie. Zo heeft de vijfpersoons e-tron GT een elektromotor op de voor- én achteras. Het systeemvermogen bedraagt 350 kW/476 pk en in boostmodus is zelfs 390 kW/530 pk beschikbaar. Mede dankzij de automatische tweeversnellingsbak vergt de acceleratie van 0-100 km/u slechts 4,1 seconden, de topsnelheid is begrensd op 245 km/u. Doordat elke as over een eigen elektromotor beschikt, is de e-tron GT een echte quattro. De aandrijfkracht is razendsnel volledig variabel over de vier wielen te verdelen. De Audi e-tron GT heeft een in de wagenvloer geplaatst accupakket met een capaciteit van 93 kWh (netto 86 kWh). Hiermee is een actieradius van 487 km** (WLTP) haalbaar. De innovatieve 800 volt-technologie maakt zeer snel laden mogelijk: bij een 270 kW gelijkstroomlaadpunt volstaat 5 minuten laden voor 100 kilometer extra rijplezier. Het laden van 5-80% duurt onder optimale omstandigheden circa 23 minuten.