e-tron S & e-tron S Sportback: de elektrische kracht van ‘S’

Audi zet met de nieuwe e-tron S en e-tron S Sportback volop in op elektrische sportiviteit. De twee nieuwe e-tron S-modellen zijn beide voorzien van liefst drie elektromotoren – twee op de achteras en één op de vooras – met een gezamenlijk vermogen en koppel van respectievelijk 370 kW (503 pk) en 973 Newtonmeter. De combinatie van elektrische vierwielaandrijving en elektrische torque vectoring brengt de sportiviteit van Audi’s S-modellen naar een compleet nieuw level.

Met de transmissie in de S-stand geven de drie elektromotoren van de Audi e-tron S en e-tron S Sportback gedurende acht seconden alles wat ze in huis hebben: 370 kW (503 pk) en 973 Nm aan trekkracht. Goed voor een sprint van 0-100 km/u in slechts 4,5 seconden en een top van 210 km/u. De nieuwe e-tron S-modellen hebben twee elektromotoren op de achteras en één op de vooras. Daarmee zijn ze de eerste in massa geproduceerde elektrische auto’s ter wereld met drie elektromotoren. Een aangepaste versie van de krachtige elektromotor die de achterwielen van de reguliere Audi e-tron 55 aandrijft, is bij de S-modellen verhuisd naar de vooras. Tegelijkertijd is de voorste elektromotor uit de e-tron 55 samen met een in de basis identiek exemplaar voorzien van diverse aanpassingen op de achteras geplaatst. De hoogvoltageaccu heeft een bruto energiecapaciteit van 95 kWh, waarvan 91 procent (86 kWh) bruikbaar is. Met een volle batterij hebben de e-tron S en e-tron S Sportback een range van respectievelijk 360 en 365 kilometer (WLTP, voorlopige cijfers).

Elektrische torque vectoring: quattro geherdefinieerd

Onder normale omstandigheden worden de beide e-tron S-modellen enkel door de elektromotoren op de achteras aangedreven. De voorste krachtbron schakelt bij wanneer de bestuurder meer power verlangt of reageert voorspellend wanneer de grip minder dreigt te worden.

Audi’s elektrische quattro vierwielaandrijving krijgt in de e-tron S-modellen een geheel nieuwe lading dankzij elektrische torque vectoring. Elk van de achterste elektromotoren stuurt de aandrijfkracht direct naar het respectievelijke wiel via een eentraps overbrenging; een mechanisch sperdifferentieel is daarmee niet langer nodig. Het systeem reageert in milliseconden en kan zeer hoge koppelniveaus aan. Wanneer het ESP in de ‘sport’ stand staat en het Audi drive select-systeem op ‘dynamic’ is ingeschakeld, staat de technologie zelfs een uitbrekende achterzijde en gecontroleerde drifts toe. Op de limiet in bochten wordt het binnenste voorwiel licht afgeremd om doorslippen te voorkomen en de handlingprestaties verder te vergroten.

Focus op sportiviteit

De grote hoogvoltageaccu maakt een uitgebalanceerde gewichtsverdeling tussen de twee assen mogelijk en is ten opzichte van de drie elektromotoren laag in de auto gemonteerd. Die constructie verlaagt het zwaartepunt van de e-tron S, met grote voordelen op het gebied van handling als resultaat. Progressieve besturing versterkt de sportieve eigenschappen van de S-modellen, net als het speciale sportonderstel. Het Audi drive select handlingsysteem biedt een keuze uit zeven verschillende rijstanden en reguleert bovendien de adaptieve luchtvering sport, die de hoogte van de carrosserie over een afstand van 76 mm varieert.

De elektrische e-tron S-modellen staan standaard op 20 inch lichtmetalen velgen met 285 mm brede banden. 21 exemplaren zijn optioneel beschikbaar, later gevolgd door nog grotere 22 inch velgen. Vóór zijn vaste remklauwen met elk zes zuigers boven de grote remschijven gemonteerd. Standaard zijn die laatste zwart, inclusief het S-embleem. Desgewenst kunnen ze ook worden uitgevoerd in fel oranje met het e-tron-logo.

Geavanceerde aerodynamica

Naast de optionele virtual mirrors zijn het met name de innovatieve, gepatenteerde wielkasten die een belangrijke bijdrage leveren aan de indrukwekkende aerodynamica van de Audi e-tron S-modellen. Ze vormen een oplossing voor het doorgaans natuurlijke conflict tussen een optimale aerodynamica en sportieve looks, en zijn mede verantwoordelijk voor een zeer lage luchtweerstandswaarde van slechts 0,26 voor de e-tron S Sportback (0,28 voor de e-tron S). Nog zo’n aerodynamische highlight zijn de aanstuurbare luchtinlaten voor de koeling van de voorste remmen. Die inlaten blijven zoveel mogelijk gesloten, zodat de lucht optimaal en nagenoeg zonder turbulentie over de motorkap stroomt, en worden pas geopend wanneer dat nodig is.

Elke e-tron S heeft standaard een warmtepomp, als onderdeel van het warmtemanagementpakket van de auto. Deze pomp onttrekt warmte-energie uit de afvalwarmte van de aandrijflijncomponenten, en benut deze maximaal om de actieradius van de auto tot zelfs tien procent te vergroten.

Het geavanceerde energierecuperatieconcept speelt eveneens een grote rol in de efficiency van de Audi e-tron S en e-tron S Sportback. Bestuurders kunnen kiezen uit drie recuperatieniveaus, waarvan de hoogste het gevoel van het een-pedaalrijden benadert. Bij het afremmen vertragen de elektromotoren alleen al met zo’n 0,3 G in de meeste dagelijkse situaties. Ze kunnen tot 270 kW aan piekvermogen opwekken bij het afremmen vanaf een snelheid van 100 km/u.

Vijf centimeter breder

De Audi e-tron S en e-tron S Sportback zijn uiterlijk direct herkenbaar. De voor- en achterbumpers zijn een stuk forser geworden, terwijl de diffuser onder de achterbumper zich nu bijna over de gehele breedte van de auto uitstrekt. Het feit dat de wielkasten aan beide zijden 23 millimeter breder zijn geworden, geeft de auto een zeer krachtig voorkomen. Zilverkleurige accenten ronden het design voor en achter af en zijn net als de aluminium buitenspiegelbehuizing herkenbare, exclusieve S-details.

Marktintroductie deze herfst

De twee elektrisch aangedreven Audi e-tron S-modellen zijn vanaf de tweede helft van juli in Nederland te bestellen en staan vanaf oktober bij de dealers. Prijzen en Nederlandse specificaties worden binnenkort bekendgemaakt.