Audi SQ7 en SQ8 nu met 4.0 TFSI V8-motor

TFSI-benzinemotor in de Audi SQ7 en SQ8 garant voor sensationele prestaties. De acceleratie vanuit stilstand naar 100 km/u neemt slechts 4,1 seconden in beslag; de tussensprint van 80 naar 120 km/u duurt 3,8 seconden. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/u. Afhankelijk van de uitrusting verbruikt de SQ7 tussen de 12,1 en 12,0 liter benzine op 100 kilometer*, bij een CO 2 -uitstoot van 278 tot 276 g/km*. Voor de SQ8 geldt een verbruik van 12,1 tot 12,0 l/100 km*, met een CO 2 -emissie van 276 tot 275 g/km*.

Voor maximale efficiency beschikt de 4.0 TFSI V8 over cilinderuitschakeling (cylinder on demand). De twee twin-scroll turbo’s liggen tussen de cilinderbanken; dankzij het korte inlaattraject reageert de motor ook bij lage toerentallen zeer direct op het gaspedaal. Het geluid van de V8 wordt versterkt door actuatoren in het uitlaatsysteem. Actieve motorsteunen minimaliseren de overdracht van trillingen op de carrosserie.