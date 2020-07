BMW Motorrad presenteert de nieuwe BMW F 750 GS, BMW F 850 GS en BMW F 850 GS Adventure

BMW Motorrad introduceert de nieuwe BMW F 750 GS, BMW F 850 GS en BMW F 850 GS Adventure. De modellen vormen al jaren een vast onderdeel in het middensegment van BMW Motorrad. Ze zijn geliefd vanwege hun beproefde rijplezier, toegankelijke handling op zowel harde als onverharde ondergrond, indrukwekkende motorvermogen en uitstekende inzetbaarheid. Of dat nu dagelijks is of voor langere toertochten. Het drietal is feitelijk van alle markten thuis. De BMW F 850 GS en BMW F 850 GS Adventure combineren aansprekende toer- en offroadkwaliteiten, terwijl de iets compactere en meer toegankelijkere BMW F 750 GS aantrekkelijk is voor motorrijders die nieuw zijn in de wereld van Adventure motorfietsen. BMW Motorrad frist het drietal voor modeljaar 2021 op. Ze bieden een frisse look, meer dynamiek dankzij nieuwe kleurenschema’s en een meer intense GS experience met een uitgebreide standaarduitrusting. Daarnaast zijn er nieuwe opties verkrijgbaar. De nieuwe BMW F 750 GS, BMW F 850 GS en BMW F 850 GS Adventure zijn per direct bestelbaar.

Kenmerken van de nieuwe BMW F 750 GS, BMW F 850 GS en BMW F 850 GS Adventure zijn nieuwe stripings en nieuwe stilistisch ontwerpen op de zijpanelen van de stijlvarianten. Verder heeft het drietal nu standaard LED richtingaanwijzers en een USB oplaadpunt rechts naast de cockpit. ABS Pro en DTC (Dynamic Traction Control) zijn nu eveneens standaard voor meer veiligheid tijdens remmen en accelereren.

Als vanouds past BMW Motorrad de krachtige, vloeistofgekoelde tweecilinder lijnmotor (staande twin) met 4 kleppen per cilinder toe. De krachtbron heeft een cilinderinhoud van 853 cc, is uitgerust met brandstofinspuiting en is gekoppeld aan een transmissie met zes versnellingen. De tweecilinder voldoet aan de toekomstige Euro 5-emissienorm. Dankzij twee balansassen met contragewichten ontstaat een soepel motorkarakter, een directe gasrespons, indrukwekkende trekkracht en een laag brandstofverbruik. De BMW F 750 GS levert 57 kW (77 pk) bij 7.500 toeren per minuut met een maximum koppel van 83 Nm bij 6.000 toeren per minuut. In de BMW F 850 GS en de BMW F 850 GS Adventure levert de efficiënte motor 70 kW (95 pk) bij 8.250 toeren per minuut met een maximum koppel van 92 Nm bij 6.250 toeren per minuut.

De nieuwe BMW F 750 GS: nu in Light white, Stijlvariant Sport of als ’40 Years GS Edition’ en met uitgebreide standaarduitrusting.

De nieuwe BMW F 750 GS wordt standaard geleverd in een opvallende Light white kleurstelling waarbij het middelste deel van de tankcover in de voertuigkleur is gespoten. De matzwarte wielen, het zwarte stuur en zadel in rood-zwart zorgen voor een fraai contrast.

De Stijlvariant Sport in San Marino blue metallic is ook nieuw voor de BMW F 750 GS. Een getint windscherm geeft deze uitvoering een sportieve uitstraling. Om het af te maken heeft deze sportieve variant lichtmetalen wielen in de kleur Granite grey, een zilverkleurig stuur, een in zwart-grijs uitgevoerd zadel en een gegalvaniseerde radiatorkap.

Extra opvallend is de nieuwe BMW F 750 GS ’40 Years GS Edition’ met een opvallend ‘40 Years GS’ logo op de zijpanelen. De gele handkappen en geel-zwarte afwerking van het zadel met GS-logo verhogen de exclusiviteit en verwijzen naar een icoon in de 40-jarige GS geschiedenis: de BMW R 100 GS. De BMW F 750 GS ’40 Years GS Edition’ heeft verder matzwarte wielen, een zilverkleurig stuur en gegalvaniseerde radiatorkap.

De nieuwe BMW F 850 GS: in Racing red, Stijlvariant Rallye of als ’40 Years GS Edition’ en uitgebreide standaarduitrusting.

De nieuwe BMW F 850 GS wordt in de basis geleverd in de kleur Racing red waarbij het middendeel van de tankcover in de voertuigkleur is gespoten. Voor contrast zorgen zwarte gefixeerde vorkpoten, zwarte wielen en een zadel in de kleur zwart-grijs.

De Stijlvariant Rallye van de nieuwe BMW F 850 GS is uitgevoerd in de kleurstelling Racing blue metallic waarbij handkappen, zwarte gefixeerde vorkpoten en een zadel in zwart-rood voor een fraai contrast zorgen. De goudkleurige wielen en gegalvaniseerde radiatorkap verhogen de aantrekkingskracht.

De exclusieve ’40 Years GS Edition’ van de BMW F 850 GS staat stil bij het 40-jarig bestaan van de BMW GS modellen. De speciale uitvoering is eenvoudig te herkennen aan de kleur Black storm metallic met een opvallend ’40 Years GS’ logo op de zijpanelen. Exclusieve gele handkappen, goudkleurige wielen en een zadel in de kleurstelling zwart-geel met GS-logo zijn andere kenmerken. In zwart afgewerkte gefixeerde vorkpoten en een gegalvaniseerde radiatorkap maken de ’40 Years GS Edition’ compleet.

De standaarduitrusting van de BMW F 850 GS is uitgebreid met een mechanisme om het windscherm te verstellen en een TFT-display met handige Connectivity functies.

De nieuwe BMW F 850 GS Adventure: in Ice grey, Stijlvariant Rallye of als ’40 Years GS Edition en met uitgebreide standaarduitrusting.

De BMW F 850 GS Adventure heeft in de basis de kleur Ice grey waarbij het middensegment van de tankcover in de voertuigkleur is gespoten. Het is dé variant voor rijders die hun motorfiets gebruiken voor langere toertochten of voor offroadritten. Voor avonturiers dus. De zwarte gefixeerde vorkpoten en wielen en het grijs-zwart kleurige comfortzadel zijn perfect op elkaar afgestemd.

De Stijlvariant Rallye van de nieuwe BMW F 850 GS Adventure kenmerkt zich door de Kalamata metallic matte lakafwerking. In combinatie met goudkleurige wielen en gefixeerde vorkpoten ontstaat een aantrekkelijk en dynamisch geheel. Een sportief windscherm en het zwart-grijs kleurig Rallye zadel met 890 mm zithoogte maken de Adventure compleet.

Ter ere van 40 jaar BMW GS brengt BMW Motorrad ook van de BMW F 850 GS Adventure een ’40 Years GS Edition’ uitvoering uit. Deze heeft een opvallend ’40 Years GS’ logo, gele handkappen alsook een stoere Black storm metallic lakafwerking. Andere kenmerken zijn zwarte gefixeerde vorkpoten, goudkleurige wielen en een comfortabel geel-zwart kleurig duozadel met 860 mm zithoogte. Een TFT-display met handige Connectivity functies is voortaan standaard.

Nieuwe en aangepaste optionele uitrusting, diverse Original BMW Motorrad Accessoires voor de BMW F 750 GS en BMW F 850 GS modellen.

De nieuwe BMW F 750 GS, BMW F 850 GS en BMW F 850 GS Adventure zijn optioneel leverbaar met Rijmodi Pro. Net als bij de GS-modellen met boxermotoren zorgt een aangepaste gasrespons in DYNAMIC-rijmodus nu voor nog meer dynamiek en rijplezier.

Als aanvulling hierop maken Dynamic Engine Brake Control en Dynamic Brake Control (DBC) nu deel uit van Rijmodi Pro. De berijder kan binnen Rijmodi Pro verder kiezen uit vier vooraf samengestelde rijmodi, eenvoudig te selecteren met de controleknop aan de rechterkant van het stuur (voor de BMW F 750 GS alleen in combinatie met de optionele Connectivity-uitrusting).

Een extra laag zadel en een verlaagde wielophanging zijn optioneel voor alle drie modellen leverbaar. Zo kunnen ook kleinere rijders perfect zitten en met de voeten de grond raken bijvoorbeeld tijdens wachten voor een stoplicht.

Er zijn diverse Originele BMW Motorrad Accessoires leverbaar. Zo zijn de BMW F 850 GS en BMW F 850 GS Adventure verkrijgbaar met een houder voor montage van de optionele BMW Motorrad Navigator boven het TFT-display. De rijder kan zodoende eenvoudig zaken in het navigatiesysteem aanpassen, zowel on- als offroad. Deze houder was voorheen alleen op GS Trophy versies en modellen voor hulpdiensten verkrijgbaar. De af fabriek navigatievoorbereiding met een stuurklem blijft leverbaar.

Het volledig uitschakelen van het ABS is in de toekomst niet meer toegestaan ​​onder wettelijke homologatieregels. De rijmodi Enduro en Enduro Pro bieden hiertoe aangepaste bedieningselementen. De ABS-functie kan nog steeds worden uitgeschakeld op het achterwiel in de rijmodus Enduro Pro (alleen BMW F 850 ​​GS en BMW F 850 ​​GS Adventure).

BMW laat het HP-logo in de toekomst weg in alle facetten van de optionele uitrusting en Originele BMW Motorrad Accessoires. Een sportuitlaatdemper voor de BMW F 750 GS wordt alleen geleverd via Originele BMW Motorrad Accessoires.

Prijzen incl. ABS en 3 jaar fabrieksgarantie per 1 augustus 2020