High-performance en maximale exclusiviteit: de First Editions van de BMW X5 M Competition en BMW X6 M Competition

Superieure kracht en extravagante styling maken de BMW X5 M Competition en de BMW X6 M Competition tot een uniek totaalpakket. Ze zetten nieuwe maatstaven met hun prestaties en leggen de lat ook nog eens hoger op het gebied van exclusiviteit. De First Editions accentueren bijzonder stijlvol het bruisende en onderscheidende karakter van de BMW M modellen in de segmenten van de luxueuze Sports Activity Vehicle (SAV) en Sports Activity Coupé (SAC).

250 exemplaren, per direct te bestellen

De First Edition maakt de BMW X5 M Competition en BMW X6 M Competition met nauwkeurig op elkaar afgestemde designelementen tot zeer bijzondere high-performance modellen. Deze exclusiviteit zorgt voor de ideale atmosfeer om te genieten van de unieke rijbeleving die de hoogtoerige V8 motor met twee turbocompressoren en een vermogen van 460 kW (625 pk), het M specifieke onderstel en de M xDrive vierwielaandrijving bieden. De auto’s worden geproduceerd in de BMW fabriek in het Amerikaanse Spartanburg, in een gelimiteerde oplage van ieder 250 exemplaren. De BMW X5 M Competition First Edition en BMW X6 M Competition First Edition zijn nu al te bestellen.

Speciale carrosseriekleuren

De speciale carrosseriekleur BMW Individual Manufaktur Frozen Dark Silver, exclusief leverbaar voor deze First Editions, benadrukt op zeer indrukwekkende wijze het exterieurdesign van de BMW X5 M Competition en BMW X6 M Competition. Deze matte kleur brengt de gespierde proporties, de heldere vormen en de kenmerkende M details van de carrosserie op authentieke wijze naar de voorgrond – ongeacht hoe het licht op de BMW valt. De First Edition kan ook worden besteld in de speciale carrosseriekleur BMW Individual Manufaktur Frozen Marina Bay Blue. Deze kleur is een van de speciale carrosseriekleuren die nu af fabriek leverbaar zijn voor de BMW X5 M Competition, BMW X6 M Competition, BMW X5, BMW X6 en BMW X7. BMW breidt het aanbod speciale carrosseriekleuren continu verder uit.

Exclusieve M Carbon exterieurelementen

De hoogwaardige carrosseriekleuren sluiten perfect aan op de lichtmetalen M wielen in Sterspaak styling, die exclusief voor de First Edition uitgevoerd zijn in hoogglans Jet Black. De wielen (vóór 21 inch, achter 22 inch) zijn uitgerust met bredere achterbanden. Het exterieurdesign is verder voorzien van zorgvuldig geselecteerde elementen van met koolstof versterkt kunststof (CFRP). Net als de

M Carbon spiegelkappen voor de First Edition heeft ook de M Carbon achterspoiler van de BMW X6 M Competition een ingetogen circuituitstraling. Een M Carbon motorafdekking behoort eveneens tot de uitrusting van de First Edition.

Onderscheidende BMW Individual interieurelementen

BMW Individual Merino vollederuitrusting in exclusief bicolor Silverstone/Midnight Blue zorgt ervoor dat ook het interieur naadloos op de BMW Individual carrosseriekleuren aansluit. Inzetten van zwart Alcantara in de stoelwangen en contraststiksel in Sakhir Orange benadrukken de sportieve contouren van de M multifunctionele stoelen. Ook de portierpanelen en het instrumentenpaneel zijn onderscheidend afgewerkt met opvallend contraststiksel. Het met leder beklede instrumentenpaneel sluit op zijn beurt perfect aan op de BMW Individual hemelbekleding in Alcantara in Midnight Blue.

Modelspecifieke Carbon interieurlijsten

Het hightech en extreem lichtgewicht carbon komt ook terug in het interieur van de First Edition. Zo zijn de Carbon interieurlijsten leverbaar met een speciaal, modelspecifiek design. Het zilverkleurige opschrift ‘First Edition 1/250’ – aangebracht voordat de lijst werd afgewerkt met een heldere coating – benadrukt het exclusieve karakter van de First Edition modellen. Wanneer deze interieurlijsten worden besteld, dan heeft de modelaanduiding op de afdekking van de bekerhouders hetzelfde design.

De BMW X5 M Competition First Edition en BMW X6 M Competition First Edition worden geproduceerd in een oplage van ieder 250 exemplaren en zijn per direct te bestellen.