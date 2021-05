CUPRA Born: dé elektrische auto voor car lovers

CUPRA is een nieuw avontuur gestart in Nederland. Het sportieve Spaanse automerk focust met plug-in hybride en volledig elektrisch aangedreven auto’s op krachtige, geëlektrificeerde prestaties en rijplezier. Daarmee is CUPRA een merk voor autoliefhebbers die bovendien veel waarde hechten aan design uit Barcelona.

Eerste 100% elektrische auto van CUPRA

Compleet nieuw binnen de line-up van CUPRA is de Born, de eerste volledig elektrische auto die het Spaanse merk vandaag onthulde met een compleet nieuwe dimensie van rijplezier voor autoliefhebbers. De Born wordt leverbaar met een keuze uit twee krachtige elektromotoren, met 110 kW/150 pk en 150 kW/204 pk. Voor liefhebbers van pure prestaties is er (vanaf 2022) het e-Boost Performance-pakket, dat het vermogen ‘boost’ tot zelfs 170 kW/231 pk.

Serieuze prestaties

Een sprint van 0-100 km/u in 6,6 seconden onderstreept dat de Born serieuze elektrische prestaties op het asfalt legt. Die dynamiek combineert de Born met een maximale elektrische range van 540 kilometer*. Daarmee is de CUPRA Born naast snel tegelijkertijd ook een hele praktische, bruikbare auto voor langere trips. Opladen via een snellaadpunt gebeurt eveneens razendsnel: 7 minuten laden volstaat om de CUPRA Born 100 kilometer extra range te geven en in slechts 35 minuten is het accupakket van 5-80% opgeladen.

CUPRA looks

Zoals elke CUPRA is ook de Born een echte eyecatcher, met dank aan de designspecialisten van CUPRA. Aan de voorzijde springt de ‘shark nose look’ direct in het oog. Ook accenten in koperkleur, zoals de afwerking van de velgen en de logo’s, zijn typisch CUPRA. Achter zijn de full LED-lichtunits – onderling verbonden door een LED-strip over de volledige breedte van de achterzijde – echte blikvangers.

Sportief, digitaal en connected

Rijplezier begint met een goede zit. Daarom heeft de CUPRA Born standaard sportieve kuipstoelen. Deze zijn gedeeltelijk bekleed met het fraaie en duurzame SEAQUAL Yarn stof. De basis voor dit gerecyclede materiaal is zwerfplastic dat is verzameld uit zeeën, oceanen en rivieren. Natuurlijk is het hoogwaardige interieur volledig gedigitaliseerd en is de Born 100% connected. Met het Wireless Full Link-systeem is een smartphone draadloos te koppelen, zodat Apple CarPlay en Android Auto gebruikt kunnen worden. Opladen van smartphones verloopt in de Born eveneens draadloos. Dankzij het Beats audiosysteem is de muziekkwaliteit in de Born perfect.

In control

In de CUPRA Born gaat sportiviteit samen met een hoog veiligheidsniveau. Mede dankzij geavanceerde assistentiesystemen behoort de Born tot de veiligste auto’s in zijn klasse. De Predictive Adaptive Cruise Control past de snelheid van de auto automatisch aan bij bochten, rotondes, kruisingen, wegwerkzaamheden of op trajecten met een snelheidslimiet. Travel Assist maakt het leven van de bestuurder nog makkelijker, zorgt automatisch voor een vellige afstand tot voorliggers en houdt de auto netjes tussen de lijntjes. Side & Exit Assist helpen de dode hoek opheffen door akoestische en visuele signalen te geven bij mogelijk gevaar. Toch is en blijft de Born een CUPRA: alle systemen functioneren zodanig dat de bestuurder altijd het gevoel van controle behoudt.

De CUPRA Born is vanaf juni online te reserveren en is nog dit jaar te rijden in Nederland.