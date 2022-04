De 911 Sport Classic: nieuwe interpretatie van iconisch design

Porsche introduceert het tweede model uit de reeks van vier exclusieve special editions binnen de Heritage Design-collectie. De door Porsche Exclusive Manufaktur in een gelimiteerde oplage van 1.250 exemplaren geproduceerde 911 Sport Classic is geïnspireerd door het kenmerkende design van de jaren zestig en begin jaren zeventig. Net als zijn voorganger uit 2009, de 911 Sport Classic (997), is het design van deze 911 gebaseerd op dat van de eerste generatie 911 (1964-1973) en in het bijzonder op de 911 Carrera RS 2.7 uit 1972.

De exclusieve 911 valt direct op door de extra brede carrosserie van de 992 Turbo, een vaste achterspoiler die lijkt op de legendarische ‘ducktail’ van de Carrera RS 2.7, en de carrosseriekleur Sportgrijs metallic met dubbele striping. Een ander designhoogtepunt is het speciale dak met z’n opvallende uitsparing. In het interieur is op de deurpanelen en het midden van de stoelen de iconische pepita-bekleding terug te vinden. Dit exclusieve materiaal vormt een elegante combinatie met de tweekleurige, semi-aniline lederen bekleding in zwart/Classic Cognac.

Al even uniek is de aandrijving: de 3,7-liter bi-turbo zescilinder boxermotor brengt zijn vermogen van 405 kW/550 pk uitsluitend via de achterwielen op de weg, waardoor de 911 Sport Classic zich qua prestaties bevindt tussen de 911 Carrera GTS en 911 Turbo. De motor deelt een aantal kenmerken met die van de 911 Turbo. De variabele turbinegeometrie (VTG) dragen samen met de wastegates bij aan de superieure vermogensafgifte. De speciale luchtinlaat is een belangrijk kenmerk van het 911 Sport Classic-concept: de lucht wordt aangezogen via kanalen onder de achterspoiler. Daarom heeft deze 911 geen luchtinlaten in de achterste zijpanelen zoals de reguliere Turbo-modellen.

De boxermotor is gekoppeld aan een handgeschakelde zevenversnellingsbak. De 911 Sport Classic is de krachtigste handgeschakelde 911 die momenteel verkrijgbaar is. De versnellingsbak heeft een auto-blip functie die de snelheidsverschillen tussen de versnellingen compenseert met een korte verhoging in het toerental bij het terugschakelen. De verkorte versnellingspook zorgt voor extra snelle schakelacties en een kraakhelder gevoel. Het standaard sportuitlaatsysteem is voor deze uitvoering speciaal aangepast en zorgt voor een nog emotioneler geluid, dat extra goed is te horen omdat Porsche een deel van de interieurisolatie van de auto heeft verwijderd.

Het onderstel, gebaseerd op dat van de 911 Turbo en 911 Carrera GTS, voldoet aan de hoogste eisen. Dankzij het Porsche Active Suspension Management (PASM) reageren de schokdempers bliksemsnel op dynamische veranderingen. PASM wordt standaard gecombineerd met het sportonderstel, dat met 10 millimeter is verlaagd. De 911 Sport Classic heeft achterwielaandrijving, waardoor de asbelasting aan de voorzijde lager is dan bij modellen met vierwielaandrijving. Daarom hebben de ophangingspecialisten van Porsche de veerconstante op de vooras iets verlaagd. De stuurinrichting en de achterasbesturing zijn speciaal voor de 911 Sport Classic aangepast. Ook carbonkeramische remmen (PCCB) maken deel uit van de standaarduitrusting. De remklauwen zijn gespoten in hoogglanzend zwart en voorzien van een wit Porsche logo.

Porsche Design heeft exclusief voor eigenaren van deze uitvoering een hoogwaardige chronograaf ontworpen. Het horloge grijpt terug op de talrijke details van het nieuwe 911 Sport Classic-design. Zo is de wijzerplaat verkrijgbaar met grijze Sport Classic-strepen of het pepita-patroon, terwijl het ontwerp van de opwindrotor is gebaseerd op de wielen van de auto. Bovendien zijn de twee polsbandjes die bij het horloge worden geleverd, gemaakt van hetzelfde leer als is toegepast in de auto. Voor Nederlandse kopers is de chronograaf standaard inbegrepen bij de prijs van de auto.

De Heritage Design collectie van Porsche bestaat uit vier exclusieve edities die het merk gedurende een langere periode introduceert. Het eerste model van deze serie werd in de zomer van 2020 gepresenteerd: de 911 Targa 4S Heritage Design Edition met designelementen uit de jaren vijftig en zestig. De Heritage Design collectie omvat niet alleen speciale modellen, maar ook uitrustingspakketten voor andere 911-modellen, die bestaan uit verschillende interieurelementen van de speciale edities. Zo werd samen met de 911 Targa 4S Heritage Design Edition ook het Heritage Design Package Pure gelanceerd. En het nieuwe Heritage Design Package Classic bevat fraaie designelementen die de flair van de jaren zestig en begin jaren zeventig terugbrengen naar het hypermoderne interieur van de 911.

De nieuwe 911 Sport Classic is per direct te bestellen en de eerste exemplaren arriveren naar verwachting vanaf juli 2022 bij de Nederlandse Porsche Centra. De consumentenadviesprijs wordt binnenkort bekendgemaakt.