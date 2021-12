De BMW Concept XM – M power en luxe in de overtreffende trap

Op de Art Basel 2021 Miami Beach show toont BMW M GmbH voor het eerst een expressief nieuw autoconcept aan de wereld. De BMW Concept XM geeft een voorproefje van het krachtigste BMW M serieproductiemodel ooit, dat eind 2022 zal worden geïntroduceerd. Tegelijkertijd plaatst de BMW Concept XM de kernwaarden van de M modellen in de spotlights. De buitengewone rijbeleving wordt versterkt door elektrificatie: dit stelt de bestuurder niet alleen in staat om bijna geruisloos te rijden, maar ook om te genieten van de traditionele high performance van een M model. De voorzijde van de BMW Concept XM hint alvast naar de nieuwe designrichting voor toekomstige BMW modellen in het luxesegment. Ook vertolkt de BMW Concept XM een zeer progressieve en onderscheidende visie op het design van de BMW X modellen en op de beleving van luxe en het gevoel van ruimte in het interieur.



Het serieproductiemodel – de BMW XM – zal vanaf eind 2022 in de BMW Group productiefaciliteit Spartanburg (USA) worden gebouwd. Noord-Amerika is tevens de belangrijkste afzetmarkt voor dit nieuwe high performance model. Met de XM introduceert het dan 50 jaar bestaande BMW M GmbH haar eerste geheel zelfstandige M model sinds de legendarische BMW M1. De BMW XM zal uitsluitend als Plug-in Hybride én alleen als M model worden aangeboden.



Het gedurfde exterieurdesign van de Concept XM weerspiegelt zijn buitengewone performance: dynamiek, wendbaarheid en precisie, plus een elektrische actieradius tot 80 km. Het nieuw ontwikkelde M Hybrid aandrijfsysteem van de BMW Concept XM combineert een V8 verbrandingsmotor en een high performance elektromotor – samen goed voor een maximum vermogen van 550 kW (750 pk) en een maximum koppel van 1.000 Nm. Het eerste geëlektrificeerde model van BMW M GmbH in het high performance segment geeft daarmee de toekomst aan voor het merk.



“De BMW Concept XM vertegenwoordigt een geheel nieuwe kijk op het high performance segment”, licht Franciscus van Meel, CEO van BMW M GmbH, toe. “Het model onderstreept de potentie van BMW M GmbH om te breken met conventies en grenzen te verleggen, om fans van het merk ultiem rijplezier te bieden. Het serieproductiemodel – de eerste puur als M model ontwikkelde BMW sinds de legendarische BMW M1 – laat ook zien hoe we de geleidelijke elektrificatie van ons merk benaderen.”



BMW M gaat zijn eigen weg in het luxesegment.

Met de BMW Concept XM slaat BMW M GmbH in het luxesegment een geheel nieuwe weg in. Het exterieur van de auto is extravert en trekt ontegenzeggelijk de aandacht. Het interieur koppelt een nieuwe benadering van de voor M modellen kenmerkende, bestuurdergerichte cockpit aan een geheel nieuw ontworpen achtercompartiment. Met zijn comfortabele zitplaatsen en verlichte, sculpturale hemelbekleding biedt de luxe M Lounge de passagiers achterin alle ruimte om te ontspannen.



“Het design van de BMW Concept XM is een extravagant statement van BMW M in het hart van het luxesegment”, zegt Domagoj Dukec, Hoofd BMW Design. “De XM heeft een unieke persoonlijkheid en belichaamt als geen ander BMW model een expressieve lifestyle.”



De voorzijde: progressief design, zelfverzekerde uitstraling.

Op de BMW Concept XM debuteert het progressieve frontdesign voor de nieuwe BMW modellen in de topklasse. Een variant hiervan zal voor het eerst te zien zijn in 2022, als onderdeel van het BMW modeloffensief in het luxesegment. Een nieuw designkenmerk dat in het oog springt: de koplampen zijn verdeeld over separate modules. De aandacht wordt getrokken door de dagrijverlichting in de scherp getekende, slanke bovenste modules. De brede nierengrille staat trots tussen de koplampen en loopt spits toe naar de buitenzijde, wat resulteert in achthoekige nieren die het dynamische karakter van de voorzijde benadrukken. De zwarte grille-elementen zijn gevat in een verfijnde omlijsting en lijken te zweven in een hoogglans zwart oppervlak. M typerende dubbele spijlen in de nierengrille zorgen voor extra optische breedte. De opvallende contourverlichting zorgt voor een elegant effect. De fraaie compositie van nieren en dagrijverlichting is ook in het donker direct herkenbaar. Het nieuwe XM logo in de nierengrille en de grote luchtinlaten verwijzen naar de kracht van de V8, die samen met de elektromotor het M Hybrid systeem vormt.



M specifieke details wijzen op compromisloze performance.

Het inzittendencompartiment van de BMW Concept XM valt op door de verticale contouren, wat de imposante, sterke uitstraling van de voorzijde accentueert. De kleur van het dak contrasteert met de zwarte afwerking van de A-stijlen. De voorruit lijkt hierdoor nog schuiner te staan – een modern en dynamisch accent. Slanke LED zoeklichten zijn boven de A-stijlen opgenomen in het dak. De robuust vormgegeven motorkap neemt de contouren van de nierengrille over in de vorm van twee powerdomes. Twee luchtinlaten in de motorkap zijn qua vorm een kopie van de LED zoeklichten in het dak en voegen extra dynamiek toe. Verder naar beneden maken de scherp afgetekende zwarte oppervlakken van de voorbumper indruk. Driehoekige, in carrosseriekleur uitgevoerde blades aan weerszijden accentueren de verticale luchtinlaten en benadrukken de sportieve en stevige stand op de weg van de BMW Concept XM.



Het zijaanzicht: expressie van ongetemde prestatiedrang.

De krachtige proporties en scherpe contouren van de BMW Concept XM accentueren het individuele karakter van de auto en vestigen de aandacht op het coupéachtige design. De in het oog springende voorzijde, de lange motorkap en de gestrekte, afhellende daklijn resulteren in een zeer karakteristieke vorm met onderscheidende omtrekken. Het zijruitoppervlak wordt naar achteren toe smaller, wat het zijaanzicht nog dynamischer maakt.



Ook de tweekleurige lak van de BMW Concept XM versterkt het dynamische lijnenspel: het bovenste deel is uitgevoerd in mat Goldbronze en het onderste deel in Spacegrau metallic. Onder het zijruitoppervlak scheidt een brede hoogglans zwarte lijn – de “Black Belt” – de twee carrosseriekleuren. De kenmerkende M buitenspiegelkappen vormen een technisch-sportief detail. Aan de klep voor de laadaansluiting achter het linker voorwiel is te herkennen dat de XM het M Hybrid aandrijfsysteem aan boord heeft.



De moderne en lichtvoetige uitstraling van de auto wordt versterkt door korte karakterlijnen op de flanken, die in het begin sterk aangezet zijn en steeds zachter worden. De expressieve achterlichten lopen ver door in de flanken en creëren een markante overgang naar de achterzijde. De voor de BMW X modellen typerende zwarte sierpanelen boven de wielen en op de dorpelverbreders zijn helder gedefinieerd en maken de carrosserie optisch hoger. De BMW Concept XM staat op 23 inch lichtmetalen wielen, die het zijaanzicht nog krachtiger en solider laten overkomen.



De achterzijde: gespierd met een nieuwe interpretatie van iconische details.

Ook het design van de achterzijde laat krachtige proporties zien: de BMW Concept XM heeft vanuit dit perspectief een laag en sportief profiel. De achterruit is bijna naadloos opgenomen in de achterzijde. Iconische BMW details werden nieuw geïnterpreteerd: het BMW embleem is onder de randen aan weerszijden in de ruit gelaserd. Een stilistische verwijzing naar de BMW M1, die geheel door BMW M GmbH werd ontwikkeld.



Verder naar beneden trekken geprononceerde wielkuipen de aandacht naar de krachtige stand op de weg. Extreem slanke en L-vormige achterlichten, die bijna de gehele breedte van de auto beslaan, dragen bij aan dit effect. De achterlichtunits zelf zijn donker indien uitgeschakeld, bij inschakelen van de achterlichten ontstaat een precieze en gelijkmatige rode gloed. De achterbumper wordt gedomineerd door de voor BMW M modellen zo karakteristieke vier uitlaatuiteinden. Het dubbele uitlaatsysteem reduceert de tegendruk voor de V8 en genereert een meeslepende, gevarieerde M soundtrack. Daarmee vormt het de perfecte omlijsting van de verbluffende rijprestaties. De verticale plaatsing en de hexagonale uitvoering van de uitlaatuiteinden geven een nieuwe interpretatie aan dit iconische M designkenmerk.



Het interieurdesign – high performance en extraverte luxe.

Binnenin biedt de BMW Concept XM een onderscheidende M interpretatie van het op de bestuurder gerichte cockpitdesign. De lijnen en oppervlakken van het dashboard, de middenconsole, portierpanelen en stoelen creëren een progressieve ambiance met hun krachtige geometrie en hoogwaardige materialen. Bruin vintage-design leder, koper en carbon slaan een brug tussen luxe en autosport. Een gedurfd element scheidt de bestuurderssectie van de rest van het interieur.



In de cockpit zorgt een markant oppervlak in carbonvezel met ingeweven koperdraad voor een sportieve en exclusieve achtergrond voor de displays, luchtuitstroomopeningen en bedieningselementen. Het erboven geplaatste BMW Curved Display creëert een elegante balans tussen de traditionele focus op de bestuurder en de eigentijdse digitale cockpit. Rode accenten op het stuurwiel en de middenconsole verwijzen geheel in M stijl naar de sportieve genen van de auto. Een drietal verticale elementen in de drie kleuren van het BMW M merklogo vormen het hart van de middenconsole.



Ruim en luxe: de M Lounge.

De consequente focus op de bestuurder vormt een duidelijk contrast met de luxueuze, loungeachtige ambiance achter in de BMW Concept XM. Speciaal geselecteerde materialen, krachtig gevormde oppervlakken en expressieve details transformeren de zitplaatsen achterin in een unieke M Lounge. Donkergetint glas onderstreept hier het aangename gevoel van veel privacy. Terwijl warm aandoend bruin leder de cockpit domineert, is het achtercompartiment uitgevoerd in de rijke tint Petrol. De royale achterbank met zijn diepe zitting nodigt uit om te relaxen. Alleen de diamantvormige hoofdsteunen – die dezelfde steun bieden als de BMW M Sportstoelen in andere modellen – zijn bekleed met leder. De stoelen zelf bieden aangenaam veel comfort en een exclusief loungekarakter met hun luxueuze fluwelen bekleding en diamantvormige stiknaden. Hoogpolig tapijt met diamantpatroon draagt bij aan de exclusieve impressie.



Verlicht en sculpturaal: de hemelbekleding.

Een visueel highlight van het interieur is de hemelbekleding met driedimensionale prismastructuur. Een combinatie van indirecte en directe verlichting zorgt voor een optisch reliëf. Dat maakt de hemelbekleding tot een exclusief designdetail, dat samen met de Ambiance verlichting de combinatie van luxe en comfort in de BMW Concept XM nóg zichtbaarder maakt. De Ambiance verlichting kan worden geactiveerd in de drie BMW M kleuren.



BMW Curved Display met M specifieke user interface.

Met de nieuwste generatie van BMW iDrive als basis vertaalt de M specifieke versie van het bedieningssysteem het high performance karakter van de BMW Concept XM naar de digitale wereld. Met vormgeving in het markante M kleurenschema leent de user interface zich perfect voor een sportieve rijbeleving. Het display visualiseert zowel de modi van de hybride aandrijving als de puur elektrische aandrijfmodus op aansprekende wijze. Het BMW Curved Display vormt het ideale decor voor dit specifieke design en blikt vooruit naar de user interface die de rijbeleving in alle toekomstige BMW M modellen nóg intenser zal maken.