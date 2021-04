De EQS: het eerste elektromodel in de luxeklasse

De EQS is de eerste volledig elektrische luxe limousine van Mercedes-EQ. Hiermee geeft Mercedes-EQ een nieuwe definitie aan dit autosegment. De EQS is ook het eerste model dat gebaseerd is op…

De EQS is de eerste volledig elektrische luxe limousine van Mercedes-EQ. Hiermee geeft Mercedes-EQ een nieuwe definitie aan dit autosegment. De EQS is ook het eerste model dat gebaseerd is op de modulaire architectuur voor elektrische modellen in het luxe- en topsegment. Door de combinatie van technologie, design, functionaliteit en connectiviteit weet de EQS zowel de bestuurder als de passagiers te overtuigen. De eerste modellen die op de markt komen, zijn de EQS 450+ met 245 kW/333 pk en de EQS 580 4MATIC met 385 kW/524 pk. De verbruikscijfers volgens WLTP: EQS 450+ stroomverbruik gecombineerd: 20,4-15,7 kWh/100 km, CO 2 -emissie gecombineerd: 0 g/km; EQS 580 4MATIC stroomverbruik gecombineerd: 21,8-17,4 kWh/100 km, CO 2 -emissie gecombineerd: 0 g/km.

In het kader van Ambition 2039 streeft Mercedes-Benz ernaar om over minder dan twintig jaar een CO­ 2 -neutraal modellengamma aan te bieden. Al in 2030 wil de onderneming meer dan de helft van zijn auto’s met een elektrische aandrijflijn (xEV) verkopen – hiertoe behoren volledig elektrische auto’s en plug-in hybrids. Op veel gebieden denkt Mercedes-Benz vandaag al aan morgen: de nieuwe EQS is ontworpen om in alle opzichten duurzaam te zijn. De auto’s worden CO 2 -neutraal geproduceerd met grondstofbesparende materialen, zoals vloerbekleding gemaakt van gerecycled garen. Mercedes-Benz houdt namelijk rekening met de volledige waardeketen, van de ontwikkeling en toeleveranciers tot de eigen productie. Mercedes-Benz AG heeft zijn doelstellingen op het gebied van klimaatbescherming laten bevestigen door het Science Based Targets Initiative (SBTI).

Met veel nauwgezet detailwerk en op basis van het purpose-design hebben de aerodynamica-experts in nauwe samenwerking met de designers een Cw-waarde van 0,20 kunnen realiseren, een nieuw record. Dit maakt van de EQS de meest aerodynamische productieauto ter wereld. Daarvan profiteert vooral de actieradius. Het is ook een van de beste modellen als het gaat om het geluidsniveau aan boord tijdens het rijden. Het zeer lage windgeruis draagt daar in belangrijke mate toe bij.

De EQS legt de lat ook hoog qua recuperatie: van de maximale vertraging in het recuperatieprogramma DAuto van 5 m/s² wordt maximaal 3 m/s² gerealiseerd door recuperatie (2 m/s² door de wielremmen). Dit maakt het mogelijk af te remmen tot stilstand zonder het rempedaal te gebruiken, terwijl tegelijkertijd de actieradius profiteert van deze recuperatiestrategie en het hoge recuperatievermogen (tot 290 kW). Er wordt ook op deze wijze afgeremd als er voorliggers worden waargenomen die afremmen, bijvoorbeeld bij verkeerslichten. De intelligente energierecuperatie is situatie-afhankelijk geoptimaliseerd met behulp van de ECO assistent en gaat anticiperend te werk, rekening houdend met onder meer het verkeer, de omstandigheden of de topografie. De bestuurder kan ook drie recuperatieniveaus en de ‘zeil’-modus selecteren met de stuurschakelpaddles.

Met een actieradius tot 770 km (WLTP) en een vermogen tot 385 kW/524 pk voldoet de aandrijflijn van de EQS ook aan alle verwachtingen van een progressieve limousine in het segment van de S-Klasse. Een performance-versie met een vermogen tot 560 kW/762 pk volgt in een later stadium. Alle EQS-modellen hebben een elektrische aandrijflijn (eATS) op de achteras, terwijl de versies met 4MATIC ook een eATS-unit op de vooras hebben.

De EQS markeert de lancering van een nieuwe accugeneratie met een aanzienlijk hogere energiedichtheid. Het grotere exemplaar van de twee accu’s heeft een bruikbare energie-inhoud van 107,8 kWh. Dat is circa 26 procent meer dan bij de EQC (EQC 400 4MATIC: stroomverbruik gecombineerd: 21,5-20,1 kWh/100 km; CO 2 -emissie gecombineerd: 0 g/km). De innovatieve, zelf ontwikkelde accumanagementsoftware maakt over-the-air updates (OTA) mogelijk. Op deze manier blijft het energiemanagement gedurende de gehele levenscyclus up-to-date. Wat de celchemie betreft: het kobaltgehalte van de kathodes is teruggebracht tot 10 procent.

De EQS kan met een vermogen tot 200 kW/272 pk worden geladen bij snellaadstations met gelijkstroom. Stroom voor nog eens 300 km actieradius (WLTP) kan worden bijgeladen in slechts 15 minuten. Thuis of bij openbare laadstations kan de EQS met de boordlader gemakkelijk worden geladen tot 22 kW met wisselstroom. In Japan zal bidirectioneel laden bij de EQS ook mogelijk zijn, oftewel laden in beide richtingen. Bovendien zijn er verschillende intelligente laadprogramma’s beschikbaar die automatisch kunnen worden geactiveerd, afhankelijk van de locatie, en functies zoals accubesparend laden.

Met behulp van hoogwaardige Certificaten van Oorsprong garandeert Mercedes-Benz dat energie uit hernieuwbare energiebronnen aan het net wordt geleverd ter compensatie voor stroom die via Mercedes me Charge wordt geladen. Dit zogeheten Green Charging is al sinds 2021 een integraal onderdeel van Mercedes me Charge. Maar Mercedes me Charge kan nog meer: rij naar het juiste laadstation, open de klep, steek de stekker in het stopcontact en het laden begint: zo eenvoudig is laden bij de EQS, dankzij Plug & Charge. Een andere highlight: toegang tot het dichtste laadnetwerk met meer dan 500.000 laadpunten in 31 landen, waarvan meer dan 200.000 in Europa. Met IONITY Unlimited kunnen alle Europese Mercedes me Charge-gebruikers kosteloos gebruikmaken van het snellaadnetwerk voor een periode van één jaar.

De navigatie met Electric Intelligence plant de snelste en handigste route, inclusief laadstops, op basis van verschillende factoren en reageert dynamisch op bijvoorbeeld files of een verandering in rijstijl. Nieuw bij de EQS is een visualisatie in het infotainmentsysteem MBUX (Mercedes-Benz User Experience), waaruit blijkt of de beschikbare accucapaciteit voldoende is om zonder laden terug te keren naar het beginpunt. Laadstations langs de route die handmatig zijn toegevoegd, krijgen voorrang in de routeberekening. Voorgestelde laadstations kunnen buiten beschouwing worden gelaten. De geschatte laadkosten per laadstop worden berekend.

Hoewel de EQS nauw verwant is aan de nieuwe S-Klasse, is het model gebouwd op een volledig elektrische architectuur. Dit volledig nieuw concept maakte een consequent purpose-design mogelijk: met zijn one-bow-belijning en cab-forward-design onderscheidt de EQS zich al op het eerste gezicht van modellen met een verbrandingsmotor. De designfilosofie van sensuele puurheid, gecombineerd met progressieve luxe, weerspiegelt zich in grote sculpturale oppervlakken, gereduceerde voegen en naadloze overgangen (seamless design).

Het front is samengevat tot een Black Panel-unit. De innovatieve koplampen zijn via een lichtband met elkaar verbonden en vormen samen met de diepzwarte grille (Black Panel) het kenmerkende gezicht. De exclusieve uitstraling van de Black Panel-grille met geïntegreerde Mercedes-Benz ster kan nog verder worden versterkt: als optie is deze grille ook leverbaar met een 3D sterpatroon. Dit zogeheten Mercedes-Benz pattern is leverbaar in combinatie met het AMG Line exterieur of Electric Art exterieur. Het design grijpt terug op de oorspronkelijke ster van Daimler-Motorengesellschaft, die in 1911 als handelsmerk werd geregistreerd.

De EQS is de eerste Mercedes-Benz die de mogelijkheid biedt om volledig nieuwe voertuigfuncties te activeren via over-the-air updates (OTA). Leverbaar vanaf de introductie zijn twee speciale rijprogramma’s voor jonge bestuurders en servicepersoneel, kleine spelletjes en het demoprogramma ‘The Best or Nothing’. Dit betekent dat na de aankoop en de eerste voertuigconfiguratie sommige uitrustingen van de EQS kunnen worden aangepast op de persoonlijke voorkeuren. Het zal ook mogelijk zijn om de achterasbesturing met de grotere stuurhoek van 10 graden te activeren. Naast de traditionele aanschaf van individuele functies zijn ook abonnementen, tijdelijke activeringen en gratis testfasen gepland.

Met ENERGIZING AIR CONTROL PLUS neemt Mercedes-Benz de luchtkwaliteit in de EQS zeer serieus. Het systeem is gebaseerd op filtratie, sensoren, displayconcept en airconditioning. Het HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) filtert op een zeer hoge filtratiegraad fijnstof, microdeeltjes, pollen en andere stoffen die met de buitenlucht mee naar binnen komen, filtert. Zwaveldioxide, stikstofoxiden en geurtjes worden ook verminderd dankzij een coating van actieve kool. Het HEPA-filter beschikt over de certificering OFI CERT’ ZG 250-1 met betrekking tot virussen en bacteriën. Door gebruik te maken van de preconditionering is het ook mogelijk om de lucht te reinigen voordat deze in de auto komt. De fijnstofwaarden buiten en binnen de auto zijn ook weergegeven in MBUX. Ze kunnen in detail worden bekeken in het speciale menu Air Quality. Als de kwaliteit van de buitenlucht laag is, kan het systeem ook adviseren de zijruiten of het schuifdak te sluiten.

Als optie beschikt de EQS voor en achter over automatische comfortportieren. Wanneer de bestuurder de auto nadert, worden eerst de portiergrepen uitgeschoven. Bij het dichterbij komen gaat het bestuurdersportier automatisch open. Via MBUX kan de bestuurder ook de achterportieren op afstand openen, bijvoorbeeld om kinderen bij de school in te laten stappen.

Als uitzonderlijk intelligente auto beschikt de EQS afhankelijk van de uitrusting over maximaal 350 sensoren. Deze registreren afstanden, snelheden en acceleraties, lichtomstandigheden, neerslag en temperaturen, de bezetting van de stoelen, maar ook het knipperen van de ogen van de bestuurder of de taal van de passagiers. Deze schat aan informatie wordt verwerkt door regeleenheden die, aangestuurd door algoritmen, razendsnel beslissingen nemen. Ze zijn dus als het ware het brein van de auto. Maar veel informatie is alleen nuttig als je er iets mee kunt. De nieuwe EQS kan zijn mogelijkheden uitbreiden op basis van nieuwe ervaringen, omdat hij dankzij kunstmatige intelligentie (AI) in hoge mate in staat is te leren.

De holistische soundenscenering in de EQS maakt de paradigmaverschuiving van verbrandingsmotor een elektroauto hoorbaar. Een verscheidenheid aan soundscapes maakt een individuele akoestische set-up mogelijk. In combinatie met het Burmester® surround sound system beschikt de EQS over twee soundscapes: Silver Waves en Vivid Flux. De sound experiences kunnen op het centrale display worden geselecteerd of uitgeschakeld. Een andere soundscape, Roaring Pulse, kan worden geactiveerd via over-the-air technologie. Het interactieve rijgeluid, dat wordt weergegeven via de luidsprekers van het sound system in het interieur, beweegt zich ook binnen de gekozen geluidswereld.

Nieuw in het ENERGIZING-comfortprogramma zijn de drie ENERGIZING NATURE-programma’s Forest Glade, Sound of the Sea en Summer Rain. Deze zorgen voor een meeslepende en indrukwekkend realistische geluidservaring aan boord. Deze kalmerende geluiden werden gecreëerd in samenwerking met akoestisch ecoloog Gordon Hempton. Net als bij de andere programma’s die deel uitmaken van het ENERGIZING-comfortprogramma, worden lichtstemmingen en beelden gebruikt om andere zintuigen aan te spreken.

De standaard achterasbesturing met een stuuruitslag tot 4,5 graden draagt bij aan de handzame en dynamische indruk van de EQS. Als alternatief kan achterasbesturing met een stuuruitslag tot 10 graden worden besteld of achteraf worden geactiveerd via een over-the-air upgrade (OTA). Dit maakt een draaicirkel van 10,9 meter mogelijk voor de EQS, die meer dan 5 meter lang is. Dit komt overeen met de draaicirkel van veel modellen in de compacte klasse. De achterashoeken en trajecten worden weergegeven in het rijprogramma-menu in het centrale display.

Dankzij krachtige sensoren die de omgeving van de auto in de gaten houden, kunnen de parkeersystemen de bestuurder in veel situaties bij het manoeuvreren ondersteunen. De bestuurder kan de auto in- en uitparkeren via de smartphone met de remote parkeerassistent. Met de voorbereiding INTELLIGENT PARK PILOT is de EQS voorbereid op Automated Valet Parking (AVP, SAE-niveau 4). Indien uitgerust met de vereiste optionele uitrusting en de bijbehorende Mercedes me connect-service (landafhankelijk), heeft de auto de technologie aan boord om volautomatisch en bestuurderloos in en uit te parkeren in parkeergarages die met AVP-infrastructuur zijn uitgerust, op voorwaarde dat dit is toegestaan volgens de plaatselijke wetgeving.

De revolutionaire koplamptechnologie DIGITAL LIGHT (standaard vanaf uitrustingsniveau Advanced Plus) kan hulplijnen of waarschuwingssymbolen op de weg projecteren. Nieuw zijn de twee assistentiefuncties die het begin van de rijstrookwissel weergeven en een waarschuwing/richtingsinstructie geven indien de spoorassistent of de dodehoekassistent een gevaarlijke situatie detecteren. DIGITAL LIGHT beschikt over een lichtmodule met drie extreem krachtige leds in elke koplamp, waarvan het licht wordt gebroken en gericht door 1,3 miljoen microspiegels. De resolutie bedraagt zodoende meer dan 2,6 miljoen pixels per auto.

Met de optionele DRIVE PILOT zal de EQS bij een hoge verkeersdichtheid of in files op geschikte snelwegtrajecten, in eerste instantie in Duitsland, tot een snelheid van 60 km/h hooggeautomatiseerd kunnen rijden. Dat ontlast de bestuurder en stelt hem of haar in staat andere activiteiten te ondernemen, zoals surfen op het internet of In-Car Office e-mails afhandelen, om zo extra tijd winnen.

Het MBUX Hyperscreen is de absolute highlight in het interieur. Deze grote, gebogen display-unit strekt zich bijna uit van A-stijl tot A-stijl. Drie displays zitten onder één afdekglas en lijken samen te smelten tot één scherm. Het 12,3” oled-voorpassagiersdisplay geeft de voorpassagier een eigen display en bedieningsgedeelte. De entertainmentfuncties zijn daar alleen beschikbaar zolang de auto wordt bestuurd in overeenstemming met de landspecifieke wettelijke voorschriften. Mercedes-EQ maakt gebruik van een intelligente, op camera’s gebaseerde vergrendelingslogica: als de camera detecteert dat de bestuurder naar het voorpassagiersdisplay kijkt, wordt het automatisch gedimd.

Met adaptieve software past MBUX zich volledig aan de gebruiker aan en doet het gepersonaliseerde suggesties voor tal van infotainment-, comfort- en voertuigfuncties. Met de zogeheten zero-layer worden de belangrijkste toepassingen altijd aangeboden op het hoogste niveau binnen het gezichtsveld, afhankelijk van de situatie en de context.

De nieuwste generatie rijassistentiesystemen omvat tal van functies ter ondersteuning van de bestuurder. Nieuw is bijvoorbeeld de extra microslaapwaarschuwing van ATTENTION ASSIST. Dit systeem analyseert het knipperen van de ogen van de bestuurder via een camera op het bestuurdersdisplay (alleen in combinatie met MBUX Hyperscreen). De assistentieweergave in het bestuurdersdisplay toont de werking van de rijassistentiesystemen in een begrijpelijke, schermvullende weergave.

De principes van integrale veiligheid, in het bijzonder ongevallenveiligheid, gelden onafhankelijk van het platform. Net als alle andere modellen van Mercedes-Benz beschikt de EQS daarom over een stijf passagierscompartiment, speciale vervormingszones en moderne veiligheidssystemen. PRE-SAFE® is standaard. Het feit dat de EQS gebaseerd is op een volledig elektrische architectuur bood ook nieuwe ontwerpmogelijkheden met betrekking tot het veiligheidsconcept. Het betekende bijvoorbeeld dat een gunstige plek kon worden gekozen voor de accu, in een afgeschermde ruimte in de bodemplaat. En omdat er geen groot motorblok aan boord is, kan het vervormingsgedrag bij een frontale botsing nog beter worden gemodelleerd. Naast de standaard crashtests werden in het Technologiezentrum Fahrzeugsicherheit (TFS) extra belastingstests en uitgebreide componententests uitgevoerd.