De EV6 GT: high-performance crossover van Kia

De krachtigste Kia tot nu toe komt dit jaar nog naar Nederland. De EV6 GT, de volledig elektrische high-performance crossover, maakt zijn status als nieuwe halo car van Kia volledig waar met zijn looks, een acceleratie van 0-100 km/u in 3,5 seconden en een topsnelheid van 260 km/u. Met het grote rijbereik van 424 km* en de mogelijkheid om in slechts 18 minuten*** van 10-80% op te laden kunnen performance-liefhebbers de hele dag door genieten van deze baanbrekende GT.

De EV6 GT is ontwikkeld om onder alle omstandigheden topprestaties te bieden. Het speciale remsysteem, de aangepaste besturing en de op maat gemaakte ophanging zorgen voor een extra dynamisch rijgedrag. Met Drive Mode Select kunnen bestuurders het karakter van de auto verfijnen voor een optimale controle en een opwindende rijervaring. De topsporter van Kia levert niet alleen ronduit indrukwekkende prestaties, maar maakt met zijn grote bereik en ultrasnelle laadtechnologieën ook comfortabel langeafstandsreizen mogelijk.

Krachtig exterieurdesign

De EV6 is de eerste Kia die is ontworpen volgens de nieuwe ‘Opposites United’ designfilosofie van het merk. Het ontwerpprincipe ‘Power to Progress’ van deze filosofie past perfect bij het ultra sportieve karakter van de GT, door dynamiek en performance te visualiseren met contrasterende elementen. Van voren maakt hij impact met de kenmerkende ‘Digital Tiger Face’ met adaptieve LED-verlichting en dynamische richtingaanwijzers, terwijl de gespierde spatborden en de schelpvormige motorkap met sterke karakterlijnen de EV6 GT een extra krachtige uitstraling geven. De unieke GT-voorbumper maakt de EV6 visueel nog breder.

Het aerodynamische profiel van de EV6 GT bevat prominente karakterlijnen die kracht en vasthoudendheid toevoegen, terwijl de kenmerkende daklijn en aflopende C-stijlen een slank crossover-silhouet creëren. Andere opvallende stylingelementen zijn de 21 inch lichtmetalen velgen en de neon-kleurige remklauwen. Aan de achterzijde maken een extra grote spoiler en een unieke bumper en diffuser de GT-looks helemaal af.

Op de bestuurder gericht interieur

Het opvallende interieur van de EV6 GT combineert sportiviteit met comfort en functionaliteit. De suède kuipstoelen met metalen GT-inzetstukken en groene biezen zijn ware eyecatchers en bieden een perfecte ondersteuning tijdens dynamische ritten en een hoogstaand comfort voor het afleggen van lange afstanden. Het dashboard en de middenarmsteun zijn afgewerkt met speciale GT-sierpanelen en de GT-sfeerlichting zorgt voor een rustgevende ambiance in het donker.

De dubbele, gebogen 12,3 inch grote infotainmentdisplays geven haarscherp alle rij-, connectiviteits- en entertainmentfuncties weer. Het tweespaaks stuur bevat een speciale GT Drive Mode-selector, waarmee het karakter van de auto snel en eenvoudig kan worden aangepast.

Pure kracht en dynamiek

De zeer krachtige, ultramoderne en volledig elektrische aandrijflijn met dubbele elektromotor is speciaal ontwikkeld om topprestaties te leveren. De voorin gemonteerde motor van 160 kW (218 pk) werkt samen met een achterin gemonteerde variant van 270 kW (367 pk). Het ​​gecombineerde vermogen van deze aandrijflijn bedraagt 430 kW (585 pk), met een maximumkoppel van 740 Nm. De aandrijving wordt naar alle vier de wielen geleid, wat zorgt voor een uitstekende handling onder alle omstandigheden.

De EV6 GT kan in 3,5 seconden van 0 naar 100 km/u accelereren en heeft een topsnelheid van 260 km/u. Een elektronisch gelimiteerd slipdifferentieel (e-LSD) zorgt voor een optimale tractie en stabiliteit in bochten door automatisch het koppel naar de wielen met de meeste grip over te brengen. Het uiterst responsieve remsysteem heeft geventileerde schijfremmen (voor 380 mm en achter 360 mm) die uitzonderlijke remprestaties leveren, terwijl een lineair pedaalgevoel voor nog meer zekerheid zorgt.

Het 77,4 kWh accupakket van de EV6 GT en het ultrasnelle 800V-oplaadsysteem staan garant voor een rijbereik van 424 km** en de mogelijkheid om in slechts 18 minuten*** van 10-80% op te laden. De combinatie van sportwagenprestaties, een groot bereik en ultrasnel laden maakt de EV6 tot een opwindende en echte GT.

Met de speciale GT Drive Mode kunnen bestuurders zelf het rijkarakter bepalen. Afhankelijk van de gekozen modus, optimaliseert GT Drive Mode automatisch de elektromotoren, remmen, de besturing, de ophanging, het e-LSD en het Electronic Stability Control (ESC). In de meest dynamische setting wordt het stuursysteem op scherp gezet en zijn de settings van de Electronic Control Suspension (ECS) ingesteld op maximale wendbaarheid.

De krachtigste Kia tot nu toe heeft een echt GT-karakter. Bij de ontwikkeling van het onderstel is dan ook veel aandacht besteed aan het creëren van een maximaal comfort bij hoge snelheden en een optimale wendbaarheid bij lagere snelheden.

In de rijmodi Eco en Normal is de rolbeweging door stuurinput al laag voor een EV, terwijl de communicatieve stuurinrichting geleidelijk zwaarder wordt bij hogere snelheden. In de Sport- of GT-modus wordt de demping verder verstevigd. Hoewel hij in alle modi comfortabel blijft, geeft de EV6 GT de bestuurder altijd volledige controle. Het ESC-systeem van de auto kan worden gedeactiveerd voor extra overstuurpotentieel, terwijl een speciale Drift-modus een groter deel van het vermogen naar de achterwielen stuurt.

Laadgemak

Net als zijn minder potente elektrobroers maakt ook de EV6 GT het mogelijk om volledig elektrisch lange afstanden af te leggen. Zo biedt IONITY, het snellaadnetwerk waarin Kia investeert, in 24 Europese landen toegang tot meer dan 400 laadstations die worden gevoed door 100% schone energie. De samenwerking van Kia met Digital Charging Solutions (DCS) geeft Kia-rijders ook toegang tot meer dan 290.000 andere oplaadpunten. Gebruikers kunnen tarieven en betalingen voor zowel IONITY- als DCS-providers eenvoudig beheren via de gebruiksvriendelijke Kia Charge-app.

De EV6 GT beschikt ook over een Vehicle-to-load (V2L)-functie, die tot 3,6 kW aan vermogen levert en in staat is om bijvoorbeeld een 55-inch televisie of een airconditioner meer dan 24 uur tegelijk te laten werken. Het systeem kan óók een andere EV opladen.

De Kia EV6 GT is nu te bestellen en de eerste exemplaren arriveren naar verwachting vanaf eind 2022 in Nederland. Niet alleen de prestaties van dit topmodel van de EV6-reeks zijn indrukwekkend, maar dat geldt ook voor de uitrusting. Zo is hij onder meer standaard voorzien van het Meridian® Premium Sound System met 14 speakers en Active Sound Design, automatische flush-portiergrepen, een slimme automatische achterklep, een glazen schuif-kanteldak, intelligente matrix LED-koplampen, dynamische LED-knipperlichten, een 360-graden camera, een dodehoekcamera en een head-up display met augmented reality. Ook standaard op dit topmodel zijn het elektronisch instelbare onderstel en het elektronische sperdifferentieel.

De waslijst aan assistentiesystemen van de GT biedt onder meer snelwegassistentie inclusief rijbaanwisseling, een op afstand bedienbare, slimme parkeerassistentie en een autonome noodremassistentie die ook actief is bij kruisend verkeer op kruispunten.

Het sportieve topmodel van de EV6-reeks wordt standaard geleverd in Runway Red metallic. Andere lakken zijn tegen meerprijs verkrijgbaar.

*) De actieradius en verbruikscijfers zijn bepaald met behulp van de WLTP-meetmethode en onder voorbehoud in afwachting van homologatie. Onder normale omstandigheden kunnen verbruikscijfers afwijken door o.a. rijstijl, snelheid, gebruik van comfort-/nevenverbruikers, buitentemperatuur, aantal passagiers/bagage en topografische omstandigheden.

**) Consumentenadviesprijs inclusief kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren, reinigen en poetsen van de auto, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, recyclingbijdrage, legeskosten, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer.

***) Deze laadsnelheid is alleen haalbaar onder optimale omstandigheden.