De geheel nieuwe BMW iX3

BMW legt de lat opnieuw hoger als het gaat om rijplezier in auto’s met een volledig elektrische aandrijflijn. De BMW iX3 heeft een ingrijpende update ondergaan waarbij het sportieve karakter van de 210 kW (286 pk) en 400 Nm sterke Sports Activity Vehicle (SAV) nog sterker wordt benadrukt. Bovendien is de BMW iX3 standaard voorzien van het M Sportpakket. De BMW iX3 is leverbaar voor een consumentenadvies prijs vanaf € 69.000,-.



De familiebanden van de BMW iX3 met de nieuwste volledig elektrische premium modellen – de BMW iX en de BMW i4 – komen ook tot uiting in de nieuwe vormgeving van de voor- en achterzijde. Nieuwe bedieningselementen en een uitgebreide standaarduitvoering benadrukken het progressieve premium karakter van het interieur van de nieuwe BMW iX3.



Pionier van BMW eDrive technologie van de vijfde generatie.

De BMW iX3 was het eerste model dat was voorzien van de BMW eDrive technologie van de vijfde generatie, die BMW nu ook toepast in de BMW iX en de i4. De geïntegreerde aandrijving met de elektromotor, de elektronica en de transmissie samen in een enkele behuizing heeft een vermogen van 210 kW (286 pk). Het vermogen wordt traditioneel via de achterwielen naar de weg overgebracht.



De hoogvoltage-accu’s in de BMW iX3 behoren eveneens tot de vijfde generatie van de BMW eDrive technologie. De bruto capaciteit van 80 kWh en de hoge efficiency van de elektromotor geven de BMW iX3 een actieradius van tot wel 461 kilometer in de WLTP testcyclus. Feedback uit de praktijk van klanten en tests van onafhankelijke professionals wijzen duidelijk uit dat de BMW iX3 ten opzichte van zijn concurrenten bijzonder efficiënt is, zowel in het dagelijks gebruik als onder zware omstandigheden met extreem lage buitentemperatuur en bij extreem sportieve rijstijlen. Dankzij geavanceerde oplaadtechnologie is de lithium-ion-accu in de BMW iX3 met een vermogen tot wel 150 kW (DC, gelijkstroom) aan een snellaadstation op te laden, zodat de actieradius in tien minuten met 100 kilometer toeneemt (WLTP). Dat maakt de BMW iX3 buitengewoon geschikt voor dagelijks gebruik.



Flexibele architectuur, productiestart in september 2021.

De BMW iX3 is een echte Sports Activity Vehicle (SAV). Zijn onbeperkte dagelijkse bruikbaarheid en sportieve, stabiele en veilige rijgedrag zijn het resultaat van een uitgekiend ontwerp van de gehele auto. Hij deelt zijn stoere veelzijdigheid met de

BMW X3 met benzine- en dieselmotoren, biedt ruimte voor vijf personen en bagageruimte van 510 tot 1.560 liter en brengt emissievrij rijden naar het wereldwijd populaire segment van de medium SAV’s. Met zijn flexibele architectuur is de BMW X3 het eerste model van BMW dat leverbaar is met zowel zeer efficiënte benzine- en dieselmotoren als met plug-in hybride en volledig elektrische aandrijving. De productie van de nieuwe BMW iX3 gaat in september van start in de fabriek van de joint venture BMW Brilliance Automotive in Shenyang, China.



Holistische benadering van duurzaamheid, positieve impact op het milieu gedurende gehele gebruikscyclus.

De vernieuwde BMW iX3 geeft nieuwe energie aan premium mobiliteit. Behalve zijn

BMW eDrive technologie van de vijfde generatie heeft het model nog meer gemeen met de BMW iX en i4. Vooral de holistische benadering van duurzaamheid is een essentieel onderdeel van het BMW i merk. Het doel is om tijdens de gehele gebruikscyclus van de auto – van de winning van grondstoffen via het gebruik tot aan de recycling – zowel de sociale als de milieutechnische duurzaamheid te verbeteren.



De hoeveelheid kobalt die is gebruikt voor de accu van de BMW iX3 is gereduceerd met ongeveer een derde ten opzichte van de vorige generatie accu’s zoals die werden gemonteerd in de BMW i3 van modeljaar 2019. BMW Group voert zelf het inkoopproces uit van de grondstoffen kobalt en lithium, om het vervolgens aan de producenten van accucellen te leveren. In dat kader controleert BMW Group ook of alle werkzaamheden voldoen aan de sociale en milieunormen. Uitsluitend hernieuwbare energie wordt gebruikt voor de productie van accucellen en voertuigen. En de rotors in de elektromotoren die BMW monteert, hebben geen behoefte meer aan zeldzame aardmetalen. Met het uitgebreide gebruik van gerecyclede grondstoffen in de productie van aluminium componenten en thermoplastic realiseert BMW Group zijn doelstellingen met betrekking tot reductie van CO 2 emissie en stimuleren van de circulaire economie.Tijdens de ontwikkeling is bepaald dat de volledig elektrische BMW iX3 tijdens de gehele gebruikscyclus een beduidend kleinere CO 2 impact moet hebben dan vergelijkbare conventioneel aangedreven auto’s. De cijfers van onafhankelijke onderzoekers geven aan dat de BMW iX3 meer dan 30% beter scoort dan de BMW X3 xDrive20d met met gebruik van gewone elektriciteit en ongeveer 60% bij gebruik van uitsluitend groene stroom.



Exterieur: sportief elegant, BMW i stijl.

Met zijn krachtige proporties, scherpe lijnen en heldere oppervlakken in de nieuwe designtaal van BMW is de nieuwe BMW iX3 de moderne SAV bij uitstek. Hij combineert veelzijdigheid met het sportieve en solide premium karakter dat elke BMW kenmerkt. Kleuraccenten in BMW i Blau, de nagenoeg gesloten BMW nierengrille en de aerodynamisch ontworpen lichtmetalen wielen verwijzen naar de volledig elektrische aandrijving en het concept van de BMW iX3 dat nadrukkelijk op duurzaamheid is gericht.



De kenmerkende mix van sportief rijplezier en uitzonderlijke efficiency komt optimaal tot uiting in het uiterlijk van de BMW iX3. Vernieuwingen zijn onder andere de nieuw ontworpen koplampen,