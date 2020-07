De geheel nieuwe BMW iX3. Standaard zeer rijk uitgerust

Het eerste volledig elektrisch aangedreven BMW X model is klaar: de BMW iX3. De technische kennis en ervaring die BMW heeft opgebouwd met de ontwikkeling van de BMW i modellen is nu ingezet voor een volledig elektrisch model uit de X-familie van BMW. De geheel nieuwe BMW iX3 verenigt lokaal emissievrij rijplezier met het sportieve karakter waar de auto’s van BMW om bekendstaan, en het comfort en de veelzijdige functionaliteit en ruimte van een Sports Activity Vehicle (SAV). Met de BMW iX3 zet BMW Group tevens het modellenoffensief in het kader van zijn NUMBER ONE > NEXT strategie voort op de markt voor geëlektrificeerde auto’s. De BMW iX3 is standaard zeer rijk uitgerust en is leverbaar voor een consumentenadvies prijs vanaf € 71.000,-.

Power of Choice.

De BMW iX3 is een exponent van de bedrijfsstrategie ‘Power of Choice’. BMW Group beantwoordt hiermee aan de vraag en behoefte van klanten en speelt tegelijk in op wereldwijd uiteenlopende wettelijke bepalingen. De volledig elektrisch aangedreven BMW iX3 is een additionele variant van de bestaande BMW X3, waarmee dit het eerste model van het merk is dat leverbaar is met zowel een conventionele aandrijflijn met een efficiënte verbrandingsmotor (benzine of diesel) als met een Plug-in Hybride en een volledig elektrische aandrijflijn. De BMW iX3 wordt later dit jaar het eerst in China gelanceerd en is het eerste model van het merk dat ook voor de export wordt geproduceerd in de fabriek in Shenyang, China. Deze fabriek is onderdeel van de joint venture BMW Brilliance Automotive.

De BMW iX3 ontleent zijn vooruitstrevende karakter aan de unieke combinatie van de efficiency van zijn elektromotor, de hoge energiedichtheid van zijn hoogvoltage-accu en de grote oplaadcapaciteit. Dat is het resultaat van het voortdurende ontwikkelingswerk dat BMW Group al vele jaren doet op het gebied van elektromobiliteit. Alle ontwikkelingen sinds de introductie van de BMW i3 in combinatie met de BMW eDrive technologie zorgen voor verhoogde efficiency en een grotere actieradius. Dat betekent dat onevenredig grote en zware accupakketten – die een negatief effect hebben op het gewicht van de auto, de rijdynamiek en het energieverbruik – overbodig zijn.

Debuut voor BMW eDrive technologie van de vijfde generatie.

Met de BMW iX3 debuteert ook de BMW eDrive technologie van de vijfde generatie. De nieuwste versies van de elektromotor, de elektronica, de laadtechnologie en de hoogvoltage-accu brengen een aanzienlijke vooruitgang op het gebied van prestaties, energieverbruik en actieradius. De componenten die ontwikkeld zijn door BMW Group zelf worden vanaf 2021 ook in de BMW i4 en BMW iNEXT gemonteerd.

De BMW iX3 beantwoordt daarmee niet alleen aan de huidige behoeften van belangstellenden voor elektrische auto’s, maar geeft ook vorm aan de toekomst. BMW heeft de vijfde generatie BMW eDrive technologie ontwikkeld tot een niveau dat dat van andere fabrikanten overtreft. Daarmee vormt de technologie een uitstekende basis voor economisch verantwoorde en duurzame toepassing in seriemodellen. Tegelijkertijd heeft het SAV concept van de auto al een grote aantrekkingskracht, wat wereldwijd samengaat met de groeiende vraag naar volledig elektrische premium auto’s. De BMW iX3 verschijnt dus op het juiste moment op de markt.

Geïntegreerde aandrijvingstechniek.

De geïntegreerde aandrijvingstechniek in de BMW iX3 is essentieel voor het optimaliseren van het vermogen en de efficiency. In de nieuwste BMW eDrive technologie zijn de elektromotor, de elektronica en transmissie in één behuizing samengebracht. De elektromotor in de BMW iX3 werkt volgens het principe van een synchrone draaistroomelektromotor zonder magneten. In deze constructie is het gebruik van zeldzame aardmetalen overbodig.

De elektromotor in de BMW iX3 levert 30% meer kracht in vergelijking met de motoren in bestaande volledig elektrische modellen van BMW Group. Het rendement van de elektromotor loopt op tot 93%, terwijl het rendement van verbrandingsmotoren nog geen 40% bedraagt. Het nieuwe aandrijvingssysteem heeft een vermogen van 210 kW (286 pk) en een indrukwekkend koppel van 400 Nm. Dat blijft – anders dan met veel andere elektromotoren – in stand bij hoge toerentallen.

De BMW iX3 sprint vanuit stilstand in 6,8 seconden naar 100 km/h, wat vergelijkbaar is met de conventioneel aangedreven BMW X3 xDrive30i. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 180 km/h. De aandrijving op de achterwielen zorgt niet alleen voor het klassieke rijplezier waar BMW om bekendstaat, maar ook voor optimale tractie – dankzij ARB technologie (wielslipbeperking in het motormanagement geïntegreerd) – en uitzonderlijke efficiency.

De vooruitstrevende celtechnologie speelt een hoofdrol in de nieuwste ontwikkelingen van hoogvoltage-accu’s. De opslagcapaciteit van de accu is in verhouding tot zijn afmetingen en gewicht, ingrijpend toegenomen. De energiedichtheid van de 188 cellen van de accu in de BMW iX3 is ongeveer 20% groter dan de accu’s die BMW Group tot op heden voor zijn elektrische modellen toepast. Een bruto capaciteit van 80 kWh – waarvan 74 kWh wordt gebruikt – en de hoge efficiency van de aandrijving geven de BMW iX3 een actieradius van maximaal 459 kilometer in de WLTP testcyclus.

De nieuwe technische vindingen die debuteren onder de vlag van de vijfde generatie van de BMW eDrive technologie zijn onder meer een innovatieve oplader, die energie levert aan zowel de 400-voltaccu voor de aandrijving als de gewone 12-voltaccu. Aan een laadpunt met wisselstroom is zowel eenfase als driefase laden mogelijk met maximaal 11 kW. Aansluiten op een snellader (gelijkstroom) maakt opladen mogelijk met maximaal 150 kW. In 10 minuten kan 100 kilometer rijbereik worden bijgeladen. De hoogvoltage-accu in de BMW iX3 kan in slechts 34 minuten van 0 tot 80% van zijn capaciteit worden opgeladen.

Optimale efficiency biedt mogelijkheden voor lange afstanden.

De uitzonderlijke efficiency van de elektromotor en zijn zeer hoge laadcapaciteit geven de BMW iX3 een grote actieradius. Tijdens een reis van pakweg Den Haag naar München hoeft een BMW iX3 minder vaak te stoppen om de accu op te laden dan vergelijkbare andere elektrische auto’s, waarvan de efficiency wordt beperkt door hun grotere en zwaardere accupakketten. En de tussenstops duren korter. Efficiency en comfort worden verder verhoogd met de digitale diensten van BMW Connected Charging. Bij het plannen van een reis en het berekenen van de aankomsttijd biedt de functie E-Route optimale adviezen voor tussenstops om de hoogvoltage-accu op te laden. De functie biedt ook handige informatie over de faciliteiten van het laadstation – bijvoorbeeld beschikbaarheid en betaalmogelijkheden – en points of interest in de omgeving.

Berijders van de BMW iX3 kunnen profiteren van de vaste scherpe tarieven van de snelladers van het IONITY netwerk: € 0,29 per kWh. Het basistarief van IONITY en dat voor BMW Charging is voor berijders van de iX3 de eerste drie jaar gratis.

Adaptieve energieterugwinning (Brake Energy Regeneration) verhoogt de efficiency en het comfort tijdens het rijden met de BMW iX3. De mate van regeneratie van de remenergie past zich aan aan de verkeerssituatie op basis van gegevens uit het navigatiesysteem en benut de signalen van de sensors van de bestuurdersassistentiesystemen. Bij nadering van bijvoorbeeld een langzamere voorligger, een kruispunt of een traject waar een lagere snelheidslimiet geldt, wordt de maximale hoeveelheid energie teruggewonnen. De Coasting modus wordt geactiveerd zodra de bestuurder het gaspedaal loslaat op een weg met weinig ander verkeer. Als alternatief voor adaptieve regeneratie kan de bestuurder in rijmodus D kiezen uit de instellingen Hoog, Middel en Laag voor Brake Energy Regeneration. En met de keuzehendel in de middenconsole in de stand B is de BMW vrijwel met één pedaal te rijden doordat de sterke energieregeneratie de auto krachtig kan vertragen. Dat is het kenmerkende gevoel van one-pedal driving in de elektrische auto’s van BMW Group.

Sportieve wegligging en maximale tractie.

De hoogvoltage-accu van de nieuwste generatie is extreem plat. Daardoor is hij perfect geïntegreerd in de flexibele architectuur van de BMW iX3: hij is in de bodem van de auto geplaatst. Daardoor ligt het zwaartepunt van de auto 7,5 cm lager dan dat van de andere BMW X3 modellen. Uiteraard is dat ook in het voordeel van de rijdynamiek van de BMW iX3.

Een van de specifieke elementen van het onderstel van de BMW iX3 is het subframe voor de achterwielophanging. Dat biedt namelijk de benodigde ruimte voor de aandrijfunit. De standaard adaptieve wielophanging is voorzien van elektronisch geregelde schokdempers die zich voortdurend aanpassen aan de ondergrond en de situatie. Daardoor biedt de BMW iX3 steeds optimaal comfort en rijdynamiek. Het optionele Adaptieve M Onderstel is specifiek afgestemd op sportieve demping.

De directe vermogensafgifte van de elektromotor en de modelspecifieke onderstelinstellingen geven de BMW iX3 een sportief en dynamisch karakter. De innovatieve ARB technologie – doorslipregeling in het motormanagement geïntegreerd, bekend uit de BMW i3 – en de uitzonderlijke stabiliteit geven de BMW iX3 in slechte weersomstandigheden en op losse ondergrond een ongelofelijke tractie voor een Sports Activity Vehicle met alleen achterwielaandrijving.

BMW Charging, digitale diensten van BMW Connected Charging en zeer milieuvriendelijk.

Het uitgebreide aanbod van BMW Charging bouwt voort op het programma BMW 360° Electric dat BMW Group in 2013 introduceerde. Daarmee nam BMW Group het voortouw in de ontwikkeling van elektromobiliteit en introduceerde innovatieve oplossingen voor thuis en onderweg opladen. De met de auto meegeleverde thuislaadkabel is nieuw en debuteert samen met de BMW iX3. De kabel kan met adapters worden gebruikt in standaard huishoudelijke en in industriële stroomaansluitingen.

Behalve de BMW Wallbox Essential is ook de Eneco Wallbox leverbaar voor thuis opladen. Die biedt de mogelijkheid van een gespecificeerd overzicht van laadtransactie en de kosten van thuis opladen – ideaal voor wie zijn BMW iX3 zakelijk gebruikt. De standaard BMW Charging Card biedt rijders van de BMW iX3 wereldwijd toegang tot meer dan 450.000 openbare laadstations en alle laadstations in Nederland.

Het nieuwe cloud-based navigatiesysteem BMW Maps berekent routes en aankomsttijden sneller en preciezer dan ooit. Diensten die al bekend zijn van de BMW i3, zoals navigatie met weergave van de actieradius op de kaart en gedetailleerde informatie over openbare laadstations – van het adres, de beschikbaarheid en aansluiting tot aan tarieven en betaalmogelijkheden – wordt nu aangevuld met functies die in de auto en met de nieuwe My BMW App ook daarbuiten te gebruiken zijn. Voorbeelden zijn navigatie met advies over laadstations en pauzes, informatie over points of interest in de omgeving van openbare laadstations en de mogelijkheid om te filteren op snelladers.

De BMW iX3 is standaard uitgerust met de nieuwste generatie van het besturingssysteem ID7, waarmee ieder regeltje van de softwarecodes in de auto over-the-air kan worden geüpdatet.

De uitzonderlijk efficiënte aandrijving, de uitgebreide toepassing van secundaire grondstoffen voor de vervaardiging van gegoten aluminium onderdelen en thermoplast, de afwezigheid van zeldzame aardmetalen en het uitgebreide gebruik van groene stroom tijdens de productie, inclusief die van de cellen van de hoogvoltage-accu, dragen bij aan de uiterst gunstige CO 2 balans van de BMW iX3. Die biedt daarmee een voordeel van meer dan 30% ten opzichte van de BMW X3 xDrive 20d (met dieselmotor) bij een gemiddeld Europees stroomverbruik tijdens de gehele gebruiksfase van de auto. Als de BMW iX3 altijd wordt geladen met groene elektriciteit, dan is het voordeel ongeveer 60%.

De proporties en veelzijdigheid van een SAV, innovatieve aerodynamisch gevormde wielen.

Het design van de carrosserie van de BMW iX3 heeft de kenmerkende proporties van een Sports Activity Vehicle, wat de robuuste premium uitstraling en het allround karakter van de BMW X modellen uitstraalt. Daarbij komt het voordeel van lokaal emissievrij rijden – zonder ook maar iets af te doen aan de essentiële kwaliteiten van een SAV. Modelspecifieke designdetails optimaliseren de aerodynamische kenmerken en geven uitdrukking aan het op duurzaamheid gerichte aandrijvingsconcept. De voorbumper en de BMW nierengrille zijn grotendeels dicht en de achterzijde van de BMW iX3 is zodanig gevormd dat de luchtweerstand wordt geminimaliseerd.

Ook de innovatieve, aerodynamisch gevormde lichtmetalen wielen verbeteren de luchtstroming rond de auto. Ze worden voor het eerst toegepast op de BMW iX3 en verlagen de luchtweerstand met zo’n 5% ten opzichte van een vergelijkbaar model met reguliere lichtmetalen wielen. De winst is bereikt door middel van verfijnde inzetten in het wiel in V-spaak styling, waardoor de lucht veel vloeiender doorstroomt. Het resultaat voor de BMW iX3 is een gemiddeld 10 km grotere actieradius in de WLTP testcyclus. Samen met de aerodynamische aanpassingen aan de achterdiffuser, de wielophanging en de beweegbare kleppen om de luchtstroom te verbeteren, geeft dat de volledig elektrische BMW iX3 een luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) van slechts 0,29.

Premium ambiance en BMW IconicSounds Electric, keuze uit twee uitvoeringen.

Bescheiden blauwe accenten in het in- en exterieur verwijzen naar de elektrische aandrijving van de nieuwe BMW iX3. Met de helder ingedeelde bedieningselementen, de hoogwaardige materialen en de fraaie oppervlakken ontstaat een premium ambiance in het interieur. Een andere kenmerkende kwaliteit van de SAV – veelzijdigheid – is de interieurruimte, die vergelijkbaar is met die in de conventioneel aangedreven versies van de BMW X3. Dankzij de in de verhouding 40:20:40 gedeeld neerklapbare achterbankleuning is de bagageruimte stapsgewijs te vergroten van 510 tot 1.560 liter.

BMW IconicSounds Electric, dat debuteert in de BMW iX3, geeft de rijbeleving in de elektrische auto extra emotionele diepte. Variaties in de belasting van de auto worden weerspiegeld in een eveneens soepel variërend geluid. Energieterugwinning als de bestuurder het gaspedaal loslaat en remt, gaat eveneens vergezeld van een soepele variatie in het geluid. Iedere manier van rijden wordt begeleid door een bijpassend geluidsbeeld. Als de start-stopknop wordt ingedrukt, is een korte melodie te horen die de sfeer van de komende elektrische rit weergeeft. Deze voorziening is standaard in de BMW iX3, terwijl de geluiden tijdens het rijden behoren tot de uitvoering High Executive.

De ‘rijgeluiden’ zijn specifiek gecomponeerd door de sound designers en acoustic engineers van BMW. De melodie bij de start-stopknop is het resultaat van de samenwerking van Hans Zimmer en de sound designer van BMW, Renzo Vitale. Het is een primeur in een productieauto. Soundtracks voor de BMW iX3 voor het rijden die zijn voortgekomen uit de samenwerking met Hans Zimmer zijn later ook voor andere geëlektrificeerde BMW modellen beschikbaar.

Standaard zeer rijk uitgerust

De BMW iX3 is leverbaar in twee aantrekkelijke uitvoeringen, Executive en High Executive. De standaarduitvoering Executive is al zeer rijk uitgerust met:

Metallic exterieurlak

19 inch lichtmetalen wielen met aerodynamisch design (styling 842) in Bicolor Jet Black

Adaptief onderstel

Dashboard uitgevoerd in Sensatec

Panoramadak

Driving Assistant Professional

Active Protection

Stof/leder combinatie ‘Leatherette’

Alarmsysteem klasse 3 (VbV/SCM)

Scheidingsnet tussen bagageruimte en achterbank

Inklapbare buitenspiegels met automatisch dimmende buitenspiegel aan bestuurderszijde

Automatisch dimmende binnenspiegel

Elektrisch verstelbare voorstoelen

Opbergpakket

Elektrisch verwarmbare voorstoelen

Ambiance verlichting

Automatische 3-zone airconditioning

LED koplampen met uitgebreide functionaliteit

Comfort telefoonvoorbereiding met draadloze oplaadmogelijkheid

WiFi hotspot

BMW Live Cockpit Professional

BMW Connected Pack Professional II

De uitvoering High Executive voegt daaraan toe:

Lichtmetalen 20 inch wielen in de nieuwe aerodynamische styling

Adaptieve LED koplampen

Geluiddempende beglazing in de voorportieren

Comfort Access

Vernasca lederen bekleding

Sportstoelen voorin met lendensteunen

BMW Head-Up Display

Groot licht assistent

Parking Assistant Plus met achteruitrijcamera

BMW Gesture Control

Harman Kardon Surround Sound system

De BMW iX3 is leverbaar voor een consumentenadvies prijs vanaf € 71.000,- (de fiscale waarde is € 69.500,-).