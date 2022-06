De geheel nieuwe BMW X1 en de allereerste BMW iX1

Het instapmodel van het BMW X gamma is aantrekkelijker dan ooit. De nieuwe, derde generatie van de BMW X1 heeft een kenmerkend design, biedt buitengewone interieurruimte en geavanceerde digitale systemen – en voor het eerst ook volledig elektrische aandrijving. De nieuwe BMW iX1 biedt rijplezier en moderne, veelzijdige functionaliteit in combinatie met emissievrije mobiliteit.

Met zijn robuuste uiterlijk en veelzijdige functionaliteit belichaamt de nieuwe BMW X1 een gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid, zowel in het dagelijkse gebruik als op lange reizen. Het vooruitstrevende interieur, de verfijnde ambiance en de veel uitgebreidere standaarduitrusting ten opzichte van die van de voorgaande generatie accentueren het premium karakter van de nieuwe BMW X1.



Vanaf de introductie van de nieuwe BMW X1 in oktober 2022 is er keuze uit twee benzine- en twee dieselmotoren. Standaard zijn die gekoppeld aan een 7-traps Steptronic automaat met dubbele koppeling. De aandrijfkracht wordt (afhankelijk van het model) via de voorwielen óf de intelligente BMW xDrive vierwielaandrijving naar de weg geleid. Vrijwel direct volgen de volledig elektrisch aangedreven BMW iX1 xDrive30, twee Plug-in Hybride modellen en twee modellen met conventionele motoren met 48 volt Mild Hybrid technologie.



De nieuwe BMW X1 wordt geproduceerd in de fabriek van BMW Group in het Duitse Regensburg, waar voor het eerst modellen met verbrandingsmotoren, plug-in hybride en volledig elektrische aandrijving van dezelfde productielijn rollen.



De BMW iX1 introduceert lokaal emissievrij rijden in het premium compacte segment, dat wereldwijd groeit. De compacte SAV met de nieuwste BMW eDrive technologie zorgt voor een enorme impuls voor elektromobiliteit. De winst op het gebied van duurzaamheid ten opzichte van zijn voorganger kan voor een deel worden toegeschreven aan niet alleen de verregaande elektrificatie, maar ook het grotere aandeel van groene energie die gebruikt wordt voor de productie en in de toeleveringsketen. Ook de grotere hoeveelheden gerecyclede en natuurlijke materialen die worden gebruikt dragen bij aan de toegenomen duurzaamheid.



Design: moderne oppervlakken, opvallende en robuuste looks in onmiskenbare stijl van BMW X.

De oppervlakken, lijnen en stijlvolle designdetails van de derde modelgeneratie van de BMW X1 maken zijn SAV karakter nadrukkelijker dan ooit zichtbaar. Onderscheidende elementen zijn onder meer de krachtige proporties, de vrijwel vierkante contouren van de wielkuipen en de kenmerkende BMW X styling van zowel de voorzijde als de achterzijde.



De verticale voorzijde geeft de nieuwe BMW X1 een veel krachtigere uitstraling; de smalle LED koplampen, de grote, bijna vierkante BMW nierengrille, de lijnen die elkaar kruisen en naar de zijkanten uitlopen en de opvallende verchroomde strips in de onderste luchtinlaten zijn beeldbepalende elementen. Adaptieve LED koplampen met matrix grootlicht, variabele lichtverdeling en pulserende richtingaanwijzers zijn leverbaar als optionele uitrusting.



Expressief gevormde oppervlakken en de uitgestrekte daklijn kenmerken het dynamische, gestrekte silhouet van de nieuwe BMW X1. Van achteren bezien zorgen de slanke achterruit, de horizontale lijnen, de opvallende LED achterlichten en de uitlopende randen van de wielkuipen voor de typerende SAV looks.



Het robuuste aura van de nieuwe BMW X1 is nog verder versterkt met specifieke designelementen van het Model xLine, met onder meer bodembeschermers. Het Model M Sport legt de nadruk op het dynamische rijplezier dat de BMW X1 biedt, met onder meer grote luchtinlaten.



Alle modellen zijn standaard uitgerust met 17 inch lichtmetalen wielen. 18 inch lichtmetalen wielen behoren tot de uitrusting van Model xLine en Model M Sport; deze modellen zijn ook leverbaar met 19 en – voor het eerst voor de BMW X1 – 20 inch wielen. Klanten hebben de keuze uit twee effen en tien metallic carrosseriekleuren – en voor het eerst de optie van Frozen kleuren van BMW Individual.



Interieur: vooruitstrevende ambiance, veelzijdige ruimte.

De hoge zitpositie en de vooruitstrevende premium ambiance die is geïnspireerd op het interieur van de BMW iX dragen bij aan de onderscheidende rijbeleving in de nieuwe compacte SAV van BMW. De essentiële elementen in het nieuwe interieur zijn het slanke dashboard, de BMW Curved Display, de ‘zwevende’ armsteun met het geïntegreerde bedieningspaneel en de indirect verlichte pad voor de smartphone, aan de voorzijde van de middenconsole.



De nieuw ontwikkelde stoelen zijn leverbaar met naar keuze geperforeerde Sensatec of Vernasca lederen bekleding. Op de optielijst staan ook sportstoelen, elektrische stoelverstelling met geheugenfunctie en lendensteunen met massagefunctie. Verder heeft BMW zowel de geluidsisolatie in de auto als de inzittendenbescherming verder verbeterd. Het geïntegreerde passieve-veiligheidsconcept omvat nu ook een nieuwe airbag tussen de voorstoelen.



Achterin biedt de nieuwe BMW X1 drie volwaardige zitplaatsen en daardoor beduidend meer zitcomfort. De in de verhouding 40:20:40 gedeeld neerklapbare achterbankleuning is ook in een hoek verstelbaar voor meer bagageruimte. De optie van de in lengterichting verstelbare achterbank voor modellen met een verbrandingsmotor geeft de BMW X1 nog meer gebruiksmogelijkheden. De bagageruimte van 540 liter kan worden uitgebreid tot maar liefst 1.600 liter. De optionele trekhaak voor de nieuwe BMW X1 is nu elektrisch te bedienen met een simpele druk op een knop.



Automatische airconditioning, met leder bekleed sportstuurwiel en BMW Maps behoren tot de standaarduitrusting.

Het BMW Maps navigatiesysteem, het met leder beklede sportstuurwiel, de intelligente automatische airconditioning en de regensensor met automatische activatie van de verlichting behoren tot de standaarduitrusting van de nieuwe BMW X1, net als vier USB-C- en twee 12-voltaansluitingen en veel meer bestuurdersassistentiesystemen dan in de BMW X1 van de vorige generatie.



Vernieuwde uitrustingspakketten maken nog gerichter individualiseren van de nieuwe BMW X1 mogelijk. Het premium karakter kan nog worden versterkt met opties als het spiegelpakket, een glazen panoramadak en een Harman Kardon Sound System.



BMW iX1 start een nieuw tijdperk van rijplezier in compacte SAV’s.

De BMW iX1 xDrive30 is het eerste vierwielaangedreven volledig elektrische model van BMW in het premium compacte segment. Twee in de voor- en achteras geïntegreerde elektromotoren leveren een gecombineerd vermogen van 230 kW (313 pk, inclusief het tijdelijke extra vermogen) en een gecombineerd koppel van 494 Nm. De elektrische vierwielaandrijving biedt uitstekende grip op de weg en optimale stabiliteit onder alle omstandigheden. De BMW iX1 xDrive30 sprint desgewenst vanuit stilstand in 5,7 seconden naar de 100 km/h.



De vijfde generatie van de BMW eDrive technologie is verder voorzien van uiterst efficiënte oplaadtechnologie, met onder meer de verbeterde oplaadsoftware uit de BMW i7 en een hoogvoltage-accu in de bodem van de auto, die zorgt voor een actieradius van 413–438 kilometer (cijfers voor vermogen, prestaties, energieverbruik en actieradius van de BMW iX1 xDrive30 onder voorbehoud).



Plug-in Hybride modellen met grotere elektrische actieradius, benzine- en dieselmotoren met 48 volt Mild Hybrid technologie.

Ook in de Plug-in Hybride versies van de nieuwe BMW X1 is de vijfde generatie van de BMW eDrive technologie toegepast. Dat betekent een grote vooruitgang op het gebied van sportieve prestaties, efficiency en laadcapaciteit. Ook is de elektrische actieradius beduidend groter dan die van de vorige generatie.



De nieuwe BMW X1 biedt bij de introductie keuze uit twee benzinemotoren en twee dieselmotoren van de nieuwe generatie modulaire Efficient Dynamics motoren van BMW Group. 48V Mild Hybrid technologie van de tweede generatie, met een in de 7-traps Steptronic automaat geïntegreerde elektromotor, is beschikbaar om zowel de efficiency als de vermogensafgifte van de twee krachtigste motoren een extra boost te geven.



Daarmee levert de 4-cilinder-in-lijn BMW X1 xDrive23i een systeemvermogen van 160 kW (218 pk) – maximaal 150 kW (204 pk) van de benzinemotor en maximaal 14 kW (19 pk) van de geïntegreerde elektromotor. De eveneens vanaf de introductie leverbare BMW X1 sDrive18i wordt aangedreven door een 3-cilinder-in-lijn benzinemotor met een vermogen van 100 kW (136 pk).



De 4-cilinder-in-lijn dieselmotor met Mild Hybrid technologie in de nieuwe BMW X1 xDrive23d levert een systeemvermogen van 155 kW (211 pk) – maximaal 145 kW (197 pk) van de dieselmotor en maximaal 14 kW (19 pk) van de geïntegreerde elektromotor. De 4-cilinder-in-lijn dieselmotor in de nieuwe BMW X1 sDrive18d levert 110 kW (150 pk) vermogen.



Allrounder biedt optimale mix van dynamiek en rijcomfort.

Ongeacht de aandrijflijn biedt elke nieuwe BMW X1 een uitgebalanceerd weggedrag in elke situatie en de rijdynamiek waarom het merk bekendstaat. De verfijnde ondersteltechnologie van de compacte allrounder biedt een perfecte balans tussen een sportief en dynamisch weggedrag en rijcomfort voor lange afstanden. Daarvoor zorgen de constructie van de carrosserie (die bespaart gewicht en verhoogt de stijfheid), de lange wielbasis en de grotere spoorbreedte dan die van het vorige model, en gerichte verbeteringen aan de voorwielophanging met enkelvoudige veerpoot en de op drie punten opgehangen achterwielophanging.



De nieuwe BMW X1 is standaard voorzien van een systeem dat het doorslippen van de wielen beperkt, wat de tractie én de stabiliteit verbetert. Andere nieuwe features zijn het geïntegreerde remsysteem en het nieuwe, extra dempersysteem op de vooras. Het optionele Adaptieve M onderstel is voorzien van frequentie-afhankelijke demping en M Sport Steering en is met 15 mm verlaagd.



Uitgebreide keuze aan parkeerhulp- en bestuurdersassistentiesystemen.

De technologische vooruitgang van de nieuwe BMW X1 ten opzichte van zijn voorganger is ook merkbaar aan de veel grotere variëteit aan geautomatiseerde bestuurdersassistentie- en parkeerhulpsystemen. Tot de standaarduitrusting behoren Cruise Control met remfunctie en Approach Control Warning. Dat systeem signaleert nu ook tegemoetkomend verkeer bij naar links afslaan en voetgangers en fietsers bij naar rechts afslaan. De Parking Assistant met achteruitrijcamera en Reversing Assistant is ook onderdeel van de standaarduitrusting. Op de lijst optionele uitrusting staan onder meer Steering and Lane Control Assistant, Active Cruise Control met Stop&Go functie, BMW Head-Up Display, maar ook Surround View, Remote 3D View, BMW Drive Recorder en Remote Theft Recorder. Bestaande functies zijn te upgraden met de service Remote Software Upgrade, die het ook mogelijk maakt om nieuwe functies toe te voegen (beschikbaarheid afhankelijk van de hardware in de auto en het aanbod in het land van levering).



Standaarduitrusting: BMW Operating System 8 en het nieuwe BMW iDrive.

De nieuwe BMW X1 verwent zijn inzittenden ook met de nieuwste generatie van BMW iDrive en de tot de standaarduitrusting behorende BMW Live Cockpit Plus. Het is gebaseerd op BMW Operating System 8 en omvat het BMW Curved Display met de modernste graphics en menustructuur, en de BMW Intelligent Personal Assistant met nieuwe vaardigheden. De volledig digitale weergave bestaat uit het 10,25 inch informatiedisplay en het Control Display met een schermdiagonaal van 10,7 inch. Het nieuwe BMW iDrive is doeltreffend gericht op intuïtieve bediening door aanraking en gesproken commando’s. Dankzij de uitgebreide digitalisering van het interieur zijn er zo min mogelijk fysieke knoppen, schakelaars en andere bedieningsorganen aanwezig.



De nieuwe My Modes combineren individueel te selecteren instellingsmogelijkheden voor de auto met bijpassende belevingswerelden voor het interieur. De Augmented View functie is een optie voor het ‘cloud-based’ BMW Maps navigatiesysteem. Een interieurcamera maakt het maken van snapshots van de inzittenden mogelijk, die desgewenst ook naar de smartphone van de klant kunnen worden gestuurd. Voorts zijn ook de BMW Digital Key Plus, de BMW ID functie en Smartphone Integratie met zowel Apple CarPlay® als Android Auto™ beschikbaar in de nieuwe BMW X1.