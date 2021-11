De MINI Rockingham GT: terug van weggeweest

De legendarische MINI 1275 GT – ken jij hem nog? De MINI die in de jaren 70 race na race won op het net zo legendarische circuit Rockingham Motor Speedway in Engeland. Na ruim 50 jaar heeft MINI deze legende teruggehaald en in een modern jasje gestoken in de vorm van een speciale, gelimiteerde editie: de MINI Rockingham GT. Deze editie is beschikbaar op alle Cooper S-motoriseringen van de MINI 3- en 5-deurs, Cabrio, Clubman en Countryman en is onder meer uitgerust met het JCW Aerodynamica pakket, 17″ JCW Track Spoke velgen en de speciale Rockingham GT designelementen.



De MINI 1275 GT

De MINI Rockingham GT is een eerbetoon aan de rijke racehistorie van MINI en in het bijzonder de MINI 1275 GT. Met één carburateur, 10-inch velgen, 60 pk en een toerenteller wist deze MINI race na race te winnen tijdens het British Touring Car Championship en uiteindelijk hiermee de overwinning te pakken. Een echte legende!



Sportief en stoer, van binnen en buiten

Deze legende leeft nu voort in de MINI Rockingham GT. MINI rijders die voor deze speciale uitvoering kiezen, kiezen zowel voor binnen en buiten voor een sportief en stoer design. Het exterieur herken je aan de combinatie van de lakkleur White Silver (andere kleuren optioneel verkrijgbaar) met de zwarte GT bonnet-stripes op de motorkap, de striping aan de zijkant en de John Cooper Works trim, waarbij de unieke John Cooper Works Aerodynamica kit een echte highlight is. De Carbon Tailpipes, Piano Black afwerkingen en de speciale Rockingham GT designelementen maken het exterieur af.



De Rockingham GT designelementen vind je ook terug in het interieur zo is het Rockingham GT-logo rechts op het dashboard te vinden. Verder kenmerkt het interieur zich onder andere door de Piano Black interieurpanelen, de sportstoelen bekleed in Dinamica/leer-combinatie in Carbon Black en de antraciete hemelbekleding. Een met nappaleer bekleed sportstuur en adaptief onderstel zorgen voor een nóg sportiever go-kart gevoel.



De MINI Rockingham GT is leverbaar vanaf € 43.000,- voor de MINI Cooper S 3-deurs (januari 2022 prijzen).