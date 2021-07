De nieuwe BMW 2 Serie Coupé vormt de maatstaf voor rijplezier in het premium compacte segment. Met zijn dynamische rijkwaliteiten, atletische design, krachtige motoren en verfijnde ondersteltechnologie is het model volledig gefocust op sportiviteit

De nieuwe BMW 2 Serie Coupé

BMW zet zijn traditie van bijzonder sportieve compacte modellen voort. De nieuwe BMW 2 Serie Coupé vormt de maatstaf voor rijplezier in dit premium autosegment. Met zijn dynamische rijkwaliteiten, atletische design, krachtige motoren en verfijnde ondersteltechnologie is het model volledig gefocust op sportiviteit. De unieke uitstraling, zescilinder-in-lijn benzinemotor in het topmodel, achterwielaandrijving en van de BMW 4 Serie overgenomen onderstelcomponenten onderscheiden de nieuwe BMW 2 Serie Coupé duidelijk van de BMW 1 Serie – en van zijn concurrenten. Daarmee volgt de nieuwe BMW 2 Serie Coupé de bandensporen van de legendarische BMW 02, die 55 jaar geleden het fundament legde voor de compacte en onweerstaanbaar sportieve tweedeurs BMW modellen.

Naast merkbaar dynamischere rijeigenschappen biedt de nieuwe BMW 2 Serie Coupé een premium ambiance in de cockpit en talrijke innovaties op het gebied van bediening en connectiviteit. Ten opzichte van de voorganger is het aanbod van bestuurdersassistentiesystemen flink uitgebreid. De nieuwe BMW 2 Serie Coupé zal op 8 juli 2021 geheel in stijl zijn debuut maken op het Goodwood Festival of Speed in Engeland. De productie van de compacte vierzitter zal zijn in de Mexicaanse BMW Group productiefaciliteit San Luis Potosí. Bij de marktintroductie begin 2022 vormt een performance uitvoering van BMW M GmbH het sportieve topmodel. Dat is de nieuwe BMW M240i xDrive Coupé (gemiddeld brandstofverbruik 8,1 – 8,8 l/100 km / gemiddelde CO 2 emissie 185 – 200 g/km volgens WLTP). Met zijn 275 kW/374 pk sterke zescilinder-in-lijn benzinemotor en intelligente vierwielaandrijving zorgt dit model voor een in deze klasse ongeëvenaarde rijbeleving. De BMW 2 Serie Coupé biedt verder keuze uit een viercilinder benzinemotor en een viercilinder dieselmotor, beide gekoppeld aan achterwielaandrijving.

Een autoconcept met focus op sportieve prestaties.

Het extraverte karakter van de nieuwe BMW 2 Serie Coupé komt tot uiting in doordacht geconstrueerde en perfect op elkaar afgestemde features. Die dragen alle bij aan de exacte handling en uitzonderlijke dynamiek. Compacte afmetingen, een intelligente lichtgewicht constructie voor carrosserie en onderstel, een tot 12 procent hogere stijfheid vergeleken met de voorganger, een optimale gewichtsverdeling over voor- en achteras en uitgekiende aerodynamica vormen de ideale uitgangspunten voor een uiterst sportief model. Wendbaarheid, stuurprecisie en bochtgedrag van de nieuwe BMW 2 Serie Coupé zijn dan ook uitmuntend. Tegelijkertijd vergroten het rijcomfort en de akoestische eigenschappen de praktische inzetbaarheid op zowel dagelijkse ritten als lange reizen.

Onderscheidende proporties, atletische vormen.

Met een lengte van 4.537 mm en een breedte van 1.838 mm groeide de nieuwe BMW 2 Serie Coupé respectievelijk met 105 en 64 mm. Met 1.390 mm is hij echter 28 mm lager. Andere factoren in het krachtige en atletische verschijningsbeeld zijn de 51 mm langere wielbasis (2.741 mm) en de grote spoorbreedtes: 1.575 mm (+ 54 mm) voor en 1.587 mm (+ 31 mm) achter (BMW M240i xDrive Coupé: + 63 mm voor en + 35 mm achter) zijn ideaal voor de stabiliteit in bochten. De door deze afmetingen ontstane proporties benadrukken het rijdynamische potentieel van de nieuwe BMW 2 Serie Coupé. Dynamisch gevormde oppervlakken en dynamische lijnen volgens de actuele BMW designtaal maken het pure rijplezier en individuele karakter in één oogopslag zichtbaar, evenals diverse exclusieve designdetails.

In het oog springende voorzijde met koplampen en BMW nierengrille in exclusief design.

Driedimensionale vlakken, driehoekige vormen en diagonale lijnen bepalen het markante vooraanzicht van de nieuwe BMW 2 Serie Coupé. Geaccentueerde wielkuipen en een powerdome in de motorkap laten geen misverstand bestaan over zijn dynamische rijkarakter. De BMW nierengrille is horizontaal en beschikt over verticaal geplaatste luchtkleppen in plaats van traditionele spijlen. Deze openen elektrisch wanneer de motor extra behoefte heeft aan koeling. De standaard full-LED koplampen bevinden zich op de uiterste hoeken van de voorzijde en hebben net als de legendarische BMW 02 modellen een enkele ronde unit. Als optie kunnen adaptieve LED koplampen met BMW Selective Beam (antiverblindings-grootlichtassistent) worden besteld. Deze zijn ook leverbaar in optionele M Shadow Line specificatie, met donker uitgevoerde koplampdetails.

Zijaanzicht met scherpe lijnvoering, krachtige achterzijde.

Een lange motorkap, korte overhangen en een ver naar achter geplaatst passagierscompartiment – waarvan het achterste deel aansluit op krachtig uitgeklopte wielkuipen – domineren het zijaanzicht van de nieuwe BMW 2 Serie Coupé. Royale vlakken, een dynamisch aflopende daklijn en een korte bagageklep met geprononceerde spoilerlip zijn andere beeldbepalende details van dit sportieve model. De scherpe lijnen zorgen voor een atletische uitstraling. Aan de krachtige achterzijde valt de horizontale lijnvoering op. De achterlichtunits zijn compact en donker uitgevoerd. Driedimensionale lichtarmaturen geven hun oppervlak een onderscheidende vorm. Daarmee wordt de LED technologie voor alle verlichtingsfuncties nog eens benadrukt. De BMW M240i xDrive Coupé en uitvoeringen in Model M Sport beschikken over specifieke designdetails. Daarnaast is te kiezen uit diverse M Performance Parts uit het portfolio van Originele BMW Accessoires.

Sportief interieur met verfijnde premium ambiance.

Het cockpitdesign met duidelijke centraalstelling van de bestuurder en een overzichtelijk bedieningscluster op de middenconsole accentueert de sportieve ambiance in de nieuwe BMW 2 Serie Coupé. Ook de sportstoelen en het met leder beklede sportstuur dragen hieraan bij. De hoge middenconsole en fraai in elkaar overlopende portierpanelen en dashboard creëren een aangenaam omsloten gevoel voor bestuurder en voorpassagier. En het individuele karakter van de twee zitplaatsen achterin laat de inzittenden ook daar genieten van de sportieve rijbeleving.

Materialen van hoge kwaliteit, bijvoorbeeld de standaard interieurlijsten in de nieuwe variant Dark Graphite mat, en de nauwkeurige afwerking versterken de premium ambiance. Een nieuw designdetail geven vorm aan de trapeziumvormige accentvlakken boven de armsteunen in de portieren. Met de optionele Ambiance verlichting (standaard voor BMW M240i xDrive Coupé en Model M Sport) worden de geperforeerde oppervlakken ervan stijlvol van achteren verlicht.

Comfortuitrustingen en praktische eigenschappen.

De nieuwe BMW 2 Serie Coupé heeft standaard bekleding in stof/Sensatec-combinatie. De BMW M240i xDrive Coupé en uitvoeringen in Model M Sport zijn voorzien van bekleding in Alcantara/Sensatec-combinatie, en beschikken daarnaast over een met leder bekleed M Sportstuurwiel en kneepads aan de middenconsole. Optioneel zijn de zitplaatsen bekleed met geperforeerd Sensatec of leder Vernasca. Elektrisch verstelbare sportstoelen (inclusief Memory functie voor bestuurdersstoel), uitgebreid instelbare M Sportstoelen, een Harman Kardon Surround Sound System, stoel- en stuurwielverwarming zijn andere opties. Comfortverhogende standaarduitrustingen voor het interieur zijn het geluiddempende glas van de voorruit en de 3-zone automatische airconditioning. Het transparante oppervlak van het optionele glazen schuif-/kanteldak is bijna 20 procent groter dan bij het uitgaande model.

De bagageruimte van de nieuwe BMW 2 Serie Coupé heeft een inhoud van 390 liter. De tildrempel is 35 mm verlaagd. Voor aanvullende flexibiliteit zorgt de standaard in de verhouding 40:20:40 gedeeld neerklapbare achterbankleuning. Een trekhaak met afneembare kogel is leverbaar als optie, het toelaatbare aanhangergewicht bedraagt daarmee 1.600 kg.

Geavanceerd onderstel met technologieoverdracht van de BMW 4 Serie.

Bijzonder verfijnde onderstelcomponenten die oorspronkelijk zijn ontworpen voor de BMW 4 Serie en specifiek voor de nieuwe BMW 2 Serie Coupé werden aangepast, staan garant voor uitzonderlijke rijeigenschappen. De dubbelgeleide voorwielophanging en de five-link achteras zijn ontworpen voor minimaal gewicht en maximale stijfheid. De slagafhankelijke demperregeling versterkt zowel de sportieve rijeigenschappen als het rijcomfort. Het systeem omvat extra hydraulische demping op de vooras en een compressiebegrenzing op de achteras. Deze werken traploos en het systeem regelt de afstelling van de dempers progressief, afhankelijk van de rijomstandigheden. Zo worden bewegingen van de carrosserie bij het rijden over lange glooiingen en korte hobbels grotendeels voorkomen, wat voor een rustiger rijgedrag zorgt.

Het als optie leverbare M Sportonderstel zorgt voor een straffere vering en demping, en omvat tevens de Variable Sport Steering. Het vormt de basis voor het specifiek afgestemde onderstel van de nieuwe BMW M240i xDrive Coupé. Deze beschikt verder standaard over het M Sportremsysteem en een M Sportdifferentieel aan de achteras. Een exclusieve optie voor dit topmodel is het Adaptieve M Onderstel met elektronisch geregelde dempers.

Standaard staat de nieuwe BMW 2 Serie Coupé op 17 inch lichtmetalen wielen. 18 inch lichtmetalen M wielen (achter breder) behoren tot de uitrusting van Model M Sport.

De nieuwe BMW M240i xDrive Coupé verlaat de fabriek standaard op 19 inch lichtmetalen M wielen, ook deze zijn achter breder. De M Performance Parts range biedt keuze uit lichtmetaal in maten tot 20 inch.

Ongeëvenaard rijplezier, aangewakkerd door vier of zes cilinders.

Met een zescilinder-in-lijn als topmotorisering beschikt de nieuwe BMW 2 Serie Coupé over enorme kracht. De op topprestaties gerichte karakteristiek, toerengretigheid en soepele draaieigenschappen van de 3,0-liter krachtbron in de nieuwe BMW M240i xDrive Coupé zijn ongekend in het premium compact segment. Met een maximum vermogen van 275 kW/374 pk levert hij 25 kW/34 pk meer dan de zescilinder in de voorganger, het maximum koppel bedraagt 500 Nm. Daarmee accelereert de nieuwe BMW M240i xDrive Coupé in 4,3 seconden van 0 tot 100 km/h.

De BMW 220i Coupé (gemiddeld brandstofverbruik 6,3 – 6,6 l/100 km / gemiddelde CO 2 emissie 142 – 149g/km volgens WLTP) wordt aangedreven door een nieuwe viercilinder benzinemotor, waarbij een in de cilinderkop geïntegreerd uitlaatspruitstuk de emissie nog verder reduceert. Met een maximum vermogen van 135 kW/184 pk en een maximum koppel van 300 Nm sprint de nieuwe BMW 220i Coupé in 7,5 seconden van 0 tot 100 km/h. Een 180 kW/245 pk versie van deze nieuwe viercilinder zal in de zomer van 2022 verschijnen in de BMW 230i Coupé (brandstofverbruik en CO 2 emissie nog niet bekend).

Tweetraps turbodrukvulling en 48V Mild Hybrid technologie maken de viercilinder dieselmotor in de nieuwe BMW 220d Coupé (gemiddeld brandstofverbruik 4,6 – 4.9 l/100 km / gemiddelde CO 2 emissie 120 – 127 g/km volgens WLTP) krachtig en efficiënt. Kernwaarden van deze 2,0-liter krachtbron: een maximum vermogen van 140 kW/190 pk en een maximum koppel van 400 Nm. De nieuwe BMW 220d Coupé sprint vanuit stilstand in 6,9 seconden naar 100 km/h.

Alle motoren zijn standaard gekoppeld aan de 8-traps automatische Steptronic transmissie. De optionele 8-traps Steptronic Sport transmissie (standaard voor de BMW M240i xDrive Coupé) wisselt nog sneller van verzet. Dat kan bovendien met schakelpaddles aan het stuurwiel. De 8-traps Steptronic Sport transmissie beschikt verder over Launch Control – waarmee de bestuurder met geoptimaliseerde tractie maximaal kan accelereren vanuit stilstand – en Sprint functie. Deze komt bijvoorbeeld van pas als de bestuurder een snelle inhaalmanoeuvre wil uitvoeren. De 8-traps Steptronic Sport transmissie maakt ook deel uit van het optionele M Sport Plus Pack. Dit pakket is beschikbaar voor uitvoeringen in Model M Sport en omvat tevens 19 inch lichtmetalen M wielen, het M Sportremsysteem, een spoilerlip voor en een M achterspoiler.

Aanzienlijk ruimer aanbod van bestuurdersassistentiesystemen.

De nieuwe BMW 2 Serie Coupé vergroot de veiligheid en het comfort met een ten opzichte van het huidige model flink uitgebreide selectie van bestuurdersassistentiesystemen. Standaard zijn Approach Control Warning, Speed Limit Info, Lane Departure Warning, Park Distance Control en Cruise Control met remfunctie aan boord.

Tot de opties behoren de Driving Assistant met Lane Change Warning, Rear Collision Warning en Crossing-traffic Warning achter, Active Cruise Control met Stop & Go functie (inclusief handmatige Speed Limit Assist), Reversing Assistant, achteruitrijcamera, Surround View en Remote 3D View. Nieuw voor de BMW 2 Serie Coupé zijn het BMW Head-Up Display – dat voor het rijden relevante informatie op de voorruit projecteert – en de BMW Drive Recorder.

Geavanceerde connectiviteit en nieuwe digitale diensten.

Bestuurder en passagiers profiteren van de uitgebreide mogelijkheden die het BMW Operating System 7 standaard biedt in de nieuwe BMW 2 Serie Coupé. De bestuurder heeft diverse bedieningsmogelijkheden ter beschikking: Touch Control Display, de beproefde BMW Controller, toetsen op het multifunctionele stuurwiel of spraaksturing.

De nieuwe BMW 2 Serie Coupé verschaft de inzittenden bovendien toegang tot een reeks geavanceerde digitale diensten, waaronder de BMW Intelligent Personal Assistant, BMW Digital Key, Connected Music en Remote Software Upgrade.

De standaard BMW Live Cockpit omvat het iDrive bedieningssysteem met een 8,8 inch Control Display en een 5,1 inch kleurendisplay in het analoge instrumentenpaneel. De optionele BMW Live Cockpit Professional biedt een volledig digitale weergavencombinatie. De uitrusting omvat een hoge-resolutie instrumentenpaneel achter het stuurwiel met een diagonaal van 12,3 inch en een 10,25 inch Touch Control Display boven de middenconsole.

De optionele BMW Live Cockpit Plus (standaard voor de BMW M240i xDrive Coupé) en BMW Live Cockpit Professional omvatten ook BMW Maps. Dit cloudbased navigatiesysteem berekent routes en verwachte aankomsttijden bijzonder snel en precies en voorziet in realtime updates van verkeersinformatie. Bovendien kan met een willekeurig woord worden gezocht naar een bestemming. Met de optionele Smartphone Integratie kunnen Apple CarPlay en Android Auto via het bedieningssysteem van de BMW worden gebruikt. En dankzij de Remote Software Upgrade functie kunnen verbeterde autofuncties en aanvullende digitale diensten eenvoudig ‘over the air’ in de auto gedownload worden.

Prijzen.

De prijzen van de nieuwe BMW 2 Serie Coupé zijn inmiddels ook bekend. Het is mogelijk om vanaf €47.645,- (consumentenadviesprijs) een nieuwe BMW 2 Serie Coupé te configureren.