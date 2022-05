De nieuwe BMW 3 Serie Sedan en BMW 3 Serie Touring

Met een scherper design, een aanzienlijk verfijnde premium uitstraling en duidelijke verbeteringen op het vlak van digitalisering, bediening en uitrusting begint de BMW 3 Serie aan een volgend hoofdstuk van zijn wereldwijde succesverhaal. De sportieve kwaliteiten van de BMW 3 Serie Sedan en BMW 3 Serie Touring komen nog beter aan het licht door een nieuw ontworpen voor- en achterzijde. Het BMW Operating System 8 en het BMW Curved Display doen hun intrede in het interieur. Alle uitvoeringen van de nieuwe BMW 3 Serie hebben standaard een 8-traps Steptronic transmissie met schakelpaddles aan het stuurwiel en een nieuw ontworpen transmissiehendel.



Met zijn elegant-sportieve design en strakke handling is de BMW 3 Serie van meet af aan de referentie voor rijplezier in zijn segment. Bovendien is dit model al jaren representatief voor het merk BMW. De nieuwe generatie van de sport sedan, die al sinds 1975 succesvol is, en van het Touring model, dat 35 jaar geleden zijn intrede deed, zal in juli 2022 worden geïntroduceerd. De productie van beide modellen vindt plaats in de BMW Group fabriek in München. De nieuwe BMW 3 Serie Sedan zal bovendien worden geproduceerd in de BMW Group fabriek in San Luis Potosi in Mexico.



Koplampen en BMW nierengrille met nieuw design.

De sportieve uitstraling van de nieuwe BMW 3 Serie Sedan en BMW 3 Serie Touring krijgt extra glans door helder gestructureerde oppervlaktes, dynamische lijnen en grote luchtinlaten aan de voorzijde. De nieuw ontworpen koplampen en nierengrille zorgen voor een sterke visuele impact. De koplampen met LED technologie zijn smaller, met duidelijke contouren en dagrijverlichting in een omgekeerde L-vorm, wat zorgt voor een moderne en harmonieuze aanblik.



Adaptieve LED koplampen zijn optioneel. Die zijn herkenbaar aan blauwe accenten in de lampbehuizing. Door blauwe lichteffecten onder de koplampunits krijgt de voorzijde in het donker een opmerkelijk chic voorkomen. De adaptieve LED koplampen bieden diverse functies zoals bochtverlichting en een niet-verblindende matrix grootlichtfunctie met dynamische regeling voor het bereik en de breedte van de lichtbundel.



De aangepaste contouren en nieuwe dubbele spijlen geven de BMW nierengrille een nog krachtigere aanblik. De luchtinlaten met hoogglans zwarte omranding onder de nierengrille zorgen voor koeling van de remmen en voegen een elegant element toe aan het uiterlijk.



Strakke en moderne achterzijde.

Ook de achterzijde oogt bijzonder elegant doordat meer componenten zijn uitgevoerd in de carrosseriekleur en door een strak design. Het horizontale lijnenspel, de smalle lichtunits en brede wielkuipranden accentueren de brede, gespierde stand op de weg. De uitlaatuiteinden hebben nu een diameter van 90 of 100 millimeter, afhankelijk van de motorvariant.



De focus op dynamiek en moderniteit in het design tekent zich ook af in andere uiterlijke elementen die voor het hele modellengamma zijn doorgevoerd. De nieuwe BMW 3 Serie is daardoor in standaarduitvoering al een sportieve verschijning. Dat komt onder meer door de glanzende elementen van de uitrusting M hoogglans Shadow Line waardoor de visuele kwaliteit wordt versterkt. Bovendien zijn alle modellen voorzien van 17 inch lichtmetalen wielen.



Model M Sport met nieuw design, première M Sport Pack Pro.

Het dynamische karakter van de BMW 3 Serie komt nog meer tot zijn recht met het Model M Sport. Dit pakket omvat nieuwe designfeatures zoals een honingraatstructuur voor de BMW nierengrille, een specifiek design voor de voor- en achterbumper en nieuwe 18 inch lichtmetalen M wielen (achter breder).



De BMW Performance modellen, M340i en M340d, van BMW M GmbH vallen eveneens op door een nog meer geprononceerd uiterlijk. Die zijn te herkennen aan de BMW nierengrille in mesh design, lichtmetalen M wielen van 18 inch of 19 inch (optioneel), trapeziumvormige uitlaatuiteinden en glanzend zwarte M spiegelkappen.



Het M Sport Pack Pro is nieuw op de optielijst. Het is leverbaar als aanvulling op het Model M Sport en eveneens voor de modellen van BMW M GmbH. Het pakket omvat een uitgebreide M hoogglans Shadow Line uitrusting en een M Sportremsysteem met rode remklauwen. Met achteraf leverbare BMW M Performance Parts is het sportief-dynamische karakter van de nieuwe BMW 3 Serie Sedan en BMW 3 Serie Touring nog meer te accentueren.



Het aanbod aan carrosseriekleuren is uitgebreid met Skyscraper Grey metallic en M Brooklyn Grey metallic als onderdeel van het Model M Sport. De kleuren BMW lndividual Frozen Pure Grey metallic en Frozen Tanzanite Blue metallic zijn eveneens toegevoegd.



Nieuw ontworpen cockpit met BMW Curved Display.

Het interieur van de nieuwe BMW 3 Serie Sedan en 3 Serie Touring valt eveneens op door een flinke restyling. De op de bestuurder gerichte cockpit krijgt nog meer gestalte door het BMW Curved Display. Een 12,3 inch informatiedisplay achter het stuurwiel en een 14,9 inch Touch Control Display zijn samengevoegd tot een groot gebogen scherm met weergave in hoge resolutie. Dit geavanceerde cockpitdesign is een toonbeeld van verregaande digitalisering. Het aantal fysieke schakelaars is aanzienlijk verminderd ten faveure van bediening door aanraking en spraak.



De transmissieschakelaar van de 8-traps Steptronic transmissie is eveneens van een nieuw ontwerp. Die maakt deel uit van een bedieningspaneel in de middenconsole waarin zich ook de Start/Stop knop, de iDrive Controller, de Driving Experience Control schakelaars, de parkeerrem en de bediening van andere voertuigfuncties bevinden.



Automatische airconditioning met 3-zone regeling en navigatiesysteem nu standaard.

Een automatische airconditioning met 3-zone regeling behoort tot de standaarduitrusting van de nieuwe BMW 3 Serie Sedan en 3 Serie Touring. De functies zijn via spraak of via aanraking op het Touch Control Display te bedienen.



De standaarduitrusting is verder uitgebreid met een automatisch dimmende achteruitkijkspiegel, een uitgebreid opbergpakket en Park Distance Control (PDC) met sensoren voor en achter. Alle modellen hebben nu ook BMW Live Cockpit Plus inclusief BMW Maps navigatie.



Breed aanbod aandrijflijnen, 8-traps Steptronic transmissie standaard voor alle modellen.

De BMW 3 Serie is beschikbaar met efficiënte BMW TwinPower Turbo motoren en er zijn versies met geëlektrificeerde Plug-in Hybride en 48 volt Mild Hybrid aandrijvingstechnologie. Bij de BMW 3 Serie Sedan is te kiezen uit drie Plug-in Hybride versies en bij de 3 Serie Touring zijn dat er vier. Voor beide modellen zijn er vier benzine- en vier dieselmotoren beschikbaar met vier of zes cilinders. Onderdeel van dit aanbod is een viercilinder motor met een in de cilinderkop geïntegreerd uitlaatspruitstuk plus verbeterd turbosysteem om de vermogensafgifte te optimaliseren. Verder zijn er nog de twee BMW Performance modellen van BMW M GmbH met zeer sportieve karakteristieken.



Dat betekent dat de BMW 3 Serie leverbaar is met vermogens van 110 kW (150 pk) tot aan 275 kW (374 pk) (gemiddeld brandstofverbruik van 1,8 – 8,7 l/100 km in WLTP-cyclus en CO 2 uitstoot gemiddeld van 40 – 198 g/km in WLTP-cyclus). De Mild Hybrid technologie zorgt voor een snelle gasrespons en meer efficiëntie bij de 6-cilinder-in-lijn benzinemotor en de vier dieselmotoren. Alle motoren zijn gekoppeld aan een 8-traps Steptronic transmissie, inclusief schakelpaddles achter het stuurwiel. Optioneel is er een 8-traps Steptronic Sport transmissie, die uitblinkt met zijn snelle schakelacties en een Launch Control functie voor optimale tractie bij een sprint met staande start. De Sprint functie zorgt daarnaast voor zeer snelle vermogensafgifte.



BMW xDrive is standaard bij de topmodellen. De vierwielaandrijving is als optie mogelijk voor twee kleiner gemotoriseerde benzineversies van de BMW 3 Serie Sedan (een benzineversie bij de BMW 3 Serie Touring), voor twee dieselversies en voor de Plug-in Hybride modellen.



Uitgebreid aantal bestuurdersassistentiesystemen.

Comfort en veiligheid zijn naar een nog hoger niveau getild door een hele reeks geautomatiseerde systemen voor assistentie bij rijden en parkeren. Tot de standaarduitrusting behoren Approach Control Warning met remassistent, die behalve voertuigen ook fietsers en voetgangers detecteert. Ook Cruise Control met remfunctie, Speed Limit Display met weergave van inhaalverboden, Manual Speed Limit Assist en Lane Departure Warning zijn standaard. Opties zijn Lane Change Warning, BMW Head-Up Display en Driving Assistant Professional* met Steering and Lane Control Assistant, Active Cruise Control met Stop & Go functie, Automatic Speed Limit Assist, route monitoring functie en verkeersbordherkenning.



De optionele Parking Assistant biedt onder meer een achteruitrijcamera en achteruitrij-assistentie. De Parking Assistant Plus* – met Park View, Panorama View en Remote 3D View functies – en de BMW Drive Recorder zijn ook als opties beschikbaar.



BMW iDrive met BMW Operating System 8.

Het nieuwe BMW Operating System 8 voor BMW iDrive opent de weg naar verregaande connectiviteit en snelle dataverwerking. De bediening is intuïtief, waarbij het BMW Curved Display en de verder uitgebreide capaciteiten van de BMW Intelligent Personal Assistant een cruciale rol spelen.



De My BMW App fungeert als een digitale interface tussen bestuurder en auto en speelt ook een rol bij de controle van het laadproces van de hoogvoltage-accu in de Plug-in Hybride modellen. In de BMW 3 Serie Sedan en 3 Serie Touring kunnen klanten gebruik maken van BMW ID voor een gepersonaliseerde gebruikerservaring en van Smartphone Integratie met Apple CarPlay® en Android Auto™. Tegelijk zorgt BMW ConnectedDrive Upgrades voor automatische updates met de nieuwste software. De inhoud van de upgrades reikt van nieuwe services tot verbeterde voertuigfuncties.



* Beschikbaar voor de BMW M340i xDrive en BMW M340d xDrive