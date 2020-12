De nieuwe BMW 4 Serie Cabrio is ontworpen volgens de nieuwe designtaal van BMW die sportieve elegantie uitstraalt, met een nieuw dakdesign en beduidend hogere prestaties in vergelijking met het voorgaande model. Het design en de rijdynamische eigenschappen zorgen voor een duidelijk scherper stuurkarakter. De nieuwe BMW 4 Serie Cabrio staat vanaf 13 maart 2021 in de showroom met onderstaande vanafprijzen:

De BMW M440i xDrive Cabrio, aangedreven door een 275 kW (374 pk) sterke 6-cilinder-in-lijn benzinemotor (gecombineerd brandstofverbruik 6,9 – 7,4 l/100 km; gecombineerde CO 2 uitstoot: 159 – 169 g/km), is de topuitvoering. De line-up bestaat verder uit twee 4-cilinder benzinemotoren, een 4-cilinder dieselmotor en twee 6-cilinder-in-lijn dieselmotoren.

Het carrosseriedesign kenmerkt zich door overduidelijke langgerekte proporties en een laag op de weg liggend silhouet. De uitgesproken voorzijde verenigt traditionele en moderne styling. De grote, verticaal geplaatste BMW nierengrille knipoogt naar legendarische sportieve modellen uit het verleden van BMW en voorziet de aandrijflijn van de benodigde koellucht. De compacte LED koplampen zijn standaard, BMW Laserlight is optioneel.

De nieuwe ontworpen kap verenigt de sterkte van een opvouwbare hardtop met het puristische uiterlijk van een softtop. Met zijn opvallend vlakke vorm buigt de kap over de 4-zits cabriolet. Het cabriodak is 40 procent lichter dan dat van het voorgaande model en voorzien van een aanzienlijk betere geluids- en temperatuurisolatie dan de meer conventionele stoffen daken. De sofftop is standaard uitgevoerd in zwart. Anthrazit Silber effect is optioneel.

De significant hogere rijdynamische eigenschappen zijn het resultaat van een extreem stijve carrosseriestructuur met specifiek voor de Cabrio aangebrachte versterkingen plus een aluminium dwarspaneel aan de voorzijde. Laag zwaartepunt, perfecte gewichtsverdeling van 50:50. Optimaal aerodynamisch en een grotere spoorbreedte dan bij het uitgaande model (+28 mm vóór en + 18 mm achter).

De nieuwe BMW M440i xDrive Cabrio is net als de dieselmodellen uitgerust met mild hybrid technologie voor een snellere gasrespons en verbeterde efficiency. Een krachtige 48V starter-generator assisteert de verbrandingsmotor met een extra 8 kW (11 pk). Alle modelvarianten voldoen aan de Euro 6d emissienorm.

Een 8-traps Steptronic transmissie is standaard bij alle modelvarianten. Optioneel is een 8-traps Steptronic Sport transmissie met een nieuwe Sprint functie voor een directe en dynamische acceleratie. De topmodellen met benzine- en dieselmotoren hebben standaard BMW xDrive vierwielaandrijving.

Nauwkeurige afstelling van onderstel, wielophanging en set-up voor wendbaarheid, stuurprecisie en dynamiek. Specifieke zelfinstellende schokdempers zijn standaard. Nog stijver M Sport wielophanging inclusief Variable Sport Steering als optie. Andere opties zijn: Adaptieve M wielophanging met elektronisch instelbare schokdempers, M Sport remmen met keuze uit blauwe of rode remklauwen, M Sport differentieel met elektronisch geregelde volledig variabele lockfunctie op de achteras.

Naast de standaarduitvoering is er een optionele keuze voor het model M Sport. Ook leverbaar is een M Carbon exterieurpakket en M Performance Parts zijn eveneens beschikbaar.

Interieur met moderne premium uitstraling en een kenmerkende mix van sportieve flair en elegante verfijning. Op de bestuurder gerichte indeling van het dashboard, elektrisch verstelbare sportstoelen met uittrekbare gordelgeleiders. Twee individueel gevormde zitplaatsen achterin. Harmonieus gevormde oppervlakken op het dashboard, deurpanelen en achterin creëren een omsloten gevoel. Doorlopende schouderlijn rond het inzittendencompartiment afgewerkt met een hoogwaardige sierlijst.

Opvallend functioneel. Het variabele compartiment voor de softtop maakt het mogelijk de bagageruimte te vergroten van 300 liter (80 liter meer dan bij het uitgaande model) bij geopend dak naar 385 liter (15 liter meer dan bij het uitgaande model) bij gesloten dak. Opbergpakket, neerklapbare rugleuningen achterin en doorlaadmogelijkheid zijn standaard.

Hoogwaardige uitrusting maakt open rijden nog aangenamer. Het optionele windscherm is achter de rugleuning op te bergen. De eveneens optionele Air Collar (halsverwarming) is geïntegreerd in de hoofdsteunen voorin. 3-zone automatische klimaatcontrole is standaard. Ambiance verlichting met Welcome Light Carpet, Harman Kardon surround soundsystem en extra met de smartphone of de BMW Display Key te activeren preconditioning zijn andere opties.

Veel meer keuze uit bestuurdersassistentiesystemen dan bij het uitgaande model. Front Collision Warning met automatische remfunctie, Lane Departure Warning inclusief een ‘lane return’ functie met stuurassistentie en het Speed Limit Info systeem zijn standaard. Het optionele Driving Assistant Professional omvat Side Collision Warning met het nieuwe Active Navigation. Dit systeem maakt gebruik van navigatiegegevens om op voorhand te zien wanneer een wisseling van rijstrook nodig is. Innovatie 3D visualisatie van de omgeving rond de auto geprojecteerd in het digitale instrumentenpaneel.

Park Distance Control met sensoren voor en achter is standaard. Optionele Parking Assistant nu met Reversing Assistant. Nieuwste generatie van BMW Head-Up Display en BMW Drive Recorder als optionele uitrusting.

BMW Operating System 7 maakt het mogelijk om het Control Display (10,25 inch) en de optionele 12,3 inch BMW Live Cockpit Professional volledig te personaliseren. Intuïtieve multimodale bediening met de Control Display touchscreen, iDrive Controller, stuurwielbediening of voice control. BMW Intelligent Personal Assistant met nieuwe graphics in het Control Display.

Nieuw, cloud gebaseerd navigatiesysteem BMW Maps is standaard. Snelle, precieze berekeningen van routes en aankomsttijden. Real-time traffic data met zeer korte intervallen vernieuwd. Bestuurder kan alle mogelijke woorden invoeren om een bestemming te selecteren.

Smartphone-integratie is standaard met Apple CarPlay, WiFi, weergave van informatie in Control Display, instrumentencluster en het optionele Head-Up Display. Remote Software Update om verbeterde functies in de auto en nieuwe digitale diensten over-the-air in de auto te installeren.