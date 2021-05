Prestaties van het hoogste niveau verenigd met unieke individualiteit: de nieuwe BMW M4 Competition Cabrio met M xDrive is het meest exclusieve model in de nieuwe generatie van BMW M modellen in de premium middenklasse

Prestaties van het hoogste niveau verenigd met unieke individualiteit: de nieuwe BMW M4 Competition Cabrio met M xDrive is het meest exclusieve model in de nieuwe generatie van BMW M modellen in de premium middenklasse. De 375kW (510 pk) 6-cilinder-in-lijnmotor en M xDrive vierwielaandrijving zorgen voor een uitzonderlijke dynamiek. Specifieke M designkenmerken en een nieuwe, hoogwaardige softtop geven de auto een zeer sportieve uitstraling, waarvan de allure vooral rijdend met de kap geopend tot uitdrukking komt. De BMW M4 Competition Cabrio met M xDrive biedt zijn inzittenden onbelemmerd zonlicht op de huid en aangename wind in de haren in combinatie met de ongefilterde soundtrack van de motor – wat op alle vier zitplaatsen zorgt voor een bijna bedwelmende rijbeleving.

De productie van de nieuwe BMW M4 Competition Cabrio met M xDrive start komende juli in de BMW fabriek in Dingolfing, waar alle varianten van de nieuwe BMW M4 Coupé, BMW M5, BMW M8 en nieuwe BMW 4 Serie Cabrio van de band rollen.

Exterieurdesign: innovatieve nieuwe softtop, dynamische lijnen en kenmerkend uiterlijk.

De nieuwe BMW M4 Competition Cabrio met M xDrive toont bij de eerste aanblik al zijn op sportiviteit en de racerij geïnspireerde karakter. Zijn nieuwe, hoogwaardig geconstrueerde softtop en de strakke lijnen van de carrosserie versterken de indruk van pure schoonheid en emotionele kracht. De softtop verenigt de voordelen van een inklapbare hardtop met de klassieke elegantie van een stoffen kap – ofwel het beste van twee werelden. De kap onderscheidt zich ook door zijn gewicht, dat zo’n 40% lager is dan die van de hardtop van het vorige model.

Dankzij het elektrisch bedienbare mechanisme is de softtop ook tijdens het rijden met een druk op de knop in slechts 18 seconden te openen en te sluiten. Met de softtop geopend biedt de auto 300 liter bagageruimte, 80 liter meer dan zijn voorganger. Met de kap gesloten groeit de bagageruimte met de inhoud van de cabriokapcassette tot 385 liter.

De dynamische lijnen van de carrosserie geven de BMW M4 Competition Cabrio met M xDrive een onderscheidende sportieve elegantie, zowel met de kap geopend als gesloten. M specifieke designdetails op basis van de functionele eisen die aan een sportauto worden gesteld, schetsen een nadrukkelijk beeld van overweldigende prestaties. Alle lijnen over de voorzijde van de carrosserie komen samen in de grote, verticale BMW nierengrille. Samen met de grote openingen aan weerszijden zorgt de nierengrille dat te allen tijde voldoende koellucht de aandrijflijn en de remmen bereikt – zelfs als de bestuurder de auto tot het uiterste drijft. De ranke koplampunits zijn voorzien van LED techniek voor zowel dim- als grootlicht. Adaptieve LED koplampen met BMW Laserlight zijn optioneel.

Andere onmiskenbare designelementen van de nieuwe BMW M4 Competition Cabrio met M xDrive zijn de krachtig bollende wielkuipen, de M kieuwen geïntegreerd in de voorste zijpanelen en de prominente dorpels aan de onderzijde van de portieren. Die vormen samen met de toegevoegde elementen aan de voor- en achterbumpers een zwarte band rondom de onderzijde van de carrosserie. De eveneens zwarte achterdiffusor vormt een kader voor de beide dubbele eindpijpen van de uitlaat – een bekend M kenmerk. Een M Carbon exterieurpakket is optioneel leverbaar. De achteraf te monteren BMW M Performance Parts bieden nog meer mogelijkheden voor personalisatie.

Hoogtoerige 6-cilinder-in-lijn benzinemotor.

De 3,0-liter 6-cilinder-in-lijn benzinemotor van de nieuwe BMW M4 Competition Cabrio met M xDrive combineert het kenmerkende hoogtoerige karakter van de motoren die door BMW M GmbH zijn ontwikkeld met de nieuwste M TwinPower Turbo technologie. De motor onderscheidt zich met zijn lineaire vermogensafgifte, ook in de hogere toerengebieden. Het maximumkoppel van 650 Nm wordt geleverd tussen 2.750 en 5.500 toeren per minuut, het maximumvermogen is beschikbaar tussen 5.510 en 7.200 toeren per minuut, waar het rode toerengebied begint.

De motor levert zijn power via een 8-traps M Steptronic transmissie met Drivelogic. Deze prestatiegerichte combinatie met de verbeterde tractie van M xDrive vertaalt zich in verbluffende acceleraties. De nieuwe BMW M4 Competition Cabrio met M xDrive sprint in slechts 3,7 seconden van 0 naar 100 km/h en in 13,1 seconden naar 200 km/h. De tussenacceleratie van 80 naar 120 km/h in de vierde versnelling vergt slechts 2,8 seconden en 3,7 in de vijfde. Met de optionele M Driver’s Pack stijgt de elektronisch begrensde topsnelheid van 250 naar 280 km/h.

Net als het koelsysteem is ook het oliesysteem aangepast op extreem gebruik op het circuit. Het M specifieke uitlaatsysteem met elektrisch bediende kleppen laat een opwindende soundtrack horen die een essentiële rol speelt bij de beleving van sportief rijden, vooral met het dak geopend.

M xDrive: nauwkeurige verdeling van het vermogen, superieure prestaties.

De M xDrive vierwielaandrijving in de nieuwe BMW M4 Competition Cabrio met M xDrive bevat een tussendifferentieel met een elektronisch aangestuurde lamellenkoppeling. Die verdeelt het vermogen van de motor volledig variabel en uiterst soepel over de voor- en achterwielen. Het meeste vermogen gaat daarbij naar de achterwielen en dat versterkt het kenmerkende M gevoel en verhoogt zowel de wendbaarheid als de tractie. De olievoorziening voor de lamellenkoppeling is geoptimaliseerd voor langdurige vierwielaangedreven prestaties op het circuit. M xDrive werkt samen met het Actieve M Sperdifferentieel in de achteras.

Via het instellingenmenu kan de bestuurder de standaardinstelling 4WD wijzigen in 4WD Sport, waarmee een groter deel van het vermogen naar de achterwielen wordt geleid. De bestuurder kan ook de Dynamische Stabiliteits Controle (DSC) volledig uitschakelen en kiezen voor alleen aandrijving op de achterwielen. Dan zijn alle stabilisatie- en assistentiesystemen uitgeschakeld en kunnen ervaren bestuurders genieten van een uiterst uitdagende rijbeleving.

Modelspecifieke carrosserieverstevigingen en ondersteltechnologie.

Het hoogstaande weggedrag van de nieuwe BMW M4 Competition Cabrio met M xDrive kenmerkt zich door de sublieme stuurprecisie. Het stuurgedrag is ook op de limiet neutraal en laterale krachten bouwen lineair op tijdens het toenemen van de dwarsversnelling. De hoge torsiestijfheid van de carrosserie en het onderstel maakt een perfect controleerbaar weggedrag mogelijk, zelfs in de meest extreme rijsituaties. Belangrijke factoren daarbij zijn de aangebrachte verstevigingen die bedoeld zijn om de rijdynamiek verhogen, zoals een aluminium paneel in de structuur aan de voorzijde, verstevigingen onder de vloer en een subframe voor de achteras, met een vaste verbinding met de carrosserie. Specifiek voor de Cabrio zijn torsiesteunen aan de achterzijde van de carrosserie aangebracht.

Een speciale versie van de voorwielophanging met dubbele veerpoten is ook afgestemd op de specifieke eisen die vierwielaandrijving stelt. De geometrie is aangepast, evenals de overbrenging van de besturing. De five-link achteras van de nieuwe BMW M4 Competition Cabrio met M xDrive biedt daarmee een bijzonder verfijnd rij- en veergedrag. Eveneens tot de standaarduitrusting behoren de gesmede lichtmetalen M wielen, met 19 inch diameter voor en 20 achter.

De M Servotronic besturing maakt nauwkeurig insturen in bochten mogelijk terwijl de bestuurder gas geeft, evenals moeiteloos manoeuvreren en parkeren. Dat is te danken aan de combinatie van de snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging en de variabele overbrenging. Verder is de nieuwe BMW M4 Competition Cabrio met M xDrive standaard uitgerust met adaptieve M wielophanging met elektronisch aangestuurde dempers.

Twee instellingen voor rempedaal, tien stappen voor tractiecontrole.

Het remsysteem in de nieuwe BMW M4 Competition Cabrio met M xDrive bouwt de vereiste remdruk uitzonderlijk snel en nauwkeurig op dankzij een elektrische regeleenheid. Het systeem werkt perfect samen met de standaard M Compound-schijfremmen of de optionele M Carbon-keramische schijfremmen. De M specifieke versie van deze technologie biedt ook keuze uit twee instellingen om het pedaalgevoel aan te passen.

De Dynamische Stabiliteits Controle (DSC) omvat de M Dynamic Mode, waarin het systeem met een druk op een knop extra wielspin toelaat voor een exceptioneel sportieve rijbeleving. Wie kiest voor het optionele M Drive Professional beschikt ook over de nieuwe M Traction Control functie. Deze innovatieve vorm van tractiecontrole biedt de bestuurder de mogelijkheid om de mate waarin het systeem ingrijpt, in tien stappen naar eigen voorkeur in te stellen.

M Carbon kuipstoelen en M specifiek weergave- en bedieningsconcept.

Het interieur van de nieuwe BMW M4 Competition Cabrio met M xDrive mengt een moderne premium ambiance met de van M bekende racesfeer. Het met leder beklede M Sportstuurwiel met schakelpaddles, de M specifieke versnellingshendel en de rode interieuraccenten houden de concentratie van de bestuurder gericht op de intense rijbeleving die hem te wachten staat. Elektrisch verstelbare en verwarmbare M Sportstoelen en uitgebreide Merino lederen uitrusting zijn standaard, nekverwarming en – voor het eerst – stoelventilatie zijn optioneel. Een aantrekkelijke highlight van de optielijst zijn de nieuwe, verwarmbare M Carbon kuipstoelen. Die verenigen een laag gewicht en functionaliteit uit de racerij met uitstekend comfort op de lange afstand en hoogwaardig vakmanschap.

Het M specifieke weergave- en bedieningsconcept in de BMW M4 Competition Cabrio met M xDrive omvat een Setup knop op de middenconsole. Die biedt direct toegang tot de instellingen van de motor, het onderstel, de besturing, het remsysteem en de M xDrive. Twee complete sets instellingen kunnen worden opgeslagen en opgeroepen met een van de M knoppen op het stuurwiel. De optie M Drive Professional is ontwikkeld voor gebruik op het circuit. Behalve M Traction Control omvat deze setting ook de M Drift Analyser en de M Laptimer, die bijzonder sportieve manoeuvres vastlegt. Het bedieningspaneel op de middenconsole biedt ook plaats aan de M Mode knop. Daarmee kan de bestuurder de reacties en karakteristiek van de bestuurdersassistentiesystemen aanpassen, evenals de weergave in het instrumentenpaneel en het BMW Head-Up Display, voor een rijbeleving die past bij de situatie en het M karakter van de auto. De bestuurder heeft keuze uit de instellingen ROAD en SPORT; als M Drive Professional tot de uitrusting behoort, is er ook een TRACK modus.

Ook als optie verkrijgbaar, is het M Race Track Pack. Dat verlaagt het gewicht van de auto met 25 kilogram en omvat M Carbon-keramische remmen, lichtgewicht lichtmetalen M wielen (optioneel ook met semi-slicks) en de M Carbon kuipstoelen.

Exclusief en persoonlijk: hoogwaardige optionele uitrustingen.

De standaarduitrusting met onder meer 3-zone automatische airconditioning, LED interieurverlichting met Ambiance verlichting en een HiFi audiosysteem verhogen het comfort zowel tijdens de dagelijkse ritten als langere reizen. Ook de BMW Live Cockpit Professional met volledig digitale weergave, het cloud-based navigatiesysteem BMW Maps en de BMW Intelligent Personal Assistant behoren tot de standaarduitrusting van de nieuwe BMW M4 Competition Cabrio met M xDrive.

De technologische vooruitgang ten opzichte van het voorgaande model komt ook tot uiting in het aanzienlijk uitgebreide aantal bestuurdersassistentiesystemen. De belangrijkste nieuwe systemen zijn Steering & Lane Control Assistant met Active Navigation functie en assistentie bij smalle rijstroken – die behoren tot de optionele Driving Assistant Professional – en de Reversing Assistant (een van de functies van de optionele Parking Assistant).