De nieuwe BMW M5 CS

BMW breidt het aanbod van zeer sportieve CS modellen verder uit met de M5 CS. Deze exclusieve, speciale uitvoering – die in gelimiteerde aantallen wordt geproduceerd – trakteert vier inzittenden op een buitengewone rijbeleving en combineert uitzonderlijke prestaties met een exclusieve en luxueuze uitstraling.

De 4,4 liter V8 motor met 467 kW (635 pk) maakt de BMW M5 CS tot de krachtigste auto in de historie van BMW M. Tot de standaarduitrusting behoren de 8-traps M Steptronic transmissie met Drivelogic en het M xDrive vierwielaandrijvingssysteem. Die laatste biedt ook een 2WD modus voor pure achterwielaandrijving.

Verregaand toegepast lichtgewicht design zorgt voor een gewichtsreductie van zo’n 70 kilogram ten opzichte van de BMW M5 Competition. Met nieuw afgestelde vering en verder verfijnde demping is het onderstel aangepast op het lagere voertuiggewicht en het verhoogde prestatiepotentieel van de standaard Pirelli P Zero Corsa circuitbanden met bredere achterbanden (voor: 275/35 R 20, achter: 285/35 R 20).

De BMW M5 CS sprint in slechts 3,0 seconden van 0 naar 100 km/h en voor de sprint naar 0 naar 200 km/h zijn slechts 10,4 seconden nodig. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 305 km/h.

De uitzonderlijke rijbeleving aan boord van de BMW M5 CS is met vier personen tegelijk te ervaren – de bestuurder en voorpassagier in M Carbon kuipstoelen en de twee passagiers achterin in individuele stoelen. Het zwarte Merino leder (fijn generfd voor de voorstoelen) is voorzien van contrasterende panelen en decoratieve stiksels in Mugello Red. De geïntegreerde hoofdsteunen – met verlicht M5 logo voor de voorstoelen – tonen het silhouet van de legendarische Nürburgring.

De 12-uursmarkering met rode achtergrond op het met Alcantara beklede M stuurwiel is een klassiek raceautokenmerk. De schakelpaddles zijn gemaakt van carbon en de spaken van het stuurwiel zijn voorzien van een zwartchromen afwerking.

Een vaste lichtgewicht afdekking op de middenconsole vervangt de gebruikelijke armsteun met bergruimte en klep. Het zwarte Merino leder is afgewerkt met dubbele rode stiksels. De kleur rood is eveneens gebruikt voor de aanduiding ‘CS’ op het instrumentenpaneel en tussen de kuipvormige stoelen achterin.

De omlijsting van de BMW nierengrille en de ‘M5 CS’ emblemen op de nierengrille, op de M kieuwen in de voorspatborden en op de bagageklep zijn uitgevoerd in de opvallende tint Gold Bronze. Dat geldt ook voor de 20 inch gesmede M wielen in Y-spaak styling (voor: 9,5 J x 20, achter: 10,5 J x 20). De instaplijsten zijn voorzien van een verlicht ‘M5 CS’ opschrift.

De L-vormige lichtbuisjes van de BMW Laserlight koplampen stralen voor het dimlicht, grootlicht en het Welcome Light geel licht uit in plaats van wit, als verwijzing naar de succesvolle GT raceauto’s.

De motorkap, frontsplitter, spiegelkappen, achterspoiler, achterdiffusor, M Power motorafdekking en de inlaatddemper zijn gemaakt van met koolstofvezel versterkt kunststof (CFRP). Van sommige elementen zijn de koolstofvezels zichtbaar.

Tot de standaarduitrusting van de M5 CS behoren het roestvrijstalen sportuitlaatsysteem met vier onbewerkte uitlaateindpijpen en de M Carbon-keramische remmen. De remklauwen zijn standaard uitgevoerd in hoogglans rood, optioneel goudkleurig.

Behalve de carrosseriekleur Brands Hatch Grau metallic zijn ook de exclusieve matte BMW Individual carrosseriekleuren Frozen Brands Hatch Grey en Frozen Deep Green metallic leverbaar.

De marktintroductie van de nieuwe BMW M5 CS vindt plaats in de lente van 2021, met een vanafprijs van € 224.523,-.