De nieuwe BMW R 18 Transcontinental en de nieuwe BMW R 18 B

Met de nieuwe R 18 Transcontinental voegt BMW Motorrad een Grand American Tourer toe aan de R 18 familie. De R 18 B is een ‘Bagger’, een bijzonder populair genre in de VS. De nieuwe R 18 Transcontinental en R 18 B combineren de kracht van de Big Boxer met exclusieve uitrusting, een stijlvol design en een klassiek concept dat is gebaseerd op historische modellen.



De BMW R 18 Transcontinental is ontworpen voor reizen en het afleggen van lange afstanden in Amerikaanse stijl, zowel solo als met passagier en bagage. De R 18 B is daarentegen meer een rijdersmachine, met zinnenprikkelend rijplezier, gericht op cruisen.



De speciale uitrusting van de R 18 Transcontinental omvat: aan het stuur gemonteerde kuip met hoog windscherm en windgeleiders, cockpit met vier analoge ronde instrumenten en 10,25 inch TFT kleurendisplay, extra koplamp, Marshall audiosysteem, motorbeschermingsbeugels, koffers, topkoffer, buddyseatverwarming, chromen afwerkingsdetails en motorblok uitgevoerd in Silver metallic.



De nieuwe R 18 B heeft onder meer een laag windscherm in de stijl van een ‘Bagger’, een slankere buddyseat, zijkoffers (geen topkoffer) en het motorblok is uitgevoerd in matzwart metallic.



De grootste BMW boxermotor ooit, met hoog koppel.

Het hart van de nieuwe R 18 Transcontinental en R 18 B is een tweecilinder boxermotor, de Big Boxer, zoals dat ook is toegepast in de andere R 18 modellen. Het motorblok ziet er niet alleen imposant uit, maar ook de bouwwijze is in lijn met die van de traditionele luchtgekoelde boxermotoren die sinds het begin van BMW Motorrad in 1923 voor inspirerende rijbeleving zorgen. De grootste tweecilinder boxermotor ooit voor een motorfiets in serieproductie heeft een inhoud van 1.802 cc. Hij heeft een vermogen van 67 kW (91 pk) bij 4.750 t/min.

In het toerenbereik van 2.000 tot 4.000 t/min levert hij altijd meer dan 150 Nm koppel, met daarmee gepaard gaande trekkracht en een sonoor geluid.



Dubbel wiegframe van stalen buizen met een ruggengraat van plaatstalen delen en een tweezijdige swingarm met authentieke cardanaandrijving.

De nieuwe BMW R 18 Transcontinental en R 18 B hebben een dubbel wiegframe van stalen buizen, met een ruggengraat van plaatstalen delen. Het design is gebaseerd op een traditioneel frametype van BMW Motorrad. De bijzonder hoge bouwkwaliteit en aandacht voor detail zijn ook duidelijk terug te zien in subtiele details zoals de lasverbindingen tussen stalen buizen en gegoten of gesmede onderdelen. Net als bij de legendarische BMW R 5 is er sprake van een tweezijdige swingarm met een cardanasoverbrenging in het achterwiel die op authentieke wijze is opgebouwd met boutverbindingen.



Telescopische voorvork met afdekking, cantilever veerunit achter, lichtmetalen wielen en schijfremmen in combinatie met BMW Motorrad Full Integral ABS.

De vering en demping van de nieuwe BMW R 18 Transcontinental en R 18 B hebben bewust geen elektronische instellingsmogelijkheden. In plaats daarvan zorgen een telescopische voorvork en een centrale cantilever veerunit achter voor superieure wielgeleiding en een prettig veercomfort. Voor de best mogelijk rijeigenschappen, ook bij het rijden met passagier en bagage, is de veerunit achter voorzien van progressieve demping en automatische lastcompensatie.

Net als bij de legendarische BMW R 5 schuiven de bewegende veerbenen van de telescopische voorvork in een omhullende kraag. De diameter van de veerbenen is 49 mm, de veerweg is 120 mm voor en achter. De nieuwe R 18 Transcontinental en R 18 B hebben een remsysteem met dubbele schijfremmen voor en een enkele schijfrem achter, beide met vierzuiger vaste remklauwen. Verder zijn de nieuwe modellen voorzien van BMW Motorrad Full Integral ABS.



Standaard Dynamic Cruise Control (DCC), optioneel Active Cruise Control (ACC) met geïntegreerde afstandsregeling voor ontspannen toeren.

De BMW R 18 Transcontinental en R 18 B zijn standaard uitgerust met elektronische Dynamic Cruise Control (DCC). DCC houdt automatisch de door de berijder ingestelde snelheid aan. ‘Dynamic’ betekent dat de ingestelde snelheid ook constant wordt aangehouden op hellingen. Active Cruise Control (ACC) zorgt voor ontspannen toeren door automatisch de afstand tot de voorganger aan te passen – zonder dat de berijder zelf iets hoeft te doen. Met behulp van radarsensoren in de kuip accelereert de motorfiets automatisch mee met de voorganger of remt het volledig integrale remsysteem de motorfiets af wanneer dat nodig is. ACC zorgt ook voor extra veiligheid in bochten. Indien nodig verlaagt het systeem automatisch de snelheid om de bocht met een comfortabele en veilige hellingshoek te kunnen nemen.



Goede ergonomie voor best mogelijke controle.

De nieuwe R 18 Transcontinental en R 18 B hebben een zogenaamde ‘middenpositie’ voor de treeplanken en voetsteunen, geheel in lijn met de BMW Motorrad filosofie. Deze klassieke positie achter de cilinders is niet alleen kenmerkend voor BMW Motorrad, ook zorgt het voor een comfortabele en toch actieve houding voor de berijder en voor een optimale controle over de motorfiets. De R 18 Transcontinental is standaard voorzien van een bijzonder comfortabel verwarmbare buddyseat. Zo biedt hij berijder en passagier ook rijcomfort op lange afstanden. De R 18 B heeft een wat slankere buddyseat voor twee personen. De nieuwe R 18 Transcontinental is standaard uitgerust met treeplanken en de nieuwe R 18 B met bredere en meer comfortabele voetsteunen dan de R 18.



Cockpit met klassieke ronde instrumenten en 10,25 inch TFT kleurendisplay met standaard kaartnavigatie en uitgebreide connectiviteit.

De cockpit is speciaal ontworpen voor de nieuwe R 18 Transcontinental en R 18 B, met vier analoge ronde instrumenten en een 10,25 inch TFT kleurendisplay dat harmonieus aansluit op de klassieke uitstraling. Met het iconische BERLIN BUILT opschrift volgt de cockpit enerzijds de klassieke stijl van de nieuwe R 18 modellen, maar biedt het ook een perfect afleesbaar TFT kleurendisplay met maximale functionaliteit en informatie.



Standaard drie rijmodi, ASC en MSR verhogen rijveiligheid en rijplezier. Achteruitrijhulp Reverse Assist en Hill Start Control als opties.

De R 18 Transcontinental en R 18 B zijn standaard voorzien van drie rijmodi ‘Rain’, ‘Roll’ en ‘Rock’. Dat is ongebruikelijk in dit segment. Standaard is eveneens Automatic Stability Control (ASC), dat voor extra veiligheid zorgt.

Daarnaast beschikken de R 18 Transcontinental en R 18 B standaard over een motorkoppelregelsysteem (MSR). De optionele achteruitrijhulp Reverse Assist maakt het manoeuvreren gemakkelijker en de functie Hill Start Control vereenvoudigt het vanuit stilstand wegrijden op een helling.



De nieuwe R 18 Transcontinental en R 18 B: iconische stijl, met robuust frame en moderne technologie.

De nieuwe R 18 Transcontinental onderscheidt zich als luxueuze tourer en de nieuwe

R 18 B als stijlvolle ‘Bagger’, beide met een karakteristieke ‘stroomlijn’. De vormen van de kuip, de koffers en in het geval van de R 18 Transcontinental ook de topkoffer, zijn perfect op elkaar afgestemd. Het is de iconische stijl van geweldige tourers en cruisers van weleer. Het puristische design dat talrijke BMW Motorrad klassiekers kenmerkt, is te zien aan de vele details. Functionele en stijlvolle elementen zoals het dubbele wiegframe, de 24 liter druppelvormige brandstoftank, de open cardanaandrijving of de dubbele witte belijning op de lak (optie) verwijzen naar legendarische BMW boxermodellen. Ook de wielophanging verwijst hiernaar. Samen met de tweezijdige swingarm en cantilever veerunit is ook het robuuste frame van de R 5 perfect vertaald naar moderne tijden.



Standaard Marshall audiosysteem: een nieuwe digitale geluidsdimensie.

Met het Marshall audiosysteem bieden de nieuwe R 18 Transcontinental en R 18 B een intense geluidsbeleving. Standaard zijn de nieuwe R 18 Transcontinental en R 18 B al voorzien van een audiosysteem dat in samenwerking met de Britse fabrikant is ontwikkeld, met in de kuip geïntegreerde luidsprekers. Zwarte luidsprekerroosters met wit Marshall opschrift maken de klassieke uitstraling af. De audiosystemen Marshall Gold Series Stage 1 en Stage 2 zijn optioneel leverbaar en bieden een nog intenser luistergenot. Met tot vier luidsprekers en twee subwoofers met een totaal vermogen van 280 watt bieden ze een ongeëvenaarde geluidskwaliteit en ‘good vibrations’. Al 60 jaar produceert Marshall, oorspronkelijk uit Hanwell, Londen, nu gevestigd in Bletchley, Milton Keynes (Verenigd Koninkrijk), legendarische gitaarversterkers die worden gebruikt door ’s werelds beste muzikanten. Sinds 2012 hebben ze hun audiokwaliteit uitgebreid met bekroonde hoofdtelefoons en actieve luidsprekers die zijn ontworpen voor muziekliefhebbers.



De BMW R 18 Transcontinental First Edition en R 18 B First Edition: exclusief in lak en chroom.

Direct bij marktintroductie zijn de nieuwe R 18 Transcontinental en R 18 B leverbaar als exclusieve R 18 Transcontinental First Edition en R 18 First Edition. Zij vallen op door de klassieke zwarte lak met dubbele witte belijning.

Andere highlights zijn de speciaal ontworpen oppervlakken (Chrome Package), hoogwaardig stiksel voor de buddyseat en het First Edition opschrift.



Veel verschillende onderdelen voor perfecte customising en optimale individualisatie. Exclusieve Option 719 uitrusting.

De Originele BMW Motorrad Accessoires bieden talrijke mogelijkheden om de

R 18 Transcontinental en R 18 B naar persoonlijke smaak aan te passen. De fraaie collecties van gefreesde aluminium onderdelen van de R 18 en R 18 Classic, ontworpen in samenwerking met Roland Sands Design, zijn ook leverbaar voor de nieuwe

R 18 Transcontinental en R 18 B. BMW Motorrad biedt onder de naam Option 719 bijzonder hoogwaardige en exclusieve optionele uitrustingen, bijvoorbeeld Option 719 Galaxy Dust metallic lak en originele BMW Motorrad Accessoires.



De nieuwe R 18 Transcontinental en R 18 B highlights:

Aan het stuur gemonteerde kuip voor uitstekende bescherming tegen weer en wind.

Hoog windscherm (R 18 Transcontinental).

Laag windscherm (R 18 B).

Koffers in bijpassende kleur (27 liter, met audio 26,5 liter).

Vibratievrije topkoffer in bijpassende kleur (48 liter, met audio 47 liter, alleen voor R 18 Transcontinental).

Windgeleiders in bijpassende kleur (alleen voor R 18 Transcontinental).

24 liter brandstoftank.

Cockpit met vier analoge ronde instrumenten en 10,25 inch TFT kleurendisplay.

Grootste BMW boxermotor ooit, met inhoud van 1.802 cc.

Vermogen van 67 kW (91 pk) bij 4.740 t/min, maximaal koppel 158 Nm bij 3.000 t/min.

Altijd meer dan 150 Nm beschikbaar tussen 2.000 en 4.000 t/min.

Open, met glanzend nikkel beklede cardanas in klassieke stijl.

Dubbel wiegframe van stalen buizen, met ruggengraat van plaatstalen delen.

Dubbelzijdige Swingarm met cardanasoverbrenging in klassiek, robuust ontwerp.

Telescopische voorvork met vorkhulzen en cantilever veerunit achter met progressieve demping en automatische lastcompensatie voor optimale rijeigenschappen onder alle omstandigheden.

Comfortabele zithouding en ergonomie voor ontspannen cruisen en toeren met optimale controle.

Voor en achter schijfremmen en gegoten lichtmetalen wielen.

BMW Motorrad Full Integral ABS.

Standaard Dynamic Cruise Control (DCC).

Optionele Active Cruise Control (ACC) – cruise control met geïntegreerde afstandsregeling voor ontspannen toeren.

State-of-the-art LED verlichting met klassieke uitstraling.

Optioneel adaptieve bochtverlichting met draaiende lichtmodule voor betere verlichting van de weg in bochten.

Motorbescherming (alleen voor R 18 Transcontinental).

Standaard buddyseatverwarming (alleen voor R 18 Transcontinental).

Standaard handvatverwarming.

Instelbare hak- en teenschakelpedaal (in combinatie met treeplanken, standaard voor R 18 Transcontinental).