De nieuwe BMW S 1000 R combineert de sterke punten van de superbike BMW S 1000 RR met de compromisloze dynamiek van een Roadster. Innovatieve technologie en nieuwe uitrustingen zorgen voor nog verder verbeterde rijeigenschappen en meer veiligheid. Het nieuwe design is dynamischer en geeft de S 1000 R een opvallend, dynamisch en eigen karakter.

De nieuwe BMW S 1000 R – nieuwe generatie van dynamische Roadster op basis van de S 1000 RR.

Een oogstrelende roadster look gecombineerd met de rijdynamiek van een superbike – dat is waar het bij de nieuwe BMW S 1000 R om draait. Op cruciale punten zoals de motor en het frame is hij direct afgeleid van de S 1000 RR. De dynamische Roadster biedt dezelfde innovatieve technologie. De nauwe verwantschap aan de ‘RR’ is bovendien vanuit iedere hoek zichtbaar. De nieuwe S 1000 R is nog meer teruggebracht tot de essentie en biedt een ongekend dynamische gasrespons. Het volledig op acceleratie gerichte piekvermogen van 121 kW (165 pk) zorgt er samen met het ongeëvenaard lage gewicht van 199 kg (DIN), ABS Pro, Dynamic Traction Control (DTC), full-LED verlichting en nog veel meer standaarduitrusting voor dat de nieuwe S 1000 R wederom de maatstaf is in het dynamische Roadster-segment.

Nieuw ontwikkelde, 5 kg lichtere aandrijving gebaseerd op de S 1000 RR met aangepaste versnellingsbakverhoudingen, geoptimaliseerd vermogen in het middenbereik en optioneel motorkoppelregelsysteem (MSR).

De viercilinder lijnmotor is gebaseerd op die van de S 1000 RR en levert een vermogen van 121 kW (165 pk) bij 11.000 t/min. Het maximum koppel van 114 Nm is beschikbaar bij 9.250 t/min. Het koppel is over een breder toerenbereik uitgesmeerd, nog ‘voller’ en dankzij een bijzonder lineaire curve ook nog harmonieuzer. Om zowel het geluid, het brandstofverbruik als het toerental tijdens het rijden te beperken, in het bijzonder op kruissnelheid op buitenwegen, zijn de 4e, 5e en 6e versnelling langer gemaakt. De zelfversterkende anti-hop-koppeling werkt nog vloeiender en bovendien is de S 1000 R voor het eerst optioneel uitgerust met een motorkoppelregelsysteem (MSR). Het motorkoppelregelsysteem voorkomt dankzij elektronische aansturing dat het achterwiel gaat slippen bij abrupt gasgeven of terugschakelen.

Volledig nieuw, lichter frame gebaseerd op de S 1000 RR, Full Floater Pro kinematica, onderlangse swingarm en geoptimaliseerde ergonomie.

Net als de gehele motorfiets onderging ook het frame een aanzienlijke gewichtsbesparing. Het frame en de swingarm zijn gebaseerd op de S 1000 RR en aanzienlijk lichter geconstrueerd dan bij het voorgaande model. Tegelijkertijd heeft de motor in het zogenaamde Flex Frame nog meer een ondersteunende functie dan voorheen. Het nieuwe frame biedt dankzij zijn zeer smalle design nog meer voordelen. Zo is de motorfiets aanzienlijk smaller ter hoogte van de knieën van de berijder, wat zorgt voor een meer ontspannen zithouding en meer bewegingsvrijheid. Dankzij een instelbaar stuur kan de berijder de ergonomie verder optimaliseren. Standaard zijn twee posities mogelijk: 0 mm / +10 mm naar voren. Bovendien is optioneel een hogere stuurbevestiging leverbaar, die ook in de rijrichting met 0 mm / +10 mm kan worden gedraaid.

De onderlangse swingarm is overgenomen van de S 1000 RR en de centraal geplaatste veerbeen met Full Floater Pro kinematica staat nu aanzienlijk verder van de motor. Dit voorkomt opwarmen door de motor en dus een stabielere temperatuurhuishouding en zorgt bovendien voor constantere dempingseigenschappen. In combinatie met de van de motorsport afgeleide swingarm zorgt dit voor meer grip en minder bandenslijtage.

Standaard drie rijmodi, Dynamic Traction Control (DTC) en ABS Pro. Optioneel Rijmodi Pro met rijmodus Dynamic Pro, Dynamic Brake Control (DBC), motorkoppelregelsysteem (MSR), Engine Brake en Power Wheelie.

De nieuwe S 1000 R is standaard uitgerust met Dynamic Traction Control (DTC), ABS Pro met hellingshoekoptimalisatie en de drie rijmodi Rain, Road en Dynamic. Optioneel is Rijmodi Pro leverbaar, met de volledig instelbare Dynamic Pro modus die bijzonder veel instellingsmogelijkheden biedt. Rijmodi Pro biedt ook de Engine Brake functie, evenals het motorkoppelregelsysteem (MSR) en Wheelie Control. Tot slot zorgt Dynamic Brake Control (DBC), eveneens onderdeel van Rijmodi Pro, voor extra ondersteuning van de berijder bij een noodstop.

Multifunctioneel instrumentencluster met 6,5-inch TFT-scherm voor uitstekende afleesbaarheid en maximale informatievoorziening.

Ook het instrumentencluster van de S 1000 R is overgenomen van de S 1000 RR. Daarbij werd speciale nadruk gelegd op de best mogelijke afleesbaarheid en een groter aanbod van functies en informatie. Het scherm is dan ook groot, met een optimaal informatiedisplay voor een goede afleesbaarheid. De berijder kan kiezen voor aangepaste weergaven voor verschillende omstandigheden. Het Pure Ride Screen biedt bijvoorbeeld alle informatie voor gewone ritten, terwijl het Core Screen ook de hellingshoek, vertraging en tractiecontrole toont. Een Bluetooth-smartphone-interface maakt standaard pijlnavigatie op basis van een app mogelijk. Het TFT-display is dankzij de multicontroller links op het handvat comfortabel te bedienen. Het optionele M pakket biedt een derde Core Screen, met balkweergave en rondetijden.

Standaard nieuwe LED-koplamp en krachtige LED-lichtunits. Optioneel af fabriek Koplamp Pro met adaptieve bochtverlichting en iconische dagrijverlichting.

De lichtunits van de nieuwe S 1000 R maken gebruik van state-of-the-art LED-technologie. Zo heeft de opvallende LED-koplamp een geoptimaliseerd dim- en grootlicht. Ook de nieuw ontworpen richtingaanwijzers en achterlichten maken gebruik van LED-technologie. De richtingaanwijzers aan de achterzijde zijn afkomstig van de S 1000 RR en voorzien van een geïntegreerde weergave van het achter- en remlicht. De richtingaanwijzers aan de voorzijde zijn ‘verborgen’ bij de voorvork. De adaptieve bochtverlichting, als af fabrieksoptie onderdeel van Koplamp Pro, zorgt voor extra veiligheid in het donker. De bochtverlichting bestaat uit extra LED-modules, die verder de bocht in schijnen.

Nieuw, nog dynamischer design in een aantrekkelijke basiskleur en twee exclusieve stijlvarianten.

De nieuwe S 1000 R neemt veel kenmerken over van de S 1000 RR, maar legt duidelijk de nadruk op zijn karakter als dynamische Roadster. Nog meer dan voorheen zorgt het naar voren gerichte design met zijn nieuwe elementen voor een opvallende en dynamische visuele impact. Ook het kleurconcept benadrukt de sportieve, dynamische uitstraling van de nieuwe S 1000 R. Behalve de solid basiskleur Racing red zijn er speciale kleurcombinaties als onderdeel van het optionele Stijlvariant Sport en het M pakket.

De highlights van de nieuwe BMW S 1000 R: