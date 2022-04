De nieuwe BMW X7

Met zijn ongeëvenaarde combinatie van exclusiviteit, dynamiek, luxueuze ruimtelijkheid en veelzijdigheid heeft de BMW X7 zich in korte tijd ontwikkeld tot het meest succesvolle luxe topmodel van BMW. Verschillende verfijningen in het design – met name de impactvolle voorzijde – versterken het unieke karakter van de grootste Sports Activity Vehicle (SAV) van het merk. Eveneens vernieuwd is het M Sportpakket. Ook zijn tot 23 inch lichtmetalen wielen mogelijk (primeur voor af fabriek BMW wielen) en is de cockpit voorzien van de nieuwste generatie van het iDrive bedieningssysteem inclusief BMW Curved Display en BMW Operating System 8. Daarnaast heeft de nieuwe BMW X7 een nog rijkere standaarduitrusting, extra bestuurdersassistentiesystemen en de nieuwste 48V mild hybrid technologie voor alle drie de motorvarianten.



De nieuwe BMW X7 is een belangrijk onderdeel van het exclusieve productoffensief. De productie is in de BMW Group fabriek in Spartanburg, het centrum voor BMW X modellen in South Carolina, Verenigde Staten. De wereldwijde marktintroductie van de BMW X7 vindt plaats in augustus 2022.



Exterieurdesign: exclusieve looks, progressieve stijl.

Met zijn veelzijdigheid overtuigt het grootste BMW X model zowel op de weg als offroad. Verschillende aanpassingen aan het design accentueren de exclusiviteit. Meer dan ooit benadrukt het design de status van de BMW X7 als een van de topmodellen van het BMW aanbod. De nieuwe voorzijde is voorzien van kenmerkende BMW designelementen zoals de dubbele koplampen en de BMW nierengrille. In hun nieuwe vorm benadrukken ze de zelfverzekerde hoogte en visuele impact van de auto.



Opgedeelde koplampunits maken hun debuut bij de nieuwe BMW X7. De horizontale LED lichtelementen zijn hoger in de voorzijde geplaatst en bieden plaats aan de dagrijverlichting en richtingaanwijzers. De LED lichtunits daaronder zijn het dim- en grootlicht. Met hun donkere behuizing lijken ze diep in de voorzijde te liggen. De nieuwe adaptieve Matrix LED koplampen met antiverblindingsgrootlicht en automatische adaptieve lichtbundels doen ook dienst als mistverlichting.



Gerichte verlichting van de BMW nierengrille zorgt voor een rijke, extravagante uitstraling van de voorzijde van de nieuwe BMW X7, zowel stilstaand als onderweg. De BMW Iconic Glow nierengrille is standaard voor het topmodel BMW X7 M60i xDrive en optioneel voor de andere modelvarianten.



Aan de achterzijde wordt de progressieve stijl geaccentueerd door zeer slanke lichtunits, met nu een driedimensionale vormgeving. De elegante chroomlijst tussen de lichtunits is op verfijnde wijze door glas omsloten.



Het optionele, vernieuwde M Sportpakket laat de dynamische rijeigenschappen van de nieuwe BMW X7 volledig tot hun recht komen. Ook M specifieke designelementen voor het exterieur en interieur benadrukken de prestaties van de BMW X7 M60i xDrive. De carrosseriekleur Marina Bay Blue metallic is exclusief voor dit BMW M model. Een andere nieuwe carrosseriekleur is Sparking Copper Grey metallic. Standaard voor de nieuwe BMW X7 zijn 20 inch lichtmetalen wielen. Het topmodel en uitvoeringen met M Sportpakket zijn voorzien van 21 inch lichtmetalen M wielen. Voor het eerst is een BMW model optioneel af fabriek leverbaar met 23 inch lichtmetalen BMW wielen.



Luxueuze ruimtelijkheid, nog rijkere standaarduitrusting.

Het luxueuze gevoel van ruimte aan boord van de nieuwe BMW X7 is te ervaren op alle drie de zitrijen. De tweede zitrij biedt standaard plaats aan drie passagiers, met twee zeer comfortabele individuele stoelen als optie. Verwarmbare comfortstoelen zijn standaard voor bestuurder en voorpassagiers. Ook BMW Individual Merino lederen bekleding met uitgebreide omvang is standaard.



Het nieuwe dashboard – met compacte luchtuitstroomopeningen en standaard een Ambiance lichtstrip in het onderste deel – en het BMW Curved Display brengen een moderne stijl en progressieve digitalisering in het interieur. De innovatieve lichtstrip vormt een aanvulling op de standaard Ambiance verlichting. De van binnenuit met LED’s verlichte strip met ‘X7’ opschrift (of het M logo bij de BMW X7 M60i xDrive) is een integraal onderdeel van de lichteffecten die zich aanpassen op de omstandigheden. De exclusiviteit in het interieur wordt er extra door benadrukt. De transmissiehendel is voorzien van een nieuw, geavanceerd design.



De rijkere standaarduitrusting voor de nieuwe BMW X7 biedt nog meer comfort en welzijn. Naast 4-zone automatische klimaatcontrole, een glazen panoramadak en een hi-fi systeem zijn er ook de comfortstoelen voor bestuurder en voorpassagier, een met leder bekleed sportstuurwiel met schakelpaddles en een nieuw opbergvak met draadloze oplaadmogelijkheid voor mobiele apparaten. Highlights van de optielijst zijn het glazen panoramadak Sky Lounge (verlicht met LED elementen), het Bowers & Wilkins Surround Sound System en het nieuwe Travel & Comfort systeem. Voor bestuurder en voorpassagier behoren ook actieve stoelventilatie en een massagefunctie tot de mogelijkheden. Met het nieuwe Comfort Pack zijn ook de stoelen op de tweede en derde zitrij verwarmbaar, net als het stuurwiel en de armsteunen voorin.



Nieuw ontwikkelde motoren met de nieuwste 48V mild hybrid technologie.

Bovenaan het motorenaanbod staat de nieuwe 4,4-liter V8 benzinemotor voor de BMW X7 M60i xDrive. Deze motor is afgeleid van de motoren die worden gebruikt voor de modellen van BMW M GmbH. M TwinPower Turbo technologie en een cross-bank uitlaatspruitstuk zorgen voor een vermogen van 390 kW (530 pk) en een koppel van 750 Nm in combinatie met een indrukwekkende krachtontwikkeling.



De nieuwste generatie zescilinder-in-lijn debuteert in de BMW X7 xDrive40i. Er zijn talrijke innovaties voor het verbrandingsproces, de uitwisseling van verbrandingsgassen en inlaatlucht, klepaansturing, injectie en ontsteking. Het resultaat zijn betere prestaties en tegelijkertijd meer efficiëntie. Het vermogen van de motor ligt 35 kW (47 pk) hoger dan voorheen, met in totaal 280 kW (380 pk). Het koppel is met 70 Nm toegenomen tot 520 Nm, met dankzij de mild hybrid technologie een tijdelijke piek van 540 Nm.



Verschillende upgrades voor de zescilinder-in-lijn dieselmotor van de nieuwe BMW X7 xDrive40d zorgen voor een lager verbruik en emissie. Het vermogen van de motor bedraagt 259 kW (352 pk). De dieselmotor levert een koppel van 700 Nm, met dankzij het mild hybrid systeem een piek van 720 Nm.



De drie motoren hebben iets belangrijks gemeen: de integratie van een nieuwe generatie 48V mild hybrid technologie. Bij deze nieuwe versie zorgt een in de aandrijflijn geïntegreerde starter/generator voor 9 kW (12 pk) extra vermogen en 20 Nm extra koppel. Alle motoren worden gecombineerd met een 8-traps Steptronic Sport transmissie met schakelpaddles aan het stuurwiel en een Sprint functie. De intelligente BMW xDrive vierwielaandrijving zorgt ervoor dat het vermogen, ook op onverharde of ongelijke ondergrond, optimaal op de weg wordt overgebracht.



Geavanceerde ondersteltechnologie voor optimale dynamiek en comfort.

De standaard adaptieve luchtvering op voor- en achteras zorgt samen met elektronisch aangestuurde dempers voor de typerende BMW dynamiek en uitstekend comfort op lange reizen. Standaard voor de nieuwe BMW X7 M60i xDrive is ook Integral Active Steering en Executive Drive met actieve rolstabilisatie. Beide zijn optioneel leverbaar voor de zescilindermodellen, evenals het xOffroad Pack.



Alle onderstelsystemen zijn nieuw afgesteld voor de nieuwe BMW X7 en bieden het meest brede spectrum tussen sportiviteit en rijcomfort. Standaard voor de BMW X7 M60i xDrive zijn 21” lichtmetalen wielen en een M Sportdifferentieel achter.



Extra bestuurdersassistentiesystemen.

Het comfort en de veiligheid in de nieuwe BMW X7 worden verder verbeterd dankzij een aanzienlijk uitgebreid aanbod van geautomatiseerde rij- en parkeersystemen. Nieuw zijn onder meer de extra functies van Front Collision Warning, dat nu ook tijdens het afslaan aanrijdingen voorkomt met fietsers, voetgangers en tegemoetkomend verkeer. Bij de optionele Active Cruise Control met Stop & Go functie hoort ook de automatische Speed Limit Assist die gebruikmaakt van routebegeleiding en verkeersbordherkenning. Ook nieuw is een functie die waarschuwt voor een dreigende aanrijding bij het openen van een portier.



De standaard Parking Assistant omvat ook de Reversing Assistant Camera en Reversing Assistant (achteruitrijassistent). In combinatie met het optionele Parking Assistant Professional kan de Reversing Assistant het achteruitrijden van de bestuurder overnemen voor een afstand van maximaal 200 meter. De nieuwe Trailer Assistant maakt manoeuvreren met een aanhanger nog gemakkelijker. De nieuwe Manoeuvre Assistant kan manoeuvres over een afstand van tot 200 meter opslaan. De eerstvolgende keer dat de BMW bij een opgeslagen beginpunt aankomt, kan de Manoeuvre Assistant al deze taken automatisch uitvoeren. De assistent bedient hierbij het gaspedaal, de remmen, het sturen en wisselt zelf tussen de voor- en achteruitversnelling. Tijdens het uitvoeren van de automatische manoeuvre kan de bestuurder zijn aandacht vestigen op de omgeving van de auto.



Nieuwste generatie BMW iDrive met BMW Curved Display.

De standaard BMW Live Cockpit Plus in de nieuwe BMW X7 omvat de nieuwste versie van het BMW iDrive bedieningssysteem. Het is gebaseerd op het BMW Operating System 8 en maakt gebruik van het BMW Curved Display, dat wordt gevormd door een 12,3 inch informatiedisplay en een Control Display van 14,9 inch. Samen met de steeds verder uitbreidende vaardigheden van de BMW Intelligent Personal Assistant is het nieuwe BMW iDrive sterk gericht op bediening via aanraking, gebaren en spraaksturing.



Het met cloudgegevens werkende navigatiesysteem BMW Maps is optioneel uit te breiden met Augmented View op het Control Display. De optionele BMW Digital Key Plus maakt het mogelijk om de nieuwe BMW X7 op afstand te ont- en vergrendelen via de smartphone, via extra beveiligde ultrabreedband (UWB) technologie. Ook biedt de nieuwe BMW X7 de voordelen van geoptimaliseerde smartphone integratie en een gepersonaliseerd BMW ID.



Het brandstofverbruik van de nieuwe BMW X7 bedraagt gemiddeld 7,6–13,3 l/100 km en de CO 2 emissie gemiddeld 200–303 g/km. Deze waarden zijn vastgesteld volgens de WLTP cyclus. Alle cijfers met betrekking tot prestaties, verbruik en emissies zijn voorlopige cijfers.

CO2 EMISSIONS & CONSUMPTION.

BMW X7 xDrive40i:

Fuel consumption, combined: 10.5 – 9.2 l/100 km

(26.9 – 30.7 mpg imp) (WLTP); – (NEDC);

CO 2 emissions, combined: 240 – 210 g/km (WLTP); – (NEDC).*



BMW X7 M60i xDrive:

Fuel consumption, combined: 13.3 – 12.2 l/100 km

(21.2 – 23.2 mpg imp) (WLTP); – (NEDC);

CO 2 emissions, combined: 303 – 278 g/km (WLTP); – (NEDC).*

BMW X7 xDrive40d:

Fuel consumption, combined: 8.7 – 7.6 l/100 km

(32.5 – 37.2 mpg imp) (WLTP); – (NEDC);

CO 2 emissions, combined: 230 – 200 g/km (WLTP); – (NEDC).*



* preliminary data