De nieuwe C-Klasse Estate All-Terrain: ook in zijn element buiten de gebaande paden

Na de introductie van het succesvolle All-Terrain concept met de E-Klasse in het voorjaar van 2017, is er nu met de C-Klasse een tweede multitalent met een markante look en veelzijdige capaciteiten.

Met circa 40 mm meer bodemvrijheid dan de conventionele C-Klasse Estate, standaard vierwielaandrijving 4MATIC en twee offroad-rijprogramma’s vindt de C-Klasse All-Terrain met zijn grotere wielen makkelijk zijn weg in licht terrein zoals onverharde paden. Tot de offroad-designelementen behoren de kenmerkende grille, de speciale bumpers, de optische bodembeschermingsplaat voor en achter en de claddings (wielkastbekleding) in mat donkergrijs. Bovendien beschikt het crossover-model over veel highlights van de onlangs geïntroduceerde nieuwe C-klasse. Daartoe behoren de efficiënte viercilindermotoren met 48V-techniek, het zelflerende en intuïtieve infotainmentsysteem MBUX (Mercedes-Benz User Experience) en rijassistentiesystemen van de nieuwste generatie. DIGITAL LIGHT (optie) omvat een speciaal offroad-licht. De C-Klasse All-Terrain beleeft in september zijn wereldpremière op de IAA in München en arriveert nog dit jaar bij de Europese dealers.

“De meer dan 10,5 miljoen exemplaren die sinds 1982 van de C-Klasse zijn verkocht tonen aan hoe populair de C-Klasse is bij onze klanten. Ook de nieuwe generatie heeft een vliegende start gemaakt, met meer dan 50.000 bestellingen in slechts drie maanden tijd. Met de C-Klasse All-Terrain voegen we naast de Limousine en Estate een nieuwe variant toe aan ons sterke aanbod in dit succesvolle segment“, aldus Britta Seeger, lid van de raad van bestuur van Daimler AG en Mercedes-Benz AG en verantwoordelijk voor Sales.

In vergelijking met de conventionele C-Klasse Estate heeft de All-Terrain iets grotere afmetingen. Hij is 4 mm langer en meet in totaal 4.755 mm. Door de claddings is de breedte met 21 mm toegenomen tot 1.841 mm. Door de circa 40 mm grotere bodemvrijheid is ook de voertuighoogte toegenomen, tot 1.494 mm. De standaard bandenmaat is 225/55 R17 op 7,5 J x 17 H2 ET 44,5-velgen, optioneel zijn leverbaar 245/45 R18-banden op 8 J x 18 H2 ET 41-velgen en 245/40 R19-banden op 8 J x 19 H2-velgen met een offset van 41 mm.

De inhoud en variatie van de bagageruimte blijven gelijk: de sportieve achterzijde herbergt een laadcapaciteit van 490 tot 1.510 liter. De achterbankleuning van de Estate is in de verhouding 40:20:40 in delen neerklapbaar. De standaard EASY PACK-achterklep kan comfortabel met een druk op de knop worden geopend of gesloten: via de knop op de contactsleutel, de schakelaar in het bestuurdersportier of de ontgrendelingshendel op de achterklep.

Markante look: designelementen die de offroad-uitstraling benadrukken

De grille met één enkele lamel, verchroomde sierelementen en geïntegreerde ster kenmerkt het front. De verticale spijlen in de grille benadrukken de hoogwaardige uitstraling door hun hoogglanzend zwarte look. De kenmerkende voorbumper is deels van donkergrijze, generfde kunststof, wat het robuuste karakter van het model benadrukt. Daaronder bevindt zich een optische bodembeschermingsplaat in hoogglanzend chroom.

Deze C-Klasse variant beschikt over claddings in mat donkergrijs op de voorspatschermen en op de achterste zijwand. De modelspecifieke dorpelverbreders contrasteren in deze kleur en uitvoering optisch met de lak van de carrosserie. Een extra chromen sierlijst is geïntegreerd in de dorpelbekleding. Voor de All-Terrain zijn exclusieve velgdesigns in de maten 17 tot 19 inch leverbaar. Aan de achterzijde onderstrepen de nieuw ontworpen meerdelige bumper, de modelspecifieke verchroomde laaddrempelbescherming en de optische bodembeschermingsplaat het bijzondere karakter van dit model.

Aangezien de All-Terrain modellen zijn gebaseerd op het AVANTGARDE exterieur, zijn de sierlijst op de bovenkant van de portieren, de sierlijst op de ruitframes en de dakreling uitgevoerd in gepolijst aluminium. De B-stijlen en de achterzijruitspijlen zijn uitgevoerd in hoogglanzend zwart. Indien er is gekozen voor het nightpakket zijn andere elementen (bijvoorbeeld de E-line, de bovenkant van de portieren en de buitenspiegels) en sierelementen voor en achter (optische bodembeschermingsplaat voor en achter, alsmede laaddrempelbescherming) in hoogglanzend zwart uitgevoerd.

Het AVANTGARDE interieur is eveneens standaard bij de All-Terrain. Met zwart, macchiatobeige/zwart en siennabruin/zwart zijn er drie kleurconcepten waaruit gekozen kan worden. Het dashboard is voorzien van een band in zilverchroom en een sierpaneel in matte diamantzeefdruk (andere uitvoeringen zijn leverbaar). Het grote sierpaneel loopt vloeiend, zonder onderbreking, over van de middenconsole naar het dashboard.

Het dashboard is licht naar de bestuurder gedraaid, onder een hoek van 6°. Het standaard 12,3 inch (31,2 cm) lcd-bestuurdersdisplay met hoge resolutie staat vrij en lijkt te zweven voor het vleugelprofiel en het sierpaneel. Dit onderscheidt het bestuurdersdisplay van de traditionele cockpit met klassieke ronde instrumenten. Voor de All-Terrain werd een nieuwe ‘offroad‘-context ontworpen. Deze bevat specifieke informatie zoals de hellingshoek en de stuurhoek. Ook de geografische coördinaten en een kompas worden weergegeven.

Een highlight zijn de stoelen met een AVANTGARDE-specifiek stoeldessin. Ze bieden veel comfort en zijdelingse ondersteuning. Het multifunctionele sportstuur in zwart leder met zilverkleurig paneel oogt aantrekkelijk en ligt goed in de hand. Het AVANTGARDE interieur is ook voorzien van sfeerverlichting.

Voor zwaardere taken: comfortonderstel met circa 40 mm meer bodemvrijheid

De All-Terrain heeft circa 40 mm meer bodemvrijheid dan de conventionele C-Klasse Estate, en de wielen hebben een grotere diameter: dat maakt de All-Terrain geschikt voor rijden over een oneffen ondergrond. De vier draagarmen aan de voorzijde zijn voorzien van iets grotere fusees. Aan de achterzijde is de multilink-as gemonteerd op een subframe.

Voor een evenwichtig rijcomfort en een hoge rijstabiliteit is het comfortonderstel met passief dempingssysteem standaard bij deze modelvariant: de demping wordt aangepast aan het wegdek, afhankelijk van de amplitude. Bij kleinere hobbels wordt het afrolcomfort verhoogd door de demping te verminderen, bij grotere hobbels zorgt de volledige demping voor meer stabiliteit.

Een kwestie van karakter: DYNAMIC SELECT met offroad-rijprogramma’s

Naast ECO, COMFORT, SPORT en INDIVIDUAL beschikt de All-Terrain over nog twee DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s voor offroad-rijden: OFFROAD is ontworpen voor licht terrein, zoals onverharde wegen, grind of zand; OFFROAD+ met DSR (Downhill Speed Regulation) wordt aanbevolen voor wat zwaarder en steiler terrein. DYNAMIC SELECT past de karakteristieken van de motor, transmissie, besturing, ESP® en 4MATIC aan. De bestuurder kan tussen de rijprogramma‘s schakelen via het touchscreen onder het centrale display.

Breedtewerking: DIGITAL LIGHT inclusief offroad-licht

De C-Klasse is standaard uitgerust met high-performance led-koplampen. Als optie kan het van de nieuwe S-Klasse bekende DIGITAL LIGHT gekozen worden. Bij de All-Terrain omvat het een speciaal offroad-licht. Bij het rijden in licht terrein zorgt de brede lichtbundel ervoor dat de bestuurder obstakels eerder ziet, ook in bochten. Zodra het OFFROAD-rijprogramma wordt geactiveerd, wordt het offroad-licht ingeschakeld. De functie is actief tot 50 km/h en wordt boven deze snelheid automatisch uitgeschakeld.

DIGITAL LIGHT heeft in elke koplamp een lichtmodule met drie extreem krachtige leds, waarvan het licht wordt gebroken en gericht door 1,3 miljoen microspiegels. De resolutie bedraagt dus in totaal meer dan 2,6 miljoen pixels per auto.

Met deze dynamiek en precisie creëert dit systeem vrijwel onbeperkte mogelijkheden voor een hoge resolutie lichtverdeling die zich perfect aanpast aan de omgevingsomstandigheden. Doorslaggevend hierbij is echter niet alleen de techniek in de koplamp, maar ook de digitale intelligentie erachter. Camera- en sensorsystemen aan boord detecteren andere weggebruikers. Krachtige computers evalueren de gegevens en digitale kaarten in milliseconden en geven de koplampen de commando’s om de lichtverdeling in alle situaties aan te passen.

Deze revolutionaire lichttechniek kan worden uitgebreid met projectiefuncties. Deze extra functies zijn als optie af fabriek of online in de Mercedes-Benz Shop verkrijgbaar en worden geactiveerd via over-the-air (OTA) technologie. Dit systeem kan het rijden veiliger maken door hulplijnen, symbolen en animaties op de weg te projecteren. DIGITAL LIGHT projecteert bijvoorbeeld twee hulplijnen bij wegwerkzaamheden. Deze geven ruwweg de breedte van de auto aan. Zo kan de bestuurder zich nog beter oriënteren op de versmalde rijstrook. De intelligente technologie belicht voetgangers in de gevarenzone met een spotlightfunctie en verduidelijkt hun positie met geprojecteerde richtingspijlen. Bestuurders die op opritten van snelwegen of eenrichtingswegen tegen de richting in rijden (spookrijders), worden gewaarschuwd met een symbool. Hetzelfde waarschuwingssymbool verschijnt voor het rijden door rood licht of voor stopborden.

Aankoppelen maar: slimme assistenten voor het rijden met aanhangwagen

Met standaard vierwielaandrijving en een maximaal aanhangwagengewicht tot 1.800 kg is de All-Terrain uitgerust voor het trekken van een aanhangwagen. Als optie is een gedeeltelijk elektrische trekhaak met zwenkbare kogelkop en ESP®-aanhangwagenstabilisatie leverbaar. Een knop in de bagageruimte ontgrendelt de trekhaak. Vervolgens kan deze worden uitgeklapt. Het controlelampje gaat uit wanneer de trekhaak correct is vergrendeld.

Vanaf een snelheid van 65 km/h kan de ESP®-aanhangwagenstabilisatie automatisch ingrijpen in kritieke situaties. Wanneer ongewenste slingerbewegingen worden gedetecteerd, worden ze gedempt met behulp van wisselende remingrepen op afzonderlijke wielen. Dit is meestal voldoende om gevaarlijke slingerbewegingen te beperken. Indien nodig vermindert het systeem ook de snelheid van de auto: dit gebeurt door het motorkoppel te verlagen en de auto op alle vier de wielen af te remmen.

Een aanhangwagenassistent is leverbaar in combinatie met deze optie en met het parkeerpakket met 360°-camera. Deze maakt het manoeuvreren met de aanhangwagen gemakkelijk, zelfs voor onervaren bestuurders. De aanhangwagenassistent regelt automatisch de stuurhoek van het trekkende voertuig tot een snelheid van 5 km/h en tot een hellingshoek van 15 procent.

Het systeem wordt bij stilstand geactiveerd door de achteruitversnelling te selecteren en door op de parkeertoets links van het touchpad in de middenconsole te drukken.

De aanhangwagenassistent kan intuïtief worden bediend met MBUX: via het centrale display of het touchpad in de middenconsole hoeft de bestuurder alleen maar de gewenste manoeuvre aan te geven. Zo de knikhoek worden gekozen waaronder de combinatie achteruitrijdt. Voor het eerst zijn zo vrij instelbare bochten tot 90° mogelijk. De besturing wordt automatisch zo aangestuurd dat de hoek behouden blijft. De bestuurder kan ook kiezen voor de functie ‘rechtdoor trekken‘ wanneer de aanhangwagen de juiste richting heeft bereikt en rechtdoor achteruit moet blijven rijden. Het manoeuvreerproces kan vanuit verschillende cameraperspectieven worden gevolgd. Dynamische hulplijnen tonen het traject, de voertuigbreedte en de afstand tot herkende objecten.

Stabiele voorwaartse drang: 4MATIC van de nieuwste generatie

Meer tractie en rijstabiliteit, ook op een moeilijke ondergrond, worden geboden door de vierwielaandrijving 4MATIC, die standaard is bij de All-Terrain. Tot 45 procent van het motorvermogen wordt naar de vooras geleid, tot 55 procent naar de achteras. De wens naar nog meer efficiëntie en de negentraps automatische transmissie maakten een doorontwikkeling van de 4MATIC-aandrijving noodzakelijk.

Met de nieuwe voorwielaandrijving kan een hoger koppel worden overgebracht met een ideale aslastverdeling voor de rijdynamiek. Bovendien levert dit een aanzienlijk gewichtsvoordeel op ten opzichte van het systeem van de vorige generatie – dit levert een bijdrage aan de CO 2 -reductie. De technici zijn er ook in geslaagd om de wrijvingsverliezen in de nieuwe tussenbak te beperken. Bovendien beschikt deze over een gesloten oliecircuit en zijn er geen extra koelmaatregelen nodig.

Geëlektrificeerd: de motoren

De All-Terrain is leverbaar met een benzine- of een dieselmotor. De nieuwe viercilinder benzinemotor (M 254) heeft een geïntegreerde startdynamo van de tweede generatie (ISG). Gedurende korte tijd kan het vermogen elektrisch met maximaal 15 kW worden verhoogd.

Dankzij recuperatie en de mogelijkheid om met uitgeschakelde motor te ‘zeilen‘, is de benzinemotor zeer efficiënt. In de M 254 heeft Mercedes-Benz voor het eerst alle innovaties van de modulaire motorenfamilie van vier- en zescilinder benzine- en dieselmotoren in één motor samengebracht. Daartoe behoren de NANOSLIDE® cilindercoating, de CONICSHAPE®-technologie (‘conisch honen‘) en de direct bij de motor geplaatste uitlaatgasnabehandeling. Nieuw is de gesegmenteerde lader met gebundelde stroming, een doorontwikkeling van de Twin Scroll-technologie, voor een nog directere laadrespons.

De dieselvariant beschikt eveneens over een mild-hybrid aandrijving. Zijn viercilinder dieselmotor (OM 654 M) heeft een geïntegreerde startdynamo van de tweede generatie en een gedeeltelijk 48V-boordnet. De dieselvariant kan ook met uitgeschakelde motor recupereren en zeilen. De elektrificatie maakt het gebruik van een elektrische koelcompressor voor de airconditioning mogelijk.

Andere sterke punten van de nieuwe generatie C-Klasse

De voor- en achterpassagiers profiteren van de iets grotere exterieurafmetingen van de nieuwe modelgeneratie. In vergelijking met de voorganger is de elleboogbreedte voor de bestuurder en voorpassagier met 22 mm en voor de achterpassagiers met 15 mm toegenomen. Achterin is 11 mm meer hoofdruimte beschikbaar. De tot 35 mm grotere knieruimte achterin maakt het reizen voor de achterpassagiers nog comfortabeler.

Op het gebied van digitalisering en kwaliteit heeft de C-Klasse in het interieur opnieuw een grote stap voorwaarts gezet. Highlights in het interieur, zoals het van de nieuwe S-Klasse overgenomen display- en bedieningsconcept, krijgen nu een sportieve interpretatie. Dit wordt geaccentueerd door de op de bestuurder gerichte indeling: het dashboard en het centrale display zijn onder een hoek van 6° licht naar de bestuurder toe gedraaid.

Bij de tweede generatie MBUX (Mercedes-Benz User Experience) hebben de hardware en software een grote sprong voorwaarts gemaakt: de scherpe beelden op de lcd-displays maken het eenvoudig om voertuig- en comfortfuncties te bedienen. Het bestuurdersdisplay en het centrale display zorgen voor een esthetische ervaring. Het uiterlijk van de displays kan worden geïndividualiseerd met in totaal drie weergavestijlen (klassiek, sportief, subtiel) en verschillende modi.

In de klassieke weergavestijl wordt de bestuurder verwelkomd door een vertrouwde lay-out van het display. Het beproefde concept met twee kokers biedt informatie die relevant is voor de bestuurder, waarbij de inhoud wordt afgewisseld tussen de twee ronde displays. De sportieve weergavestijl wordt gedomineerd door de kleur rood, met een dynamisch vormgegeven centrale toerenteller. In de subtiele weergavestijl is de inhoud beperkt tot het essentiële. Bovendien kunnen beide displays worden aangepast aan de zeven kleurenwerelden van de sfeerverlichting. Het resultaat is een indrukwekkende kleurbeleving in het interieur.

In vergelijking met het rijassistentiepakket van de vorige C-Klasse beschikt dit pakket over aanvullende en verbeterde functies. Deze verminderen de belasting van de bestuurder in het dagelijks verkeer, om comfortabeler en veiliger rijden mogelijk te maken. in geval van gevaar kunnen de systemen de bestuurder helpen om adequaat te reageren op een dreigende aanrijding. Een nieuw weergaveconcept in het bestuurdersdisplay laat zien hoe de systemen werken.

Het veiligheidsconcept van de C-Klasse is gebaseerd op een intelligent geconstrueerde carrosserie met bijzonder stijf passagierscompartiment en speciaal ontworpen voertuigstructuren. Daarnaast is er de interactie met de veiligheidssystemen: bij een ernstig ongeval kunnen bijvoorbeeld de gordelspanners en de airbags worden geactiveerd om de inzittenden te beschermen. Met behulp van tal van numerieke simulaties en crashtests in de praktijk werd de voertuigstructuur zo ontworpen dat de inzittenden bij een ongeval de best mogelijke bescherming wordt geboden. Naast de wettelijke vereisten werd bij het ontwerpen van de auto ook rekening gehouden met interne testvereisten en testcriteria voor passieve veiligheid die kunnen worden afgeleid uit echte ongevallen.

Verbeterd massagecomfort

De optionele massagefunctie van de voorstoelen is uitgebreid tot het gehele ruggedeelte: acht kamers in de rugleuning zorgen voor een verbeterd diepte-effect. Een vibratiemassage is mogelijk aan de bestuurderszijde. Hiervoor zijn vier motoren in het kussen geïntegreerd. Voor het eerst is stoelverwarming achter leverbaar.

De holistische ‘Fit & Healthy‘-aanpak van het ENERGIZING-comfortprogramma zorgt ervoor dat de inzittenden de verschillende comfortsystemen in de S-Klasse met een druk op de knop of via spraakcommando‘s kunnen ervaren en bundelt ze in programma’s tot belevingswerelden. Tegelijkertijd creëert het systeem een passende sfeer in het interieur – bijvoorbeeld verkwikkend bij vermoeidheid of ontspannend bij een verhoogd stressniveau. De ENERGIZING COACH stelt op basis van voertuig- en ritgegevens een passend fitness- of wellnessprogramma voor. Als de bestuurder over een geschikte wearable beschikt, neemt het systeem ook de informatie over slaapkwaliteit en stressniveau op in zijn intelligente algoritme.

Het AIR BALANCE-pakket zorgt voor een individuele parfumering van het interieur – in overeenstemming met de persoonlijke voorkeur en stemming. Dankzij verfrissende ionisatie en zuiverende filtratie van de buiten- en binnenlucht draagt het ook bij tot een betere luchtkwaliteit aan boord en een verhoogd gevoel van welbehagen.

Met behulp van over-the-air updates (OTA) kunnen diverse softwarecomponenten up-to-date worden gehouden. Zodra er een nieuwe update van Mercedes-Benz beschikbaar is, verschijnt er een melding in MBUX. De update wordt op de achtergrond gedownload en geïnstalleerd. De gebruiker moet dan opnieuw expliciet akkoord gaan met de activering ervan. Voor de overdracht van de gegevens vertrouwt Mercedes-Benz vanwege de hoge veiligheidsstandaard op de mobiele communicatietechnologie en de in de auto geïnstalleerde communicatiemodule.