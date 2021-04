De nieuwe Jaguar F-TYPE R-Dynamic Black

Jaguar introduceert de nieuwe F-TYPE R-Dynamic Black. Deze exclusieve uitvoering combineert een nog krachtiger design met een luxueuzere uitrusting, waarmee het perfect geproportioneerde en oogstrelende ontwerp van de Jaguar F-TYPE nog zich nog nadrukkelijker onderscheidt. De R-Dynamic Black is leverbaar als Coupé en Convertible en met keuze uit de 221 kW (300 pk) viercilinder en 331 kW (450 pk) V8 benzinemotor. De prijzen beginnen bij € 96.091,44,-.

Het design van de Jaguar F-TYPE R-Dynamic Black wordt geaccentueerd door het Black Pack en de 20-inch vijfspaaks ‘split-spoke’-wielen in hoogglans zwart. Deze wielen zijn bekend als ‘Style 5039’ en niet leverbaar voor andere modellen. De onderscheidende uitstraling van de R-Dynamic Black wordt extra versterkt met de drie leverbare, zorgvuldig geselecteerde carrosseriekleuren: Santorini Black, Eiger Grey en Firenze Red.

Het op de bestuurder gerichte ‘1+1-interieur’ wordt gekenmerkt door een luxueuze ambiance. De slanke, 12-voudig verstelbare Performance Seats zijn bekleed in Windsor-leder. Daarbij is er keuze uit Ebony met Light Oyster stikwerk of de sportievere optie Mars met Flame Red stiksel. Details zoals het prachtig gemaakte stikselpatroon dat ook terugkomt in de portierbekleding, behoren tot de verfijnde details die de F-TYPE speciaal maken.

Het op de bestuurder gerichte interieur is, net als het exterieur, geëvolueerd tot een pure uiting van elegantie en prestaties. Door extra focus op het Britse Jaguar-vakmanschap en de toevoeging van prachtige, discrete details is een uitzonderlijke combinatie van luxe en sportiviteit gecreëerd. Het patroon van de stoelbekleding komt ook terug in de suède bekleding van het 12,3-inch Interactive Driver Display. Andere details zijn de zijdeglans aluminium schakelpaddels, de Ebony suède hemelbekleding en de verlichte instaplijsten met Jaguar opschrift.

Julian Thomson, Design Director, Jaguar: “Creating the new F-TYPE R-Dynamic Black models gave us the opportunity to subtly enhance the way the car looks – inside and out – and at the same time amplify both the luxury and sporting elements of its character. The result is an even more purposeful, focused, distinctive design with real presence, whether you choose the Coupé or Convertible, the four-cylinder or the V8.”

De krachtige, verfijnde en responsieve motoren van de Jaguar F-TYPE R-Dynamic Black zijn gekoppeld aan een 8-traps Quickshift-transmissies met volledig handmatige bediening via de SportShift-schakelaar of de schakelpaddels.

De achterwielaangedreven versie met de 221 kW (300 pk) sterke 2,0-liter Ingenium viercilindermotor lever al bij 1.500 t/min zijn maximumkoppel, wat zorgt voor een uitzonderlijk gasrespons over het gehele toerenbereik. Daarmee staat de F-TYPE garant voor een acceleratie van 0-100 km/u in 5,7 seconden en een topsnelheid van 250 km/u.

De 331 kW (450 pk) sterke 5,0-liter supercharged V8-motor is ontwikkeld sensationele prestaties. Het maximumkoppel van 580 Nm is beschikbaar vanaf 2.500 t/min. Deze motor is leverbaar in combinatie met achterwielaandrijving of vierwielaandrijving met Intelligent Driveline Dynamics. Beide aandrijflijnen zijn voorzien van een elektrisch actief achterdifferentieel voor optimale tractie en accelereren van 0-100 km/u in 4,6 seconden. De topsnelheid bedraagt 285 km/u.

De 221 kW (300 pk) en 331 kW (450 pk) sterke motorvarianten zijn ook leverbaar in uitvoeringen van de Jaguar F-TYPE, maar voor écht uitzonderlijke prestaties onder alle weersomstandigheden en op iedere wegsoort is er de Jaguar F-TYPE R. Deze versie wordt aangedreven door de supercharged V8-motor met 422 kW (575 pk) en 700 Nm en is standaard voorzien van vierwielaandrijving. De acceleratie van 0-100 km/u vergt slechts 3,7 seconden geduld, terwijl de topsnelheid elektronisch is begrensd op 300 km/u.

De F-TYPE R en P450-versies zijn standaard uitgerust met het Jaguar Adaptive Dynamic systeem met Configurable Dynamics. Dankzij elektronisch aangestuurde en continu variabele dempers optimaliseert Adaptive Dynamics zowel het comfort op lage snelheid als de controle op hoge snelheid. Configurable Dynamics maakt het mogelijk om de instellingen van het onderstel, de besturing, de gasrespons en het schakelkarakter aan te passen naar persoonlijke voorkeur. Alle versies met de 221 kW (300 pk) viercilindermotor maken gebruik van nauwkeurig afgestelde monotube-dempers voor een uniek rijkarakter.

Kopers van een Jaguar F-TYPE met een V8-motor profiteren van de Quiet Start-functie. Hiermee blijven de elektronisch aangestuurde bypass-kleppen in de einddemper gesloten voor minder geluid, totdat die automatisch openen onder druk. Indien gewenst kan de Quiet Mode worden uitgeschakeld door de Dynamic Mode te selecteren of voorafgaande aan het starten van de motor op de uitlaatknop te drukken.

De Jaguar F-TYPE voor modeljaar 2022 wordt geproduceerd in de Jaguar-fabriek Castle Bromwich in het Verenigd Koninkrijk. Het aanbod bestaat uit de:

F-TYPE Coupé en Convertible:

221 kW (300 pk) 2.0 viercilinder, Quickshift, RWD

331 kW (450 pk) 5.0 V8, Quickshift, RWD/AWD

F-TYPE R-Dynamic Coupé en Convertible:

221 kW (300 pk) 2.0 viercilinder, Quickshift, RWD

331 kW (450 pk) 5.0 V8, Quickshift, RWD/AWD

F-TYPE R-Dynamic Black Coupé en Convertible:

221 kW (300 pk) 2.0 viercilinder, Quickshift, RWD

331 kW (450 pk) 5.0 V8, Quickshift, RWD/AWD

F-TYPE R Coupé en Convertible: