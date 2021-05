De nieuwe Jaguar I‑PACE BLACK

Deze exclusieve toevoeging aan het I-PACE-gamma is voorzien van een nog rijkere uitrusting. Standaard is de I-PACE BLACK voorzien van enkele features die optioneel zijn voor de versies S, SE en HSE waarop de I-PACE BLACK is gebaseerd*, zoals het Black Pack, panoramadak en privacy glass.

De strakke, hedendaagse uitstraling van de I-PACE wordt geaccentueerd door de hoogglanzend zwarte afwerking van de 20-inch vijfspaakswielen. De I-PACE BLACK is leverbaar in alle carrosseriekleuren, inclusief de premium metallic-kleuren Aruba en Farallon Pearl Black.

Net als ieder ander model van Jaguar biedt de I-PACE een breed aanbod aan technologieën die zijn ontwikkeld om iedere reis eenvoudiger en fijner te maken. Het Pivi Pro-infotainmentsysteem is al bij het instappen klaar om te vertrekken en net zo intuïtief te gebruiken als een smartphone. De EV-navigatie laat zien of laadstations in de buurt beschikbaar zijn, welke laadaansluiting die hebben, wat de tarieven zijn en hoe lang opladen duurt. Op lange ritten toont Pivi Pro ook het verwachte laadniveau op elk gewenst punt van de route.**

Pivi Pro heeft een ingebouwde SIM-kaart en een 4G-dataplan waarmee onbeperkt muziek is te streamen*** en het Smartphone Pack met Apple CarPlay® en Android Auto™ is eveneens standaard. Om smartphone-connectiviteit nog gemakkelijker te maken, is binnenkort ook een draadloze versie beschikbaar via een software-over-the-air (SOTA) update. De SOTA-functie van de I-PACE zorgt ervoor dat het infotainment en de voertuigsystemen altijd naadloos en op afstand geüpdatet kunnen worden. Verder kunnen twee smartphones tegelijk met de I-PACE worden verbonden en is de optionele draadloze oplader onder de ‘zwevende’ middenconsole voorzien van een signaalversterker om de netwerkontvangst en de Wi-Fi te versterken.

Om de luchtkwaliteit en daarmee het comfort en welzijn aan boord te verbeteren, is de luchtionisatie nu voorzien van PM2.5-filters die ook ultrafijne deeltjes en allergenen in de lucht opvangen. De Jaguar I-PACE kan zelfs voorafgaand aan een rit de lucht in het interieur filteren.

De ClearSight digitale binnenspiegel biedt de bestuurder ongehinderd zicht op de weg achter de auto, zelfs met passagiers achterin of een volle bagageruimte. Het systeem maakt gebruik van een breedbeeldcamera en toont de beelden op een scherm achter de spiegel. Met een schakelaar kan de bestuurder kiezen tussen een conventionele spiegel en het camerabeeld.

Op lange snelwegritten zorgt Adaptive Cruise Control met Steering Assist voor meer comfort. Met subtiele assistentie bij het sturen, gasgeven en afremmen blijft de auto in het midden van de rijstrook en houdt hij een ingestelde afstand aan tot de voertuigen voor de auto.

Met twee door Jaguar ontwikkelde elektromotoren op beide assen, het uitzonderlijke systeemvermogen van 294 kW (400 pk), het koppel van 696 Nm, de aluminium constructie en het lage zwaartepunt van de auto biedt de I-PACE een ongeëvenaarde balans van vierwielaangedreven prestaties, verfijning, luxe en wendbaarheid. Dat alles bij een uitzonderlijke grote actieradius in de praktijk en optimaal dagelijks gebruiksgemak.

De 11 kW boordlader in de I-PACE zorgt ervoor dat thuis opladen met een driefase-stroomaansluiting snel en gemakkelijk verloopt. In combinatie met een 11 kW wallbox is het mogelijk om elk uur stroom voor 53 kilometer actieradius bij te laden****. Volledig opladen duurt slechts 8,6 uur, de accu is dus perfect ‘s nachts op te laden.

De functie Preferred Charging Period maakt het mogelijk om een gewenste begin- en eindtijd voor het opladen te programmeren. Zo kan de klant profiteren van eventuele daltarieven van de stroomaanbieder. Binnenkort biedt deze functie dankzij een SOTA-update nog meer flexibiliteit doordat dan ook een specifieke laadstatus ingesteld kan worden. Bijvoorbeeld opladen tot maximaal 80 procent.

Onderweg bieden 100 kW DC-snelladers tot 127 km actieradius**** in slechts 15 minuten. In dezelfde tijd bieden 50 kW-laders tot 63 km actieradius.

Jaguar heeft de Go I-PACE app***** ontwikkeld – voor iPhone en Android – die meer inzicht geeft in hoe goed de I-PACE in het dagelijks leven van de potentiële klant past. Ook benadrukt de app de voordelen van elektrisch rijden. De app analyseert de ritten die de gebruiker maakt, in welke auto dan ook. Vervolgens toont de app de mogelijke kostenbesparing, hoeveel batterijlading op die rit verbruikt zou zijn en het aantal keer volledig opladen dat voor de totaal gereden afstand nodig zou zijn.

Jaguars Electrification Hub biedt nog meer inzicht in de voordelen van rijden met de I-PACE. Hier is alle informatie te vinden over het bezit van de I-PACE, of het nu gaat om zo veel mogelijk actieradius uit een volle batterij te halen, om informatie over subsidies of om hoe thuis en onderweg opladen precies werkt.

Met de I-PACE heeft Jaguar de eerste en beste elektrische auto van zijn soort gecreëerd. Met wereldwijd succes en beloond met 88 wereldwijde automotive onderscheidingen – inclusief de titels 2019 World Car of the Year, World Car Design of the Year en World Green Car. De I-PACE is ook een voorbode van de volledig elektrische Jaguars van morgen. Vanaf 2025 is Jaguar een herboren, volledig elektrisch luxemerk met een bijzonder mooi en nieuw portfolio van emotionele designs en baanbrekende technologieën van de nieuwste generatie.

* Uitrusting kan per markt verschillen

** Navigatiefuncties worden voortdurend verbeterd via software-over-the-air updates

*** 4G-dataplan is afhankelijk van de beschikbaarheid per markt. Een fair use-beleid is van toepassing. Als in een maand tijd 20 GB aan data is verbruikt, kan de datasnelheid en functionaliteit de rest van die maand beperkt zijn. Zie voor meer informatie over het gebruiksbeleid de Pivi Pro-voorwaarden op www.jaguar.com/pivi-pro-terms

**** Toegevoegde actieradius per uur/15 minuten is WLTP-waarde

***** De Go I-PACE App is beschikbaar in het VK en bepaalde EU-markten