De nieuwe Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ met volledig elektrische aandrijflijn

De nieuwe Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+

Het eerste elektrische AMG-productiemodel is gebaseerd op de Mercedes-EQ architectuur voor luxe- en topklassemodellen. Het model past dus naadloos in de elektrostrategie van het concern. De luxe limousine met een vermogen tot 560 kW (762 pk) werd in Affalterbach op alle performance-relevante gebieden nieuw ontwikkeld of verfijnd. Het model overtuigt met merkspecifieke uitrustingen overal waar de klant het direct kan ervaren: van de technologie en het exterieur- en interieurdesign tot de emotionele sound.

“De AMG EQS 53 4MATIC+ is de eerste volledig elektrische ambassadeur in het performance-segment, made in Affalterbach. Het model is op maat gemaakt voor autoliefhebbers die op zoek zijn naar een combinatie van innovatieve elektromobiliteit in een luxueuze ambiance, gekoppeld aan sportiviteit en wendbare rijdynamiek. Met onze eerste volledig elektrische AMG gaan we ongetwijfeld een nieuwe klantenkring voor Mercedes-AMG aanspreken en voor ons winnen. Bovendien is de EQS 53 het zoveelste bewijs dat Mercedes-Benz ook bij de submerken consequent werk maakt van elektrificatie. Meer volledig elektrische AMG-modellen zullen volgen, in de niet al te verre toekomst ook op ons volledig in eigen huis ontwikkelde AMG.EA-platform”, aldus Philipp Schiemer, voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-AMG GmbH.

“Ook op het gebied van elektrificatie zorgen we ervoor dat onze modellen op basis van het EVA2-concernplatform de belofte van ons AMG-merk waarmaken. Onze klanten kunnen ook bij deze modellen genieten van een dynamische en emotionele rijervaring. Daarvoor zorgen wij met AMG-specifieke oplossingen, met name op het gebied van aandrijving, onderstel, remmen en vooral geluid”, aldus Jochen Hermann, Technical Managing Director van Mercedes-AMG GmbH.

De kern van de nieuwe Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ wordt gevormd door het performance-georiënteerde aandrijfconcept met twee motoren. De krachtige elektrische aandrijflijn, met een motor op zowel de voor- als de achteras, is voorzien van de volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+, die de aandrijfkracht onder alle rijomstandigheden optimaal op de weg overbrengt. Het basismodel levert een vermogen tot 484 kW (658 pk), terwijl het maximumkoppel van de elektrische aandrijflijn 950 Nm bedraagt. Met het als optie leverbare AMG DYNAMIC PLUS-pakket stijgt het maximumvermogen in de RACE START-modus dankzij de boostfunctie tot 560 kW (761 pk). Het maximumkoppel bedraagt dan 1.020 Nm.

Dan accelereert de nieuwe Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ van 0-100 km/h in 3,4 seconden met een accuniveau van ten minste 80 procent. De topsnelheid is met het optionele pakket begrensd op 250 km/h. In de basisversie accelereert de AMG EQS van 0-100 km/h in 3,8 seconden (minimale acculading van 80 procent). De topsnelheid is hier begrensd op 220 km/h.

AMG SOUND EXPERIENCE: emotioneel geluidsspectrum voor een unieke rijbeleving

Emotie behoort tot het DNA van de modellen van Mercedes-AMG. Het geluid van de auto is van meet af aan een belangrijk onderdeel geweest van de typische AMG-rijervaring. Dit zal ook in de toekomst zo blijven. De EQS 53 4MATIC+ geeft elektrisch rijden een nieuw, krachtig en sonoor geluid. Met behulp van speciale luidsprekers, zogeheten shakers en een soundgenerator creëert het sound system een speciale geluidservaring in de twee versies ‘Authentic’ of ‘Performance’. Deze exclusieve AMG SOUND EXPERIENCE wordt binnen en buiten qua klankkleur en intensiteit afgestemd op de rijomstandigheden, het gekozen rijprogramma of de wensen van de bestuurder.

AMG-specifieke elektromotoren voor perfect uitgebalanceerde rijprestaties

De AMG-specifieke elektromotoren op de voor- en achteras zijn permanent bekrachtigde synchroonmotoren (PSM). De consistente performance-kenmerken komen al duidelijk naar voren in de vermogens- en koppelwaarden. Bovendien worden de elektromotoren van Mercedes-AMG gekenmerkt door een optimale balans tussen meer vermogen, efficiëntie en geluidscomfort. Dit wordt onder meer gewaarborgd door nieuwe wikkelingen, sterkere stromen en een nieuwe besturing via een omvormer met speciaal ontwikkelde software. Dit maakt hogere motortoerentallen en dus meer vermogen mogelijk, wat vooral bij het accelereren en op topsnelheid nieuwe maatstaven creëert.

De elektromotor op de achteras van de EQS 53 4MATIC+ is bijzonder krachtig. Een belangrijke reden hiervoor is het zes fasen-ontwerp, gebaseerd op twee wikkelingen met elk drie fasen. De stators met een pull-in wikkeling zorgen voor een bijzonder sterk magnetisch veld.

Daarbij komt nog het zeer belastbare thermoconcept, dat herhaaldelijke acceleratiemanoeuvres met constant hoge prestaties mogelijk maakt. De kern van het uitgekiende ontwerp is de zogenaamde waterlans in de as van de rotor, die deze koelt. Andere AMG-specifieke koelelementen in het koelcircuit zijn speciale ribben op de stator en de naaldvormige pin-fin structuur op de omvormer, die gemaakt is van hoogwaardig keramiek. Daarnaast is er de extra transmissie-oliekoeler, die ook bij koud rijden de efficiëntie verhoogt door de transmissieolie naar behoefte te verwarmen.

Intelligente recuperatie voor efficiënte energieterugwinning

De nieuwe Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ creëert niet alleen maatstaven met zijn uiterst dynamische vermogensafgifte bij het accelereren, maar ook met zijn efficiënte energierecuperatie bij het remmen. Het recuperatievermogen kan oplopen tot 300 kW2.

De bestuurder kan de recuperatie-intensiteit in drie stappen aanpassen via de stuurschakelpaddles en zich door de ECO-assistent op een situatie-geoptimaliseerde manier laten ondersteunen. Gecombineerd remmen kan worden uitgevoerd tot het voertuig tot stilstand komt. Met behulp van de optionele DRIVE PILOT wordt bij een gedetecteerde voorligger automatisch afgeremd tot deze tot stilstand komt, bijvoorbeeld bij een verkeerslicht.

Nieuwe accugeneratie met een capaciteit van 107,8 kWh

De nieuwe Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ is uitgerust met een krachtige 400V-accu, vervaardigd met behulp van de nieuwste lithium-ion-technologie. Wat de celchemie betreft, is een belangrijke stap gezet op het gebied van duurzaamheid: het kobaltgehalte is teruggebracht tot 10 procent en het geoptimaliseerde actieve materiaal bestaat uit nikkel, kobalt en mangaan in een verhouding van 8:1:1.

2 Deze waarde verwijst naar het elektrisch vermogen dat door recuperatie aan de elektrische accu wordt toegevoegd. Het kan worden bereikt onder optimale omgevingsomstandigheden, afhankelijk van onder meer laadstatus en temperatuur. Afwijkingen zijn mogelijk.

De HV-accu heeft een bruikbare energie-inhoud van 107,8 kWh. Een bijzonder technisch kenmerk is de hier gebruikte AMG-specifieke kabelboom, die is afgestemd op het hoge vermogen. Ook het accumanagementsysteem is speciaal voor AMG afgestemd. In de rijprogramma’s ‘Sport’ en ‘Sport+’ ligt de nadruk op prestaties, in het rijprogramma Comfort op actieradius. De nieuwe generatie accu’s kenmerkt zich door een aanzienlijk hogere energiedichtheid in vergelijking met vroegere ontwikkelingen. Deze accu’s hebben ook een hogere laadcapaciteit. Een andere nieuwe functie is de mogelijkheid om updates voor het accubeheersysteem over-the-air te uploaden.

Kortere laadtijden dankzij intelligent thermomanagement

Een ander voordeel van de nieuwe accugeneratie is de aanzienlijk kortere laadtijd. Net als bij het zustermodel van Mercedes-EQ kan de energieopslagunit met maximaal 200 kW worden opgeladen bij snellaadstations met gelijkstroom. In dat geval kan al in iets meer dan 19 minuten3 stroom worden ‘bijgetankt’ voor nog eens 300 km (WLTP). Dankzij de onboard-lader kan de geëlektrificeerde AMG comfortabel thuis of bij openbare laadstations worden geladen met maximaal 22 kW wisselstroom. In Japan zal ook bidirectioneel laden mogelijk worden, oftewel laden in beide richtingen. Bovendien zijn er intelligente laadprogramma’s die automatisch kunnen worden geactiveerd, afhankelijk van de locatie. Functies als accubesparend laden maken het laden nog efficiënter.

3 Laadtijd bij DC-snellaadstations met 500 A, cijfers voor laadtijden zijn voorlopig en werden intern verkregen volgens de certificeringsmethode ‘WLTP-testprocedure. Bevestigde TÜV-cijfers, EG-typegoedkeuring en certificaat van overeenstemming met officiële cijfers zijn nog niet beschikbaar. Afwijkingen tussen de vermelde cijfers en de officiële cijfers zijn mogelijk.

Efficiënt thermomanagement speelt ook een rol bij het verkorten van de laadtijd. Als de intelligente navigatie met Electric Intelligence is geactiveerd, wordt de accu tijdens het rijden naar behoefte voorverwarmd of gekoeld om bij het laadpunt de optimale temperatuur voor snelladen te bereiken. Het gewenste temperatuurgebied van de accu wordt bereikt met behulp van het koelcircuit en een daarin geïntegreerde PTC-extra verwarming (Positive Temperature Coefficient).

De constructie van de accu is erop gericht de optimale bedrijfstemperatuur van de energieopslagunit onder alle bedrijfsomstandigheden te garanderen. In de aluminium strengprofielen van het accuframe zijn holtes aangebracht waardoor het koelmiddel stroomt. Al met al zorgt het intelligente temperatuur- en laadmanagement ervoor dat hoge laadstromen lang kunnen worden gehandhaafd.

De accu wordt ook gekenmerkt door zijn lange levensduur. De ECO Charging-functie levert hieraan een belangrijke bijdrage: de intelligente regeling vermindert de belasting van de accu tijdens het laden en vertraagt zo het natuurlijke verouderingsproces van de accu. De klant profiteert ook van de functie ‘laadonderbreking’: het laadproces kan op vrij te kiezen tijdstippen worden gepauzeerd om bijvoorbeeld op een later tijdstip gebruik te kunnen maken van goedkopere nachtstroom. Het accucertificaat garandeert de lange levensduur van de HV-accu’s. Dit certificaat is tot tien jaar of tot 250.000 km geldig.

Volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+

De kracht van de accumotoren wordt op de weg gebracht door de standaard volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+. Het systeem verdeelt het aandrijfkoppel continu tussen de voor- en achteras, afhankelijk van de rijsituatie: in vergelijking met een mechanische vierwielaandrijving zorgt het EV-specifieke systeem voor een nog aanzienlijk snellere reactie. Het koppel wordt 10.000 keer per minuut gecontroleerd en zo nodig bijgesteld. De verdeling van het koppel hangt af van het gekozen rijprogramma: in het programma ‘Comfort’ ligt de nadruk op maximale efficiëntie; in ‘Sport’ en ‘Sport+’ wordt een groter deel van het vermogen naar de achteras gestuurd om een hogere dwarsdynamiek te bewerkstelligen.

AMG RIDE CONTROL+-onderstel met adaptief verstelbare demping

Het onderstel van de nieuwe Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ is, net als dat van de EQS van Mercedes-EQ, voorzien van een as met vier draagarmen voor en een multilink as achter. De AMG-engineers hebben de componenten specifiek doorontwikkeld en afgestemd op de speciale eisen van de AMG-klanten. Dit geldt zowel voor het rijcomfort als voor de rijdynamiek. Het AMG RIDE CONTROL+-onderstel bestaat uit luchtvering in combinatie met een adaptieve, elektronisch geregelde verstelbare demping in combinatie met de standaard gemonteerde achterasbesturing.

Nieuw en specifiek voor AMG zijn de onderstelcomponenten die van invloed zijn op de rijdynamiek. Dat geldt bijvoorbeeld voor de achterasdrager, die de engineers in Affalterbach volledig hebben doorontwikkeld. Ook het subframe en de motorlagers zijn volledig nieuw ontwikkeld en uitsluitend voorbehouden aan de AMG-modellen. Dat geldt onder andere ook voor de herziene dwarsstabilisatoren, de wieldraagarmen en de geleide-armen, die zijn afgeleid van andere AMG performance-modellen.

Net als bij de AMG GT 4-Door Coupé maakt de standaard luchtvering van de EQS 53 4MATIC+ gebruik van twee zogeheten overdrukventielen. Met behulp van deze traploos regelbare kleppen, die buiten de demper zijn gemonteerd, kan de dempingskracht nog nauwkeuriger aan de verschillende rijomstandigheden en rijprogramma’s worden aangepast. Eén klep regelt de terugslagdemping, dat wil zeggen de kracht die wordt opgewekt wanneer het wiel terugveert. De andere regelt de compressiedemping wanneer het wiel wordt samengedrukt. De rebound- en compressiedemping worden onafhankelijk van elkaar geregeld. Deze technologie maakt het mogelijk om enerzijds het comfort te verhogen, maar anderzijds ook om de rijdynamiek nog sportiever te maken.

De regeleenheid van de onderstelregeling maakt gebruik van gegevensanalyse van onder meer acceleratie- en wielsensoren, om de dempingskracht voor elk wiel in een paar milliseconden aan de situatie aan te passen. De AMG-ontwikkelaars zijn erin geslaagd om de spreiding tussen sportiviteit en comfort aanzienlijk te vergroten. Onder meer door het bereik tussen de minimale en maximale dempingskrachtkenmerken te vergroten en door nog meer flexibiliteit te bieden bij het ontwerp van de kenvelden. Door het gebruik van twee regelkleppen kan de demper de dempingskracht in alle gebieden waar het wiel trilt, aanpassen. Dankzij het speciale ontwerp van de kleppen reageert de demper snel en gevoelig op veranderingen in het wegdek en de rijomstandigheden.

Standaard met achterasbesturing

De Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ is standaard uitgerust met achterasbesturing. De stuurhoek tot 9 graden verbetert de wendbaarheid van de grote limousine aanzienlijk. De draaicirkel is teruggebracht tot het niveau van een model uit de compacte klasse.

De interactie tussen de vooras en de achteras is gericht op een soepele respons met weinig stuurkracht in de stad of op provinciale wegen. Bij snelheden onder 60 km/h sturen de achterwielen in tegengestelde richting van de voorwielen. Dat maakt de AMG EQS wendbaar, soepel en dynamisch. Dit heeft vooral een positief effect bij het keren, snel van richting veranderen en bij het manoeuvreren.

Vanaf een snelheid van 60 km/h sturen de achterwielen in dezelfde richting als de voorwielen. De daardoor virtueel verlengde wielbasis biedt meer rijstabiliteit en rijveiligheid bij hoge snelheden, snelle rijstrookwisselingen of plotselinge uitwijkmanoeuvres.

Voor een individuele rijbeleving: AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s

De bestuurder kan de rijeigenschappen van de Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ met een druk op de knop aanpassen aan de situatie of aan zijn of haar voorkeuren. Dit wordt mogelijk gemaakt door de vijf AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s ‘Slippery’, ‘Comfort’, ‘Sport’, ‘Sport+’ en ‘Individual’. De programma’s bestrijken een breed spectrum, van zeer comfortabel tot uitgesproken sportief. Belangrijke parameters zoals rij- en vermogenskarakteristieken, onderstelinstellingen, stuurinrichting, AMG Dynamics en AMG SOUND EXPERIENCE worden aan het geselecteerde rijprogramma aangepast. Het maximale aandrijfvermogen kan worden opgeroepen in het rijprogramma ‘Sport+’ (of met kickdown).

Bovendien kan de bestuurder de basisinstellingen van het onderstel via de AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s vooraf selecteren: zo varieert het rijgedrag met een druk op de knop van maximale dynamiek in de stand ‘Sport+’ tot een rustig cruisen in de stand ‘Comfort’. Bovendien kan de afstelling onafhankelijk van de rijprogramma’s via een speciale knop in drie niveaus worden aangepast.

Afhankelijk van het rijprogramma activeert de centrale regeleenheid van de aandrijflijn automatisch verschillende ontwasemings- en koelingsstrategieën: in ‘Sport’ en ‘Sport+’ wordt het koelsysteem in een vroeger stadium ingeschakeld en wordt de koelcapaciteit verhoogd om het vrijgegeven vermogen langer te kunnen behouden. De bestuurder heeft de mogelijkheid om het rijplezier nog te verhogen – bijvoorbeeld op afgesloten terreinen – door middel van de ESP OFF-functie.

High-performance AMG-composietremsysteem

De Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ bereikt niet alleen op het gebied van rijdynamiek, maar ook op het gebied van rijveiligheid een absoluut topniveau. Het eerste bewijs daarvan is het high-performance AMG-composietremsysteem met remklauwen met zes zuigers en remschijven van 415 x 33 mm voor en remklauwen met één zuiger en remschijven van 378 x 22 mm achter. Het optionele high-performance keramische AMG-composietremsysteem maakt gebruik van nog grotere remschijven van 440 x 40 mm voor. Een andere hightech voorziening is de extra i-Booster functie. Deze zorgt ervoor dat het remsysteem de elektrische recuperatie op een zeer efficiënte manier combineert met het hydraulische remsysteem. Voor een authentieke rijbeleving is de i-Booster speciaal afgestemd op het typische AMG-pedaalgevoel en het grotere AMG-remsysteem.

AMG SOUND EXPERIENCE: unieke klankbeleving met een grote bandbreedte

Met de AMG SOUND EXPERIENCE geeft het performance- en sportwagenmerk elektromobiliteit een nieuw geluid – een soundtrack die de dynamische rijbeleving emotioneel versterkt. Net als de rijprogramma’s biedt ook de akoestische compositie een breed scala: in de standaard basisversie ‘Authentic’ kan de klant het krachtige, sonore geluid en de intensiteit ervan regelen al naargelang de rijomstandigheden en het gekozen rijprogramma. De typische drive sounds van AMG worden gegenereerd met behulp van extra hardware. Dit omvat speciale luidsprekers, zogeheten shakers en een soundgenerator.

Een andere mogelijkheid voor nog meer individualiteit: met de AMG-stuurwieltoetsen of het centrale display kan de bestuurder in elk rijprogramma kiezen uit de soundkenmerken ‘Balanced’, ‘Sport’ en ‘Powerful’. Met RACE START produceert de auto een unieke sound die past bij de dynamische acceleratie.

Het AMG DYNAMIC PLUS-pakket omvat bovendien de AMG SOUND EXPERIENCE ‘Performance’, die voor een nog emotionelere soundscape zorgt. Naast de drive sounds bevat het ook een groot deel van de zogeheten event sounds – geluiden die geschikt zijn voor alle voertuigfuncties die geluid produceren. Daartoe behoren het ontgrendelen en vergrendelen van de auto, alsmede het starten en stoppen van de motor. Het programma simuleert zelfs het klikken van de richtingaanwijzer, omdat veel bestuurders het vertrouwde geluid niet willen missen. Geheel nieuw is de AMG-specifieke welcome sound, die bij het instappen hoorbaar is. De event sounds kunnen altijd via de instellingen van het multimediasysteem worden gedeactiveerd – afzonderlijk voor het exterieur en het interieur.

Exterieurdesign met karakteristieke AMG-elementen

Met zijn one bow-lijnen en cab-forward design met schuin aflopende achterzijde onderscheidt de AMG EQS 53 4MATIC+ zich duidelijk van modellen met verbrandingsmotor. De designfilosofie komt tot uiting in royale oppervlakken, gereduceerde voegen en naadloze overgangen. Het exterieurdesign grijpt bovendien terug op karakteristieke AMG-elementen en brengt die over naar het volledig elektrische tijdperk. Het resultaat: een uniek, AMG-typisch uiterlijk in combinatie met maximale aerodynamische efficiëntie. Het front, met standaard DIGITAL LIGHT-koplampen, wordt gekenmerkt door de AMG-specifieke Black Panel-grille met verticale spijlen in chroom, geïntegreerde Mercedes-Benz ster en opschrift ‘AMG’. De eigen vormentaal wordt voortgezet in de voorbumper, die in de carrosseriekleur is gespoten. Dit wordt gecontrasteerd door de voorskirt in het AMG-typische A-Wing-design, die hoogglanzend zwart gespoten en voorzien van een chromen sierelement.

Maximale aerodynamische efficiëntie met een c w -waarde van 0,23

Net als de EQS van Mercedes-EQ behaalt ook de EQS 53 4MATIC+ van Mercedes-AMG een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,23. Tegelijkertijd zorgt de aerodynamische afstemming voor maximale efficiëntie, zowel bij lage snelheden als bij dynamisch rijden op hoge snelheden. Om dit te bereiken hebben de aerospecialisten van AMG een groot aantal windtunnel- en luchtstromingstests uitgevoerd en zowel de basisvorm als een aantal designelementen geoptimaliseerd. Deze omvatten:

Een frontsplitter in hoogglanzend zwart met chromen sierelement, alsmede flics en vinnen bij de luchtinlaten, met air curtains links en rechts in hoogglans hoogglanzend met chromen sierelement

AMG-dorpelverbreders in hoogglanzend zwart

Achterskirt in carrosseriekleur met aerodynamisch geoptimaliseerde diffusor met zes in lengterichting geplaatste vinnen

Grotere achterspoiler (in vergelijking met de AMG Line) om de rijdynamiek te verbeteren: de opwaartse druk aan de achterzijde wordt verminderd zonder de luchtweerstand te verhogen

21 of 22 inch lichtmetalen AMG-velgen in aero- of heritagedesign; alle velgen zijn aerodynamisch geoptimaliseerd

De zijdelingse luchtinlaten dragen bij aan de efficiëntie van de auto: door het air curtain-effect wordt de luchtstroom gebundeld en met hoge snelheid voor de voorwielen uitgestroomd. Op die manier worden de voorwielen aerodynamisch afgeschermd, wat de luchtweerstand vermindert en dus een positief effect heeft op de actieradius.

Interieurdesign met een bijzonder sportieve touch

Ook in het interieur domineren de stijlbepalende AMG-elementen het aanzicht. Hier biedt de EQS 53 4MATIC+ een sportieve ambiance, dankzij de AMG-stoelen met individueel design en speciale stoelbekledingen van kunstleder ARTICO met microvezel MICROCUT en rode contrastsiernaden. Als alternatief zijn optioneel stoelbekledingen in nappaleder leverbaar, eveneens met AMG-specifieke stoeldesigns.

Daarnaast zijn er nog tal van andere details die de unieke stijl van het interieur onderstrepen:

Dashboard en bovenkant portieren in lederlook ARTICO spacegrijs lederlook met NEOTEX-nerf en rode siernaad

Middendeel portieren en overgang van de middenconsole naar het dashboard in microvezel MICROCUT zwart met rode siernaad

AMG Performance-stuurwiel in nappaleder, aan de onderzijde afgevlakt, geperforeerd op het gripgedeelte met zilverkleurige aluminium paddles voor het instellen van verschillende recuperatiestanden, naast de standaard AMG-stuurwieltoetsen

AMG-sportpedalen

AMG-vloermatten en instaplijsten met opschrift ‘AMG’ (verlicht met verwisselbare lijst)

Hyperscreen met AMG-specifieke functies en displays voor het infotainmentsysteem MBUX

De Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ is standaard uitgerust met het innovatieve MBUX Hyperscreen. Deze grote, gebogen display-unit strekt zich uit van A-stijl tot A-stijl. Drie displays onder één afdekglas smelten optisch samen. Met adaptieve software past MBUX zich volledig aan de gebruiker aan en biedt gepersonaliseerde suggesties voor tal van infotainment-, comfort- en voertuigfuncties. Met de zogeheten Zero-Layer worden de belangrijkste toepassingen altijd situatie-afhankelijk en contextueel op het bovenste niveau in het gezichtsveld weergegeven. In Europa en China is op het voorpassagiersdisplay ook dynamische content toegestaan tijdens het rijden. Films, tekstberichten of presentaties bekijken en surfen op het internet zijn dus onbeperkt mogelijk. Dit wordt mogelijk gemaakt door de zogeheten ‘blanking-functie’, die verhindert dat de bestuurder de inhoud kan zien.

In vergelijking met de zustermodellen van Mercedes-EQ biedt MBUX in de EQS 53 4MATIC+ een reeks extra functies die het performance-karakter van het sportieve topmodel benadrukken. Dit geldt met name voor de aanduidingen in het combi-instrument en voor het multimediadisplay en het head-up display. De AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s kunnen snel worden opgeroepen met behulp van de bijbehorende knop voor directe toegang op de middenconsole.

AMG DYNAMIC PLUS-pakket met extra’s voor dynamisch rijden

Het optionele AMG DYNAMIC PLUS-pakket combineert extra’s voor dynamisch rijden – waaronder de krachtige boost voor RACE START en de verhoging van de topsnelheid tot 250 km/h – met de emotionele AMG Sound Experience ‘Performance’. Deze laatste biedt een unieke geluidsbeleving in de drie selecteerbare niveaus ‘Balanced’, ‘Sport’ en ‘Powerful’. De intensiteit van de akoestische set-up werkt afhankelijk van de actuele rijomstandigheden en het geselecteerde rijprogramma. Speciaal voor de performance-geluidswereld gecomponeerde sounds – bijvoorbeeld voor de laad- of infotainmentfuncties – ronden de AMG-ervaring af.

De rijdynamiek maakt de belofte die de sound doet waar: als de temperatuur en het laadniveau goed zijn, kunnen het maximumvermogen en maximumkoppel kortstondig worden verhoogd voor de RACE START. De Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ heeft dan slechts 3,4 seconden nodig om van 0 naar 100 km/h te sprinten. Shakers en luidsprekers in de auto maken de kracht van de elektromotoren duidelijk, zelfs wanneer de auto stilstaat, en zorgen voor een emotioneel geladen soundtrack bij de hoge acceleratie. De AMG-specifieke aanduidingen in de displays onderstrepen ook visueel de rijprestaties. De AMG Sound Experience kan ook op elk moment via de instellingen van het multimediasysteem worden gedeactiveerd, zowel buiten als binnen.

Andere opties voor nog meer dynamiek

Tal van AMG-opties versterken naar wens de dynamische indruk. Daartoe behoren designelementen zoals het AMG-nightpakket donkerchroom, rode remklauwen, sierdelen van AMG-carbon en AMG-stoelbekledingen in nappaleder met specifieke designs. Ook in technisch opzicht kan de krachtige elektrische limousine verder worden afgestemd in de richting van rijdynamiek, bijvoorbeeld met passende hardware zoals het high-performance keramische AMG-composietremsysteem. Bovendien kan de klant kiezen uit aerodynamisch geoptimaliseerde 21 en 22 inch lichtmetalen AMG-velgen.

AMG TRACK PACE, de virtuele race-engineer, is eveneens als optie leverbaar: de software maakt deel uit van het infotainmentsysteem MBUX en registreert permanent meer dan 80 voertuigspecifieke gegevens (bijvoorbeeld snelheid, acceleratie) tijdens het rijden op bijvoorbeeld een circuit. Bovendien worden de ronde- en sectortijden weergegeven, alsmede het verschil met de referentietijd. Omdat bepaalde display-elementen groen of rood oplichten, kan de bestuurder vanuit zijn ooghoek zien of hij op dat moment sneller of langzamer rijdt dan de beste tijd, zonder getallen af te lezen. De gegevens worden getoond op het multimediadisplay, het combi-instrument en het optionele head-up display.

Duurzaam gebruik van stroom dankzij Mercedes me Charge

Met Mercedes me Charge laden klanten sinds 2021 altijd groen bij elk openbaar laadstation van dit netwerk in heel Europa. Hoogwaardige Garanties van Oorsprong garanderen dat een gelijkwaardige hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen aan het stroomnet wordt teruggeleverd als er via Mercedes me Charge aan wordt onttrokken. In de eerste drie jaar na aanschaf van een EQS 53 4MATIC+ is er geen basistarief voor Mercedes me Charge en dus Green Charging voor klanten. Een ander voordeel is IONITY Unlimited: alle Europese EQS- klanten kunnen via Mercedes me Charge een jaar lang gratis gebruikmaken van het IONITY-snellaadnetwerk.

Mercedes me-app: eenvoudige bediening op smartphone en tablet

De Mercedes me-app biedt veel verbeterde en nieuwe functies. Daartoe behoort de filteroptie waarmee de laadpunten kunnen worden gesorteerd op criteria zoals beschikbaarheid of laadcapaciteit. De app laat nu ook zien hoe druk het laadstation in de loop van de dag waarschijnlijk zal zijn, op basis van een waarschijnlijkheidsberekening.

Voorspellende routeplanning en efficiënt rijden met Electric Intelligence

De naam zegt het al bij de navigatie met Electric Intelligence. Het systeem plant namelijk de snelste en meest comfortabele route inclusief laadstops op basis van tal van factoren en reageert dynamisch op bijvoorbeeld files of veranderingen in rijstijl. Electric Intelligence plant op anticiperende wijze waarbij rekening wordt gehouden met diverse aspecten, zoals de berekende energiebehoefte. Het systeem neemt alle relevante gegevens in de berekening op, van de topografie en het verloop van de route tot de rijsnelheid en de verwarmings- en koelingsbehoeften.

Met Electric Intelligence reageert de EQS 53 ook op dynamische wijze op de verkeerssituatie op de geplande route. De AMG registreert verkeersopstoppingen en -afsluitingen en veranderingen in de energievraag. Voor de berekening maakt het systeem gebruik van informatie uit de cloud, die het systeem combineert met onboard-gegevens.

De geplande route kan individueel worden bewerkt. De klant kan bijvoorbeeld de extra reserve op de bestemming en bij het laadstation instellen (SoC, State of Charge) – 10 procent SoC is standaard. Als de functie ‘laden op de bestemming’ is geselecteerd, kan de ingestelde reserve worden onderschreden totdat de bestemming is bereikt. MBUX geeft aan of de beschikbare accucapaciteit voldoende is om zonder laden terug te rijden naar het beginpunt.

Verdere opties voor een individuele routeplanning:

De routeberekening geeft voorrang aan handmatig toegevoegde laadstations langs de route.

De bestuurder kan voorgestelde laadstations uitsluiten.

Berekening van de verwachte laadkosten per laadstop.

Als het risico bestaat dat de bestemming of het laadstation niet met de ingestelde instellingen bereikt kunnen worden, informeert MBUX de bestuurder tijdig met een bericht om de ECO-rijfuncties te activeren dankzij de ‘actieve actieradiusbewaking’.

Omvangrijk beschermingsconcept: de accu wordt beschermd in de bodemplaat

De accu bevindt zich in een crashbeschermd gedeelte van de onderkant van de auto, ingebed in de carrosseriestructuur met een geëxtrudeerd aluminium profiel aan de zijkant. Bij de extrusie wordt een verhit metalen blok door matrijzen geperst en omgevormd tot een eindeloos profiel, dat vervolgens op maat wordt gesneden. Dit maakt het mogelijk zeer complexe profielen te produceren die precies zijn afgestemd op de eisen. De behuizing, met energie-absorberende structuren aan de voor- en zijkant en een stijve, dubbelwandige bodemplaat, biedt extra bescherming voor de modules.

Uitgebreide crash- en componententests behoren bij Mercedes-Benz al decennialang tot de standaardprocedure, en de standaard wordt als hoog beschouwd – de interne eisen zijn vaak aanzienlijk strenger dan de specificaties van de wetgever. Mercedes-Benz hecht ook veel belang aan de best mogelijke bescherming van de accu’s. De testcriteria omvatten het gedrag van de accu onder schokbelasting en bij indringing van vreemde voorwerpen. Oververhitting en overbelasting zijn ook belangrijke onderdelen van de tests.

Bovendien is er een separaat meertraps veiligheidssysteem voor dagelijks gebruik. Dit omvat bijvoorbeeld temperatuur-, spannings- of isolatiebewaking als een continu bewakend veiligheidssysteem. Als er een storing optreedt, wordt de accu uitgeschakeld. Ook crashbewaking bij stilstand (tijdens het gelijkstroom laden) is standaard.

Duurzaamheid bij de productie en de materialen

Het dak van Factory 56, de fabriek waar de AMG EQS wordt gebouwd, is uitgerust met 12.000 fotovoltaïsche modules. Deze hebben een maximumvermogen van circa 5.000 kWp en voorzien dus gemiddeld in ongeveer 30 procent van de energiebehoefte van de fabriek op jaarbasis. Alles bij elkaar vermindert dit het energieverbruik met 25 procent in vergelijking met andere montagehallen. Het komt erop neer dat Factory 56 een Zero Carbon-fabriek is – volledig CO 2 -neutraal. 40 procent van het dakoppervlak van Factory 56 is voorzien van planten, en in het hoofdgebouw is voor het eerst gerecycled beton gebruikt. De productie van de uiterst complexe lithium-ion-accu’s in de fabriek in Hedelfingen, onderdeel van de fabriek in Stuttgart-Untertürkheim, zal vanaf 2022 CO 2 -neutraal zijn. In het kader van strategische partnerships heeft Mercedes-Benz er ook mee ingestemd om op CO 2 -neutrale wijze geproduceerde accucellen te kopen.

Ruim 80 kg aan onderdelen is gemaakt van grondstofbesparende materialen (gerecyclede en hernieuwbare grondstoffen). In de vloerbekleding van het volledig elektrische AMG-model wordt een nieuw garen van geregenereerd nylon toegepast. 1 ton van dit garen bespaart meer dan 6,5 ton CO 2 in vergelijking met nieuw materiaal. Het staal voor de carrosserie bestaat voor 80 procent uit secundair staal, dat grotendeels afkomstig is van gerecycled staalschroot.

Na gebruik in de auto is voor accu’s een tweede leven mogelijk: bijvoorbeeld in een energieopslagunit van Mercedes-Benz Energy GmbH. Samen met zijn partners heeft de onderneming al drie grootschalige opslagsystemen met in totaal ongeveer 50 MWh aan energie uit auto-accusystemen in het Duitse elektriciteitsnet geïntegreerd. Het eerste 2nd-Life accuopslagsysteem werd in oktober 2016 op het net aangesloten in Lünen, Westfalen.

De belangrijkste technische gegevens[1]

Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ Elektromotoren Twee permanent bekrachtigde synchroonmotoren (PSM) Max. systeemvermogen(zonder / met AMG DYNAMIC PLUS-pakket) 484 kW / 560 kW Max. koppel bij transmissie-uitgang(zonder / met AMG DYNAMIC PLUS-pakket) 950 Nm / 1.020 Nm Aandrijving Volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+ Acceleratie 0-100 km/h(zonder / met AMG DYNAMIC PLUS-pakket) 3,8 s / 3,4 s Topsnelheid[2](zonder / met AMG DYNAMIC PLUS-pakket) 220 km/h / 250 km/h Energie-inhoud accu, bruikbaar (WLTP) 107,8 kWh Nominale spanning 396 Max. recuperatievermogen[3] 300 kW Onboard-lader (standaard/optie) 11/22 kW Max. DC-laadvermogen 200 kW Stroomverbruik gecombineerd (WLTP) 23,9-21,5 kWh/100 km CO 2 -emissie (WLTP) 0 g/km Energieklasse A+ Actieradius (WLTP) 526-580 km Gewicht rijklaar[4] 2.655 kg c w -waarde vanaf[5] 0,23

[1] De technische gegevens betreffende brandstofverbruik, actieradius, vermogen, koppel, recuperatie en prestaties in deze publicatie zijn voorlopig en werden intern bepaald in overeenstemming met de toepasselijke certificatiemethode. Bevestigde waarden van de TÜV, een EG-typegoedkeuring en een certificaat van overeenstemming met officiële waarden zijn tot op heden niet beschikbaar. Afwijkingen tussen de gegevens en de officiële waarden zijn mogelijk.

[2] Elektronisch begrensd.

[3] Deze waarde heeft betrekking op het elektrische vermogen dat naar de accu wordt gevoerd als gevolg van de recuperatie. Dit kan worden bereikt onder optimale omgevingsomstandigheden, afhankelijk van onder meer de laadtoestand en de temperatuur. Afwijkingen zijn mogelijk.

[4] Volgens EG

[5] Met 21 inch AMG velg-/bandcombinatie in SPORT of SPORT+ rijprogramma