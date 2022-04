De nieuwe Mercedes-AMG GT Track Series: limited edition, unlimited performance

Het is de krachtigste sportwagen voor klanten die ooit door Mercedes-AMG is ontwikkeld: de Mercedes AMG GT Track Series, ontworpen voor gebruik tijdens circuitdagen en clubsportevenementen. Met de exclusieve limited edition viert de autosportafdeling van Mercedes-AMG het 55-jarig bestaan van de in Affalterbach gevestigde onderneming op een heel bijzondere manier. De Mercedes-AMG GT Track Series is gelimiteerd tot 55 exemplaren en slaat een brug naar AMG-oprichters Hans Werner Aufrecht en Erhard Melcher en hun credo om het beste nog beter te maken. Het resultaat is een compromisloos en exclusief performance-voertuig dat de automotive constructeurskunst van Mercedes-AMG op unieke wijze weerspiegelt.

De Mercedes-AMG GT Track Series breidt het GT-erfgoed uit met een nieuw iconisch model. De legendarische Mercedes AMG GT Black Series (brandstofverbruik gecombineerd: 12,8 l/100 km, CO 2 -emissie gecombineerd: 292 g/km) diende als basis voor de ontwikkeling. Net als het laatstgenoemde model onderscheidt de GT Track Series zich door zijn voertuigconcept dat is gericht op maximale prestaties, een eigenschap die hij combineert met de op het circuit bewezen kwaliteiten van de GT3- en GT4-modellen. Het hoge niveau van exclusiviteit van de GT Track Series, die niet in aanmerking komt voor goedkeuring voor de openbare weg, wordt onderstreept door tal van unieke technische en visuele USP’s.

Indrukwekkende performance

Het hart van de Mercedes-AMG GT Track Series is de 4,0 liter AMG-V8-biturbomotor uit de Mercedes-AMG GT Black Series, waarvan de engineers uit Affalterbach de indrukwekkende prestaties nog verder hebben verbeterd. Dankzij aangepaste autosportinjectoren en een specifieke motorafstelling levert de krachtbron met platte krukas nu bijvoorbeeld 580 kW (734 pk) en een maximumkoppel van 850 Nm.

De sequentiële Hewland HLS zestraps racetransmissie met instelbaar differentieel brengt het vermogen over op de achterwielen. Zoals bij alle modellen uit de GT-familie is de transmissie in een transaxle-configuratie op de achteras gemonteerd en torsie- en buigingsstijf via een ‘Torque Tube’ van carbon met de motor verbonden. Het onderstel van de Mercedes-AMG GT Track Series is voorzien van verregaand instelbare vierweg-dempers van Bilstein. Zoals gebruikelijk in de autosport hebben ze elk een instelling voor hoge en lage snelheid in de rebound- en compressieniveaus en maken ze bovendien aanpassingen van de voertuighoogte mogelijk. De stabilisatorstangen individueel zijn ook verstelbaar om een ​​individuele set-up te garanderen.

In combinatie met het basisvoertuigconcept resulteren deze high-performance componenten in een zeer nauwkeurig rijgedrag met een directe feedback. Hierdoor kunnen bestuurders van alle niveaus, of het nu raceprofessionals of ‘gentleman drivers’ zijn, snel vertrouwen in het voertuig opbouwen.

Geoptimaliseerde aerodynamica gecombineerd met een krachtig design

Het design en de aerodynamica van de Mercedes-AMG GT Track Series volgen ook strikt de performance-filosofie. De motorkap, spatschermen, dorpelverbreders, achterklep en achterskirt zijn gemaakt van carbon en dragen aanzienlijk bij aan de hoge rijdynamiek.

De geïntegreerde lamellen in de carbon voorspatschermen zorgen voor meer downforce. De dorpelverbreders met elementen van zwart zichtcarbon, die aan de voor- en achterzijde overgaan in verticale lamellen, dragen bij aan een optimale luchtstroom rond de auto. Om een ​​effectieve koeling van de achterremmen te garanderen, zijn de dorpelverbreders ook voorzien van koelluchtkanalen. De achterskirt met dubbele diffusor en zijdelingse luchtuitlaten in de wielkasten verwijzen eveneens naar het race-DNA van de Mercedes-AMG GT Track Series.

Het front van het exclusieve model wordt gekenmerkt door de grote AMG-specifieke grille die voor een optimale luchtstroom naar de radiator zorgt. De frontsplitter met hoge downforce is speciaal ontwikkeld voor de GT Track Series. Deze is gebaseerd op het aero-element van de GT Black Series, maar werd doorontwikkeld om de downforce op de achteras verder te verbeteren. Een ander direct uit de autosport afgeleid element is de exclusieve, markante carbon motorkap met grote luchtuitlaat. Die geleidt de warme lucht direct na het koelpakket naar buiten, verhoogt de totale downforce en optimaliseert ​​tegelijkertijd de koeling van de motor.

Eveneens speciaal ontwikkeld voor de Mercedes-AMG GT Track Series zijn de hoogglanzende, gesmede 18 inch velgen – de standaard velgmaat voor GT-racewagens. Alle bekende racebanden kunnen op deze exclusieve velgen worden gebruikt.

Een bijzondere optische highlight is de exclusieve zijdematte speciale lak MANUFAKTUR hightechzilver magno met designelementen in rood en antraciet. En ook de integratie van het AMG-embleem in het bovenste gedeelte van de voorskirt onderstreept de exclusiviteit van dit GT-model.

Omvangrijk veiligheidspakket en autosportspecifiek interieur

Net als in de GT3 en de GT4 is ook in de GT Track Series gebruiks- en servicevriendelijke race-elektronica geïnstalleerd. Die omvat een racespecifieke tractiecontrole en autosport-ABS, beide twaalftraps instelbaar (niveau 1: maximale tractie-/ABS-activiteit, niveau 11: minimale tractie-//ABS-activiteit, niveau 12: off-stand).

Ook de remcomponenten hebben zich bewezen in de autosport. De GT Track Series wordt geleverd met stalen remschijven (voor: 390 mm / achter: 355 mm). De rembalans tussen de voor- en achteras kan worden afgesteld met behulp van een balansbalksysteem. De carbon koelingskanalen voor de remmen en de remluchtleidingen garanderen een optimale koeling van het performance-remsysteem.

Het in de GT3- en GT4-racefamilies beproefde veiligheidsconcept wordt toegepast in het interieur: de rolkooi van hoogwaardig staal is vastgeschroefd aan het aluminium spaceframe en in het dak is een escape-luik geplaatst. De carbon veiligheidskooi heeft grote afmetingen en biedt zelfs lange bestuurders voldoende bewegingsruimte. Bovendien heeft het pakket een zespunts veiligheidsgordel en een stoel met ergonomisch aanpasbaar schuim. Hierdoor voldoet de veiligheidskooi aan de nieuwste FIA-normen en biedt hij een aanzienlijk hoger beschermingsniveau dan de gebruikelijke racestoelen. Een krachtig autosportbrandblussysteem en veiligheidsnetten voor de bestuurder completeren het uitgebreide veiligheidsconcept van de GT Track Series.

Bij het design van het interieur hebben de Mercedes AMG-engineers extra aandacht besteed aan het doel van het voertuig. De GT Track Series is ontworpen als een volbloed racer en heeft daarom geen comfortelementen van welke aard dan ook. Om het leeggewicht van 1.400 kg te realiseren, ontbreken componenten als isolatiematerialen, interieurbekleding of elektrische ruitbediening.

Het stuurwiel – exclusief ontwikkeld voor de GT Track Series in samenwerking met de simracing-experts van Cube Controls – heeft een groot verstelbereik en talrijke bedieningsmogelijkheden. De pedalen zijn ook instelbaar en kunnen individueel worden aangepast aan de lichaamsbouw van de bestuurder. Het dashboard van zichtcarbon met matte finish omvat een volledig programmeerbare BOSCH DDU 11 weergavesysteem, ontworpen voor een intuïtieve bediening en gebruiksvriendelijkheid. Bovendien bevat het een uitgebreid dataloggingsysteem voor autosportgebruik, bijvoorbeeld een laptimer om rondetijden bij te houden. De GT Track Series is een van de eerste voertuigen die is uitgerust met het nieuw ontwikkelde systeem.

55 jaar Mercedes-AMG – 55 Mercedes-AMG GT Track Series

De Mercedes-AMG GT Track Series staat voor maximale exclusiviteit. De special edition is gelimiteerd tot 55 exemplaren, die elk met de hand worden gebouwd in Affalterbach. Een hoogwaardig embleem ‘1 of 55’ in het interieur identificeert elke Mercedes-AMG GT Track Series als een unieke special edition. Hiermee brengt Mercedes-AMG een ode aan de oprichting van de onderneming door Hans Werner Aufrecht en Erhard Melcher in 1967, precies 55 jaar geleden. De gestikte opschriften ‘Track Series’ op de bestuurdersstoel en de gelimiteerde car cover verwijzen eveneens naar het exclusieve karakter van de GT Track Series.

Uitgebreide service en ondersteuning inbegrepen

Eigenaren van de Mercedes-AMG GT Track Series profiteren van een uitgebreid service- en ondersteuningsaanbod dat voortdurend wordt doorontwikkeld en uitgebreid. Dit omvat ook privileges die normaal gesproken exclusief zijn voorbehouden aan Mercedes-AMG Motorsport-klantenteams: een technische training voorafgaand aan de aflevering van het voertuig, individuele technische ondersteuning tijdens circuitdagen en clubsportevenementen op aanvraag, een servicehotline tijdens raceweekends en logistieke services zoals een optimale onderdelenlevering.

Technische ondersteuning wordt gegarandeerd door de autosportexperts van HWA AG, die als ontwikkelings- en productiepartner van Mercedes-AMG onderhoud en revisies uitvoert. Via het exclusieve online bestel- en informatiesysteem ‘Customer Service Portal’ kunnen accessoires en onderdelen worden besteld en kan technische documentatie beschikbaar worden gesteld.

Directe verkoop vanuit Affalterbach

De wereldwijde verkoop van de Mercedes-AMG GT Track Series vindt plaats vanuit Affalterbach, waar Mercedes-AMG zijn hoofdkantoor heeft. Klantleveringen van de special edition starten vanaf het tweede kwartaal van 2022. De basisprijs van de Mercedes-AMG GT Track Series inclusief airconditioning bedraagt ​​€ 369.000 excl. btw. Een startpakket met reserveonderdelen, een stoel- en helmventilatiesysteem, een drinksysteem en een veiligheidskooi voor passagiers zijn als optie leverbaar. Andere uitrustingsopties zijn op aanvraag leverbaar.