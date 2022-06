De nieuwe Mercedes-AMG ONE: Formule 1-technologie voor de openbare weg

Op 1 juni 1967 werd de basis voor AMG gelegd. Ter gelegenheid van het 55-jarig jubileum van het performance- en sportwagenmerk beleeft de productieversie van de Mercedes-AMG ONE zijn wereldpremière (gewogen brandstofverbruik gecombineerd: 8,7 l/100 km; gewogen CO 2 -emissie gecombineerd: 198 g/km; gewogen stroomverbruik gecombineerd: 32 kWh/100 km)[1]. De tweezits supersportwagen brengt ’s werelds meest moderne en meest efficiënte hybride aandrijftechnologie uit de Formule 1 voor het eerst van het circuit naar de weg. De performance-hybrid produceert een totaal vermogen van 782 kW (1.063 pk) dat wordt geleverd door één verbrandingsmotor en vier elektromotoren, en heeft een topsnelheid van 352 km/h. De ontwikkeling van deze zeer complexe aandrijflijn vond plaats in nauwe samenwerking met de Formule 1-experts van Mercedes-AMG High Performance Powertrains in Brixworth. De Mercedes-AMG ONE zal voor het eerst officieel in actie te zien zijn in het Verenigd Koninkrijk, tijdens het Festival of Speed op Goodwood (23 tot 26 juni 2022).

De unieke hypercar maakt niet alleen indruk met zijn E PERFORMANCE Formule 1 hybride aandrijflijn, maar ook met andere autosporttechnologie. Dit varieert van de carbon monocoque en de carbon carrosserie tot de dragende motor/transmissie-eenheid, de actieve aerodynamica en de pushrod ophanging. Met zijn complexe techniek biedt de tweezits Mercedes-AMG ONE in sommige gevallen zelfs meer dan een Formule 1-racewagen. Hij beschikt over de volledig variabele AMG Performance 4MATIC+ vierwielaandrijving met hybride aangedreven achteras en elektrisch aangedreven vooras met torque vectoring. Hij kan ook volledig elektrisch rijden.

“Met de Mercedes-AMG ONE hebben we de grenzen ruimschoots verlegd. De immense technische uitdagingen om een moderne Formule 1-aandrijflijn geschikt te maken voor weggebruik hebben ons tot het uiterste gedreven. Gedurende de ontwikkelingsperiode hebben velen wellicht gedacht dat het project onmogelijk te realiseren was. Toch hebben de teams in Affalterbach en het Verenigd Koninkrijk nooit opgegeven en geloofden ze in zichzelf. Ik heb het grootste respect voor alle betrokkenen en ben trots op deze teamprestatie. Zo’n hypercar mogelijk maken is absoluut een unieke prestatie. Dat geldt voor ons als Mercedes-AMG niet alleen vanuit technisch oogpunt, maar ook wat betreft de nauwe uitwisseling met onze trouwe klanten. Samen met ons hebben zij in de loop van de ontwikkeling ups, maar ook downs doorgemaakt. Zij waren vanaf het begin een integraal onderdeel van Project One en kunnen zich nu verheugen op de zeer exclusieve en unieke Mercedes-AMG ONE, die nu ook de volgende horde heeft kunnen nemen en alle ECE-certificeringstests heeft doorstaan”, aldus Philipp Schiemer, voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-AMG GmbH.

“De performance van de Mercedes-AMG ONE is uiteindelijk slechts een deel van het potentieel van de technologie in dit voertuig. Afgezien van een Formule 1-aandrijflijn die 1.063 pk genereert uit een relatief kleine, zeer efficiënte verbrandingsmotor in combinatie met vier elektromotoren, was vooral de uitlaatgasnabehandeling een ongekende uitdaging. De teams van Mercedes-AMG en Mercedes-AMG High Performance Powertrains hebben hier echt geweldig werk geleverd. Dit project was tegelijkertijd een vloek en een zegen. Maar we hebben het met obstakels bezaaide pad bewandeld, en als technicus laat je je natuurlijk meeslepen door alle details. Van de gebruikte materialen en de uitzonderlijke onderstelcomponenten tot de aerodynamische verfijningen – wat betreft complexiteit is de Mercedes-AMG ONE moeilijk te verslaan. In een Formule 1-bolide zorgt een team van engineers met laptops ervoor dat de aandrijflijn start. Bij onze hypercar volstaat een druk op de knop. Dit illustreert ook de immense softwarekennis die in dit voertuig is toegepast”, aldus Jochen Hermann, technisch directeur van Mercedes-AMG GmbH.

Uitzonderlijke E PERFORMANCE hybride aandrijflijn met 1,6 liter V6-motor en vier elektromotoren

De E PERFORMANCE hybride aandrijflijn van de Mercedes-AMG ONE komt rechtstreeks uit de Formule 1 en is in nauwe samenwerking met de experts van Mercedes-AMG High Performance Powertrains in Brixworth gerealiseerd. De aandrijfljin bestaat uit een sterk geïntegreerde en intelligent gekoppelde eenheid van een hybride verbrandingsmotor met turbocompressor en in totaal vier elektromotoren. Eén daarvan is geïntegreerd in de turbocompressor, een andere is rechtstreeks op de verbrandingsmotor gemonteerd met een verbinding naar het carter en de twee resterende motoren drijven de voorwielen aan.

De 1,6 liter hybride V6-benzinemotor met elektrisch ondersteunde, enkelvoudige turbo-oplading komt qua techniek overeen met de huidige Formule 1- motor. De vier bovenliggende nokkenassen worden aangedreven door rechte tandwielen. Om hoge motortoerentallen te bereiken zijn de mechanische klepveren vervangen door pneumatische klepveren. De motor, die in het midden, voor de achteras is gemonteerd, haalt toerentallen tot 11.000 t/min. Voor een langere levensduur, en het feit dat hij moet kunnen worden getankt met commerciële super plus-benzine, blijft hij echter bewust onder de toerentalgrens van de F1.

De hoogtoerige krachtbron wordt geboost door een hightech turbo. De uitlaatgasturbine en de compressorturbine zijn op enige afstand van elkaar geplaatst en verbonden door een as. Dit maakt een lagere inbouwpositie van de turbo mogelijk. Op de as bevindt zich een circa 90 kW sterke elektromotor. Deze wordt elektronisch geregeld en drijft de as van de turbo rechtstreeks aan, waardoor het compressorwiel tot 100.000 t/min versnelt voordat de uitlaatgasstroom het overneemt. De Formule 1-aanduiding voor deze eenheid is MGU-H (Motor Generator Unit Heat).

Razendsnelle respons, sneller dan een atmosferische V8-motor

Het grote voordeel: de respons verbetert aanzienlijk, onmiddellijk vanaf stationair toerental (wanneer de uitlaatgasstroom nog zwak is) en over het hele toerentalbereik. De 1,6 liter V6-motor reageert nog spontaner op commando’s van het gaspedaal, terwijl de algehele rijervaring zeer dynamisch is. Bovendien maakt de elektrificatie van de uitlaatgasturbo een hoger koppel bij lage toerentallen mogelijk. Ook dat verbetert de souplesse en optimaliseert de acceleratie. Zelfs wanneer de bestuurder de voet van het gaspedaal of rempedaal haalt, is de technologie in staat om de boostdruk te allen tijde te handhaven. Dit zorgt voor een continue directe respons.

De elektrische uitlaatgasturbo in de Mercedes-AMG ONE heeft nog een ander voordeel: hij gebruikt een deel van de overtollige energie uit de uitlaatgasstroom om elektrische energie op te wekken. Deze wordt ofwel opgeslagen in de HV-lithium-ion-accu of naar de elektrische vooras of de elektromotor (MGU-K = Motor Generator Unit Kinetic) op de verbrandingsmotor gevoerd. De MGU-K heeft een vermogen van 120 kW, is direct op de verbrandingsmotor geplaatst en is via een tandwielsysteem met de krukas verbonden – nog een technologie die in de Formule 1 voor maximale efficiëntie en performance zorgt.

Turbolading en directe inspuiting met sproeigeleide verbranding zorgen niet alleen voor een hoog vermogen, maar verhogen ook de thermodynamische efficiëntie, waardoor het brandstofverbruik en de uitlaatemissies dalen. De krachtige zescilindermotor heeft twee injectiesystemen. De directe inspuiting brengt de brandstof met een druk tot 270 bar in de verbrandingskamers. Dit is een meervoudig proces, dat naar behoefte door het motormanagementsysteem wordt geregeld. De extra poortinjectie is nodig om het hoge specifieke vermogen van de motor te bereiken en tegelijkertijd te voldoen aan de uitlaatgasemissienormen.

En dan is er nog het zeer complexe en effectieve uitlaatgasreinigingssysteem met vier voorverwarmde metalen katalysatoren, twee keramische katalysatoren en twee benzinepartikelfilters. De vier verwarmingselementen met een gecombineerd vermogen van 16 kW maken het mogelijk om onder reële rijomstandigheden (RDE) te voldoen aan de EU6-uitlaatgasemissienormen. Het uitlaatgasreinigingssysteem is ook voor tegendruk geoptimaliseerd om vermogensverlies te voorkomen. Dit geldt ook voor de grote einddemper van lichtgewicht titanium.

Technische gegevens – aandrijflijn

Boring x slag 80,0 x 53,03 mm Cilinderinhoud 1.599cm3 Max. systeemvermogen 782 kW (1.063 pk) Max. toerental van de verbrandingsmotor 11.000 t/min. Max. vermogen van de verbrandingsmotor 422 kW (574 pk) bij 9.000 t/min. Specifiek vermogen van de verbrandingsmotor 359 pk/l MGU-K (elektromotor op de krukas) 120 kW (163 pk) MGU-FL/MGU-FR (elektromotoren op de vooras) 2 x 120 kW = 240 kW (326 pk) MGU-H (elektromotor van de elektrische uitlaatgasturbo) 90 kW (122 pk) Max. boostdruk turbo 3,5 bar

Nieuwe vierwielaandrijving met volledig elektrisch aangedreven vooras

De twee 120 kW elektromotoren op de vooras halen rotorsnelheden tot 50.000 t/min. Ze zijn elk via een tandwielvertraging met de voorwielen verbonden. De vooras, die dus volledig elektrisch wordt aangedreven, werkt telkens wielselectief en maakt zo een individuele koppelverdeling voor een bijzonder hoge rijdynamiek mogelijk (‘torque vectoring’). Bovendien zorgen de twee elektromotoren ervoor dat de remenergie optimaal kan worden gebruikt voor recuperatie – tot 80 procent onder dagelijkse rijomstandigheden. Deze energie wordt opgeslagen in de accu en is beschikbaar voor een grotere elektrische actieradius of voor hogere prestaties. Elke elektromotor wordt aangestuurd door zijn eigen vermogenselektronica die zich in de nabijheid van de elektromotoren in de voertuigbodem bevindt.

High-performance accu met Formule 1-technologie

Ook het lithium-ion-energieopslagsysteem is een speciale ontwikkeling van Mercedes-AMG. De technologie ervan heeft zich al onder de zwaarste omstandigheden bewezen in de hybride racewagens van het Mercedes-AMG Petronas F1 Team en is ook terug te vinden in de accu van de Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE. De high-performance AMG-accu combineert een hoog vermogen dat vaak achterelkaar kan worden opgevraagd met een laag gewicht om het totale prestatieniveau te verhogen. Daar bovenop komen de snelle energieopname en de hoge vermogensdichtheid. Dit betekent dat de bestuurder bijvoorbeeld tijdens een snelle rit in heuvelachtig terrein op stukken bergop direct het volledige vermogenspotentieel kan aanspreken, terwijl het systeem bij bergafwaarts rijden sterk recupereert.

De plaatsing van de accucellen en de koeling van de cellen komen overeen met de opstelling in de Mercedes-AMG Formule 1-racewagen. Voor dagelijks gebruik is het aantal accucellen in de Mercedes-AMG ONE echter vele malen hoger. De capaciteit van 8,4 kWh is voldoende voor een volledig elektrische actieradius van 18,1 km. Het laden gaat via wisselstroom en de geïntegreerde 3,7 kW-boordlader. Bovendien kan de accu van nieuwe energie worden voorzien via recuperatie of via de verbrandingsmotor. De HV-lithium-ion-accu en de DC/DC-converter die het 12V-boordnet ondersteunt en laadt, zijn ruimtebesparend ondergebracht in de voertuigbodem achter de vooras.

Innovatieve directe koeling van de HV-accu

De basis voor het hoge prestatieniveau van de accu wordt gevormd door de innovatieve directe koeling: een hightech koelmiddel stroomt rond alle cellen en koelt ze afzonderlijk. De achtergrond: elke accu heeft een bepaalde temperatuur nodig voor een optimale vermogensafgifte. Als de accu te koud of te warm wordt, verliest hij soms merkbaar vermogen of moet hij worden bijgeregeld om schade te voorkomen als het systeem te warm wordt. De gelijkmatige temperatuur van de accu heeft dus een beslissende invloed op de prestaties, levensduur en veiligheid.

Het koelmiddel circuleert van boven naar beneden door de hele accu langs elke cel met behulp van een krachtige elektrische pomp en stroomt ook door een warmtewisselaar die rechtstreeks aan de accu is bevestigd. Het systeem is zo ontworpen dat de warmte gelijkmatig in de accu wordt verdeeld. Het resultaat is dat de accu zich altijd in een constante, optimale bedrijfstemperatuur van gemiddeld 45 °C bevindt – ongeacht hoe vaak hij wordt opgeladen of ontladen. Het is goed mogelijk dat de gemiddelde temperatuur wordt overschreden bij hoge rijsnelheden. De beveiligingsmechanismen zijn daarom zo geconfigureerd dat het maximale vermogen uit de accu kan worden gehaald, waarbij het temperatuurniveau vervolgens wordt verlaagd door directe koeling.

Alleen directe koeling maakt het mogelijk om cellen met een zeer hoge vermogensdichtheid te gebruiken. Dankzij deze individuele oplossing is het accusysteem bijzonder licht en compact. Het lage gewicht is ook te danken aan het materiaalbesparende busbar-concept en de lichte en toch sterke crashstructuur van de aluminium behuizing. Dit zorgt voor de hoogste mate van veiligheid. Een ander kenmerk is het hoge voltage van het aandrijfsysteem, dat werkt op 800 V in plaats van de gebruikelijke 400 V. Dankzij de hogere spanningsniveaus is het mogelijk om bijvoorbeeld de kabeldiameters aanzienlijk te verkleinen, waardoor ruimte en gewicht worden bespaard.

Intelligente bedieningsstrategieën voor optimale output en efficiëntie

Al met al biedt het High Performance Plug-in Hybrid Drive System tal van intelligente bedieningsstrategieën die optimaal zijn afgestemd op de verschillende toepassingsscenario’s. De rijprogramma’s variëren van een volledig elektrische tot een zeer dynamische modus (Strat 2), die overeenkomt met een instelling die in de Formule 1-kwalificatie wordt gebruikt voor de best mogelijke rondetijden. Ondanks de hoge systeemcomplexiteit krijgt de bestuurder altijd de optimale combinatie van performance en efficiëntie – al naargelang de behoefte.

Zes rijprogramma’s – van volledig elektrisch rijden tot circuitmodus

De Mercedes-AMG ONE start geruisloos door het inschakelen van de elektromotoren op de vooras. Parallel daaraan worden de katalysatoren voorverwarmd. De verbrandingsmotor wordt pas ingeschakeld als de juiste katalysatortemperatuur is bereikt.

· Race Safe: standaardprogramma met on-demand hybride rijmodus en volledig elektrische start. Alleen wanneer meer vermogen nodig is, wordt de verbrandingsmotor ingeschakeld.

· Race: hybride rijmodus met speciale laadstrategie. De verbrandingsmotor draait continu en kan de HV-accu meer laden, zodat steeds het volledige elektrische vermogen beschikbaar is.

· EV: volledig elektrisch rijden.

· Race Plus (alleen circuit): actieve aerodynamica, onderstelverlaging (37 mm voor/30 mm achter), een straffere onderstelafstelling, speciaal performance management.

· Strat 2 (alleen circuit): actieve aerodynamica, nog straffere afstelling van het onderstel en verlaging van het voertuig (37 mm voor/30 mm achter). Vol vermogen uit alle motoren zoals in de Formule 1-kwalificatie.

· Individual: instellingen van de wegmodi volgens persoonlijke voorkeuren.

Met de RACE START-functie zijn indrukwekkende acceleratiewaarden mogelijk in de rijprogramma’s Race, Race Plus en Strat 2: de sprint vanuit stilstand naar 200 km/h wordt in deze modus in slechts 7,0 seconden voltooid.

Compleet nieuwe, geautomatiseerde en handgeschakelde zevenversnellingsbak

Het vermogen wordt naar de achterwielen overgebracht via een volledig nieuw voor de Mercedes-AMG ONE ontwikkelde handgeschakelde zevenversnellingsbak. Het lichtgewicht transmissieontwerp bespaart gewicht, terwijl de integratie in de carrosserie (body-in-white) de stijfheid verhoogt en ervoor zorgt dat het systeem weinig ruimte inneemt. De transmissie is speciaal ontworpen voor het hoge koppel en het hoge prestatieniveau van de krachtige hybride Formule 1-aandrijflijn. De schakelstangen en de koppeling met vier carbon schijven worden hydraulisch bediend. De overbrengingsverhoudingen zijn zo ontworpen dat het vermogensverschil na het opschakelen zo klein mogelijk is en de verbrandingsmotor op hoge toeren blijft draaien. Het sperdifferentieel is in de transmissie geïntegreerd.

Multi-link ophanging met innovatieve pushrod-ophanging

De basis voor de uitstekende rijeigenschappen van de Mercedes-AMG ONE wordt gevormd door de lichte en zeer sterke carbon monocoque, waarvan de technologie eveneens uit de Formule 1 stamt. Hetzelfde geldt voor de integratie van de motor en de transmissie: beide vervullen dragende functies en ondersteunen de achterwielophanging volledig.

Het onderstel bestaat uit een aluminium constructie aan de voor- en achterzijde, elk met vijf draagarmen en twee verstelbare veerpoten. De schroefvering heeft een aantal bijzondere kenmerken: beide veerpoten zijn dwars op de rijrichting gemonteerd. De innovatieve opstelling van de veer- en dempereenheid vervangt de functie en het gebruik van een conventionele buisvormige dwarsstabilisator. Deze oplossing voorkomt op betrouwbare wijze rolbewegingen, zelfs bij zeer snelle richtingsveranderingen, zonder oncomfortabel te zijn. De rolstijfheid en roldemping zijn volledig onafhankelijk van de hefstijfheid en hefdemping. Wiellagers met keramische kogellagers voor minder wrijving weerspiegelen de aandacht voor technische details.

De adaptieve demping kan worden aangepast via het rijprogramma: de onderstelinstellingen C (Comfort) en S (Sport) zijn beschikbaar in de rijprogramma’s EV, Race Safe, Race en Individual; de onderstelinstellingen S (Sport) en S+ (Sport+) zijn beschikbaar in de rijprogramma’s Race Plus en Strat 2. Als onderdeel van de actieve aerodynamica kan het onderstel hydraulisch worden verlaagd: met 37 mm op de vooras en met 30 mm op de achteras. Bovendien voorkomt een liftsysteem voor de vooras (die alleen in de rijprogramma’s voor de weg kan worden geactiveerd) dat de Mercedes-AMG ONE bijvoorbeeld op de hellingen van parkeergarages de grond raakt.

De algehele afstemming van veren en dempers is ontworpen voor een perfect uitgebalanceerd, gemakkelijk controleerbaar en zeer dynamisch rijgedrag. De vierwielaandrijving en torque vectoring dragen daar ook aan bij. In tegenstelling tot in de Formule 1 is ABS standaard aan boord, terwijl ESP®, zoals gebruikelijk bij Mercedes-AMG, in drie niveaus kan worden ingesteld. ESP® ON staat voor een hoge mate van veiligheid en is altijd geactiveerd in de modus ‘Highway’. De ESP® SPORT HANDLING MODE maakt een grotere drifthoek mogelijk voordat het systeem ingrijpt bij sportief rijden. ESP® OFF schakelt het systeem uit voor extreem dynamisch rijden op afgesloten circuits. Alle drie de instellingen zijn mogelijk in de modus ‘Track’.

Exclusief gesmede velg met gedeeltelijke carbon afdekking

Geheel nieuw is de tienspaaks velg van gesmeed aluminium met centrale wielmoer, die exclusief is ontwikkeld voor de Mercedes-AMG ONE. De velg heeft een gedeeltelijke afdekking van carbon met een aerodynamisch verfijnde vorm: het verbetert de aerodynamische efficiëntie van het voertuig door de stroming rond het wiel te verbeteren. Dit is opnieuw een voorbeeld van hoe het ontwikkelingsteam van AMG zelfs aan de kleinste aspecten de grootst mogelijke aandacht heeft besteed om zo de efficiëntie van de hypercar te verbeteren.

De Mercedes-AMG ONE is optioneel leverbaar met negenspaaks magnesium gesmede wielen die ook exclusief voor dit model zijn ontworpen. Naast de centrale wielmoer-technologie hebben ze een gepatenteerd bionisch design om de lichtgewicht constructie en stijfheid te maximaliseren. De aerodynamisch vormgegeven, gedeeltelijke afdekking van carbon is een goed voorbeeld van de combinatie van een laag gewicht, geoptimaliseerde remkoeling en aerodynamische efficiëntie. Tegelijkertijd zorgen negen luchtschoepen per wiel voor actieve ventilatie van de wielkasten en dus voor een betere warmteafvoer van de remmen.

Aan de voorzijde staat de Mercedes-AMG ONE op 10,0 J x 19 velgen met 285/35 ZR 19 Michelin Pilot Sport Cup 2R M01 banden, die speciaal voor deze hypercar zijn ontwikkeld, en achter op 12,0 J x 20 velgen, met Michelin Pilot Sport Cup 2R M01 banden in de maat 335/30 ZR 20. De exclusiviteit van de banden komt tot uiting in het design van de zijwand, waarin het silhouet van het voertuig is verwerkt.

De Mercedes-AMG ONE heeft een voor het gewicht geoptimaliseerd carbon keramisch AMG-composietremsysteem. De vooras is voorzien van vaste remklauwen met zes zuigers en geventileerde en geperforeerde remschijven van 398 x 38 mm. Op de achteras zijn vaste remklauwen met vier zuigers gemonteerd. Op deze as zijn bovendien van binnenuit geventileerde en geperforeerde remschijven van 380 x 34 mm toegepast. Het lage gewicht van het systeem vermindert het onafgeveerde gewicht en verhoogt zo de rijdynamiek en de wendbaarheid. Bovendien heeft het keramische remsysteem een langere levensduur, een hogere corrosiebestendigheid en een grotere thermische stabiliteit. Dit unieke remsysteem onderscheidt zich optisch met het opschrift ‘AMG Carbon Ceramic’ en de in een speciale kleur gespoten remklauwen.

Exterieurdesign: fascinatie en functie

Het design van de carbon carrosserie is geïnspireerd op de topklasse van de autosport en belichaamt bovenal het Mercedes-AMG principe dat fascinatie altijd gekoppeld is aan functie. Elk onderdeel heeft een functie. Het middenmotorconcept op basis van een carbon monocoque plus een dragende motor/transmissie-eenheid zorgt voor extreem gespierde proporties: de cockpit is ver naar voren geplaatst, zoals kenmerkend is voor racewagens, in combinatie met volumineuze wielkasten, een ‘wespentaille’ en een brede achterzijde.

De designers en aerodynamica-experts hebben nauw samengewerkt bij het vormgeven van dit voertuig. Zelfs de basiscarrosserie is aerodynamisch van vorm voor een maximale downforce en balans. De Mercedes-AMG ONE genereert al downforce vanaf 50 km/h, die steeds sterker wordt naarmate de snelheid toeneemt.

Front: krachtig en functioneel

Het front wordt gekenmerkt door de grote voorbumper, waarvan de verschillende luchtinlaten zich over de volledige breedte van het voertuig uitstrekken. Het trapeziumvormige middendeel draagt een groot, wit AMG-logo. Daarboven, op de carrosserie, bevindt zich de Mercedes-ster. Deze is door een specialist uit het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd in de vorm van een artistiek en technisch perfect airbrush-motief. De AMG-typische A-wing onder het middendeel voegt nog een karakteristiek accent toe en gaat naadloos over in de spatschermen.

Links en rechts bepalen grote luchtinlaten de aanblik, omlijst door U-vormige luchtgeleiders en elk gescheiden door twee zwarte dwarsvinnen. De smalle led-koplampen gaan naadloos op in de carrosseriecontouren. De zwarte luchtuitlaten in de motorkap geleiden de warme luchtstroom langs de zijkanten van het bestuurderscompartiment. Zo kan de frisse lucht ongehinderd door het bestuurderscompartiment stromen en in het inlaatkanaal op het dak terechtkomen. De actieve flappen op de voordiffusor beïnvloeden de aerodynamische prestaties bij de vooras en zorgen voor een uitstekende aerobalans. Ook de actieve luchtopeningen (lamellen) in de voorste wielkasten verhogen de downforce op de vooras.

Strakke flanken, volumineuze wielkasten

De lage, dynamische greenhouse heeft een onmiskenbare, bolvormige architectuur met een kenmerkend raampatroon. Het grote, donkere vlak staat voor belangrijke technische functies. Deze technische componenten vormen een visueel contrast met de strakke algehele belijning van het voertuig.

Het dak wordt gedomineerd door de uit de Formule 1 afgeleide luchtinlaat, waardoor de motor naar behoefte frisse lucht aanzuigt. De zwarte inlaat gaat elegant over in de zwarte, verticale haaienvin: het voorkomt dwarsstroming en/of ontsnapping van de luchtstroom aan de achterzijde en verbetert zo de stabiliteit in de bochten. Over het geheel genomen betekent dit ook meer prestaties en veiligheid bij hoge snelheden. De krachtbron is verborgen onder twee verwijderbare carbon kappen. In elk van deze kappen zijn grote NACA-luchtinlaten geïntegreerd, die een optimale geleiding van de luchtstroom voor de eronder geplaatste radiateurs garanderen.

Het zijaanzicht toont een sensueel en puur oppervlaktedesign, gecombineerd met functionele kenmerken. De flanken van het voertuig zijn smaller van vorm, met zwarte carbon oppervlakken die de luchtstroom om de carrosserie heen leiden, zoals in de autosport. Het airbrush-design op de flanken is van de hand van dezelfde kunstenaar die het lakwerk voor de Formule 1-racewagens heeft ontworpen. Strak aansluitende wielkasten strekken zich uit over alle vier de wielen als spieren, klaar om in actie te komen.

De portieren openen diagonaal naar voren en naar boven. Het klepje van de tankvulopening bevindt zich rechtsachter, en de laadaansluiting voor de plug-in hybrid accu is linksachter te vinden.

De achterzijde: fascinatie en functie

De scherpe spoilerrand en de tweedelige diffusor zorgen voor aerodynamische efficiëntie en prestatievoordelen bij hoge snelheden. Dit geldt ook voor de speciaal gevormde bodemplaat met langsvinnen en openingen voor koelkanalen. De achterspoiler heeft een tweedelig intrekbaar blad plus een geïntegreerde verstelbare flap. Het design van de uitlaat met zijn grote, ronde uitlaatsierstuk en twee andere kleine, ronde openingen is rechtstreeks overgenomen van de Formule 1-bolides. Het gespierde uiterlijk wordt nog versterkt door de achterskirt met zijn grote, zwarte mesh en carbon componenten. De achterlichten zijn elk voorzien van drie ruitvormige verlichtingselementen die aansluiten bij het grafische design van het AMG-merklogo en dus ook bij het design van de koplampen.

De hightech materialen en kleurencombinaties van het exterieur zijn rechtstreeks overgenomen uit de autosport. Functionele exterieurcomponenten zijn uitgevoerd in zichtbaar carbon en contrasteren met de sculpturale, sensuele lakoppervlakken.

Actieve aerodynamica: keuze uit drie set-ups

De actieve, hydraulisch geregelde aerodynamica verhoogt de downforce op de voor- en achteras en verbetert ook de aerodynamische efficiëntie. Afhankelijk van de voorkeur van de bestuurder en het gekozen rijprogramma zijn er drie verschillende aerodynamische set-ups beschikbaar:

· ‘Highway’, beschikbaar in de rijprogramma’s ‘Race Safe’, ‘Race’, ‘EV’ en ‘Individual’: de lamellen zijn gesloten, de actieve flappen op de voordiffusor zijn uitgeschoven en de achterspoiler inclusief flap is ingetrokken.

· ‘Track’, beschikbaar in de rijprogramma’s ‘Race Plus’ en ‘Strat 2’ (beide alleen toegestaan op het circuit): de kleppen van de voordiffusor klappen omhoog om de vormgeving van de diffusor zo efficiënt mogelijk te maken. De achterspoiler klapt volledig uit, net als de flap. De lamellen worden geopend om de downforce op de vooras te verhogen en de onderdruk in de wielkasten te vergroten. Het voertuig wordt voor verlaagd met 37 mm, en achter met 30 mm. Als gevolg hiervan wordt de totale downforce, afhankelijk van de snelheid, tot vijf keer zo hoog ten opzichte van de rijprogramma’s voor de weg.

· ‘Race DRS’ (Drag Reduction System), kan net als in de Formule 1 met een druk op de knop worden geactiveerd: de flap op de achterspoiler wordt volledig ingetrokken en de lamellen worden gesloten. Dit vermindert de downforce met ongeveer 20 procent, maar daar staat tegenover dat de Mercedes-AMG ONE nog sneller hoge snelheden bereikt. DRS kan handmatig worden gedeactiveerd of wordt automatisch uitgeschakeld zodra de bestuurder remt of als er een dwarsversnelling wordt gemeten.

Interieur: Formule 1 voor twee

Het interieurdesignconcept is bij racewagens gericht op pure functionaliteit en dat komt tot uiting in de radicale designtaal. Op deze manier kan de Formule 1-technologie zowel op het circuit als op de weg op authentieke wijze worden ervaren. Ook hier heeft elk detail een functie. ‘No styling’ is de consequentie van het design dat voortvloeit uit de eisen die aan deze rijmachine worden gesteld. Het design is een synthese van een sculpturale vormentaal en compromisloos racedesign. In het gedurfde minimalisme van het monocoque-interieur worden de gereduceerde componenten qua design en functie benadrukt en geëtaleerd.

Het ergonomisch gevormde interieur biedt plaats aan twee inzittenden. De stevig gefixeerde racekuipstoelen vormen samen met de beenruimtes een esthetisch geheel. Ze lopen vloeiend over in de dorpels en vormen zo een integraal onderdeel van het uiterst sculpturale monocoque-landschap. De rugleuningen van de AMG Motorsport-kuipstoelen kunnen in twee standen worden versteld: 25o en 30o. Het stuurwiel is elektrisch verstelbaar en de pedalenkast mechanisch (in elf stappen), zodat de bestuurder een optimale rijpositie kan innemen. Ook de voetsteun van de passagier is individueel verstelbaar.

De middentunnel is een functioneel onderdeel van de dragende carbon structuur. Hij gaat volledig op in de stoelsculptuur en volgt met zijn subtiel oplopende contour het principe van het minimalisme. Een hoogwaardig opbergvak, een gereduceerd schakelpaneel en de startknop voor de motor vormen één geheel. Het opbergvak beschikt over een transparant deksel. Twee mini-USB-aansluitingen voor externe audioapparatuur verhogen de dagelijkse bruikbaarheid. De start-stopknop heeft een prominent plekje gekregen op de tunnel en vormt het uiteinde van de bedieningselementen naar voren toe. De cilindrische behuizing, gemaakt van echt metaal, wordt aan de zijkanten op zijn plek gehouden door twee nokken die organisch uit het basisvolume van de tunnel steken.

Interieur met functionele structuurdelen

Het slanke vleugelprofiel van het combi-instrument oogt licht, alsof het zweeft. Als functioneel structuurelement verstijft het bovendien de monocoque van de hypercar. De twee vrijstaande 10 inch displays met hoge resolutie en individuele Mercedes-AMG ONE-graphics zijn afgewerkt met hoogwaardige onderdelen van echt metaal en aangepast aan het combi-instrument. Het display van het instrumentencluster bevindt zich in een iets verhoogde positie vóór de bestuurder. Het multimediadisplay rechts op de middenconsole is iets naar de bestuurder toe gedraaid. De dubbele luchtuitstroomopening hangt als een gondel onder het middelste display. Het display en de luchtuitstroomopeningen smelten samen tot één geheel en onderstrepen het puristische designconcept. De luchtuitstroomopeningen herhalen de rechthoekige basisvorm van de displays.

De portierpanelen zijn gemaakt van functioneel, hoogwaardig carbon en passen naadloos in het sportieve interieur. Een cassette van massief metaal combineert de luchtuitstroomopeningen en de schakelaars van de elektrische ruitbediening, die als diep verzonken rechthoeken zijn geïntegreerd. Een ver naar voren getrokken contour loopt als een spier in het portier door naar achteren en schept ruimte voor het karakteristieke verloop van het buitenste ruitframe.

Stuurwiel in Formule 1-stijl

In het radicaal vormgegeven en hoogwaardige racestuur zijn bedieningselementen en functies gecombineerd met originele racewagencomponenten om een veilige werking in extreme rijsituaties te garanderen. Het ‘shift light’ wordt bovenaan de stuurwielrand weergegeven, zoals gebruikelijk is in racewagens. Het stuurwiel, dat aan de boven- en onderzijde is afgevlakt en is voorzien van een geïntegreerde airbag, biedt nog meer autosportelementen: met de twee geïntegreerde AMG-stuurwieltoetsen kunnen diverse functies worden geactiveerd zonder de handen van het stuur te hoeven nemen. Bijvoorbeeld de rijprogramma’s, de negentraps AMG Traction Control, de activering van het DRS of de onderstelinstellingen.

Scherm in plaats van binnenspiegel, kleuren en materialen van een racewagen

De ontwikkelaars van Mercedes-AMG hebben ook nagedacht over geschiktheid voor dagelijks gebruik en bedieningsgemak: een airconditioning en elektrische ruitbediening zijn standaard aan boord, en het infotainmentsysteem zorgt voor naadloze connectiviteit. De user interface is geïntegreerd als een autonoom concept. De belangrijkste informatie wordt op de weg weergegeven in de zichtlijn boven het stuurwiel, zodat de bestuurder niet wordt afgeleid. Om ondanks de verticale achterspoiler een optimaal zicht naar achteren te garanderen, is de binnenspiegel vervangen door een scherm. Het toont realtime beelden van een in de achterzijde geïntegreerde MirrorCam. De behuizing van het scherm is volledig in het dak geïntegreerd en biedt plaats aan verdere bedieningselementen.

Met de Formule 1-racewagen als inspiratiebron worden de materiaalcontrasten ook in het interieur op een consequente en authentieke wijze voortgezet. Ook hier vormt het zichtbare carbon van de monocoque een fraai contrast met de materiaal-/kleurencombinatie van de stoelkuipen in magmagrijs nappaleder en zwart microvezel DINAMICA. Met hun speciale design ondersteunen de stoelinlays de luchtcirculatie in de rug van de bestuurder. Gele contrastsiernaden zorgen standaard voor extra accenten, optioneel zijn ook andere kleuren leverbaar.

Op het materiaal afgestemde en hoogwaardige details, zoals de luchtuitstroomopeningen in silver shadow en donker chroom, vormen verdere individuele accenten. De gele veiligheidsgordels en de contrastsiernaden in dezelfde kleur onderstrepen de performance-claim. Klanten hebben bovendien uitgebreide individualiseringsmogelijkheden tot hun beschikking, die in nauw overleg met de experts van Mercedes-AMG kunnen worden gespecificeerd.

Technische gegevens

Mercedes-AMG ONE

Motor Clinderaantal/-opstelling 6/V Cilinderinhoud cm3 1.599 Max. systeemvermogen kW/pk 782/1.063 Max. systeemkoppel Nm Specificatie niet mogelijk vanwege complexe aandrijflijn Max. vermogen, verbrandingsmotor kW/pk 422/574 bij 9.000 t/min Max. toerental verbrandingsmotor t/min 11.000 Mengselbereiding Microprocessorgestuurde benzineinspuiting, combinatie van directe inspuiting en inspuiting in het inlaatspruitstuk Gecombineerd vermogen, elektromotoren kW/pk 450/611 Vermogensoverbrenging Aandrijving AMG Performance 4MATIC+ volledig variabele vierwielaandrijving met hybride aangedreven achteras, elektrisch aangedreven vooras en torque vectoring Transmissie Geautomatiseerde handgeschakelde zevenversnellingsbak Overbrengingsverhoudingen 1e/2e/3e/4e/5e/6e/7e versnelling 12,803 / 9,267 / 7,058 / 5,581 / 4,562 / 3,878 / 3,435 Achteruitversnelling 14,599 Ophanging Vooras Aluminium coil-over-ophanging met vijf draagarmen en twee dwarsgeplaatste, verstelbare veerpoten en adaptief verstelbare demping Achteras Aluminium coil-over-ophanging met vijf draagarmen en twee dwarsgeplaatste, verstelbare veerpoten en adaptief verstelbare demping. Aerodynamisch gevormde onderste draagarmen Remsysteem Hydraulisch high-performance carbon keramisch AMG-composietremsysteem, voor 398 x 38 mm composietremschijven, inwendig geventileerd en geperforeerd, aluminium vaste remklauwen met zes zuigers; achter 380 x 34 mm composietremschijven, inwendig geventileerd en geperforeerd, aluminium vaste remklauwen met vier zuigers; elektrische parkeerrem, ABS, Brake Assist, drietraps ESP® Besturing niet gespecificeerd Velgenj voor: 10 J x 19 H2; achter: 12 J x 20 H2 Banden voor: 285/35 ZR 19; achter: 335/30 ZR 20 Afmetingen en gewichten Wielbasis mm 2.720 Spoorbreedte voor/achter mm 1.721/1.669 Lengte/hoogte/breedte mm 4.756/1.261/2.010 Draaicirkel m niet gespecificeerd Bagageruimte l niet gespecificeerd Leeggewicht volgens DIN kg 1.695 Laadvermogen kg niet gespecificeerd Tankinhoud l 55 Prestaties, verbruik, emissies Acceleratie 0-100 km/h sec. 2,9 Acceleratie 0-200 km/h sec. 7,0 Acceleratie 0-300 km/h sec. 15,6 Topsnelheid km/h 352 Brandstofverbruik, gewogen, gecombineerd[2] l/100 km 8,7 CO 2 -emissie, gewogen, gecombineerd 2 g/km 198 Stroomverbruik, gewogen, gecombineerd2 kWh 32 Elektrische actieradius km 18,1

[1] De cijfers voor brandstofverbruik en CO 2 -emissies zijn voorlopig en werden intern bepaald volgens de certificatiemethode ‘WLTP-testprocedure’. Bevestigde waarden van de technische dienst of een EG-typegoedkeuring of certificaat van overeenstemming met officiële waarden zijn nog niet beschikbaar. Verschillen tussen de vermelde cijfers en de officiële cijfers zijn mogelijk.