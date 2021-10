De nieuwe Mercedes-AMG SL, de nieuwe editie van een icoon

De nieuwe Mercedes-AMG SL, de nieuwe editie van een icoon, keert terug naar zijn roots met een klassieke softtop en een sportief karakter. Tegelijkertijd is de luxe roadster bijzonder geschikt voor dagelijks gebruik als 2+2-zitter en voor het eerst leverbaar met vierwielaandrijving. Hightech componenten als het AMG-onderstel ACTIVE RIDE CONTROL met actieve rolstabilisatie, de achterasbesturing, het als optie leverbare high-performance keramische AMG-composietremsysteem of het standaard DIGITAL LIGHT met projectiefunctie scherpen het sportieve profiel aan. In combinatie met de 4-liter AMG-V8-biturbomotor resulteert dit in een onovertroffen rijervaring. Als consequent Performance Luxury-model heeft Mercedes-AMG de SL in Affalterbach volledig zelfstandig ontwikkeld. Twee modellen met de AMG-V8-motor geven het startschot voor de introductie.

Bijna zeventig jaar geleden werd in Stuttgart een sportwagen geïntroduceerd die meteen een legende werd. De visie om het potentieel van het merk Mercedes-Benz uit te breiden door succes in de autosport, resulteerde in de eerste SL, een racewagen voor op de weg. Kort na zijn debuut in 1952 oogstte de 300 SL (interne aanduiding W 194) talrijke successen op de wereldwijde circuits. In zijn eerste jaar behaalde het model onder andere een spectaculaire dubbele overwinning in de legendarische 24-uursrace van Le Mans en bezette hij zelfs de eerste vier plaatsen bij de grote jubileumprijs van de Nürburgring voor sportwagens. Door zijn successen groeide de SL al snel uit tot een mythe.

De succesvolle racewagen werd in 1954 opgevolgd door de 300 SL productiesportwagen (W 198), bekend als de ‘Gullwing’ of ‘Flügeltürer’ vanwege zijn ongebruikelijke portieren. In 1999 riep een jury van journalisten het model uit tot ‘Sportwagen van de Eeuw’. Andere highlights uit de modelgeschiedenis zijn de ‘Pagode’ (W 113, 1963-1971), de 18 jaar lang gebouwde Evergreen R 107 (1971-1989) en zijn opvolger, de R 129, die vanwege zijn kenmerkende wigvorm wordt beschouwd als een automotive kunstwerk. De afkorting ‘SL’ staat daarmee tot op de dag van vandaag voor een van de weinige echte auto-iconen.

In de decennialange ontwikkelingsgeschiedenis van volbloed racewagen tot luxe open sportwagen slaat de nieuwe Mercedes-AMG SL nu een nieuwe mijlpaal. Hij combineert de sportiviteit van de originele SL met de unieke luxe en technologische perfectie van moderne Mercedes-modellen.

Met zijn opwindende design, ultramoderne technologie en uitstekende rijeigenschappen creëert de nieuwe Mercedes-AMG SL maatstaven in het segment van luxe sportwagens. Het exterieurdesign fascineert met een perfecte drie-eenheid: het combineert de moderne Mercedes-Benz designfilosofie van sensuele puurheid met de sportiviteit en karakteristieke details die kenmerkend zijn voor AMG. De twee powerdomes op de motorkap zijn slechts een van de vele verwijzingen naar de eerste SL-generatie. Het spel van licht en schaduw maakt het geheel visueel licht. Zo is het op het eerste gezicht duidelijk dat de nieuwe SL is teruggekeerd naar zijn sportieve roots.

Exterieurdesign: evenwichtige vormgeving met sportieve genen

Kenmerkend voor het carrosseriedesign zijn de lange wielbasis, de korte overhangen, de lange motorkap, het ver naar achteren geplaatste passagierscompartiment met steile voorruit en de krachtige achterzijde. Dit resulteert in de typische SL-verhoudingen. Samen met de volumineus gemodelleerde wielkasten en de grote, strak op de carrosserie aansluitende lichtmetalen velgen geven ze de roadster zijn krachtige, dynamische uitstraling. In gesloten toestand onderstreept het naadloos geïntegreerde stoffen dak de puristische, sportieve indruk.

De AMG-grille benadrukt de breedte van het front en verwijst met zijn veertien verticale lamellen naar de voorvader van alle SL-modellen: de legendarische 300 SL racewagen uit 1952. Andere karakteristieke designelementen zijn de smalle, scherp gelijnde DIGITAL LIGHT led-koplampen en de led -achterlichten, die eveneens extreem smal zijn.

Interieur: Performance Luxury met ‘hyperanaloge’ cockpit

Het interieur van de nieuwe Mercedes-AMG SL transformeert de traditie van de eerste 300 SL Roadster naar het moderne tijdperk. De nieuwe editie brengt sportieve waarden en luxe perfect met elkaar in harmonie. Fraaie materialen en een zorgvuldige afwerking onderstrepen het streven naar maximaal comfort. Het interieurdesign is, inclusief het verstelbare centrale display in de middenconsole, gericht op de bestuurder. Tegelijkertijd biedt het volledig nieuwe interieurconcept met 2+2 zitplaatsen meer ruimte en functionaliteit dan ooit. De achterbank vergroot de geschiktheid voor dagelijks gebruik en biedt plaats aan personen tot 1,50 meter.

Het minimalistische interieur van de 300 SL Roadster, dat is voorzien van hoogwaardige materialen, inspireerde de designers bij de interieurvormgeving van het nieuwe model. Het resultaat is een spannende combinatie van analoge geometrie en de digitale wereld – ‘hyperanaloog’ genoemd. Dit wordt geïllustreerd door het volledig digitale combi-instrument, dat in een 3D-vizier is geïntegreerd. Het standaard infotainmentsysteem MBUX biedt de keuze uit verschillende specifieke weergavestijlen en verschillende modi.

Een van de vele highlights in het interieur van de nieuwe SL is het sculpturale stoeldesign van de standaard elektrisch verstelbare AMG-sportstoelen. De hoofdsteunen zijn in de rugleuning geïntegreerd en benadrukken het sportieve karakter. AIRSCARF is standaard ingebouwd: warme lucht stroomt het passagierscompartiment binnen via luchtuitlaten in de hoofdsteunen en wikkelt zich als een sjaal om de nek van de bestuurder en voorpassagier. De perfecte ergonomie en diverse progressieve siernaden en stiksels completeren de symbiose van hightech, prestaties en luxe. AMG Performance-stoelen zijn als optie leverbaar.

De nieuwste generatie MBUX (Mercedes-Benz User Experience) is intuïtief te bedienen en in staat om te leren. Het biedt veel functionele content en beschikt over de bedieningsstructuur van de tweede generatie MBUX, dat zijn debuut maakte in de nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse. In de SL wordt AMG-specifieke content in vijf weergavestijlen getoond. Ook exclusieve menu-items als ‘AMG Performance’ of ‘AMG TRACK PACE’ onderstrepen het sportieve karakter.

Carrosserie: nieuwe roadster-architectuur met structuur van composietaluminium

De 2021 SL is gebaseerd op een volledig nieuwe voertuigarchitectuur met 2+2 zitplaatsen, die is ontwikkeld door Mercedes-AMG. Het onderstel, een lichtgewicht structuur van composietaluminium, bestaat uit een aluminium spaceframe met een zelfdragende structuur. De constructie garandeert een maximale stijfheid en vormt zo de perfecte basis voor precieze rijdynamiek, hoog comfort, optimaal design en sportieve carrosserieverhoudingen. Net als bij de eerste SL in 1952 werd de nieuwe carrosserie letterlijk op een blanco vel papier gecreëerd: geen enkel onderdeel is afkomstig van de voorganger van de SL of een ander model zoals de AMG GT Roadster.

Het doel van de carrosserie-architectuur is om de voor typische AMG-rijprestaties met de nadruk op dwars- en langsdynamiek te bieden en tegelijkertijd te voldoen aan de hoge eisen die aan comfort en veiligheid worden gesteld. In de nieuwe SL maakt de intelligente materiaalmix de hoogst mogelijke stijfheid in combinatie met een laag gewicht mogelijk. Geoptimaliseerde materiaaldoorsnedes en uitgekiende componentvormen creëren ruimte voor de uitgebreide comfort- en veiligheidsuitrusting en de softtop. De gebruikte materialen zijn onder meer aluminium, magnesium, vezelcomposieten en staal, dat bijvoorbeeld wordt gebruikt voor het frame van de voorruit. Dit dient samen met de razendsnel uitschuivende rolbeugel achter de achterbank bescherming bij het over de kop slaan.

In vergelijking met de vorige generatie is de torsiestijfheid van de carrosseriestructuur met 18 procent toegenomen. De laterale stijfheid ligt 50 procent boven de toch al uitstekende waarde van de AMG GT Roadster. De longitudinale stijfheid is 40 procent hoger. Het gewicht van de kale carrosserie bedraagt ongeveer 270 kilogram.

Samen met het lage zwaartepunt zorgt de gerichte lichtgewicht constructie voor een optimale rijdynamiek.

Actieve aerodynamica: voor perfecte balans en hoge efficiëntie

Een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van de nieuwe SL was de hoge aero-efficiëntie. Concreet: een perfecte balans tussen lage luchtweerstand en minder lift. Hier profiteert de luxe roadster van de uitgebreide autosportexpertise van Mercedes-AMG en van uitgebreide actieve aerodynamische elementen aan de voor- en achterzijde. Alle stromingsoptimaliserende elementen zijn naadloos geïntegreerd in het exterieurdesign. Verdere gedetailleerde maatregelen verlagen de luchtweerstandscoëfficiënt tot c w 0,31, een zeer goede waarde voor open sportwagens.

De aerodynamica van de SL voldoet aan de complexe eisen van rijstabiliteit, luchtweerstand, koeling en windgeruis. Ongeacht of de kap open of gesloten is, het karakter en de rijeigenschappen van de auto blijven ongewijzigd. De goed uitgebalanceerde aerobalans helpt om kritieke rijsituaties, zoals een plotselinge uitwijkmanoeuvre bij hoge snelheid, ongevaarlijk te maken.

AIRPANEL luchtregelsysteem: voor het eerst tweedelig

Een technische highlight bij de aero-ontwikkeling: het tweedelige, actieve luchtregelsysteem AIRPANEL. Het eerste deel werkt met verticale lamellen die zijn verborgen achter de onderste luchtinlaat in de voorskirt. Het tweede deel bevindt zich achter de bovenste luchtinlaat en heeft horizontale lamellen. Normaliter zijn alle jaloezieën gesloten. Deze positie vermindert de luchtweerstand en zorgt ervoor dat de lucht specifiek naar de onderkant van de auto wordt geleid. Zo wordt de opwaartse druk aan de voorkant nog verder verminderd. Alleen wanneer bepaalde temperaturen worden bereikt bij bepaalde onderdelen en de vraag naar koellucht zeer groot is, gaan de lamellen open (het tweede systeem pas vanaf 180 km/h) en laten ze maximale koellucht naar de warmtewisselaars stromen.

Een ander actief onderdeel is de uitschuifbare achterspoiler die naadloos in de achterklep is geïntegreerd. Deze verandert van positie afhankelijk van de rijomstandigheden. De besturingssoftware houdt rekening met tal van parameters: de rijsnelheid, de dwars- en langsversnelling en de stuursnelheid worden in de berekening meegenomen. Vanaf 80 km/h neemt de spoiler vijf verschillende hoekposities in om de rijstabiliteit te optimaliseren of de luchtweerstand te verminderen.

Het optionele actieve aerodynamische element, dat in de voertuigbodem voor de motor is weggewerkt, draagt ook bij aan een verbeterd rijgedrag. Dit carbonprofiel, dat ongeveer 2 kilogram weegt, reageert op het geselecteerde AMG-rijprogramma en schuift bij een snelheid van 80 km/h automatisch circa 40 millimeter naar beneden uit. Hierdoor ontstaat het zogenaamde Venturi-effect, dat de auto extra tegen het wegdek zuigt en de lift op de vooras vermindert. De bestuurder voelt dit in positieve zin aan het stuur: de SL laat zich nog preciezer sturen in bochten en rijdt met nog meer stabiliteit.

Voor de SL is een reeks aerodynamisch geoptimaliseerde 19”, 20” of 21”lichtmetalen velgen beschikbaar, die de luchtweerstand verminderen doordat ze minder luchtwervelingen veroorzaken. Bijzonder geraffineerd zijn de 20” velgen met kunststof aeroringen, die ook nog eens gewicht besparen.

De softtop: minder gewicht en lager zwaartepunt

De sportievere positionering van de nieuwe SL speelde ook een rol bij de keuze voor een elektrische softtop in plaats van het vroegere metalen variodak. Het 21 kilogram lagere gewicht en het daaruit voortvloeiende lagere zwaartepunt hebben een positief effect op de rijdynamiek en het rijgedrag. De ruimte- en gewichtsbesparende Z-vormige vouwconstructie maakt een conventioneel deksel voor het softtop-compartiment overbodig. Dankzij de voorste dakkap sluit de geopende softtop in opgevouwen toestand aan op de carrosserie. Tegelijkertijd stonden de ontwikkelaars voor de taak een hoge dagelijkse bruikbaarheid en een voorbeeldig geluidscomfort te handhaven. Het drielaags ontwerp bestaat uit een strak gespannen buitenschaal, een nauwkeurig vervaardigde interieurhemel en daartussen een akoestische mat van hoogwaardig 450 g/m² materiaal.

Openen en sluiten duurt maar circa 15 seconden en is mogelijk tot een snelheid van 60 km/h. De softtop wordt bediend via het schakelpaneel in de middenconsole of via het multimedia-touchscreen, waarop een animatie de voortgang van de bediening toont.

Motor, transmissie en vierwielaandrijving: veel varianten en meer keuze dan ooit

Bij zijn introductie start de nieuwe SL met twee vermogensklassen van de 4-liter AMG-V8-biturbomotor. De motoren worden uitsluitend met de hand geassembleerd in de fabriek in Affalterbach volgens het ‘One Man, One Engine’-principe. In het topmodel, de SL 63 4MATIC+ (brandstofverbruik gecombineerd: 12,7-11,8 l/100 km, CO 2 -emissie gecombineerd: 288-268 g/km)[1], ontwikkelt de krachtbron een vermogen van 430 kW (585 pk) en een maximumkoppel van 800 Nm over een breed toerentalbereik van 2.500 tot 4.500 t/min. De acceleratie van 0 tot 100 km/h neemt slechts 3,6 seconden in beslag en de topsnelheid bedraagt 315 km/h. In de SL 55 4MATIC+ (brandstofverbruik gecombineerd: 12,7-11,8 l/100 km, CO 2 -emissie gecombineerd: 288-268 g/km) ontwikkelt de V8-motor een vermogen van 350 kW (476 pk) en een maximumkoppel van 700 Nm. De sprint vanuit stilstand naar 100 km/h duurt 3,9 seconden, de topsnelheid bedraagt 295 km/h.

Voor toepassing in de SL kreeg de motor een nieuw oliereservoir, anders gepositioneerde intercoolers en actieve carterventilatie. De in- en uitlaatkanalen werden geoptimaliseerd voor een nog efficiëntere gasuitwisseling en het uitlaatgastraject voor de katalysatorkast en benzinepartikelfilter werd vergroot. De ontwikkelaars realiseerden het extra vermogen van de SL 63 4MATIC+ vooral door een hogere turbodruk en een grotere luchtdoorvoer, alsmede door aangepaste motorsoftware. Alles bij elkaar maakt de achtcilindermotor indruk met zijn uitzonderlijke vermogensafgifte met veel trekkracht bij alle toerentalen, gecombineerd met de hoogst mogelijke efficiëntie voor lage verbruiks- en emissiewaarden.

Performance-hybrid in ontwikkeling

In een later stadium wordt de SL ook leverbaar met een krachtige, prestatiegerichte hybride aandrijflijn. De AMG E PERFORMANCE-aandrijfstrategie is erop gericht een geëlektrificeerde aandrijflijn aan te bieden die de rijdynamiek verbetert en tegelijkertijd uiterst efficiënt is.

Natte startkoppeling voor de transmissie

De AMG SPEEDSHIFT MCT 9G-transmissie combineert een emotionele schakelervaring met extreem korte schakeltijden en is speciaal afgestemd op de vereisten in de nieuwe SL. Een natte startkoppeling vervangt de koppelomvormer. Dit vermindert het gewicht en optimaliseert dankzij de lagere massatraagheid de respons op gaspedaalcommando’s, vooral bij het accelereren en bij het wisselen van belasting.

Meer tractie en rijstabiliteit: volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+

Voor het eerst in zijn bijna zeventigjarige geschiedenis is de SL leverbaar met aandrijving op alle vier de wielen. De twee V8-modellen zijn standaard uitgerust met AMG Performance 4MATIC+ vierwielaandrijvingstechnologie. Het intelligente systeem combineert de voordelen van verschillende aandrijfconcepten: de volledig variabele koppelverdeling naar de voor- en achteras zorgt voor optimale tractie op de fysieke grens en voor een hoge rijstabiliteit en rijveiligheid onder alle omstandigheden.

Onderstel en remmen: multilink vooras, actieve rolstabilisatie en optimale vertraging

De SL 55 4MATIC+ is standaard voorzien van een nieuw ontwikkeld stalen AMG RIDE CONTROL-onderstel met bijzonder krachtige aluminium schokdempers en lichtgewicht schroefveren. Voor het eerst is een productiemodel van Mercedes-AMG uitgerust met een multilink vooras met vijf draagarmen die volledig binnen de velg zijn gerangschikt. Dit verbetert de kinematica aanzienlijk. Ook bij de achteras worden de wielen geleid door een multilink as, in dit geval met vijf draagarmen.

Het innovatieve AMG ACTIVE RIDE CONTROL-onderstel met actieve, hydraulische rolstabilisatie maakt zijn debuut in de SL 63 4MATIC+. De grootste innovatie: actieve hydraulische elementen vervangen de conventionele mechanische stabilisatorstangen en compenseren de rolbewegingen van de nieuwe SL in fracties van een seconde. Het systeem maakt optimaal stuur- en lastwisselgedrag mogelijk met typische AMG-rijeigenschappen op het gebied van dynamiek, precisie en feedback voor de bestuurder. Tegelijkertijd verhoogt het systeem het rijcomfort bij rechtuit rijden en bij het rijden over hobbels.

Het nieuw ontwikkelde high-performance AMG-composietremsysteem garandeert een uitstekende vertraging en een nauwkeurige regeling. Het systeem overtuigt met een korte remweg, een gevoelige respons en een hoge stabiliteit – zelfs bij extreme belasting. De nieuwe composietremschijven zijn lichter dan voorheen en nemen minder ruimte in beslag, ruimte die vervolgens is gebruikt voor een nog betere koeling van de remmen. Ook de directionele perforatie is nieuw: naast de extra gewichtsbesparing en de betere warmteafvoer kenmerkt deze oplossing zich door een snellere respons op nat wegdek en een betere reiniging van de remblokken na het remmen.

Actieve achterasbesturing: combineert wendbaarheid en stabiliteit

Voor het eerst in zijn lange geschiedenis is de SL standaard uitgerust met actieve achterassturing (HAL). Afhankelijk van de snelheid sturen de achterwielen in tegengestelde richting (tot 100 km/h) of in dezelfde richting (sneller dan 100 km/h) als de voorwielen. Het systeem maakt dus zowel een wendbaar als een stabiel rijgedrag mogelijk – kenmerken die in contrast met elkaar staan zonder achterasbesturing. Andere voordelen zijn een betere controle over de auto in het grensgebied. Ook is er minder kracht nodig bij het sturen omdat de besturing van de voorwielen directer is afgesteld.

Zes rijprogramma’s en AMG DYNAMICS: van comfortabel tot dynamisch

De zes AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s ‘Gladheid’, ‘Comfort’, ‘Sport’, ‘Sport +’, ‘Individual’ en ‘RACE’ (standaard bij de SL 63 4MATIC+, inbegrepen in het optionele AMG DYNAMIC PLUS-pakket voor de SL 55 4MATIC+) maken een brede spreiding van de rijeigenschappen mogelijk, van comfortabel tot dynamisch. De rijprogramma’s bieden een individuele rijervaring, die precies is afgestemd op de verschillende rijomstandigheden. Als onderdeel van de AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s zijn de SL-modellen ook voorzien van AMG DYNAMICS. Deze geïntegreerde rijdynamiekregeling breidt de stabiliserende functies van ESP® uit met ingrepen in de besturing van de vierwielaandrijving die voor meer wendbaarheid zorgen, de stuurkarakteristiek en extra functies van ESP®. Bij dynamisch bochtenwerk zorgt een korte remactie op het binnenste achterwiel bijvoorbeeld voor een gedefinieerd giermoment rond de verticale as, voor spontaan en precies sturen. Het gamma strekt zich uit van uiterst stabiel tot zeer dynamisch.

SL-uitrustingsprogramma: grote keuze aan opties voor individuele uitstraling

De uitrustingsdetails en de vele opties bieden een breed scala aan individualiseringsmogelijkheden voor de meest uiteenlopende klantwensen – van sportief-dynamisch tot luxueus-elegant. Daartoe behoren twaalf lakkleuren, waaronder de twee exclusieve SL-lakken hyperblauw metallic en MANUFAKTUR Monzagrijs magno, drie dakkleurvarianten en tal van nieuwe wielontwerpen. Er zijn drie exterieurdesignpakketten beschikbaar om de look verder aan te scherpen in de richting van elegantie of dynamiek.

De SL 55 4MATIC+ is standaard uitgerust met 19” multispaaks lichtmetalen AMG-velgen, naar keuze zilver of matzwart. De SL 63 4MATIC+ is uitgerust met 20” vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen. Het velgaanbod omvat in totaal negen varianten, waaronder twee optionele, aerodynamisch geoptimaliseerde 20” vijf-dubbelspaaks of multispaaks lichtmetalen velgen. Het aanbod wordt gecompleteerd door 21” tienspaaks lichtmetalen AMG-velgen en 21” inch vijf-dubbelspaaks gesmede AMG-velgen, beide leverbaar in twee kleurvarianten.

Rijassistentiesystemen en MBUX: intelligente helpers op de achtergrond

Met behulp van tal van sensoren, camera’s en radar observeren de rijassistentiesystemen het verkeer en de omgeving van de nieuwe roadster. Indien nodig kunnen de intelligente helpers bliksemsnel ingrijpen. Net als in de huidige generaties Mercedes C-Klasse en S-Klasse wordt de bestuurder ondersteund door tal van nieuwe of verbeterde systemen – in het dagelijks verkeer bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden bij het aanpassen van de snelheid, de afstandsregeling, het sturen en het wisselen van rijbaan. In gevaarlijke situaties helpen de systemen de bestuurder om op de juiste manier te reageren op een dreigende botsing. De werking van de systemen wordt gevisualiseerd door een nieuw weergaveconcept in het combi-instrument.

Het nieuwe assistentiedisplay in het combi-instrument toont de werking van de rijassistentiesystemen op een begrijpelijke en transparante manier in een schermvullende weergave. De bestuurder herkent zijn auto, rijstroken, rijstrookmarkeringen en andere weggebruikers zoals auto’s, vrachtwagens en tweewielers op een ruimtelijk geabstraheerde manier. De systeemstatus en de functionaliteit van de assistenten worden gevisualiseerd op basis van dit omgevingsdisplay. Het nieuwe animated assistentiedisplay is gebaseerd op een 3D-scène die in realtime wordt gegenereerd. Dit hoogwaardige en dynamische display maakt de functionaliteit van de rijassistentiesystemen transparant in een augmented reality-rijervaring.

Groot aanbod van connectiviteitsservices

Het infotainmentsysteem MBUX (Mercedes-Benz User Experience) maakt uitgebreide bedieningsmogelijkheden en tal van digitale services van Mercedes me connect mogelijk. Tot zijn sterke punten behoren het intuïtieve bedieningsconcept via touchscreen of tiptoetsen op het stuurwiel, smartphone-integratie van Apple CarPlay en Android Auto, handsfree-systeem via Bluetooth-verbinding en digitale radio (DAB en DAB+). In combinatie met MBUX hebben klanten al toegang tot connectiviteitsservices zoals Live Traffic Information. Met Mercedes me connect wordt de nieuwe SL nog intelligenter: extra functies kunnen voor en na de rit of onderweg worden gebruikt. Daarvoor moet de roadster aan een Mercedes me-account in het Mercedes me-portal worden gekoppeld en moeten de gebruiksvoorwaarden worden geaccepteerd. Met behulp van navigatie met Live Traffic Information en Car-to-X Communication rijden de klanten met realtime verkeersgegevens. Zo kunnen ze efficiënt files vermijden en kostbare tijd winnen. Door middel van Car-to-X Communication wisselen gekoppelde voertuigen informatie uit over verkeerssituaties.

[1] De technische gegevens betreffende vermogen, koppel, prestaties, brandstofverbruik en emissies in deze publicatie zijn voorlopig en werden intern vastgesteld overeenkomstig de toepasselijke certificatiemethode. Noch bevestigde waarden van de TÜV, noch een EG-typegoedkeuring, noch een certificaat van overeenstemming met officiële waarden zijn op dit moment beschikbaar. Afwijkingen tussen de genoemde waarden en de officiële waarden zijn mogelijk.